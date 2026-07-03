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Финландия инвестира 108 млн. евро в нови системи за противовъздушна отбрана

Финландия инвестира 108 млн. евро в нови системи за противовъздушна отбрана

3 Юли, 2026 21:46 373 25

  • финландия-
  • противовъздушна отбрана

Страната ще закупи шведските RBS 70 NG на Saab, които ще подобрят защитата срещу дронове и пилотирани самолети

Финландия инвестира 108 млн. евро в нови системи за противовъздушна отбрана - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландия ще закупи системи за противовъздушна отбрана с малък обсег RBS 70 NG, произведени от шведската отбранителна компания Saab. Това съобщи Финландското министерство на отбраната, цитирано от „Европейска правда“, цитирана от Фокус.

Решението е взето, след като министърът на отбраната на Финландия Анти Хакинен одобри придобиването на новите системи за нуждите на финландската армия.

„Тази покупка ще засили регионалното покритие на противовъздушната отбрана на територията на Финландия“, се посочва в официалното съобщение на министерството.

RBS 70 NG представлява най-новата версия на системите ITO05M, които вече са на въоръжение във финландските въоръжени сили. Новото поколение комплекси разполага с подобрени способности за откриване и поразяване на въздушни цели, което ще позволи по-ефективно противодействие както на безпилотни летателни апарати, така и на пилотирани самолети.

Договорът предвижда доставката не само на бойните системи, но и на симулатори за обучение, както и на свързано оборудване за техническа поддръжка и експлоатация.

Общата стойност на придобиването възлиза на 108 милиона евро. Според Финландското министерство на отбраната новите системи се очаква да бъдат напълно въведени в експлоатация до 2030 г.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Страх голям

    9 1 Отговор
    БабаМецаШЪГиКлеееца

    21:48 03.07.2026

  • 2 Варна 3

    2 6 Отговор
    Дори и България трябва да бъде отбранително силна. Искаме сила.

    Коментиран от #3, #10

    21:48 03.07.2026

  • 3 Силата ти е

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    в 🥳СФирката.

    Коментиран от #5

    21:50 03.07.2026

  • 4 Диктор

    2 6 Отговор
    И ние щяхме да си модернизираме армията, но заради Радев, копейките, ГЕРБ и ДПС ни превърнаха в миниатюрки вместо лъвове.

    21:50 03.07.2026

  • 5 Мястото ви е

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "Силата ти е":

    В Проссия 🇷🇺🚾🤮

    Коментиран от #7

    21:51 03.07.2026

  • 6 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Финландците са полезните идеоти в НАТО ползвани за донори на ВПКто на чужди държави .

    Коментиран от #19

    21:52 03.07.2026

  • 7 А твоето

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мястото ви е":

    при Бандера.😭

    21:52 03.07.2026

  • 8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 7 Отговор
    Украйна е голяма лъвска сила, Проссия е много сакат.

    21:52 03.07.2026

  • 9 А50

    5 0 Отговор
    Че това няма да им стигне и за мрежа срещу дронове. На гол тумбак чифте атомни бомби увисили

    21:54 03.07.2026

  • 10 Хи хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    А пари имаш ли ???!

    21:54 03.07.2026

  • 11 Варна 3

    1 4 Отговор
    Ще си купим отбранителни предмети от Турция, а също ще инвестират в нашите военни заводи за оръжие, докато световните суперсили (САЩ, Китай и Проссия) не изчезнат от света.

    21:55 03.07.2026

  • 12 Да,бе

    6 0 Отговор
    Инвестират в чадъри срещу астероиди...Даже ескимосите са по-интелигенти и знаят,че не трябва да се гъбаркат с разярена мечка.

    21:56 03.07.2026

  • 13 Кандидат депутат

    3 0 Отговор
    Ни си имаме ретро хвърчила без ракети

    21:56 03.07.2026

  • 14 БООО...клук

    3 0 Отговор
    сайтче......лека нощ.....

    21:56 03.07.2026

  • 15 Мхм

    5 0 Отговор
    Финландия инвестирала 108 млн. евро за ПВО? От германия ли ще се пазят?

    21:57 03.07.2026

  • 16 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Дмитрий Анатолиевич Медведев заяви, че Финландия вече е в списъка с цели за ядрен удар.

    Финландците изобщо не се интересуват от това твърдение; те са 101% сигурни, че Русия няма да може, няма да посмее или няма да има решимостта да действа – дори ако ракети и самолети бъдат изстреляни от тяхна територия.

    Те са прави за едно нещо: настоящият руски елит по-скоро би си отхапал пръста, отколкото да рискува да обиди „Златния милиард“ – в края на краищата, тази група представлява „цялото прогресивно човечество“.

    Но времената се менят, както и хората; снимката показва щастливо финландско бъдеще... бъдеще, към което финландците маршируват с решителност и бързина.

    21:58 03.07.2026

  • 17 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКАЛ ТОЖЕ

    2 4 Отговор
    Блек аут у Крим и Белгородска Република! Хахахаха
    вОда, Ток, бензин, солярка, интерНЕТ, хранителни продукти, транспорт, самолети,влакове, автобуси.. НЕМА! А опашката от бутащи колите монголья - бегащи от Крим се види от Космоса!
    ЗАКРИВАЙ
    АааааааХахахаха

    22:00 03.07.2026

  • 18 Шафьоро

    1 4 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    22:02 03.07.2026

  • 19 Търновец

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    На 30 Ноември 1939 Съветите вероломно нападат Финландия след като страната отказва да предаде доброволно Карелия и да пусне Съветски военни бази на своя територия. Най напред бойната авиация на Съветската армия бомбардира жилищни квартали на Хелзинки и другите големи Финландски градове и в запазени стари вестници има фотографии на разрушени жилищни сгради. Фините много добре правят че заздравяват ПВО.

    Коментиран от #25

    22:04 03.07.2026

  • 20 СРО ЧНО

    1 3 Отговор
    12 подстанции в Крим са занулени само Днес! Ток има...по ВЕДНЪЖ на седмица, като...дилижанса,..кой ги хванал,..хванал, после.. другият път;
    7 самолета и 2 хангара със дронове Фира ,само вчера!
    Администрацията на Крим и висши военни вече избяга към московия!

    22:06 03.07.2026

  • 21 Б ей монгольята

    1 3 Отговор
    Б ей таа човекоподобна мразотина
    Хихихихихи

    Коментиран от #24

    22:09 03.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Щеизтрием немскитеименаотучебниците

    4 2 Отговор
    Няма да ги спасят. Обя ден Су-35 е поразил шведски Грипен на Сааб на разстояние от 190 км нов Световен рекорд.

    22:10 03.07.2026

  • 24 У ДРИ БАЦЕ

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Б ей монгольята":

    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС

    22:10 03.07.2026

  • 25 Варна 3

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Търновец":

    Това също гласи и пропагандното мото на СССР "Пролетарии от всички страни, съединявайте се!". Балтийските републики са се присъединили, за да не бъдат поразени от армията на СССР. Пропагандото мото на СССР означава: заличаване на култура, заличаване на националност, заличаване на държава, насилствена асимилация и прилагане на руски език. Добре че не сме присъединени към СССР като 16та република, защото това означава ограбване на всичко от нас.

    22:12 03.07.2026

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