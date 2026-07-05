Ким Чен-ун тества оръжията на разрушителя „Кан Гон“

Ключови подробности за теста
- Изпитани оръжия: Официалната Корейска централна телеграфна агенция съобщи, че по време на тестовете са извършени успешни стрелби със стратегическа крилата ракета със способност да носи ядрена бойна глава. Изпробвани са още главното оръдие на разрушителя, автоматичните му оръдия, както и системите за радиоелектронна борба, откриване на цели и обработка на информация.
- Заповед за бойно дежурство: Ким Чен Ун изрази задоволство и нареди корабът да премине оставащите изпитания и да се зачисли към флота в рамките на два месеца.
- Военен контекст: Лидерът на Северна Корея подчерта, че Пхенян ще демонстрира волята си за „абсолютна власт“ чрез още по-категорични действия, засилвайки ядреното възпиране по море.
История и технически характеристики на кораба
- Втори от своя клас: „Кан Гон“ е вторият голям 5000-тонен разрушител на Северна Корея, след въвеждането в експлоатация на неговия близнак „Чхве Хьон“.
- Предишен инцидент: Корабът претърпя сериозен инцидент през май миналата година, когато се преобърна и частично потъна по време на първоначалното си спускане на вода в пристанище Чонджин. Ким тогава нарече инцидента резултат от „абсолютна безотговорност“. Плавателният съд беше преместен и ремонтиран в корабостроителницата в Раджин.
- Руска намеса: Южнокорейски експерти и разузнавателни източници твърдят, че конструкцията и възстановяването на разрушителя са извършени с техническа помощ от страна на Русия. Външни наблюдатели обаче все още изразяват скептицизъм относно пълната оперативна ефективност на системите му в реални бойни условия.
Бъдещи амбиции за севернокорейския флот
Северна Корея планира мащабно разширяване на военноморските си сили, които Ким Чен Ун традиционно описва като най-слабото звено в армията си. Държавната програма предвижда изграждането на по два нови 5000-тонни военни кораба годишно през следващите пет години. Дългосрочната цел на Пхенян включва и създаването на нов, значително по-голям разрушител с водоизместимост от 10 000 тона.
Източници: БТА, Chosun Ilbo, The Japan Times, AP News
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