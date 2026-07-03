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Премиерът на Молдова Александру Мунтяну подаде оставка

Премиерът на Молдова Александру Мунтяну подаде оставка

3 Юли, 2026 22:53 687 8

  • молдова-
  • премиер-
  • александър мунтяну-
  • оставка

С оттеглянето му правомощията на цялото правителство се прекратяват, а президентът Мая Санду започва процедура по избор на нов министър-председател

Премиерът на Молдова Александру Мунтяну подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Молдова Александру Мунтяну обяви, че подава оставка. Новината съобщи самият той в профила си в социалните мрежи, предаде обществената телевизия „Молдова 1“, предава Dir.bg.

В своето обръщение Мунтяну заяви, че е приел поста министър-председател с чувство за отговорност и с убеждението, че може да допринесе за положителна промяна в страната. По думите му обаче е решил да се оттегли, след като е осъзнал, че вече не може да изпълнява задълженията си в съответствие със своите принципи и убеждения.

„Приех предложението да заема поста министър-председател с голямо чувство за отговорност и с твърдата увереност, че мога да допринеса за промяна към по-добро. Когато разбрах, че вече не мога да изпълнявам задълженията си в съответствие със своите принципи и убеждения, реших да се оттегля“, написа той.

Мунтяну благодари на министрите и служителите в държавната администрация за съвместната работа и подчерта, че ще продължи да служи на Молдова, независимо каква длъжност ще заема занапред.

Александру Мунтяну оглави правителството след парламентарните избори през 2025 г. Кандидатурата му, издигната от управляващата партия „Действие и солидарност“ (PAS), получи подкрепата на 55 депутати.

При встъпването си в длъжност кабинетът му постави като основни приоритети ускоряването на европейската интеграция на страната, увеличаването на минималната работна заплата до 10 000 молдовски леи (около 500 евро), изпълнението на Плана за икономически растеж на стойност 1,9 милиарда евро, както и приключването на преговорите за присъединяване на Молдова към Европейския съюз до 2028 г.

Съгласно молдовското законодателство оставката на министър-председателя води автоматично до прекратяване на правомощията на цялото правителство.

Следващата стъпка е президентът Мая Санду да назначи временно изпълняващ длъжността министър-председател измежду действащите министри, който ще ръководи кабинета до сформирането на ново правителство.

Очаква се в близките дни държавният глава да проведе консултации с парламентарните фракции, след което да предложи кандидат за нов министър-председател. До излъчването на нов кабинет настоящото правителство ще изпълнява единствено текущите административни функции.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Епа.....Да!!! На Румъния втори премиер не и требе!!!

    Коментиран от #4

    22:57 03.07.2026

  • 2 Боташки бот

    2 0 Отговор
    Тоя сега проруски ли е, проевропейски ли е...? Бат Румба, за или против да викаме, кво каза Урсулата?

    23:00 03.07.2026

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    3 0 Отговор
    Ето как се постъпва,не като тукашните тъпегьози и гьонсурати управници,до последният ден до дупка..

    23:00 03.07.2026

  • 4 Софийски селянин,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Поне за сега Молдова е независима според тяхната конституция държава.
    Иначе румънягите им помагат финансово и между тях няма тази вражда както ние с македонците..

    Коментиран от #6

    23:04 03.07.2026

  • 5 Гореща новина

    6 2 Отговор
    Константиновка е освободена. Бандеровци отстъпват на запад.
    Демитализиран е многоброен личен състав и военна техника.

    Пожелаеам лека нощ на хората в киевското метро. Сори
    Вие скачахте за курабийки на Майдана, вие си избрахте този марионетна клоунада.

    23:11 03.07.2026

  • 6 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Софийски селянин,":

    Оцених те положително, защото каза - засега!

    23:20 03.07.2026

  • 7 ?????

    3 1 Отговор
    Уф.
    То всичко така и беше нагласено.
    Той си е бушон който ще изгори, но ще се върне на островите примерно така да се каже.
    А простите молдовани ще плащат европейските сметки.
    Да им е сладко.

    Коментиран от #8

    23:21 03.07.2026

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Май не разбираш и то съвсем Умишлено че ако малка Молдова не плаща Европейски Сметки,ще плаща Руски?Всъщност за какво ли "Плащане" на Европ. сметки говорим,след като ЕС плаща сметките на цяла Източна Европа...

    23:48 03.07.2026