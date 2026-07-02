Ценна мишена! Руската армия загуби хеликоптер Ка-52

Руските Z-блогъри съобщиха за загубата на боен хеликоптер Ка-52. Те не посочват други подробности относно обстоятелствата около загубата на руската военна машина, предава украинското списание "Фокус".

Към момента на публикуването няма официално потвърждение на тази информация от страна на руските власти.

Z-блогърите публикуват и съболезнователни съобщения, което може да свидетелства за вероятната гибел на пилота.

Съобщението на руския Z-блогър за загубата на Ка-52 беше разпространено и от съветника на министъра на отбраната на Украйна Сергей Стерненко. Той публикува съответния пост в своя Telegram-канал, като обърна внимание на съобщението на руската страна за загубата на бойния хеликоптер.

Ка-52 "Алигатор“ е руски двуместен разузнавателно-ударни хеликоптер, предназначен за поразяване на бронирана техника, жива сила и въздушни цели, както и за провеждане на разузнаване и координация на действията на други бойни машини.

Може да действа денем и нощем, както и при сложни метеорологични условия. Максималната скорост на хеликоптера е около 300 км/ч, а обхватът на полета — приблизително 460 км.

В състава на Военно-космическите сили на Руската федерация има над 130 хеликоптера Ка-52, а общо са произведени над 196 такива машини.