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Невиждана криза! Русия започна да купува бензин от Индия
  Тема: Украйна

Невиждана криза! Русия започна да купува бензин от Индия

2 Юли, 2026 17:46 807 64

  • русия-
  • индия-
  • украйна-
  • нарендра моди-
  • владимир путин-
  • бензин-
  • дизел

На 30 юни от Кремъл заявиха, че Русия поддържа контакти с други държави и води преговори за внос на гориво на приемливи цени

Невиждана криза! Русия започна да купува бензин от Индия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Русия започна да внася бензин по море от Индия. Москва се опитва да смекчи недостига на гориво, причинен от украинските удари по енергийната ѝ инфраструктура, пише Reuters, позовавайки се на няколко източника от бранша.

Това косвено се потвърждава и от самата Русия. На 30 юни от Кремъл заявиха, че Русия поддържа контакти с други държави и води преговори за внос на гориво на приемливи цени.

Източник от сектора е съобщил пред Reuters, че от Индия към Русия вече са изпратени най-малко 60 хиляди тона бензин. Друг източник е посочил, че са били изпратени два танкера, всеки с пратка от 30 до 40 хиляди тона.

Трети източник е съобщил, че като цяло Русия планира да внася ежемесечно 400 хил. тона бензин от различни държави, по-специално от Беларус, която вече доставя гориво в Русия. Минск е увеличил почти три пъти доставките на бензин по железопътния път към Русия – до над 70 хил. тона през първата половина на юни в сравнение с първата половина на май.

Трябва да се отбележи, че през летния период, когато търсенето на гориво е най-високо, потреблението на бензин в Русия възлиза на най-малко 110 хил. тона на ден.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Индия преди 5 минути

    12 21 Отговор
    Няма такова нещо, Ройтерс лъже.

    17:49 02.07.2026

  • 3 пРосия

    27 14 Отговор
    Страната на идиотите.

    17:49 02.07.2026

  • 4 Симо

    14 19 Отговор
    Ами сами са си виновни! До сега можеха да изравнят ..иев и нещата да си дойдат на мястото. Накрая пак така ще стане, ама все да сме хуманни.

    Коментиран от #20

    17:50 02.07.2026

  • 5 Кочо

    9 19 Отговор
    Украйна защо купува!? Значи, Русия все пак има приятели и тази новина е радваща за нейните фенове!

    17:50 02.07.2026

  • 6 Соломон

    17 8 Отговор
    А Беларус наясно ли са че дете им рафинерии могат да бъдат посетени от някой заблудил се дрон

    17:51 02.07.2026

  • 7 Айше

    9 1 Отговор
    Кама сутра на промоция!

    Коментиран от #25

    17:51 02.07.2026

  • 8 рософил 🍌

    17 8 Отговор
    кажете за кратера в москва нещо?

    17:51 02.07.2026

  • 9 Путлето още не е стигнал Сталин

    17 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин се върти в гроба":

    По избиване на руснаци,но се старае.

    17:51 02.07.2026

  • 10 руската мечка

    17 11 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    17:52 02.07.2026

  • 11 Нямат край

    22 11 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:52 02.07.2026

  • 12 Йода

    18 11 Отговор
    Дошъл е началото на края. Руския стандарт е мизерията.

    Коментиран от #19, #22

    17:52 02.07.2026

  • 13 Индия

    8 12 Отговор
    Бг грантаджиите ръсят глупости. Но те за пари и майките си ще на... бият.

    Коментиран от #29

    17:53 02.07.2026

  • 14 Мишел

    9 8 Отговор
    "Русия ще получи хуманитарна помощ от Казахстан 50 000 метрични тона бензин през юли."

    Коментиран от #24, #40

    17:53 02.07.2026

  • 15 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    7 11 Отговор
    Повтаряте едни и същи oлигoфpении за своите редовни русофобни читатели, които съответсват на вашия интелект.

    Същата статия на вашия сайт от вчера:
    "Русия започва внос на бензин от Индия заради недостиг на горива 1 Юли, 2026 20:56"

    17:54 02.07.2026

  • 16 1945

    16 6 Отговор
    Руснаците докъде се докараха от СВО за три дни до хуманитарна катастрофа

    Коментиран от #46

    17:54 02.07.2026

  • 17 Наблюдател

    4 9 Отговор
    Министерството на отбраната на Руската федерация обяви целите, които бяха ударени днес в Киев:

    - Завод Антонов – производители на БЛА "Люти" и не само;

    - Завод за радионика - произвежда системи за управление за Flamingo, FP-7 и FP-9, ракети Neptune-MD и зенитни ракети по проекта Clone;

    - Изследователска и производствена компания Atlon-Avia, производство на BEC БЛА и блуждаещи боеприпаси;

    - Киевски радиозавод – модернизира и произвежда прицели и насочващи устройства, компоненти за почти всички разузнавателни и ударни дронове на Въоръжените сили на Украйна, както и електроника за авиация, противовъздушни системи и системи за електронна война;

    - предприятие "Киев-25" – производство на системи за електронна война;

    - транспортно-логистичен център "MLP-Чайка", складова база за БЛА, ракети и други боеприпаси (изгаряни благородно, в големи мащаби);

    - склад за гориво и смазочни материали "Киев-3" (тук всичко е ясно и без обяснения);

    - станции за разпределение на гориво, които осигуряват функционирането на военни предприятия.

    17:54 02.07.2026

  • 18 В Русия няма бензин и интернет.

    18 4 Отговор
    В Куба няма захар.
    В Аржентина няма месо.
    Това само комунистите могат да го постигнат.

    Коментиран от #32

    17:54 02.07.2026

  • 19 Соломон

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Йода":

    Още не са проумели какво чудо ги очаква. Нека комбайните да постоят още малко на полето без гориво и ще разберат зимъзка къде зимуват раците

    17:55 02.07.2026

  • 20 фактите

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Симо":

    Русия е военен дребосък и няма военния капацитет да решава военни изходи като този.Това което виждаш в момента е тавана на военните възможности на Русия.Няма по кухо нещо от руснака.Сами си го надробиха това.Да би мирно стояло,не би чудо видяло.Русия се простреля в главата само заради имперските интереси на един неадекватен диктатор и политик криещ се по бункерите наречен путин

    17:55 02.07.2026

  • 21 Факти

    9 1 Отговор
    Няма такъв цирк. Цените в Русия стигнаха тия в България, за заплатите и пенсиите 2-3 пъти по-ниски. Робският руски народ няма смелост да се надигне срещу Путин и да си върне държавата.

    Коментиран от #35

    17:55 02.07.2026

  • 22 руснаците

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Йода":

    не са мръднали от 18 век

    17:55 02.07.2026

  • 23 Трътлю

    2 7 Отговор
    На война като на война. Руснаците пак ще си го възстановят. Но Одеса на мова няма да говори.

    17:55 02.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Град Козлодуй

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Айше":

    Руснака не става за нищо, нито за войник, нито за сех.

    17:56 02.07.2026

  • 26 Ватенки се млатят като животни за бензин

    6 1 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    17:56 02.07.2026

  • 27 Да не забравяме,

    0 6 Отговор
    че Ройтерс е британска медия, в която на власт са юдео-сатанистите.

    Именно юдео-сатанистите подклаждат братоубийствената гражданска война, след като я подготвиха и провокираха.

    17:57 02.07.2026

  • 28 Бай Пунди Говнокомандващия

    5 1 Отговор
    Спокойно, бе, евpогейове и соросоиди! Пак нищо не сте разбрали от 10D шахматната стратегия на Гения от Кремъл! Това не е криза, това е Велик Геополитически Ход®! Владимир Владимирович лично прецака западната икономика, като превърна Русия – най-голямата бензиноколонка в света – във вносител на индийско гориво! Защо ли? Ами елементарно е, промити мозъци:Руският бензин е твърде ценен: Той се пази в тайни подземни бункери за Новото руско царство, а сега ще горим индийски за инат на Байдън и НАТО!Планът „Боливуд“: Сега руските танкове Т-90 няма просто да стрелят, а ще танцуват синхронно в кръг из степите, докато от ауспусите им мирише на къри и кокосово масло. Синхронното пеене на екипажа е задължително! Рециклиране на рубли: Русия купува бензин от Индия с рупии, които Индия е спечелила от купуването на руски суров петрол, който пък Русия е изнесла, за да има с какво Индия да направи бензин, който Русия да си купи обратно. Ето това се казва затворен цикъл и икономическо чудо, което прогнилия Запад никога няма да разбере!
    Аналоооов нет! Шах и мат с пешката евроатлантици! Докато вие чакате края на Русия, Путин просто премести бензиностанцията на самообслужване в Делхи!

    17:57 02.07.2026

  • 29 русофилска rняс

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Индия":

    Пускаш ли сълза ,че господарите ти са буквално смазани от някаква малка държава като Украйна майце продажник ?

    17:57 02.07.2026

  • 30 !!!?

    7 0 Отговор
    Пазарна икономика по Путлерски...продава на Индия петрол на безценица, а купува обратно бензин на тройна цена...!

    17:57 02.07.2026

  • 31 Мишел

    3 1 Отговор
    Горивна криза: Русия, която употребява по 110 000 тона бензин дневно, планира да внася по 400 000 тона за месец.

    17:57 02.07.2026

  • 32 В главата ти няма мозък

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "В Русия няма бензин и интернет.":

    Все едни и същи пpимитивни опорки, как не се сети да смениш поне думитe.

    17:58 02.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мултик

    3 0 Отговор
    Вова и Наринда на мотор!

    Коментиран от #57

    17:59 02.07.2026

  • 35 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Къде отидоха евтините руски ресурси?

    Коментиран от #39

    18:00 02.07.2026

  • 36 Сладки ботчета

    0 5 Отговор
    Айде честито на пазаруващите в Тему. При поръчка от 3 артикула на стойност 13 евро, тему на финала добави 11 евро митнически такси.т.е. китайците прехвърлиха измислените такси към клиента, очаквано Благодаря Урсула и всички розови ПП Де Би ли.

    Коментиран от #41

    18:00 02.07.2026

  • 37 Тодар Живков

    6 1 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-смотано племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    18:01 02.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гнилия запад

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    ги източи !

    18:02 02.07.2026

  • 40 Соломон

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Май не си наясно че обема се мери в кубици а не в метри. А тия 50000 кубически метра колкото резервоара в Москва на който му хвръкна капака след като бе ударен от заблудена руска зенитна ръкета

    Коментиран от #47, #62

    18:02 02.07.2026

  • 41 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сладки ботчета":

    Приятел искаш ли да ми по духаш?

    18:02 02.07.2026

  • 42 Русия

    4 0 Отговор
    Венецуела без бензин !

    Коментиран от #52

    18:03 02.07.2026

  • 43 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Бензиноколонката с ракети остана без бензин и ракети...и то по собствено желание!

    18:03 02.07.2026

  • 44 Бендзина нету!

    5 0 Отговор
    -- СОЛДАТИ, МИРРНО!
    --Свободно, почеши кoня!

    18:04 02.07.2026

  • 45 Йонко Тъпомерски Дизел юнак

    3 0 Отговор
    Украинците унищожават рафинериите в Русия, а руснаците избиват украинските деца. Всеки удря по най-милото на другия. Ще видим кой ще спечели.

    18:04 02.07.2026

  • 46 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "1945":

    Най-трудна е петата година от тридневна СВО.Особено когато свършат горивата.

    18:04 02.07.2026

  • 47 Какво си губиш времето с тия тъпaци

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    Оставяй да паcaт и излез да се рaзходиш.

    18:05 02.07.2026

  • 48 Щото ние и ЕС

    1 6 Отговор
    сме цъфнали и вързали без война

    18:06 02.07.2026

  • 49 ‼️ ‼️ ха ха‼️ ‼️

    5 0 Отговор
    Поршляци. Утре ще почнат да вкарват пермфрост от Китай.

    18:06 02.07.2026

  • 50 Тити

    7 0 Отговор
    Най големите санкции на Рашистите въведе Зеленски накрая и без петрол ще останат.

    18:06 02.07.2026

  • 51 Бендзина нету!

    4 0 Отговор
    Русия не можа да намaже от скъпия петрол. Сeги дано като най големия вносител да намaже от евтинио

    Коментиран от #55

    18:06 02.07.2026

  • 52 Много

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Русия":

    точно определение. Остава руските олигарси да отвлечат Хаяско. Голям смях.

    18:08 02.07.2026

  • 53 Пискунивка

    4 0 Отговор
    Перевзьоха ме !

    18:09 02.07.2026

  • 54 аааахахахааа

    5 0 Отговор
    Войници от Северна Корея, оръжие от Иран и Китай а сега и бензин от Индия .....ааахахахааа.... Интересно ми е да видя от къде ще внесат пшеница, че както е тръгнало май няма да имат гориво за комбайните да си ожънат тяхното....ааахаахаааа...... Ах тавариш Путина, маладец!!! С такъв вожд нито НАТО ви трябва нито ЕС, вие сами ще се затриете.

    Коментиран от #61

    18:10 02.07.2026

  • 55 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Бендзина нету!":

    Щеше да е смешно ако не не жалко. При наличие на нефт който вали от небето да плащаш за скъпо гориво на някой който е купил нефта от теб за жълти стотинки

    18:10 02.07.2026

  • 56 Мемфис

    3 1 Отговор
    Aло, копейките- какво стана? “Бензиностанцията” започна да купува да се моли за бензин!?
    Очакваме поредният разпад на азиатската КОЧИНА!

    18:11 02.07.2026

  • 57 Нарендра Моди

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мултик":

    е умен. Разбраха се с Тръмп, уговориха доставките на венецуелски петрол. А фалиралия глупак Путин ще купува на бензин от този и онзи на двойни и тройни цени.

    18:11 02.07.2026

  • 58 Наринда

    3 0 Отговор
    Ну Вова !Ну пагади !

    18:11 02.07.2026

  • 59 Русуфил хардлайнaрин

    3 0 Отговор
    Абе да нема неква грешка! Аз знам че Индия купува евтинко бензин от Русия, че имала неизчерпаеми количества ! Да нсъ са изчерпале, ама не вервам!

    18:12 02.07.2026

  • 60 Директно из Москва

    2 0 Отговор
    Всичко е според плана на Върховния.

    18:13 02.07.2026

  • 61 Кромидченко

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "аааахахахааа":

    Картошки и яец от Беларус !

    18:13 02.07.2026

  • 62 язе меря в километри

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    50000 кубически метра са 50 000 000 литра бензин, а това са си 100 000 000 км или при 5 млн коли в Москва са си 20 км. Или горе доле дневната дажба.

    18:14 02.07.2026

  • 63 Вова

    2 0 Отговор
    Като дойде бензина,ше отида до Сочи!

    18:14 02.07.2026

  • 64 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    А за погрма в Киев ще пишете ли?

    18:15 02.07.2026

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