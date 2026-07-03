Президентът на Литва: НАТО може да се разпадне при неравномерни военни разходи

Литовският президент Гитанас Науседа предупреди в петък, че НАТО рискува да се разпадне, ако част от страните членки не постигнат целта на алианса за разходи за отбрана в размер на 5% от БВП, съобщава „Политико“, предава News.bg.
„Би било силно спорно или противоречиво, ако някои страни се стремят да постигнат тази цел през следващите години, а други останат на нива от 2% или 2,5%“, заяви Науседа в Берлин на съвместна пресконференция с лидерите на Латвия и Естония и германския канцлер Фридрих Мерц.
Той добави, че подобно развитие би разделило алианса на две или три групи, което би било вредно за колективния отбранителен дух и солидарността в НАТО.
Съюзниците в НАТО, с изключение на Испания, се договориха на срещата на върха в Хага миналата година да достигнат целта от 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Въпреки това много европейски държави все още са под това ниво и са изправени пред бюджетни ограничения, което поставя под въпрос изпълнението на ангажимента.
Балтийските държави - Латвия, Литва и Естония - са сред страните, които отделят най-висок дял от БВП за отбрана. Лидерите им обсъдиха координация на позициите си в Берлин преди предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара.
Европейските лидери се опитват да убедят президента на САЩ Доналд Тръмп, че увеличават военните си разходи, на фона на опасения относно ангажимента на Вашингтон към алианса.
Тръмп заяви, че Съединените щати харчат значително повече за НАТО в сравнение с останалите членове и определи европейските разходи за отбрана като „абсурдни“.
Германският канцлер Фридрих Мерц от своя страна заяви, че страната му напредва към поетите ангажименти и планира значително увеличение на военния бюджет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #18, #22
20:47 03.07.2026
2 Дай Боже
20:49 03.07.2026
3 Надъхан капейчо 🤩🤡
20:52 03.07.2026
4 Айляк
А пък ЕС ще се разпадне, щото ку хото Кайче е в него.
Коментиран от #6
20:55 03.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И крадливия
До коментар #4 от "Айляк":урсуляк
20:57 03.07.2026
7 Ами
10% от бюджета за рекет ... Дори и мутрите взимаха по-малко :)
21:03 03.07.2026
8 Кривчо
Коментиран от #11, #17
21:03 03.07.2026
9 прИзидент Ха
21:06 03.07.2026
10 Сатанато
21:09 03.07.2026
11 Ние сме българи, ти си розов европеец
До коментар #8 от "Кривчо":Хахахах, само западни мекокитчовци, отритнали всичко родно, биха се уплашили от братушките :)))
21:11 03.07.2026
12 грУЙО
21:16 03.07.2026
13 ?????
Заявлението на прибалта е следствие от тва че американците не искат да се бият с Русия.
Щото няма смисъл.
И една картинка от Тръмп публикувана днес.
Посланието е ясно - що да харчим такива кинти?
Харчете ги вие.
Нека прибалтите ги похарчат.
Или вече нямат такива кинти и толкова население?
А кво се случи междувременно че квичат да им дават кинти?
21:20 03.07.2026
14 днес
А после нямало пари в хазната. защо ще се харчат пари за ввойна и уубийства - искаме ммир и ссправедливост.
21:34 03.07.2026
15 ХАРОН
21:39 03.07.2026
16 Факт
21:41 03.07.2026
17 Не с вълка, а с Мечката.
До коментар #8 от "Кривчо":БсбаМецаШЪТЪКлеееца.
21:42 03.07.2026
18 Истината
До коментар #1 от "Овчар":Не са идиоти, а КРАДЦИ.
На народа НАРО или подобни подобни КРЪЕОПИЕЩИ организации, създадени само за да може управляващите да го крадат, не му трябват. От кого ни "пази" НАТО??!! От МАРСИАНЦИТЕ ки??!!
21:48 03.07.2026
19 Вместо да се pen4u те
21:48 03.07.2026
20 Само казвам
21:52 03.07.2026
21 Не че...
Пак богатите крадат бедните... нищо ново под слънцето
21:55 03.07.2026
22 Европеец
До коментар #1 от "Овчар":Прав си..... Наистина света го управляват идиоти.....
21:56 03.07.2026
23 Съгласен
21:58 03.07.2026
24 СЛОНА
КОЙТО ДАВА ПОМОЩИ НА УКРАЙНА ПОСЛЕ ЩЕ СА МУ НУЖНИ ПОМОЩИ!!!
НЕКА ДАЙ БОЖЕ...
22:05 03.07.2026