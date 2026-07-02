Невиждана криза! Русия започна да купува бензин от Индия

Русия започна да внася бензин по море от Индия. Москва се опитва да смекчи недостига на гориво, причинен от украинските удари по енергийната ѝ инфраструктура, пише Reuters, позовавайки се на няколко източника от бранша.

Това косвено се потвърждава и от самата Русия. На 30 юни от Кремъл заявиха, че Русия поддържа контакти с други държави и води преговори за внос на гориво на приемливи цени.

Източник от сектора е съобщил пред Reuters, че от Индия към Русия вече са изпратени най-малко 60 хиляди тона бензин. Друг източник е посочил, че са били изпратени два танкера, всеки с пратка от 30 до 40 хиляди тона.

Трети източник е съобщил, че като цяло Русия планира да внася ежемесечно 400 хил. тона бензин от различни държави, по-специално от Беларус, която вече доставя гориво в Русия. Минск е увеличил почти три пъти доставките на бензин по железопътния път към Русия – до над 70 хил. тона през първата половина на юни в сравнение с първата половина на май.

Трябва да се отбележи, че през летния период, когато търсенето на гориво е най-високо, потреблението на бензин в Русия възлиза на най-малко 110 хил. тона на ден.