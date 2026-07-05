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Военен дрон изплува на турския бряг на Черно море

Военен дрон изплува на турския бряг на Черно море

5 Юли, 2026 04:11, обновена 5 Юли, 2026 04:14 524 2

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Агенциите за сигурност в Турция извършват спешен технически оглед на открит безпилотен летателен апарат (ИХА) с цел установяване на неговия произход и функции

Военен дрон изплува на турския бряг на Черно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турските служби за сигурност са вдигнати под тревога, след като граждани забелязаха предполагаем военен дрон, изхвърлен от вълните на плажа Филиос. Районът незабавно е отцепен от екипи на жандармерията, които са наложили строг кордон за сигурност, за да предотвратят достъпа на цивилни граждани до обекта.

Поради потенциалната опасност апаратът да пренася експлозиви или боеприпаси, на място са извикани специализирани екипи за обезвреждане на бомби. Очаква се в операцията по обезопасяването и логистиката да се включат и елитните подводни части на турските военноморски сили (командосите SAT).

Към момента властите не са излезли с официално изявление относно конкретния модел или държавата, на която принадлежи машината, но първоначалните експертни оценки потвърждават, че апаратът е предназначен за военни или разузнавателни цели. След приключване на първичния оглед на терен, дронът ще бъде транспортиран за детайлен технически анализ в Анкара.

Incidentът е част от зачестила тенденция през последните месеци, при която теченията в Черно море изхвърлят останки от бойни и морски дронове, както и плаващи мини, свързани с продължаващия военен конфликт в региона.

Източници: NTV, The New Arab, Mezha Media


Турция
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  • 1 Коста

    2 1 Отговор
    Руски е, то се знае! Банкерите не могат да произведат такова нещо.

    04:19 05.07.2026

  • 2 Иван

    0 0 Отговор
    Дроновете не могат ли да бягат?...... като укро терористката.

    04:35 05.07.2026

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