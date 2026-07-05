Експерт: Тръмп изпитва все по-голяма неприязън към Путин

Од Арне Вестад е норвежки историк, професор в университета в Йейл, специалист по история на Студената война, както и по историята на Китай и Източна Азия. Ето какви са неговите прогнози за продължителността на руската война срещу Украйна, отношенията на Путин с Тръмп и риска от Трета световна война.
Од Арне Вестад: "Руската агресия против Украйна започна с предпоставката, че това ще е бърза война. Но Русия затъна в нея не само заради героизма на украинския народ, но и заради способността на Украйна да създаде мрежа от съюзи, които ѝ позволиха да отблъсне Русия", посочва пред ДВ професорът. Според него именно на тази база възниква патова ситуация, която може да продължи и много дълго, ако не се постигне някакъв политически и дипломатически пробив, който да накара Русия да седне на масата за преговори и да започне реален диалог за прекратяване на огъня. „Засега обаче не сме стигнали дотам“, изтъква професор Вестад.
"Русия изчерпва своите намаляващи ресурси"
ДВ: Колко дълго може да продължи патовата ситуация?
О. А. Вестад: Мисля, че тази война може да продължи още години. В момента Русия има много малко шансове за пробив на бойното поле. Възможностите на Украйна също са ограничени, но това зависи от обстоятелството до каква степен Русия действително изчерпва своите намаляващи ресурси, хвърляйки хора и техника в „месомелачката“ в Източна Украйна. Това, което според мен е най-важно в момента – и в това съм напълно съгласен с украинския президент Зеленски – е да се постигне прекратяване на огъня, а след това, надявам се, постепенно да се създаде по-стабилна ситуация, включително с промени в Русия, които ще позволят възстановяването на украинската държава.
ДВ: Какво ще направи оттук нататък Русия или какво би могла да направи? Дали президентът Путин ще обяви мобилизация или пък ще склони на преговори?
О. А. Вестад: Моето усещане, на базата на данни от вътрешни източници в Русия, е, че Путин вероятно ще се опита да направи и едното, и другото. Мисля, че ще се постарае да задейства колкото може повече от оскъдните ресурси, с които Русия разполага сега – както човешки, така и материални – за да постигне някакъв пробив в Украйна.
А когато стане ясно, че не може да успее, той ще се сблъска с трудности – както по отношение на мобилизацията, така и по отношение на последствията ѝ на бойното поле. Тогава съществува вероятност той да се престори, че е готов да води преговори. Но ще е нужно известно време, за да се стигне до реално прекратяване на огъня. И точно в това е трагедията както за Русия, така и за Украйна.
"Важно е да се водят разговори с Путин"
ДВ: Дали европейските лидери могат да заемат място в преговорите с Русия? Има ли в момента за Европа смисъл да води преки преговори с Путин?
О. А. Вестад: Да, важно е да се водят такива разговори, без нито една от страните да се опитва да налага твърди условия. Мисля, че би било добре Европа да успее да се договори за това кой от нейните лидери да се срещне с Путин, за да обсъди с него ситуацията в Украйна.
Путин и неговите псевдосъюзници, на първо място Китай, трябва да осъзнаят решимостта на Европа да продължи да подкрепя Украйна до сключването на примирие, а и след подписването на мирно споразумение. Нормализация на отношенията между Европа и Русия няма да е възможна, докато между Украйна и Русия не бъде сключено мирно споразумение, излизащо далеч отвъд рамките на това, което бе съгласувано в рамките на примирието. Много е важно Русия да разбере това, а единственият начин то да бъде постигнато, са преговорите с Путин.
Защо смятате, че шансовете на Русия за победа във войната са ограничени?
О. А. Вестад: Има три основни причини. Най-важната от тях безспорно е случващото се на бойното поле. За да постигне пробив, Русия би трябвало рязко да увеличи военните си усилия. Но не мисля, че тя в момента има такава възможност с видовете оръжия, които използва. Второ, не мисля, че европейската, а и американската поддръжка – имам предвид доставките на оръжия за Украйна - ще изчезнат напълно. И трето, идеята, че някакъв си предполагаем колапс на демократичните процеси в Европа или в САЩ могат да спасят Русия от самата нея в тази война, е само несбъдната мечта.
"Тръмп не обича да го манипулират"
ДВ: Променя ли се отношението на Вашингтон към войната на Русия?
О. А. Вестад: Тръмп вече е много по-малко заинтересован от сключването на някаква сделка с Путин – той е раздразнен от Путин. Той смяташе, че връщайки се на президентския пост, ще може да постигне договореност, в рамките на която Путин ще се тръгне с него в стремежа бързо да се сложи край на тази война. Но това не стана. Стилът на изказванията и формулировките, които използва Путин, създават у Тръмп и у някои хора от екипа на американския президент впечатлението, че Путин не гледа сериозно на Тръмп и на САЩ - че просто си играе с тях.
А ако има нещо, което Тръмп не обича, то е усещането, че го манипулират. Това именно доведе до промени в отношението му към Путин – забелязвам го във Вашингтон. Промяната се състои в това, че положителното отношение към Украйна се е засилило и американците са започнали по-остро да осъзнават важността на войната. А неприязънта към Путин и към това, което Русия олицетворява, явно се е засилила.
ДВ: А дали, според Вас, в Путинова Русия е възможно да се стигне до революция?
О. А. Вестад: Ако мащабите на войната или войните, в които Русия влиза, се увеличат още повече, бъдещето на сегашната руска държава може наистина да се окаже под заплаха. Мисля, че Русия вече е в ситуация, в която става очевидно, че войната в Украйна води държавата не бързо, но доста сигурно към момент, в който тя ще се окаже в неизгодно положение по отношение на целия останал свят, а не само по отношение на Европа.
Край на руската държава в днешния ѝ вид?
Мисля, че ако се разрази серия от още по-мащабни конфликти, това вероятно ще означава край на руската държава във вида ѝ, в който я виждаме днес. Мисля, че сред приближените на Путин има мнозина, които осъзнават това. Всеки следващ конфликт може лесно да доведе до това, което се случи с Руската империя, когато тя влезе в по-мащабна война, отколкото би могла да спечели.
ДВ: Доколко сте обезпокоен от това, че войната на Русия срещу Украйна може да прерасне в световна война между великите държави?
О. А. Вестад: Не мисля, че войната в Украйна сама по себе си носи зародиша на нова война между великите държави. Но наистина смятам, че ако се стигне до определена глобална криза – криза на сигурността, каквато ние за момента не можем да предвидим, войната в Украйна наред с продължаващата война на САЩ срещу Иран и напрежението в други райони на Близкия изток и Източна Азия, може да доведе до именно такъв конфликт, какъвто в миналото е водил до войните между великите държави, като например през 1914.
Автор: Роман Гончаренко
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 хехе
Коментиран от #74, #77
15:18 05.07.2026
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4 реалистъ
Мухлъовците никой не ги уважава.
Коментиран от #17, #27, #112
15:18 05.07.2026
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9 хъхъ
15:19 05.07.2026
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17 7777
До коментар #4 от "реалистъ":Путин си е у дома Зеля е с Руско име. Украйна е Руска не като Израел да окупира чужди територий а света да мълчи.
Коментиран от #60
15:23 05.07.2026
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21 арбалета 🎯
15:24 05.07.2026
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25 3.14К
15:26 05.07.2026
26 кух ,
До коментар #14 от "реалистъ":Срина укрия и ще продължава в тоя дух ...Какво повече да постигне Путин - има време , и това ще видим ....
15:26 05.07.2026
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30 Каква неприязън бе,...
15:28 05.07.2026
31 Наблюдател
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
Читателите изпитват неприязън от евтините ви пропаганди постоянно.
15:28 05.07.2026
32 Лост
15:28 05.07.2026
33 Какво изпитва
15:28 05.07.2026
34 зелен белоноско
До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И утре отново рев и сополи от ранна утрин ....Горкият зеля ...
15:29 05.07.2026
35 хахаха
15:29 05.07.2026
36 Никой не харесва
15:30 05.07.2026
37 Мудрец
15:30 05.07.2026
38 хихи
15:30 05.07.2026
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40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 хихи
До коментар #5 от "И ние мразим да ни манипулират!":Ние не четем Зелето, само коментарите...
15:31 05.07.2026
42 Съмнително
15:32 05.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Юда ,
До коментар #39 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Да не си сбъркал укрите с руснаците , бе , мой ?!
15:33 05.07.2026
46 Христо
15:34 05.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
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52 Георги
15:38 05.07.2026
53 Виждащ
До коментар #43 от "матю хари":Съгласен съм.
15:38 05.07.2026
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55 Софиянец
15:39 05.07.2026
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60 666
До коментар #17 от "7777":Това от руските телевизии ли го знаеш?
Коментиран от #64
15:45 05.07.2026
61 Вацев
15:46 05.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Мда":Да, точно вас има за цел. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът малко пари и сте готови да ви обърнат хастара
15:47 05.07.2026
64 От историятя
До коментар #60 от "666":Телевизията за такива като теб!
15:48 05.07.2026
65 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #70
15:48 05.07.2026
66 Няма край руският поzор
15:48 05.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 руъгййх
До коментар #7 от "Сталин":По-голяма смешка не съм чел днес.То се вижда кой завижда.
15:49 05.07.2026
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71 Стенли
15:52 05.07.2026
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74 При Тръмп всичко се движи от парите
До коментар #2 от "хехе":Професорът явно забравя този факт или се опитва по някакъв начин да го преекспонира в полза на пропагандата на Брюксел.
Хайде не на мен хиляди глупости при положение че този свят се движи от парите.
15:54 05.07.2026
75 Тръмпист
15:54 05.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Писдил?
До коментар #2 от "хехе":Дядката се оказа слаб преговарящ. Много иска руски ресурси, но нищо не предлага в замяна.
15:56 05.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 не може да бъде
15:58 05.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Виждащ
16:00 05.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Тръпм на национальная праздник намери време да сё обади на Путин ,в Русия.
Това дали е неприязън?
Коментиран от #92
16:01 05.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Тома
16:04 05.07.2026
89 Оня
16:04 05.07.2026
90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Дон Корлеоне":Да ,но спря бензина ,хахха.И яйцата,хахаах
16:05 05.07.2026
91 стоян георгиев
Освободен е също и Краснъй Лиман.
16:05 05.07.2026
92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #84 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Извинявам се за грешките,хахах ,бързах
16:06 05.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Кирил
Коментиран от #108
16:06 05.07.2026
95 Дойчезеле
16:07 05.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 хаспелге
16:10 05.07.2026
100 Ердоган
16:12 05.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Иван
16:12 05.07.2026
104 БАРС
Коментиран от #119
16:13 05.07.2026
105 Запознат
16:14 05.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Това е безспорен
До коментар #94 от "Кирил":Факт.
16:16 05.07.2026
109 Кирпича
16:16 05.07.2026
110 Макробиолог
16:17 05.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 БАРС
До коментар #4 от "реалистъ":ПРАВ СИ !ТОЯ Комментар КОЙТО СИ НАПИСАЛ МОЖЕ ДА НАПИШЕ САМО ЕДИН МУХЛЬОДРУГО ,РОСИЯ НАПРЕДВА ПО ЦЯЛАТА ФРОНТОВА ЛИНИЯ.ПИШЕШ ,ЧЕ НЯКОЛКО ДРОНА ДОСТИГАЛИ ДО НЕ ЗНАМ СИ КЪДЕ.ПОЛУЧАВА СЕ НЕЩО КАТО ЕВРЕИТЕ И АРАБИТЕ.АРАБИТЕ УДАРЯТ ПО ИЗРАЕЛ И СЕ РАДВАТ ,СЕ УБИЛИ ДВАМА ТРИМА ЕВРЕИНА А ПОСЛЕ ЕВРЕИТЕ ГИ ЗАТРУПВАТ С БОМБИ.ЗА ВСЕКИ УДАР ПО РАША ЗЕ РЕВЕ КАТО МАГАРЕ .ЗАЩО РЕВЕ НАЛИ СА СИЛА УКРИТЕ .ВЗЕМИ АТЛАСА И ВИЖ КОЛКО ТЕРИТОРИЯ СИ ВЪРНАХА РАШКИТЕ .ПО ГОЛЯМА ОТ БЪЛГАРИЯ
16:20 05.07.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 пацо
Коментиран от #127
16:20 05.07.2026
115 Иван
16:21 05.07.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Смешник
16:25 05.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
До коментар #104 от "БАРС":ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ
НАПАДНА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
КАЖИ МУ
НА ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ
ДА МЕ ОСТАВИ ДА СИ ПРОВЕДА
ПАРАДА НА ПОЗОРА 9ти МАЙ
ТОВА КАКВО Е БРЕ
ЧЕБУРАШКЕ ИЗДЪНЕНА?
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
16:30 05.07.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Важното
Там се крие отговора , защо Доналд ненавижда Путин!
16:37 05.07.2026
122 нпо агент
16:37 05.07.2026
123 шаа
16:40 05.07.2026
124 Форд
16:43 05.07.2026
125 Маринов
Коментиран от #129, #130
16:46 05.07.2026
126 Източна ромелия
16:46 05.07.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Дон Корлеоне
16:48 05.07.2026
129 Кога орките ще извадят ЯО?
До коментар #125 от "Маринов":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
16:51 05.07.2026
130 Руската пропаганда
До коментар #125 от "Маринов":Има за цел глупака.
16:53 05.07.2026