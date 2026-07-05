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Експерт: Тръмп изпитва все по-голяма неприязън към Путин
  Тема: Украйна

Експерт: Тръмп изпитва все по-голяма неприязън към Путин

5 Юли, 2026 15:15 2 670 130

  • владимир путин-
  • од арне вестад-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна

Ако има нещо, което Тръмп не обича, то е усещането, че го манипулират. Затова не е вече така заинтересован да сключи сделка с Путин.

Експерт: Тръмп изпитва все по-голяма неприязън към Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Од Арне Вестад е норвежки историк, професор в университета в Йейл, специалист по история на Студената война, както и по историята на Китай и Източна Азия. Ето какви са неговите прогнози за продължителността на руската война срещу Украйна, отношенията на Путин с Тръмп и риска от Трета световна война.

Од Арне Вестад: "Руската агресия против Украйна започна с предпоставката, че това ще е бърза война. Но Русия затъна в нея не само заради героизма на украинския народ, но и заради способността на Украйна да създаде мрежа от съюзи, които ѝ позволиха да отблъсне Русия", посочва пред ДВ професорът. Според него именно на тази база възниква патова ситуация, която може да продължи и много дълго, ако не се постигне някакъв политически и дипломатически пробив, който да накара Русия да седне на масата за преговори и да започне реален диалог за прекратяване на огъня. „Засега обаче не сме стигнали дотам“, изтъква професор Вестад.

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"Русия изчерпва своите намаляващи ресурси"

ДВ: Колко дълго може да продължи патовата ситуация?

О. А. Вестад: Мисля, че тази война може да продължи още години. В момента Русия има много малко шансове за пробив на бойното поле. Възможностите на Украйна също са ограничени, но това зависи от обстоятелството до каква степен Русия действително изчерпва своите намаляващи ресурси, хвърляйки хора и техника в „месомелачката“ в Източна Украйна. Това, което според мен е най-важно в момента – и в това съм напълно съгласен с украинския президент Зеленски – е да се постигне прекратяване на огъня, а след това, надявам се, постепенно да се създаде по-стабилна ситуация, включително с промени в Русия, които ще позволят възстановяването на украинската държава.

ДВ: Какво ще направи оттук нататък Русия или какво би могла да направи? Дали президентът Путин ще обяви мобилизация или пък ще склони на преговори?

О. А. Вестад: Моето усещане, на базата на данни от вътрешни източници в Русия, е, че Путин вероятно ще се опита да направи и едното, и другото. Мисля, че ще се постарае да задейства колкото може повече от оскъдните ресурси, с които Русия разполага сега – както човешки, така и материални – за да постигне някакъв пробив в Украйна.

А когато стане ясно, че не може да успее, той ще се сблъска с трудности – както по отношение на мобилизацията, така и по отношение на последствията ѝ на бойното поле. Тогава съществува вероятност той да се престори, че е готов да води преговори. Но ще е нужно известно време, за да се стигне до реално прекратяване на огъня. И точно в това е трагедията както за Русия, така и за Украйна.

"Важно е да се водят разговори с Путин"

ДВ: Дали европейските лидери могат да заемат място в преговорите с Русия? Има ли в момента за Европа смисъл да води преки преговори с Путин?

О. А. Вестад: Да, важно е да се водят такива разговори, без нито една от страните да се опитва да налага твърди условия. Мисля, че би било добре Европа да успее да се договори за това кой от нейните лидери да се срещне с Путин, за да обсъди с него ситуацията в Украйна.

Путин и неговите псевдосъюзници, на първо място Китай, трябва да осъзнаят решимостта на Европа да продължи да подкрепя Украйна до сключването на примирие, а и след подписването на мирно споразумение. Нормализация на отношенията между Европа и Русия няма да е възможна, докато между Украйна и Русия не бъде сключено мирно споразумение, излизащо далеч отвъд рамките на това, което бе съгласувано в рамките на примирието. Много е важно Русия да разбере това, а единственият начин то да бъде постигнато, са преговорите с Путин.

Защо смятате, че шансовете на Русия за победа във войната са ограничени?

О. А. Вестад: Има три основни причини. Най-важната от тях безспорно е случващото се на бойното поле. За да постигне пробив, Русия би трябвало рязко да увеличи военните си усилия. Но не мисля, че тя в момента има такава възможност с видовете оръжия, които използва. Второ, не мисля, че европейската, а и американската поддръжка – имам предвид доставките на оръжия за Украйна - ще изчезнат напълно. И трето, идеята, че някакъв си предполагаем колапс на демократичните процеси в Европа или в САЩ могат да спасят Русия от самата нея в тази война, е само несбъдната мечта.

"Тръмп не обича да го манипулират"

ДВ: Променя ли се отношението на Вашингтон към войната на Русия?

О. А. Вестад: Тръмп вече е много по-малко заинтересован от сключването на някаква сделка с Путин – той е раздразнен от Путин. Той смяташе, че връщайки се на президентския пост, ще може да постигне договореност, в рамките на която Путин ще се тръгне с него в стремежа бързо да се сложи край на тази война. Но това не стана. Стилът на изказванията и формулировките, които използва Путин, създават у Тръмп и у някои хора от екипа на американския президент впечатлението, че Путин не гледа сериозно на Тръмп и на САЩ - че просто си играе с тях.

А ако има нещо, което Тръмп не обича, то е усещането, че го манипулират. Това именно доведе до промени в отношението му към Путин – забелязвам го във Вашингтон. Промяната се състои в това, че положителното отношение към Украйна се е засилило и американците са започнали по-остро да осъзнават важността на войната. А неприязънта към Путин и към това, което Русия олицетворява, явно се е засилила.

ДВ: А дали, според Вас, в Путинова Русия е възможно да се стигне до революция?

О. А. Вестад: Ако мащабите на войната или войните, в които Русия влиза, се увеличат още повече, бъдещето на сегашната руска държава може наистина да се окаже под заплаха. Мисля, че Русия вече е в ситуация, в която става очевидно, че войната в Украйна води държавата не бързо, но доста сигурно към момент, в който тя ще се окаже в неизгодно положение по отношение на целия останал свят, а не само по отношение на Европа.

Край на руската държава в днешния ѝ вид?

Мисля, че ако се разрази серия от още по-мащабни конфликти, това вероятно ще означава край на руската държава във вида ѝ, в който я виждаме днес. Мисля, че сред приближените на Путин има мнозина, които осъзнават това. Всеки следващ конфликт може лесно да доведе до това, което се случи с Руската империя, когато тя влезе в по-мащабна война, отколкото би могла да спечели.

ДВ: Доколко сте обезпокоен от това, че войната на Русия срещу Украйна може да прерасне в световна война между великите държави?

О. А. Вестад: Не мисля, че войната в Украйна сама по себе си носи зародиша на нова война между великите държави. Но наистина смятам, че ако се стигне до определена глобална криза – криза на сигурността, каквато ние за момента не можем да предвидим, войната в Украйна наред с продължаващата война на САЩ срещу Иран и напрежението в други райони на Близкия изток и Източна Азия, може да доведе до именно такъв конфликт, какъвто в миналото е водил до войните между великите държави, като например през 1914.

Автор: Роман Гончаренко


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    55 2 Отговор
    Що бе досега да не бяха гаджета.

    Коментиран от #74, #77

    15:18 05.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 реалистъ

    22 64 Отговор
    Нормално. Тръмп даде година и половина на този нещастник да направи НЕЩО в Украйна, и той направи НИЩО, а украинските дронове без проблеми вече стигат до Москва и Питърсбърг.

    Мухлъовците никой не ги уважава.

    Коментиран от #17, #27, #112

    15:18 05.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хъхъ

    63 4 Отговор
    Дойче Веле до скоро обясняваха, че Тръмп е агент на Путин, пък сега са сменили плочата.

    15:19 05.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 7777

    58 11 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    Путин си е у дома Зеля е с Руско име. Украйна е Руска не като Израел да окупира чужди територий а света да мълчи.

    Коментиран от #60

    15:23 05.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 арбалета 🎯

    51 11 Отговор
    Не дочетох статията - на Путин му дреме дали тоя или оня не го долюбват ...Ще го мести отново ...и отново ...

    15:24 05.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 3.14К

    52 7 Отговор
    Всеки материал на DW е по-мал@умен от предходния!

    15:26 05.07.2026

  • 26 кух ,

    33 9 Отговор

    До коментар #14 от "реалистъ":

    Срина укрия и ще продължава в тоя дух ...Какво повече да постигне Путин - има време , и това ще видим ....

    15:26 05.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Каква неприязън бе,...

    19 5 Отговор
    той си е заврел рижавата тиква в дупето на кремълското жуже и целува на всички посоки!Неприязън друг път....експерт....

    15:28 05.07.2026

  • 31 Наблюдател

    39 6 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    Читателите изпитват неприязън от евтините ви пропаганди постоянно.

    15:28 05.07.2026

  • 32 Лост

    20 2 Отговор
    Да не се е залюбил със Зеленски?

    15:28 05.07.2026

  • 33 Какво изпитва

    19 4 Отговор
    тоя ненормалник, дали интересува някой.

    15:28 05.07.2026

  • 34 зелен белоноско

    21 5 Отговор

    До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И утре отново рев и сополи от ранна утрин ....Горкият зеля ...

    15:29 05.07.2026

  • 35 хахаха

    20 6 Отговор
    ойропците откога се канят на Русия, но шубето е голям страх. Намериха едни балъци като покраинците и ги юрнаха срещу Русия. На това норвежкия биатлонист му способност на покрайна да създава съюзи... експерт та дрънка.

    15:29 05.07.2026

  • 36 Никой не харесва

    22 5 Отговор
    Норвежките педофили като Од Арне Вестад

    15:30 05.07.2026

  • 37 Мудрец

    5 5 Отговор
    Руснаците са големи мърди! Ние я карахме при бай Тошо пет за четири, петилетката за четер годин, а руснаците я карат три за пять!

    15:30 05.07.2026

  • 38 хихи

    23 3 Отговор
    От заглавието мирише на Зеле, ДойчеЗеле... а от заглавето на Зелето се преминава направо на коментарите...

    15:30 05.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 хихи

    23 3 Отговор

    До коментар #5 от "И ние мразим да ни манипулират!":

    Ние не четем Зелето, само коментарите...

    15:31 05.07.2026

  • 42 Съмнително

    24 3 Отговор
    но не и невъзможно. И единствента причина за това е, че Путин си гледа интереса и на Русия и не се връзва на глупостите на Тръмп, който днес е едно утре друго. А Тръмп, тотално е объркал президенстката власт с управление на корпорация

    15:32 05.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Юда ,

    8 4 Отговор

    До коментар #39 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Да не си сбъркал укрите с руснаците , бе , мой ?!

    15:33 05.07.2026

  • 46 Христо

    18 3 Отговор
    Я, какви били професорите в Йейл - пълна порнография

    15:34 05.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Георги

    8 3 Отговор
    манипулаторът изпитвал неприязън към манипулатори?!

    15:38 05.07.2026

  • 53 Виждащ

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "матю хари":

    Съгласен съм.

    15:38 05.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Софиянец

    13 3 Отговор
    Брех, тия норвежки експерти 😂 и мисли вече четат, бухахахах! Дбили!

    15:39 05.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 666

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "7777":

    Това от руските телевизии ли го знаеш?

    Коментиран от #64

    15:45 05.07.2026

  • 61 Вацев

    5 8 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    15:46 05.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 5 Отговор

    До коментар #51 от "Мда":

    Да, точно вас има за цел. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът малко пари и сте готови да ви обърнат хастара

    15:47 05.07.2026

  • 64 От историятя

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "666":

    Телевизията за такива като теб!

    15:48 05.07.2026

  • 65 Архимандрисандрит Бибиян

    1 6 Отговор
    Долен Тъп мрази Путйо шо мо не пущи фандък! А мо не пущи фандък шо Долен не е знаеме- старателно и ритоално обрезан доле у мазето! Внетен ли сме?

    Коментиран от #70

    15:48 05.07.2026

  • 66 Няма край руският поzор

    5 9 Отговор
    Няма

    15:48 05.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 руъгййх

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    По-голяма смешка не съм чел днес.То се вижда кой завижда.

    15:49 05.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Стенли

    4 3 Отговор
    Тъй , тъй не обичал Тръмп да го манипулират , а еврейския касапин какво прави , прави го на луда калинка, а пък и тръмпича е като наш бою от сутринта до вечерта три пъти си променя мнението

    15:52 05.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 При Тръмп всичко се движи от парите

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Професорът явно забравя този факт или се опитва по някакъв начин да го преекспонира в полза на пропагандата на Брюксел.
    Хайде не на мен хиляди глупости при положение че този свят се движи от парите.

    15:54 05.07.2026

  • 75 Тръмпист

    2 2 Отговор
    Опита нашия с единия к другия да ги доведе до масата за преговори но ги разбра че и двамата са непоправими блЯяддове и ги заева ….. засега ……

    15:54 05.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Писдил?

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Дядката се оказа слаб преговарящ. Много иска руски ресурси, но нищо не предлага в замяна.

    15:56 05.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 не може да бъде

    8 5 Отговор
    Аз лично много харесвам да чета експертните мнения на норвежки датски естонски и т.н експерти -особено ако са със специална сексуална ориентация!?Също и мененията от този така наречен Институт за изучаване на войната -ISW !?Даже можем да се попитаме защо Тръмп не приеме просто тяхното мнение и да приключи войната вместо да възлага на такива спорни разузнавателни организации като ЦРУ и отделът за военно разузнаване на Пентагона!?чудя се и все пак си отговарям -ами сигурно има защо!?

    15:58 05.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Виждащ

    2 2 Отговор
    Съгласен съм.

    16:00 05.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор
    Напомням ,че вчера Беше 4 Юли - национальная праздник на Сащ.И
    Тръпм на национальная праздник намери време да сё обади на Путин ,в Русия.
    Това дали е неприязън?

    Коментиран от #92

    16:01 05.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Тома

    7 4 Отговор
    Аз не познавам по голям манипулатор от DW.

    16:04 05.07.2026

  • 89 Оня

    5 4 Отговор
    Виждаш дойче нещо си и не четеш! Това е положението!

    16:04 05.07.2026

  • 90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 8 Отговор

    До коментар #73 от "Дон Корлеоне":

    Да ,но спря бензина ,хахха.И яйцата,хахаах

    16:05 05.07.2026

  • 91 стоян георгиев

    9 6 Отговор
    Най укрепения район на ВСУ - Константиновка ,руските части напълно я освободиха от бандерските кърлежи.
    Освободен е също и Краснъй Лиман.

    16:05 05.07.2026

  • 92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Извинявам се за грешките,хахах ,бързах

    16:06 05.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Кирил

    3 6 Отговор
    Тръмп не харесва лузърите

    Коментиран от #108

    16:06 05.07.2026

  • 95 Дойчезеле

    7 3 Отговор
    И мечтите на гладната кокошка...

    16:07 05.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 хаспелге

    0 2 Отговор
    Неа се целуват у кревата, та да изпитват?!

    16:10 05.07.2026

  • 100 Ердоган

    2 2 Отговор
    Не на комунизма и фашизма

    16:12 05.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Иван

    4 2 Отговор
    Ционисткият луд Доналд Тръмп не обича....... а Путин обича ли да му извършват покушения?

    16:12 05.07.2026

  • 104 БАРС

    7 5 Отговор
    ПУТИН Е ПИЧ .НЕ ЦЕЛУВА ЗАДНИКА НА ТРЪМП КАКТО ГО ПРАВИ ЗЕЛИНСКИ И ТИЯ ОТ ЕС .КАКВОТО ИМ КАЖЕ ТРЪМП ТОВА И ПРАВЯТ.БРАВО НА ПУТИН.

    Коментиран от #119

    16:13 05.07.2026

  • 105 Запознат

    3 3 Отговор
    Аз пък не познавам по-голямо нищожество от Путлер.

    16:14 05.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Кирил":

    Факт.

    16:16 05.07.2026

  • 109 Кирпича

    1 5 Отговор
    Естествено , нали вижда какъв жалък мерзавец и колхозник е, пародия на човек.

    16:16 05.07.2026

  • 110 Макробиолог

    2 2 Отговор
    Русия може да използва каквито си поиска оръжия ,защото ги има .Украйна не.135-140 млна срещу 20 тина млна,кой има по дълга резервна скамейка?На Путин стола е единствено заплашен от хардлайнерите,които както и голямата част от населението се питат що за военни действия са това,тоест може да стане само по зле за гусин норвежкият професор.

    16:17 05.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 БАРС

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    ПРАВ СИ !ТОЯ Комментар КОЙТО СИ НАПИСАЛ МОЖЕ ДА НАПИШЕ САМО ЕДИН МУХЛЬОДРУГО ,РОСИЯ НАПРЕДВА ПО ЦЯЛАТА ФРОНТОВА ЛИНИЯ.ПИШЕШ ,ЧЕ НЯКОЛКО ДРОНА ДОСТИГАЛИ ДО НЕ ЗНАМ СИ КЪДЕ.ПОЛУЧАВА СЕ НЕЩО КАТО ЕВРЕИТЕ И АРАБИТЕ.АРАБИТЕ УДАРЯТ ПО ИЗРАЕЛ И СЕ РАДВАТ ,СЕ УБИЛИ ДВАМА ТРИМА ЕВРЕИНА А ПОСЛЕ ЕВРЕИТЕ ГИ ЗАТРУПВАТ С БОМБИ.ЗА ВСЕКИ УДАР ПО РАША ЗЕ РЕВЕ КАТО МАГАРЕ .ЗАЩО РЕВЕ НАЛИ СА СИЛА УКРИТЕ .ВЗЕМИ АТЛАСА И ВИЖ КОЛКО ТЕРИТОРИЯ СИ ВЪРНАХА РАШКИТЕ .ПО ГОЛЯМА ОТ БЪЛГАРИЯ

    16:20 05.07.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 пацо

    2 5 Отговор
    Естествено е, никой не харесва лузърите

    Коментиран от #127

    16:20 05.07.2026

  • 115 Иван

    8 2 Отговор
    Автора е укро психопат.

    16:21 05.07.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Смешник

    7 3 Отговор
    И какво от това Кой е Тръмп Видяхме го какво може в Иран Тия русофоби се чудят вече какво да измислят

    16:25 05.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    2 5 Отговор

    До коментар #104 от "БАРС":

    ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ
    НАПАДНА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    КАЖИ МУ

    НА ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ

    ДА МЕ ОСТАВИ ДА СИ ПРОВЕДА

    ПАРАДА НА ПОЗОРА 9ти МАЙ

    ТОВА КАКВО Е БРЕ
    ЧЕБУРАШКЕ ИЗДЪНЕНА?

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    16:30 05.07.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Важното

    1 1 Отговор
    е какво мисли Мелания за Путин и Доналд го знае!
    Там се крие отговора , защо Доналд ненавижда Путин!

    16:37 05.07.2026

  • 122 нпо агент

    3 0 Отговор
    каква скука..и за това плащат...

    16:37 05.07.2026

  • 123 шаа

    3 0 Отговор
    зелките публикуват материал на някоя си укра роман гончаренко, а наште мисирки веднага се нахвърлят като куцо пиле на развален домат и препубликуват. толкова са плоски, че и фототапет би им завидял

    16:40 05.07.2026

  • 124 Форд

    4 0 Отговор
    Поръчкова статия, от професор (някакъв)!

    16:43 05.07.2026

  • 125 Маринов

    5 1 Отговор
    Сламен професор! В цялото интервю има само негово мнение, без факти. И какво очаква? Бунт срещу Путин, смяна на руския курс, репарации за Окраина, военни ограничения за Русия. И тия "псевдо съюзници" според него да се отдръпнат. Ще му кажа, че наближава моментът да се извадят тактическите ЯО. След тяхното използване или ще има прекратяване на всичко: война, военни доставки за Киев... Или при открита намеса на НАТО - ТСВ. Силно се надявам предното изречение да си остане като вариант. Но по предното като вариант съществува и въпросът е Путин или друг след него ще го реализира. Сложно е и няма да по думите на "професора".

    Коментиран от #129, #130

    16:46 05.07.2026

  • 126 Източна ромелия

    4 0 Отговор
    като има неприязън към Путин защо двамата разговаряха вчера 85 минути по телефона?

    16:46 05.07.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Дон Корлеоне

    0 2 Отговор
    Хаяско получи ли бензин от Афганистан и Индия?

    16:48 05.07.2026

  • 129 Кога орките ще извадят ЯО?

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Маринов":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    16:51 05.07.2026

  • 130 Руската пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Маринов":

    Има за цел глупака.

    16:53 05.07.2026