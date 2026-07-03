Президентът на Литва: НАТО може да се разпадне при неравномерни военни разходи

Литовският президент Гитанас Науседа предупреди в петък, че НАТО рискува да се разпадне, ако част от страните членки не постигнат целта на алианса за разходи за отбрана в размер на 5% от БВП, съобщава „Политико“, предава News.bg.

„Би било силно спорно или противоречиво, ако някои страни се стремят да постигнат тази цел през следващите години, а други останат на нива от 2% или 2,5%“, заяви Науседа в Берлин на съвместна пресконференция с лидерите на Латвия и Естония и германския канцлер Фридрих Мерц.

Той добави, че подобно развитие би разделило алианса на две или три групи, което би било вредно за колективния отбранителен дух и солидарността в НАТО.

Съюзниците в НАТО, с изключение на Испания, се договориха на срещата на върха в Хага миналата година да достигнат целта от 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Въпреки това много европейски държави все още са под това ниво и са изправени пред бюджетни ограничения, което поставя под въпрос изпълнението на ангажимента.

Балтийските държави - Латвия, Литва и Естония - са сред страните, които отделят най-висок дял от БВП за отбрана. Лидерите им обсъдиха координация на позициите си в Берлин преди предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара.

Европейските лидери се опитват да убедят президента на САЩ Доналд Тръмп, че увеличават военните си разходи, на фона на опасения относно ангажимента на Вашингтон към алианса.

Тръмп заяви, че Съединените щати харчат значително повече за НАТО в сравнение с останалите членове и определи европейските разходи за отбрана като „абсурдни“.

Германският канцлер Фридрих Мерц от своя страна заяви, че страната му напредва към поетите ангажименти и планира значително увеличение на военния бюджет.