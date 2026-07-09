Русия забавя доставките на изтребители Су-35 за своите ВВС заради големите експортни поръчки от Иран, пише MWM.

Предвижда се руските Въздушно-космически сили да получават изтребители Су-35 със значително по-бавни темпове през 2026 и 2027 г., тъй като производственият капацитет на авиационния завод в Комсомолск на Амур е фокусиран върху посрещането на поръчките от Техеран.

Съобщава се, че заводът е завършил производството на 20 изтребителя за иранските ВВС, като са поръчани още 28 изтребителя, за да се осигури на Иран общ флот от 48 Су-35.

Руската индустрия преди 2022 г. беше в състояние да произвежда 14 изтребителя годишно, въпреки че генералният директор на Обединената самолетостроителна корпорация Вадим Бадеха през май 2025 г. потвърди, че е започната работа за увеличаване на производството.

Като част от разширяването на производството в авиационния завод в Комсомолск на Амур, съоръжението въведе допълнителни смени, инвестира в ново производствено оборудване и увеличи работната си сила. Руските представители многократно са изтъквали нарастващото производство на изтребители като доказателство за способността на страната да поддържа както вътрешните поръчки, така и експортните ангажименти, въпреки постоянните усилия на Запада за водене на икономическа война.

Преди 2025 г. Су-35 изглеждаше като провал на експортните пазари, главно по политически причини, включително интензивен западен натиск върху потенциални клиенти, но също и поради редица недостатъци в характеристиките на самолета. Потвърждаването на иранските поръчки през 2025 г. обаче бележи повратна точка за програмата.

Не се очаква обаче забавянето на доставките на Су-35 до руските фронтови части да окаже значително влияние върху бойните способности на Въздушно-космическите сили, като в момента въоръжените сили получават изтребители Су-30СМ2, Су-34 и Су-57 от нови производствени линии, а евентуално и изтребители МиГ-31И, които се ремонтират от склад. Вътрешните поръчки за Су-35 вече далеч надхвърлят прогнозите на програмата, като първоначално се очакваше програмата да види 100 произведени изтребителя за вътрешна употреба и още 100 за износ. Новите поръчки през 2025 г. потвърдените експортни поръчки са се увеличили от 24 на 96, което отговаря на целта на програмата, докато вътрешните поръчки вече надхвърлят 150 изтребителя.