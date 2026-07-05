Експерт: Тръмп изпитва все по-голяма неприязън към Путин

Од Арне Вестад е норвежки историк, професор в университета в Йейл, специалист по история на Студената война, както и по историята на Китай и Източна Азия. Ето какви са неговите прогнози за продължителността на руската война срещу Украйна, отношенията на Путин с Тръмп и риска от Трета световна война.

Од Арне Вестад: "Руската агресия против Украйна започна с предпоставката, че това ще е бърза война. Но Русия затъна в нея не само заради героизма на украинския народ, но и заради способността на Украйна да създаде мрежа от съюзи, които ѝ позволиха да отблъсне Русия", посочва пред ДВ професорът. Според него именно на тази база възниква патова ситуация, която може да продължи и много дълго, ако не се постигне някакъв политически и дипломатически пробив, който да накара Русия да седне на масата за преговори и да започне реален диалог за прекратяване на огъня. „Засега обаче не сме стигнали дотам“, изтъква професор Вестад.

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"Русия изчерпва своите намаляващи ресурси"

ДВ: Колко дълго може да продължи патовата ситуация?

О. А. Вестад: Мисля, че тази война може да продължи още години. В момента Русия има много малко шансове за пробив на бойното поле. Възможностите на Украйна също са ограничени, но това зависи от обстоятелството до каква степен Русия действително изчерпва своите намаляващи ресурси, хвърляйки хора и техника в „месомелачката“ в Източна Украйна. Това, което според мен е най-важно в момента – и в това съм напълно съгласен с украинския президент Зеленски – е да се постигне прекратяване на огъня, а след това, надявам се, постепенно да се създаде по-стабилна ситуация, включително с промени в Русия, които ще позволят възстановяването на украинската държава.

ДВ: Какво ще направи оттук нататък Русия или какво би могла да направи? Дали президентът Путин ще обяви мобилизация или пък ще склони на преговори?

О. А. Вестад: Моето усещане, на базата на данни от вътрешни източници в Русия, е, че Путин вероятно ще се опита да направи и едното, и другото. Мисля, че ще се постарае да задейства колкото може повече от оскъдните ресурси, с които Русия разполага сега – както човешки, така и материални – за да постигне някакъв пробив в Украйна.

А когато стане ясно, че не може да успее, той ще се сблъска с трудности – както по отношение на мобилизацията, така и по отношение на последствията ѝ на бойното поле. Тогава съществува вероятност той да се престори, че е готов да води преговори. Но ще е нужно известно време, за да се стигне до реално прекратяване на огъня. И точно в това е трагедията както за Русия, така и за Украйна.

"Важно е да се водят разговори с Путин"

ДВ: Дали европейските лидери могат да заемат място в преговорите с Русия? Има ли в момента за Европа смисъл да води преки преговори с Путин?

О. А. Вестад: Да, важно е да се водят такива разговори, без нито една от страните да се опитва да налага твърди условия. Мисля, че би било добре Европа да успее да се договори за това кой от нейните лидери да се срещне с Путин, за да обсъди с него ситуацията в Украйна.

Путин и неговите псевдосъюзници, на първо място Китай, трябва да осъзнаят решимостта на Европа да продължи да подкрепя Украйна до сключването на примирие, а и след подписването на мирно споразумение. Нормализация на отношенията между Европа и Русия няма да е възможна, докато между Украйна и Русия не бъде сключено мирно споразумение, излизащо далеч отвъд рамките на това, което бе съгласувано в рамките на примирието. Много е важно Русия да разбере това, а единственият начин то да бъде постигнато, са преговорите с Путин.

Защо смятате, че шансовете на Русия за победа във войната са ограничени?

О. А. Вестад: Има три основни причини. Най-важната от тях безспорно е случващото се на бойното поле. За да постигне пробив, Русия би трябвало рязко да увеличи военните си усилия. Но не мисля, че тя в момента има такава възможност с видовете оръжия, които използва. Второ, не мисля, че европейската, а и американската поддръжка – имам предвид доставките на оръжия за Украйна - ще изчезнат напълно. И трето, идеята, че някакъв си предполагаем колапс на демократичните процеси в Европа или в САЩ могат да спасят Русия от самата нея в тази война, е само несбъдната мечта.

"Тръмп не обича да го манипулират"

ДВ: Променя ли се отношението на Вашингтон към войната на Русия?

О. А. Вестад: Тръмп вече е много по-малко заинтересован от сключването на някаква сделка с Путин – той е раздразнен от Путин. Той смяташе, че връщайки се на президентския пост, ще може да постигне договореност, в рамките на която Путин ще се тръгне с него в стремежа бързо да се сложи край на тази война. Но това не стана. Стилът на изказванията и формулировките, които използва Путин, създават у Тръмп и у някои хора от екипа на американския президент впечатлението, че Путин не гледа сериозно на Тръмп и на САЩ - че просто си играе с тях.

А ако има нещо, което Тръмп не обича, то е усещането, че го манипулират. Това именно доведе до промени в отношението му към Путин – забелязвам го във Вашингтон. Промяната се състои в това, че положителното отношение към Украйна се е засилило и американците са започнали по-остро да осъзнават важността на войната. А неприязънта към Путин и към това, което Русия олицетворява, явно се е засилила.

ДВ: А дали, според Вас, в Путинова Русия е възможно да се стигне до революция?

О. А. Вестад: Ако мащабите на войната или войните, в които Русия влиза, се увеличат още повече, бъдещето на сегашната руска държава може наистина да се окаже под заплаха. Мисля, че Русия вече е в ситуация, в която става очевидно, че войната в Украйна води държавата не бързо, но доста сигурно към момент, в който тя ще се окаже в неизгодно положение по отношение на целия останал свят, а не само по отношение на Европа.

Край на руската държава в днешния ѝ вид?

Мисля, че ако се разрази серия от още по-мащабни конфликти, това вероятно ще означава край на руската държава във вида ѝ, в който я виждаме днес. Мисля, че сред приближените на Путин има мнозина, които осъзнават това. Всеки следващ конфликт може лесно да доведе до това, което се случи с Руската империя, когато тя влезе в по-мащабна война, отколкото би могла да спечели.

ДВ: Доколко сте обезпокоен от това, че войната на Русия срещу Украйна може да прерасне в световна война между великите държави?



О. А. Вестад: Не мисля, че войната в Украйна сама по себе си носи зародиша на нова война между великите държави. Но наистина смятам, че ако се стигне до определена глобална криза – криза на сигурността, каквато ние за момента не можем да предвидим, войната в Украйна наред с продължаващата война на САЩ срещу Иран и напрежението в други райони на Близкия изток и Източна Азия, може да доведе до именно такъв конфликт, какъвто в миналото е водил до войните между великите държави, като например през 1914.

Автор: Роман Гончаренко