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Износът за Иран забавя сериозно превъоръжаването на руската армия

Износът за Иран забавя сериозно превъоръжаването на руската армия

9 Юли, 2026 19:19 1 451 26

  • русия-
  • иран-
  • су-35-
  • ракети-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • изтребители

Преди 2025 г. Су-35 изглеждаше като провал на експортните пазари, главно по политически причини, включително интензивен западен натиск върху потенциални клиенти, но също и поради редица недостатъци в характеристиките на самолета

Износът за Иран забавя сериозно превъоръжаването на руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Русия забавя доставките на изтребители Су-35 за своите ВВС заради големите експортни поръчки от Иран, пише MWM.

Предвижда се руските Въздушно-космически сили да получават изтребители Су-35 със значително по-бавни темпове през 2026 и 2027 г., тъй като производственият капацитет на авиационния завод в Комсомолск на Амур е фокусиран върху посрещането на поръчките от Техеран.

Съобщава се, че заводът е завършил производството на 20 изтребителя за иранските ВВС, като са поръчани още 28 изтребителя, за да се осигури на Иран общ флот от 48 Су-35.

Руската индустрия преди 2022 г. беше в състояние да произвежда 14 изтребителя годишно, въпреки че генералният директор на Обединената самолетостроителна корпорация Вадим Бадеха през май 2025 г. потвърди, че е започната работа за увеличаване на производството.

Като част от разширяването на производството в авиационния завод в Комсомолск на Амур, съоръжението въведе допълнителни смени, инвестира в ново производствено оборудване и увеличи работната си сила. Руските представители многократно са изтъквали нарастващото производство на изтребители като доказателство за способността на страната да поддържа както вътрешните поръчки, така и експортните ангажименти, въпреки постоянните усилия на Запада за водене на икономическа война.

Преди 2025 г. Су-35 изглеждаше като провал на експортните пазари, главно по политически причини, включително интензивен западен натиск върху потенциални клиенти, но също и поради редица недостатъци в характеристиките на самолета. Потвърждаването на иранските поръчки през 2025 г. обаче бележи повратна точка за програмата.

Не се очаква обаче забавянето на доставките на Су-35 до руските фронтови части да окаже значително влияние върху бойните способности на Въздушно-космическите сили, като в момента въоръжените сили получават изтребители Су-30СМ2, Су-34 и Су-57 от нови производствени линии, а евентуално и изтребители МиГ-31И, които се ремонтират от склад. Вътрешните поръчки за Су-35 вече далеч надхвърлят прогнозите на програмата, като първоначално се очакваше програмата да види 100 произведени изтребителя за вътрешна употреба и още 100 за износ. Новите поръчки през 2025 г. потвърдените експортни поръчки са се увеличили от 24 на 96, което отговаря на целта на програмата, докато вътрешните поръчки вече надхвърлят 150 изтребителя.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факть

    17 20 Отговор
    Расия и туби с нафта не изнасят вече.

    19:21 09.07.2026

  • 2 Сатана Z

    30 11 Отговор
    Абе,кво станА с Ф16ките?Докараха ли ги в БГ от гробището в Аризона?

    19:23 09.07.2026

  • 3 Читател

    25 12 Отговор
    Ние пък си имаме Ф16 за военни паради и то 2,3 летят другите са музейни експонати,но пък за 3 милиарда.

    19:23 09.07.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 13 Отговор
    Как да не ,Пълни глупости.Вие пишете ,че Бундестага пак не е одобрил пращането на Таурус и системи Патриот за бандеровците,хахах.Иначе се водят първи дружки,хахах.
    А и Фольксваген щял да съкрати 120 000 бачкатори.Ай честито на печелившите,хахах

    Коментиран от #8

    19:28 09.07.2026

  • 5 Демокрацията- диктатура на капитала

    20 0 Отговор
    Колеги ,някой няма ли да осъди вестника за дивото триене- цензура?

    19:30 09.07.2026

  • 6 Миролюбец

    11 16 Отговор
    Въоръжаването на Иран,удължава агонията!

    19:31 09.07.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    14 15 Отговор
    Никой не бръсне Русия ни за cлива, ни за cмет !!!
    Това е Факт 👈

    Коментиран от #10, #11, #14

    19:39 09.07.2026

  • 8 Къв Патриот го гони Ъеъмп

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Смота набързо зеленияС@п0л. Частниците, които го произвеждат не дават разрешението си за изнасяне на лиценз извън техните заводи.

    Коментиран от #13

    19:41 09.07.2026

  • 9 ФАКТ

    9 13 Отговор
    Западът ясно и категорично забрани на ботоксовото да ескалира. Копеите реват, че Путлер бил мек, но това е.

    Коментиран от #12

    19:42 09.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путин многоходовия

    7 11 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Господин Сорос каза на многоходовото джудже да се евг и то веднага го послуша. Другото, което му каза е, че ако джуджето ескалира войната в Украйна, западът ще влезе в Украйна и ще занули многоходовата "армия" на Джуджето. Тези две заплахи превърнаха някога приемания за силен руски лидер Путин в многоходов

    19:43 09.07.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    За това ли наркомана гледа като нас Ран?
    Щото запада" забранил да ескалира",хахах

    19:44 09.07.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Къв Патриот го гони Ъеъмп":

    Той Патриота се оказа нефелен,та може и да продадът лиценза.За кво им е на американците не много работещв система ,а така може да из карат някой доллар.

    19:49 09.07.2026

  • 14 Да но си

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    тук и четеш?

    19:49 09.07.2026

  • 15 Примати

    2 8 Отговор
    През последната нощ е ударена помпената станция в Уфа. Този удар се явява като един от още няколкото оставащи нокаутиращи удара. Много е възможно в неделя сутринта Русия официално да е в каменната ера. Без дизел и фронта ще се разпадне. Той вече се е разпаднал на места но точно на левия бряг на Днепър та още не лъсва истината. Само агонията остава за Русия Украйна вече победи. Има още десетки удари но това вече е без значение. Честита победа украинци

    Коментиран от #17

    19:50 09.07.2026

  • 16 Швейк

    3 7 Отговор
    Абе , кога най-после това пишман-СВО ще тръгне по план ?

    Коментиран от #18, #22

    19:51 09.07.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Примати":

    Хахахх,други вицлве за украйна знаеш ли,хахах?Смешни като Този.

    19:54 09.07.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Швейк":

    Ти си мислиш ,че знаеш плановете на Русия ли?Малка Ти е ....,хахах

    Коментиран от #19

    19:56 09.07.2026

  • 19 Майор Деянов, на всеки километър

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Русия няма планове, само път !!!
    Път в нищото.....👆😄

    19:59 09.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това е

    6 5 Отговор
    много добър изтребител! Су 35 е един т най добрите изтребители в света!

    20:07 09.07.2026

  • 22 Не е ли по план

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Швейк":

    Намаляваш западната пропаганда за глупаци и няма да папагалиш едно и също и да изглеждаш жалко. 😄

    20:08 09.07.2026

  • 23 А каква е ползата

    1 4 Отговор
    от су хой

    20:15 09.07.2026

  • 24 6135

    4 1 Отговор
    "поради редица недостатъци в характеристиките на самолета"

    Ми напишете я тази редица недостатъци, че ние незнаещите да се ограмотим!

    20:31 09.07.2026

  • 25 Ами

    4 0 Отговор
    Фокусниците пак дрънкат глупости :)
    Дори и западни авио експерти наричат Су-35
    "The King of Heaven" - Краля на небето.
    Единственият западен самолет който
    евентуално може да му съперничи е F-22.

    20:33 09.07.2026

  • 26 Търновец

    0 0 Отговор
    Азербайджан отхвърли СУ 35 и предпочете Китайските J 17 както и Пакистан, Египет тествува СУ 35 но предпочете Френският Rafale. Индия също купува Френската марка

    21:10 09.07.2026

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