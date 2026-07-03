Финландия инвестира 108 млн. евро в нови системи за противовъздушна отбрана

Финландия ще закупи системи за противовъздушна отбрана с малък обсег RBS 70 NG, произведени от шведската отбранителна компания Saab. Това съобщи Финландското министерство на отбраната, цитирано от „Европейска правда“, цитирана от Фокус.
Решението е взето, след като министърът на отбраната на Финландия Анти Хакинен одобри придобиването на новите системи за нуждите на финландската армия.
„Тази покупка ще засили регионалното покритие на противовъздушната отбрана на територията на Финландия“, се посочва в официалното съобщение на министерството.
RBS 70 NG представлява най-новата версия на системите ITO05M, които вече са на въоръжение във финландските въоръжени сили. Новото поколение комплекси разполага с подобрени способности за откриване и поразяване на въздушни цели, което ще позволи по-ефективно противодействие както на безпилотни летателни апарати, така и на пилотирани самолети.
Договорът предвижда доставката не само на бойните системи, но и на симулатори за обучение, както и на свързано оборудване за техническа поддръжка и експлоатация.
Общата стойност на придобиването възлиза на 108 милиона евро. Според Финландското министерство на отбраната новите системи се очаква да бъдат напълно въведени в експлоатация до 2030 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Страх голям
21:48 03.07.2026
2 Варна 3
Коментиран от #3, #10
21:48 03.07.2026
3 Силата ти е
До коментар #2 от "Варна 3":в 🥳СФирката.
Коментиран от #5
21:50 03.07.2026
4 Диктор
21:50 03.07.2026
5 Мястото ви е
До коментар #3 от "Силата ти е":В Проссия 🇷🇺🚾🤮
Коментиран от #7
21:51 03.07.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #19
21:52 03.07.2026
7 А твоето
До коментар #5 от "Мястото ви е":при Бандера.😭
21:52 03.07.2026
8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
21:52 03.07.2026
9 А50
21:54 03.07.2026
10 Хи хи хи
До коментар #2 от "Варна 3":А пари имаш ли ???!
21:54 03.07.2026
11 Варна 3
21:55 03.07.2026
12 Да,бе
21:56 03.07.2026
13 Кандидат депутат
21:56 03.07.2026
14 БООО...клук
21:56 03.07.2026
15 Мхм
21:57 03.07.2026
16 Сатана Z
Финландците изобщо не се интересуват от това твърдение; те са 101% сигурни, че Русия няма да може, няма да посмее или няма да има решимостта да действа – дори ако ракети и самолети бъдат изстреляни от тяхна територия.
Те са прави за едно нещо: настоящият руски елит по-скоро би си отхапал пръста, отколкото да рискува да обиди „Златния милиард“ – в края на краищата, тази група представлява „цялото прогресивно човечество“.
Но времената се менят, както и хората; снимката показва щастливо финландско бъдеще... бъдеще, към което финландците маршируват с решителност и бързина.
21:58 03.07.2026
17 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКАЛ ТОЖЕ
вОда, Ток, бензин, солярка, интерНЕТ, хранителни продукти, транспорт, самолети,влакове, автобуси.. НЕМА! А опашката от бутащи колите монголья - бегащи от Крим се види от Космоса!
ЗАКРИВАЙ
АааааааХахахаха
22:00 03.07.2026
18 Шафьоро
22:02 03.07.2026
19 Търновец
До коментар #6 от "Сатана Z":На 30 Ноември 1939 Съветите вероломно нападат Финландия след като страната отказва да предаде доброволно Карелия и да пусне Съветски военни бази на своя територия. Най напред бойната авиация на Съветската армия бомбардира жилищни квартали на Хелзинки и другите големи Финландски градове и в запазени стари вестници има фотографии на разрушени жилищни сгради. Фините много добре правят че заздравяват ПВО.
Коментиран от #25
22:04 03.07.2026
20 СРО ЧНО
7 самолета и 2 хангара със дронове Фира ,само вчера!
Администрацията на Крим и висши военни вече избяга към московия!
22:06 03.07.2026
21 Б ей монгольята
Хихихихихи
Коментиран от #24
22:09 03.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Щеизтрием немскитеименаотучебниците
22:10 03.07.2026
24 У ДРИ БАЦЕ
До коментар #21 от "Б ей монгольята":У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС
22:10 03.07.2026
25 Варна 3
До коментар #19 от "Търновец":Това също гласи и пропагандното мото на СССР "Пролетарии от всички страни, съединявайте се!". Балтийските републики са се присъединили, за да не бъдат поразени от армията на СССР. Пропагандото мото на СССР означава: заличаване на култура, заличаване на националност, заличаване на държава, насилствена асимилация и прилагане на руски език. Добре че не сме присъединени към СССР като 16та република, защото това означава ограбване на всичко от нас.
22:12 03.07.2026