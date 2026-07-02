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Ценна мишена! Руската армия загуби хеликоптер Ка-52
  Тема: Украйна

Ценна мишена! Руската армия загуби хеликоптер Ка-52

2 Юли, 2026 17:16 1 549 58

  • русия-
  • украйна-
  • ка-52-
  • хеликоптер-
  • изтребители-
  • ракети-
  • дронове

В състава на Военно-космическите сили на Руската федерация има над 130 хеликоптера Ка-52, а общо са произведени над 196 такива машини

Ценна мишена! Руската армия загуби хеликоптер Ка-52 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Руските Z-блогъри съобщиха за загубата на боен хеликоптер Ка-52. Те не посочват други подробности относно обстоятелствата около загубата на руската военна машина, предава украинското списание "Фокус".

Към момента на публикуването няма официално потвърждение на тази информация от страна на руските власти.

Z-блогърите публикуват и съболезнователни съобщения, което може да свидетелства за вероятната гибел на пилота.

Съобщението на руския Z-блогър за загубата на Ка-52 беше разпространено и от съветника на министъра на отбраната на Украйна Сергей Стерненко. Той публикува съответния пост в своя Telegram-канал, като обърна внимание на съобщението на руската страна за загубата на бойния хеликоптер.

Ка-52 "Алигатор“ е руски двуместен разузнавателно-ударни хеликоптер, предназначен за поразяване на бронирана техника, жива сила и въздушни цели, както и за провеждане на разузнаване и координация на действията на други бойни машини.

Може да действа денем и нощем, както и при сложни метеорологични условия. Максималната скорост на хеликоптера е около 300 км/ч, а обхватът на полета — приблизително 460 км.

В състава на Военно-космическите сили на Руската федерация има над 130 хеликоптера Ка-52, а общо са произведени над 196 такива машини.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИЛ 117

    39 23 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #11, #16, #19, #44, #55

    17:16 02.07.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    36 22 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    Коментиран от #26

    17:17 02.07.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    27 17 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #7, #45

    17:17 02.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пръц

    33 9 Отговор
    това е невъзможно руснаците нямат перални какво остава за хеликоптери.

    17:18 02.07.2026

  • 6 Зевс

    34 11 Отговор
    Руснаците ще си произведат нов, ама техниката, която ние подарихме на украинците, никой няма да ни я възстанови.

    17:19 02.07.2026

  • 7 БУХАНКА

    17 20 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИЛ 117":

    ХАХА хахаха хахаха

    А БЕНЗИН ГДЕ ?

    Коментиран от #13

    17:19 02.07.2026

  • 8 Гаварит Масква

    15 24 Отговор
    Бензина нет!Паднал е скоропостижно поради липса на гориво.

    17:20 02.07.2026

  • 9 А украинската какво загуби?

    24 10 Отговор
    Тя се клонира като офцста Доли и нищо не губи😁😂😆

    17:20 02.07.2026

  • 10 Ха ХаХа

    25 9 Отговор
    Нови укролъжи....

    Коментиран от #14, #17

    17:21 02.07.2026

  • 11 Хаха

    14 22 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Фидел Кастро е брадясала комунистическа муцуна.

    17:21 02.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мухаха

    18 14 Отговор

    До коментар #7 от "БУХАНКА":

    Укрите вече нямат бензиностанции и рефенери. Те си го пожелаха.

    Коментиран от #51

    17:22 02.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мишел

    10 15 Отговор
    Най-трудна е петата година от тридневната СВО.

    Коментиран от #56

    17:26 02.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 кахраман

    8 8 Отговор
    Киев загуби 20 човека, след отразяване на ракетен удар с изветряло ПВО.

    17:27 02.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЛУКОЙЛ

    13 9 Отговор
    В НИЖНИ НОВГОРОД

    УСПЯ ЛИ ДА ОТБИЕ

    САНКЦИИТЕ?

    ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ.

    хахаха хахаха хахаха

    17:30 02.07.2026

  • 28 стоян георгиев

    13 5 Отговор
    Не им трябват подобни хеликоптери.те се оправят с тротонетки ...

    Коментиран от #41

    17:30 02.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сатана Z

    12 5 Отговор
    Единственият достоверен източник от Руските ТК е този на Fight bomber.Другото всичко е пропаганда от украинската ГРУ.

    17:31 02.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Без име

    7 6 Отговор
    Новината потвърдена ли е от независими източници?

    17:31 02.07.2026

  • 33 Примати

    7 12 Отговор
    На 16 и 18 юни Украйна унищожи тръбите за разделяне на горива на рафинерията Капотня. На 24 юни се случи същото на втората по важност рафинерия за Московска област но тогава беше ударена само тръбата която е инсталирана пета и носи същото име имаше и някакви букви. Днес е унищожена и 6 - тата тръба която отговаряше за производството на последните горива за Московска област. Никога ама никога не нападай държава чийто народ е в пъти по умен от народа на твоята държава… Путин … благодаря за вниманието …

    Коментиран от #38, #39

    17:32 02.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Оплачи се на арменския поп

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "Кажи на Владимир Путин":

    Аз да не съм ти посредник.

    17:33 02.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ол1гофрен,

    2 5 Отговор
    Първото изречение.

    17:35 02.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 аz СВО Победа 81

    5 6 Отговор
    Налетял се.🤣🤣🤣

    17:37 02.07.2026

  • 41 Гледам по Кримският мост

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Ватенки на коне.В посока изток.Падне ли Крим хаяско Първи го бесят.

    Коментиран от #58

    17:40 02.07.2026

  • 42 Ха-ха

    5 6 Отговор
    Русийката е под вода без шнорхел. Какво значение имат един или сто хеликоптера. Бълбук-бълбук.!

    17:41 02.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ха-ха

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Следващата война ще е между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    17:41 02.07.2026

  • 45 Ха-ха

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИЛ 117":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руски войници са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    17:42 02.07.2026

  • 46 Доктора

    4 6 Отговор
    Аве, верно ли че опашките за бензин в Москва вече стигали 15 километра и от време на време се посбивали ватенките за литър бензин. Че ние даже по времето на Пушкаров бяхме по добре.

    17:45 02.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Рублевка

    1 7 Отговор
    Руско село в блатата 🤣😛❗
    Бензиностанциите не работят и затова селяните се предвижват с ЧАСТНИ хеликоптери и самолети.

    17:48 02.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Колю

    2 4 Отговор
    Русия не можа да намaже от скъпия петрол. Сeги дано като най големия вносител да намaже от евтинио

    17:49 02.07.2026

  • 51 селянин

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Мухаха":

    Те руснаците имат в изобилие, ама кел файда щом почти всиките им горят. хахахах

    Коментиран от #54

    17:50 02.07.2026

  • 52 Рублевка

    1 5 Отговор
    Няма бензин. Кой не скача е червен. Давай хеликоптера!

    17:50 02.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "селянин":

    Ще има работа за ремонтните групи, щом горят. Собствениците плащат. Милиарди бол. Държавно вече няма.

    17:53 02.07.2026

  • 55 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    А какво друго да каже, фашист като Кастро?

    17:56 02.07.2026

  • 56 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Щот още не си видял, как ще е шестата година от тридневната. Там ще е по-зле.

    17:57 02.07.2026

  • 57 Бензин нету!

    3 1 Отговор
    -- СОЛДАТИ, МИРРНО!
    --Свободно, почеши кoня!

    18:00 02.07.2026

  • 58 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Гледам по Кримският мост":

    Не съм очаквал че путин може да е толкова тъп!да станеш да те изпитат по желание и да ти пишат двойка и то за годината...хаха...

    18:02 02.07.2026

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