Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун тества оръжията на разрушителя „Кан Гон“

Ким Чен-ун тества оръжията на разрушителя „Кан Гон“

5 Юли, 2026 05:02, обновена 5 Юли, 2026 05:06 831 0

  • ким чен-ун-
  • тест-
  • разрушител-
  • северна корея

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун лично инспектира изпитанията на бойните системи на новия 5000-тонен разрушител и заповяда той да бъде въведен в експлоатация до два месеца

Ким Чен-ун тества оръжията на разрушителя „Кан Гон“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ключови подробности за теста

  • Изпитани оръжия: Официалната Корейска централна телеграфна агенция съобщи, че по време на тестовете са извършени успешни стрелби със стратегическа крилата ракета със способност да носи ядрена бойна глава. Изпробвани са още главното оръдие на разрушителя, автоматичните му оръдия, както и системите за радиоелектронна борба, откриване на цели и обработка на информация.
  • Заповед за бойно дежурство: Ким Чен Ун изрази задоволство и нареди корабът да премине оставащите изпитания и да се зачисли към флота в рамките на два месеца.
  • Военен контекст: Лидерът на Северна Корея подчерта, че Пхенян ще демонстрира волята си за „абсолютна власт“ чрез още по-категорични действия, засилвайки ядреното възпиране по море.

История и технически характеристики на кораба

  • Втори от своя клас: „Кан Гон“ е вторият голям 5000-тонен разрушител на Северна Корея, след въвеждането в експлоатация на неговия близнак „Чхве Хьон“.
  • Предишен инцидент: Корабът претърпя сериозен инцидент през май миналата година, когато се преобърна и частично потъна по време на първоначалното си спускане на вода в пристанище Чонджин. Ким тогава нарече инцидента резултат от „абсолютна безотговорност“. Плавателният съд беше преместен и ремонтиран в корабостроителницата в Раджин.
  • Руска намеса: Южнокорейски експерти и разузнавателни източници твърдят, че конструкцията и възстановяването на разрушителя са извършени с техническа помощ от страна на Русия. Външни наблюдатели обаче все още изразяват скептицизъм относно пълната оперативна ефективност на системите му в реални бойни условия.

Бъдещи амбиции за севернокорейския флот

Северна Корея планира мащабно разширяване на военноморските си сили, които Ким Чен Ун традиционно описва като най-слабото звено в армията си. Държавната програма предвижда изграждането на по два нови 5000-тонни военни кораба годишно през следващите пет години. Дългосрочната цел на Пхенян включва и създаването на нов, значително по-голям разрушител с водоизместимост от 10 000 тона.

Източници: БТА, Chosun Ilbo, The Japan Times, AP News


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания