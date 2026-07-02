Ценна мишена! Руската армия загуби хеликоптер Ка-52

Руските Z-блогъри съобщиха за загубата на боен хеликоптер Ка-52. Те не посочват други подробности относно обстоятелствата около загубата на руската военна машина, предава украинското списание "Фокус".
Към момента на публикуването няма официално потвърждение на тази информация от страна на руските власти.
Z-блогърите публикуват и съболезнователни съобщения, което може да свидетелства за вероятната гибел на пилота.
Съобщението на руския Z-блогър за загубата на Ка-52 беше разпространено и от съветника на министъра на отбраната на Украйна Сергей Стерненко. Той публикува съответния пост в своя Telegram-канал, като обърна внимание на съобщението на руската страна за загубата на бойния хеликоптер.
Ка-52 "Алигатор“ е руски двуместен разузнавателно-ударни хеликоптер, предназначен за поразяване на бронирана техника, жива сила и въздушни цели, както и за провеждане на разузнаване и координация на действията на други бойни машини.
Може да действа денем и нощем, както и при сложни метеорологични условия. Максималната скорост на хеликоптера е около 300 км/ч, а обхватът на полета — приблизително 460 км.
В състава на Военно-космическите сили на Руската федерация има над 130 хеликоптера Ка-52, а общо са произведени над 196 такива машини.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #11, #16, #19, #44, #55
17:16 02.07.2026
2 ЗИЛ 117
Коментиран от #26
17:17 02.07.2026
3 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #7, #45
17:17 02.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 пръц
17:18 02.07.2026
6 Зевс
17:19 02.07.2026
7 БУХАНКА
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":ХАХА хахаха хахаха
А БЕНЗИН ГДЕ ?
Коментиран от #13
17:19 02.07.2026
8 Гаварит Масква
17:20 02.07.2026
9 А украинската какво загуби?
17:20 02.07.2026
10 Ха ХаХа
Коментиран от #14, #17
17:21 02.07.2026
11 Хаха
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Фидел Кастро е брадясала комунистическа муцуна.
17:21 02.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мухаха
До коментар #7 от "БУХАНКА":Укрите вече нямат бензиностанции и рефенери. Те си го пожелаха.
Коментиран от #51
17:22 02.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мишел
Коментиран от #56
17:26 02.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 кахраман
17:27 02.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ЛУКОЙЛ
УСПЯ ЛИ ДА ОТБИЕ
САНКЦИИТЕ?
ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ.
хахаха хахаха хахаха
17:30 02.07.2026
28 стоян георгиев
Коментиран от #41
17:30 02.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сатана Z
17:31 02.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Без име
17:31 02.07.2026
33 Примати
Коментиран от #38, #39
17:32 02.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Оплачи се на арменския поп
До коментар #26 от "Кажи на Владимир Путин":Аз да не съм ти посредник.
17:33 02.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ол1гофрен,
17:35 02.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 аz СВО Победа 81
17:37 02.07.2026
41 Гледам по Кримският мост
До коментар #28 от "стоян георгиев":Ватенки на коне.В посока изток.Падне ли Крим хаяско Първи го бесят.
Коментиран от #58
17:40 02.07.2026
42 Ха-ха
17:41 02.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ха-ха
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Следващата война ще е между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
17:41 02.07.2026
45 Ха-ха
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":Значи по тези данни излиза, че убитите руски войници са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
17:42 02.07.2026
46 Доктора
17:45 02.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Рублевка
Бензиностанциите не работят и затова селяните се предвижват с ЧАСТНИ хеликоптери и самолети.
17:48 02.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Колю
17:49 02.07.2026
51 селянин
До коментар #13 от "Мухаха":Те руснаците имат в изобилие, ама кел файда щом почти всиките им горят. хахахах
Коментиран от #54
17:50 02.07.2026
52 Рублевка
17:50 02.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #51 от "селянин":Ще има работа за ремонтните групи, щом горят. Собствениците плащат. Милиарди бол. Държавно вече няма.
17:53 02.07.2026
55 Хахахаха
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":А какво друго да каже, фашист като Кастро?
17:56 02.07.2026
56 Хахахаха
До коментар #20 от "Мишел":Щот още не си видял, как ще е шестата година от тридневната. Там ще е по-зле.
17:57 02.07.2026
57 Бензин нету!
--Свободно, почеши кoня!
18:00 02.07.2026
58 стоян георгиев
До коментар #41 от "Гледам по Кримският мост":Не съм очаквал че путин може да е толкова тъп!да станеш да те изпитат по желание и да ти пишат двойка и то за годината...хаха...
18:02 02.07.2026