Мерц към критиците на реформите: Мърморковци, махайте се!

Германският канцлер Фридрих Мерц изригна срещу критиците на своята политика, като по време на партиен форум в събота, 4 юли 2026 г., използва безпрецедентно остър език. Той се обърна директно към скептиците с думите: „Културпесимисти, подпалвачи на апокалипсиса, хленчещи, мрънкачи, възмутени професионални критици: Махнете се!“ (на немски: „Kulturpessimisten, Untergangspropheten, Nöler, Nörgler, empörte Berufskritiker: Wegtreten!“). Изявлението му идва в момент на тежки политически сътресения и историческо дъно в одобрението на неговата червено-черна коалиция (ХДС/ХСС и ГСДП).

Предизвикателството и рекордното недоволство

Речта на Мерц, произнесена на провинциалния конгрес на Християндемократическия съюз (ХДС) в Северен Рейн-Вестфалия в Дюселдорф, е директен опит за преминаване в политическа офанзива. Само два дни по-рано, проучването ARD-DeutschlandTrend показа, че едва 13% от германците са доволни от работата на канцлера. Това е най-ниският рейтинг за действащ правителствен ръководител в Германия от три десетилетия насам, откакто се провежда това изследване.

Въпреки обществения натиск, Мерц изрази пълна увереност, че страната се намира на прага на нов икономически подем:

„Най-добрите години на Германия не са зад гърба ни. Ако направим нещата правилно, пред нас стоят много добри години“ , подчерта той.

, подчерта той. Канцлерът прогнозира, че благодарение на мерките, още през 2027 г. страната ще постигне икономически растеж над 1%.

Мегапакетът от реформи на коалицията

Острата реакция на Мерц е в защита на мащабния и силно оспорван каталог от реформи, договорен в началото на юли 2026 г. между ХДС, ХСС и ГСДП, целящ да изведе Германия от продължаващата икономическа стагнация. Пакетът включва:

Данъчни облекчения и „данък богатство“ : Предвижда се реформа на данъка върху доходите, която ще облекчи ниските и средните доходи. За сметка на това се повишава т.нар. „данък богатство“ (Reichensteuer) за лица с доходи над 250 000 евро годишно.

: Предвижда се реформа на данъка върху доходите, която ще облекчи ниските и средните доходи. За сметка на това се повишава т.нар. „данък богатство“ (Reichensteuer) за лица с доходи над 250 000 евро годишно. Премахване на телефонните болнични : Връща се предпандемичното правило, което задължава служителите да представят медицинско удостоверение за неработоспособност още от първия ден на заболяването, с което се цели спиране на масовите отсъствия от работа. Тази мярка предизвика остри критики от лекарски и синдикални съюзи.

: Връща се предпандемичното правило, което задължава служителите да представят медицинско удостоверение за неработоспособност още от първия ден на заболяването, с което се цели спиране на масовите отсъствия от работа. Тази мярка предизвика остри критики от лекарски и синдикални съюзи. Пълно приемане на пенсионната реформа: Правителството ще приложи изцяло препоръките на експертната комисия за преструктуриране на пенсионната система.

Нов удар: План срещу социалните измами

Като ключов акцент в изказването си в Дюселдорф, Фридрих Мерц обяви, че още в рамките на настоящия месец юли правителството ще представи официален „План за действие за борба със злоупотребите със социални помощи“.

Мярката е пряко свързана с факта, че от началото на юли в Германия влезе в сила новата система за „Основно осигуряване“ (Grundsicherung), която изцяло замени досегашния социален доход (Bürgergeld). Новата система налага значително по-строги изисквания за съдействие от страна на безработните и по-тежки санкции при отказ от работа за близо 5,5 милиона получатели на помощи. Според Мерц, затягането на контрола е въпрос на справедливост спрямо работещите граждани и е силно подкрепяно от местните власти.

Източници: WELT, ARD, DIE ZEIT, DW