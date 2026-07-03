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Президентът на Литва: НАТО може да се разпадне при неравномерни военни разходи

Президентът на Литва: НАТО може да се разпадне при неравномерни военни разходи

3 Юли, 2026 20:46 898 24

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  • военни разходи

Гитанас Науседа предупреди, че различията в изпълнението на целта за 5% от БВП за отбрана могат да подкопаят единството в алианса

Президентът на Литва: НАТО може да се разпадне при неравномерни военни разходи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литовският президент Гитанас Науседа предупреди в петък, че НАТО рискува да се разпадне, ако част от страните членки не постигнат целта на алианса за разходи за отбрана в размер на 5% от БВП, съобщава „Политико“, предава News.bg.

„Би било силно спорно или противоречиво, ако някои страни се стремят да постигнат тази цел през следващите години, а други останат на нива от 2% или 2,5%“, заяви Науседа в Берлин на съвместна пресконференция с лидерите на Латвия и Естония и германския канцлер Фридрих Мерц.

Той добави, че подобно развитие би разделило алианса на две или три групи, което би било вредно за колективния отбранителен дух и солидарността в НАТО.

Съюзниците в НАТО, с изключение на Испания, се договориха на срещата на върха в Хага миналата година да достигнат целта от 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Въпреки това много европейски държави все още са под това ниво и са изправени пред бюджетни ограничения, което поставя под въпрос изпълнението на ангажимента.

Балтийските държави - Латвия, Литва и Естония - са сред страните, които отделят най-висок дял от БВП за отбрана. Лидерите им обсъдиха координация на позициите си в Берлин преди предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара.

Европейските лидери се опитват да убедят президента на САЩ Доналд Тръмп, че увеличават военните си разходи, на фона на опасения относно ангажимента на Вашингтон към алианса.

Тръмп заяви, че Съединените щати харчат значително повече за НАТО в сравнение с останалите членове и определи европейските разходи за отбрана като „абсурдни“.

Германският канцлер Фридрих Мерц от своя страна заяви, че страната му напредва към поетите ангажименти и планира значително увеличение на военния бюджет.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    30 1 Отговор
    Светът се управлява от идиоти..!

    Коментиран от #18, #22

    20:47 03.07.2026

  • 2 Дай Боже

    17 5 Отговор
    От твоите уста в Божиите уши!

    20:49 03.07.2026

  • 3 Надъхан капейчо 🤩🤡

    15 3 Отговор
    ЩЕ го чакаме с Zатаен дъх(на водкъ и ракий) щом падна тато ЩЕ падне и На ТО 🤩🥃

    20:52 03.07.2026

  • 4 Айляк

    20 0 Отговор
    Умен човек е този прибалтиец, да не повярва човек:))
    А пък ЕС ще се разпадне, щото ку хото Кайче е в него.

    Коментиран от #6

    20:55 03.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И крадливия

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Айляк":

    урсуляк

    20:57 03.07.2026

  • 7 Ами

    16 0 Отговор
    5% от БВП са около 10% от бюджета на страната.
    10% от бюджета за рекет ... Дори и мутрите взимаха по-малко :)

    21:03 03.07.2026

  • 8 Кривчо

    4 11 Отговор
    И като се разпадне НАТО оставате насаме с вълка в кошарата! В пълна тайна ще сте сами!

    Коментиран от #11, #17

    21:03 03.07.2026

  • 9 прИзидент Ха

    17 0 Отговор
    АБЕ ЧОВЕЧЕ ТИ СИ КОЧИЯШ НА 1 ФАЙТОН ХОРА.

    21:06 03.07.2026

  • 10 Сатанато

    10 0 Отговор
    Закривааааааай сатанисткия коптор!!!

    21:09 03.07.2026

  • 11 Ние сме българи, ти си розов европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кривчо":

    Хахахах, само западни мекокитчовци, отритнали всичко родно, биха се уплашили от братушките :)))

    21:11 03.07.2026

  • 12 грУЙО

    12 0 Отговор
    Ще се разпадне, то е ясно и дай Боже

    21:16 03.07.2026

  • 13 ?????

    10 0 Отговор
    Уф.
    Заявлението на прибалта е следствие от тва че американците не искат да се бият с Русия.
    Щото няма смисъл.
    И една картинка от Тръмп публикувана днес.
    Посланието е ясно - що да харчим такива кинти?
    Харчете ги вие.
    Нека прибалтите ги похарчат.
    Или вече нямат такива кинти и толкова население?
    А кво се случи междувременно че квичат да им дават кинти?

    21:20 03.07.2026

  • 14 днес

    6 0 Отговор
    Съюзниците в НАТО, с изключение на Испания, се договориха на срещата на върха в Хага миналата година да достигнат целта от 5% от БВП за отбрана до 2035 г.

    А после нямало пари в хазната. защо ще се харчат пари за ввойна и уубийства - искаме ммир и ссправедливост.

    21:34 03.07.2026

  • 15 ХАРОН

    2 0 Отговор
    НАТО е в естествен разпад в някои региони поради липсата на редовна армия. Наемника днес е тук, утре е там или в пенсия. Това е основен проблем- наличния състав, свежата кръв. Най- добре организираната армия е израелската като структура, финансиране и порядки. Причината е че са във война от 1959 година официално и задочно.

    21:39 03.07.2026

  • 16 Факт

    0 4 Отговор
    НАТО се разпада от 44 та година,тогава се разпада и долара,но само СССР отиде на бунището на историята,останалото е за наивници

    21:41 03.07.2026

  • 17 Не с вълка, а с Мечката.

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кривчо":

    БсбаМецаШЪТЪКлеееца.

    21:42 03.07.2026

  • 18 Истината

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Не са идиоти, а КРАДЦИ.
    На народа НАРО или подобни подобни КРЪЕОПИЕЩИ организации, създадени само за да може управляващите да го крадат, не му трябват. От кого ни "пази" НАТО??!! От МАРСИАНЦИТЕ ки??!!

    21:48 03.07.2026

  • 19 Вместо да се pen4u те

    3 1 Отговор
    Подобрете отношенията с руснаците , не посягайте на чуждата покрайнина , за да не налага да воювате . И без това няма кой. Украинците са на привършване.

    21:48 03.07.2026

  • 20 Само казвам

    2 0 Отговор
    Дали на народа на балтийските държави например им пука дали "върховния им жрец" се казва Тръмп или Путин?! Народа го боли ... . Хората се интересуват от джоба ви, а не от името на царя.

    21:52 03.07.2026

  • 21 Не че...

    1 0 Отговор
    5% военни разходи всъщност означава 5% вноска в ВПК на САЩ...

    Пак богатите крадат бедните... нищо ново под слънцето

    21:55 03.07.2026

  • 22 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Прав си..... Наистина света го управляват идиоти.....

    21:56 03.07.2026

  • 23 Съгласен

    1 0 Отговор
    НАТО ще се разпадне. Въпрос на време.

    21:58 03.07.2026

  • 24 СЛОНА

    0 0 Отговор
    НЕКА!!!
    КОЙТО ДАВА ПОМОЩИ НА УКРАЙНА ПОСЛЕ ЩЕ СА МУ НУЖНИ ПОМОЩИ!!!
    НЕКА ДАЙ БОЖЕ...

    22:05 03.07.2026

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