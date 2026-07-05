Орбан предупреди за "директен път към тирания" в Унгария

Унгария навлезе в нова фаза на тежка политическа конфронтация. Само три месеца след историческата изборна загуба на Виктор Орбан, неговата партия „Фидес“ излезе с изключително остра позиция, в която обвини новото либерално и проевропейско правителство, че тласка страната към авторитаризъм.

Повод за реакцията стана внасянето на радикален законопроект за промяна на Конституцията. Според приближени до Орбан аналитици и партийни представители, действията на новите управляващи представляват „край на конституционната демокрация“ в страната.

„Операция Пречистващ огън“ взриви опозицията

Новият министър-председател Петер Мадяр, който пое властта след изборите през април 2026 г., задейства мащабен пакет от реформи, наречен „Операция Пречистващ огън“ (Operation Cleansing Fire). Основната цел на инициативата е пълното демонтиране на изгражданата в продължение на 16 години политическа система на Орбан.

През изминалото денонощие неговата партия „Тиса“ официално внесе конституционна поправка, с която се прекратява предсрочно мандатът на държавния глава Тамаш Шуйок – ключов съюзник на Виктор Орбан. Поправката ще прекрати управлението на Шуйок едва на третата година от неговия 5-годишен мандат. Това предизвика гневната вълна от страна на „Фидес“, които определят насилствената смяна на институциите като пряко настъпление срещу правовия ред.

Блокаж за евентуално завръщане на Орбан

Освен отстраняването на президента, новите конституционни реформи предвиждат:

Лимит на мандатите : Максималното време за заемане на поста министър-председател се ограничава до два мандата (общо 8 години). Тази мярка директно блокира възможността за бъдещо завръщане на Виктор Орбан начело на изпълнителната власт.

: Максималното време за заемане на поста министър-председател се ограничава до два мандата (общо 8 години). Тази мярка директно блокира възможността за бъдещо завръщане на Виктор Орбан начело на изпълнителната власт. Съдебна реформа и антикорупция : Създава се изцяло нова Национална служба за защита и възстановяване на активи, насочена срещу „мафиотската система“ и олигархичните кръгове на предишното управление.

: Създава се изцяло нова Национална служба за защита и възстановяване на активи, насочена срещу „мафиотската система“ и олигархичните кръгове на предишното управление. Сближаване с Брюксел: Новото правителство вече присъедини Унгария към Европейската прокуратура и отблокира замразените европейски фондове.

Граждански организации също изразяват загриженост

Парадоксално, обвиненията на Орбан в тирания намериха частичен отзвук и сред някои правозащитни организации, макар и по съвсем различни съображения. От Amnesty International Унгария и Унгарския съюз за граждански свободи (TASZ) предупредиха, че дори демократичните реформи трябва да се извършват по строго конституционен път. Според тях отстраняването на президента трябва да стане чрез процедура по импийчмънт, а не чрез експресни промени в Основния закон без широк обществен дебат.

В опит да тушира напрежението, кабинетът на Мадяр се обърна към Венецианската комисия към Съвета на Европа за правна оценка на промените, но политическата битка в Будапеща тепърва предстои да се разгаря.

Източници: Daily News Hungary, Bloomberg, Deutsche Welle, Logos Press, Demócrata