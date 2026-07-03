Финландия инвестира 108 млн. евро в нови системи за противовъздушна отбрана

Финландия ще закупи системи за противовъздушна отбрана с малък обсег RBS 70 NG, произведени от шведската отбранителна компания Saab. Това съобщи Финландското министерство на отбраната, цитирано от „Европейска правда“, цитирана от Фокус.

Решението е взето, след като министърът на отбраната на Финландия Анти Хакинен одобри придобиването на новите системи за нуждите на финландската армия.

„Тази покупка ще засили регионалното покритие на противовъздушната отбрана на територията на Финландия“, се посочва в официалното съобщение на министерството.

RBS 70 NG представлява най-новата версия на системите ITO05M, които вече са на въоръжение във финландските въоръжени сили. Новото поколение комплекси разполага с подобрени способности за откриване и поразяване на въздушни цели, което ще позволи по-ефективно противодействие както на безпилотни летателни апарати, така и на пилотирани самолети.

Договорът предвижда доставката не само на бойните системи, но и на симулатори за обучение, както и на свързано оборудване за техническа поддръжка и експлоатация.

Общата стойност на придобиването възлиза на 108 милиона евро. Според Финландското министерство на отбраната новите системи се очаква да бъдат напълно въведени в експлоатация до 2030 г.