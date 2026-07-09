Износът за Иран забавя сериозно превъоръжаването на руската армия

Русия забавя доставките на изтребители Су-35 за своите ВВС заради големите експортни поръчки от Иран, пише MWM.
Предвижда се руските Въздушно-космически сили да получават изтребители Су-35 със значително по-бавни темпове през 2026 и 2027 г., тъй като производственият капацитет на авиационния завод в Комсомолск на Амур е фокусиран върху посрещането на поръчките от Техеран.
Съобщава се, че заводът е завършил производството на 20 изтребителя за иранските ВВС, като са поръчани още 28 изтребителя, за да се осигури на Иран общ флот от 48 Су-35.
Руската индустрия преди 2022 г. беше в състояние да произвежда 14 изтребителя годишно, въпреки че генералният директор на Обединената самолетостроителна корпорация Вадим Бадеха през май 2025 г. потвърди, че е започната работа за увеличаване на производството.
Като част от разширяването на производството в авиационния завод в Комсомолск на Амур, съоръжението въведе допълнителни смени, инвестира в ново производствено оборудване и увеличи работната си сила. Руските представители многократно са изтъквали нарастващото производство на изтребители като доказателство за способността на страната да поддържа както вътрешните поръчки, така и експортните ангажименти, въпреки постоянните усилия на Запада за водене на икономическа война.
Преди 2025 г. Су-35 изглеждаше като провал на експортните пазари, главно по политически причини, включително интензивен западен натиск върху потенциални клиенти, но също и поради редица недостатъци в характеристиките на самолета. Потвърждаването на иранските поръчки през 2025 г. обаче бележи повратна точка за програмата.
Не се очаква обаче забавянето на доставките на Су-35 до руските фронтови части да окаже значително влияние върху бойните способности на Въздушно-космическите сили, като в момента въоръжените сили получават изтребители Су-30СМ2, Су-34 и Су-57 от нови производствени линии, а евентуално и изтребители МиГ-31И, които се ремонтират от склад. Вътрешните поръчки за Су-35 вече далеч надхвърлят прогнозите на програмата, като първоначално се очакваше програмата да види 100 произведени изтребителя за вътрешна употреба и още 100 за износ. Новите поръчки през 2025 г. потвърдените експортни поръчки са се увеличили от 24 на 96, което отговаря на целта на програмата, докато вътрешните поръчки вече надхвърлят 150 изтребителя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факть
19:21 09.07.2026
2 Сатана Z
19:23 09.07.2026
3 Читател
19:23 09.07.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А и Фольксваген щял да съкрати 120 000 бачкатори.Ай честито на печелившите,хахах
Коментиран от #8
19:28 09.07.2026
5 Демокрацията- диктатура на капитала
19:30 09.07.2026
6 Миролюбец
19:31 09.07.2026
7 Владимир Путин, президент
Това е Факт 👈
Коментиран от #10, #11, #14
19:39 09.07.2026
8 Къв Патриот го гони Ъеъмп
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Смота набързо зеленияС@п0л. Частниците, които го произвеждат не дават разрешението си за изнасяне на лиценз извън техните заводи.
Коментиран от #13
19:41 09.07.2026
9 ФАКТ
Коментиран от #12
19:42 09.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Путин многоходовия
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Господин Сорос каза на многоходовото джудже да се евг и то веднага го послуша. Другото, което му каза е, че ако джуджето ескалира войната в Украйна, западът ще влезе в Украйна и ще занули многоходовата "армия" на Джуджето. Тези две заплахи превърнаха някога приемания за силен руски лидер Путин в многоходов
19:43 09.07.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "ФАКТ":За това ли наркомана гледа като нас Ран?
Щото запада" забранил да ескалира",хахах
19:44 09.07.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Къв Патриот го гони Ъеъмп":Той Патриота се оказа нефелен,та може и да продадът лиценза.За кво им е на американците не много работещв система ,а така може да из карат някой доллар.
19:49 09.07.2026
14 Да но си
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":тук и четеш?
19:49 09.07.2026
15 Примати
Коментиран от #17
19:50 09.07.2026
16 Швейк
Коментиран от #18, #22
19:51 09.07.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Примати":Хахахх,други вицлве за украйна знаеш ли,хахах?Смешни като Този.
19:54 09.07.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Швейк":Ти си мислиш ,че знаеш плановете на Русия ли?Малка Ти е ....,хахах
Коментиран от #19
19:56 09.07.2026
19 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Русия няма планове, само път !!!
Път в нищото.....👆😄
19:59 09.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Това е
20:07 09.07.2026
22 Не е ли по план
До коментар #16 от "Швейк":Намаляваш западната пропаганда за глупаци и няма да папагалиш едно и също и да изглеждаш жалко. 😄
20:08 09.07.2026
23 А каква е ползата
20:15 09.07.2026
24 6135
Ми напишете я тази редица недостатъци, че ние незнаещите да се ограмотим!
20:31 09.07.2026
25 Ами
Дори и западни авио експерти наричат Су-35
"The King of Heaven" - Краля на небето.
Единственият западен самолет който
евентуално може да му съперничи е F-22.
20:33 09.07.2026
26 Търновец
21:10 09.07.2026