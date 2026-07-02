Невиждана криза! Русия започна да купува бензин от Индия

Русия започна да внася бензин по море от Индия. Москва се опитва да смекчи недостига на гориво, причинен от украинските удари по енергийната ѝ инфраструктура, пише Reuters, позовавайки се на няколко източника от бранша.
Това косвено се потвърждава и от самата Русия. На 30 юни от Кремъл заявиха, че Русия поддържа контакти с други държави и води преговори за внос на гориво на приемливи цени.
Източник от сектора е съобщил пред Reuters, че от Индия към Русия вече са изпратени най-малко 60 хиляди тона бензин. Друг източник е посочил, че са били изпратени два танкера, всеки с пратка от 30 до 40 хиляди тона.
Трети източник е съобщил, че като цяло Русия планира да внася ежемесечно 400 хил. тона бензин от различни държави, по-специално от Беларус, която вече доставя гориво в Русия. Минск е увеличил почти три пъти доставките на бензин по железопътния път към Русия – до над 70 хил. тона през първата половина на юни в сравнение с първата половина на май.
Трябва да се отбележи, че през летния период, когато търсенето на гориво е най-високо, потреблението на бензин в Русия възлиза на най-малко 110 хил. тона на ден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Индия преди 5 минути
17:49 02.07.2026
3 пРосия
17:49 02.07.2026
4 Симо
Коментиран от #20
17:50 02.07.2026
5 Кочо
17:50 02.07.2026
6 Соломон
17:51 02.07.2026
7 Айше
Коментиран от #25
17:51 02.07.2026
8 рософил 🍌
17:51 02.07.2026
9 Путлето още не е стигнал Сталин
До коментар #1 от "Сталин се върти в гроба":По избиване на руснаци,но се старае.
17:51 02.07.2026
10 руската мечка
17:52 02.07.2026
11 Нямат край
17:52 02.07.2026
12 Йода
Коментиран от #19, #22
17:52 02.07.2026
13 Индия
Коментиран от #29
17:53 02.07.2026
14 Мишел
Коментиран от #24, #40
17:53 02.07.2026
15 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
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"Русия започва внос на бензин от Индия заради недостиг на горива 1 Юли, 2026 20:56"
17:54 02.07.2026
16 1945
Коментиран от #46
17:54 02.07.2026
17 Наблюдател
- Завод Антонов – производители на БЛА "Люти" и не само;
- Завод за радионика - произвежда системи за управление за Flamingo, FP-7 и FP-9, ракети Neptune-MD и зенитни ракети по проекта Clone;
- Изследователска и производствена компания Atlon-Avia, производство на BEC БЛА и блуждаещи боеприпаси;
- Киевски радиозавод – модернизира и произвежда прицели и насочващи устройства, компоненти за почти всички разузнавателни и ударни дронове на Въоръжените сили на Украйна, както и електроника за авиация, противовъздушни системи и системи за електронна война;
- предприятие "Киев-25" – производство на системи за електронна война;
- транспортно-логистичен център "MLP-Чайка", складова база за БЛА, ракети и други боеприпаси (изгаряни благородно, в големи мащаби);
- склад за гориво и смазочни материали "Киев-3" (тук всичко е ясно и без обяснения);
- станции за разпределение на гориво, които осигуряват функционирането на военни предприятия.
17:54 02.07.2026
18 В Русия няма бензин и интернет.
В Аржентина няма месо.
Това само комунистите могат да го постигнат.
Коментиран от #32
17:54 02.07.2026
19 Соломон
До коментар #12 от "Йода":Още не са проумели какво чудо ги очаква. Нека комбайните да постоят още малко на полето без гориво и ще разберат зимъзка къде зимуват раците
17:55 02.07.2026
20 фактите
До коментар #4 от "Симо":Русия е военен дребосък и няма военния капацитет да решава военни изходи като този.Това което виждаш в момента е тавана на военните възможности на Русия.Няма по кухо нещо от руснака.Сами си го надробиха това.Да би мирно стояло,не би чудо видяло.Русия се простреля в главата само заради имперските интереси на един неадекватен диктатор и политик криещ се по бункерите наречен путин
17:55 02.07.2026
21 Факти
Коментиран от #35
17:55 02.07.2026
22 руснаците
До коментар #12 от "Йода":не са мръднали от 18 век
17:55 02.07.2026
23 Трътлю
17:55 02.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Айше":Руснака не става за нищо, нито за войник, нито за сех.
17:56 02.07.2026
26 Ватенки се млатят като животни за бензин
17:56 02.07.2026
27 Да не забравяме,
Именно юдео-сатанистите подклаждат братоубийствената гражданска война, след като я подготвиха и провокираха.
17:57 02.07.2026
28 Бай Пунди Говнокомандващия
Аналоооов нет! Шах и мат с пешката евроатлантици! Докато вие чакате края на Русия, Путин просто премести бензиностанцията на самообслужване в Делхи!
17:57 02.07.2026
29 русофилска rняс
До коментар #13 от "Индия":Пускаш ли сълза ,че господарите ти са буквално смазани от някаква малка държава като Украйна майце продажник ?
17:57 02.07.2026
30 !!!?
17:57 02.07.2026
31 Мишел
17:57 02.07.2026
32 В главата ти няма мозък
До коментар #18 от "В Русия няма бензин и интернет.":Все едни и същи пpимитивни опорки, как не се сети да смениш поне думитe.
17:58 02.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мултик
Коментиран от #57
17:59 02.07.2026
35 Атина Палада
До коментар #21 от "Факти":Къде отидоха евтините руски ресурси?
Коментиран от #39
18:00 02.07.2026
36 Сладки ботчета
Коментиран от #41
18:00 02.07.2026
37 Тодар Живков
18:01 02.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гнилия запад
До коментар #35 от "Атина Палада":ги източи !
18:02 02.07.2026
40 Соломон
До коментар #14 от "Мишел":Май не си наясно че обема се мери в кубици а не в метри. А тия 50000 кубически метра колкото резервоара в Москва на който му хвръкна капака след като бе ударен от заблудена руска зенитна ръкета
Коментиран от #47, #62
18:02 02.07.2026
41 Град Козлодуй
До коментар #36 от "Сладки ботчета":Приятел искаш ли да ми по духаш?
18:02 02.07.2026
42 Русия
Коментиран от #52
18:03 02.07.2026
43 стоян георгиев
18:03 02.07.2026
44 Бендзина нету!
--Свободно, почеши кoня!
18:04 02.07.2026
45 Йонко Тъпомерски Дизел юнак
18:04 02.07.2026
46 Мишел
До коментар #16 от "1945":Най-трудна е петата година от тридневна СВО.Особено когато свършат горивата.
18:04 02.07.2026
47 Какво си губиш времето с тия тъпaци
До коментар #40 от "Соломон":Оставяй да паcaт и излез да се рaзходиш.
18:05 02.07.2026
48 Щото ние и ЕС
18:06 02.07.2026
49 ‼️ ‼️ ха ха‼️ ‼️
18:06 02.07.2026
50 Тити
18:06 02.07.2026
51 Бендзина нету!
Коментиран от #55
18:06 02.07.2026
52 Много
До коментар #42 от "Русия":точно определение. Остава руските олигарси да отвлечат Хаяско. Голям смях.
18:08 02.07.2026
53 Пискунивка
18:09 02.07.2026
54 аааахахахааа
Коментиран от #61
18:10 02.07.2026
55 Соломон
До коментар #51 от "Бендзина нету!":Щеше да е смешно ако не не жалко. При наличие на нефт който вали от небето да плащаш за скъпо гориво на някой който е купил нефта от теб за жълти стотинки
18:10 02.07.2026
56 Мемфис
Очакваме поредният разпад на азиатската КОЧИНА!
18:11 02.07.2026
57 Нарендра Моди
До коментар #34 от "Мултик":е умен. Разбраха се с Тръмп, уговориха доставките на венецуелски петрол. А фалиралия глупак Путин ще купува на бензин от този и онзи на двойни и тройни цени.
18:11 02.07.2026
58 Наринда
18:11 02.07.2026
59 Русуфил хардлайнaрин
18:12 02.07.2026
60 Директно из Москва
18:13 02.07.2026
61 Кромидченко
До коментар #54 от "аааахахахааа":Картошки и яец от Беларус !
18:13 02.07.2026
62 язе меря в километри
До коментар #40 от "Соломон":50000 кубически метра са 50 000 000 литра бензин, а това са си 100 000 000 км или при 5 млн коли в Москва са си 20 км. Или горе доле дневната дажба.
18:14 02.07.2026
63 Вова
18:14 02.07.2026
64 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:15 02.07.2026