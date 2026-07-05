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Мерц към критиците на реформите: Мърморковци, махайте се!

Мерц към критиците на реформите: Мърморковци, махайте се!

5 Юли, 2026 05:19, обновена 5 Юли, 2026 05:25 1 067 9

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Германският канцлер защити мащабния правителствен пакет от реформи и призова за край на политическия песимизъм в страната, предричайки много добри години за Германия

Мерц към критиците на реформите: Мърморковци, махайте се! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц изригна срещу критиците на своята политика, като по време на партиен форум в събота, 4 юли 2026 г., използва безпрецедентно остър език. Той се обърна директно към скептиците с думите: „Културпесимисти, подпалвачи на апокалипсиса, хленчещи, мрънкачи, възмутени професионални критици: Махнете се!“ (на немски: „Kulturpessimisten, Untergangspropheten, Nöler, Nörgler, empörte Berufskritiker: Wegtreten!“). Изявлението му идва в момент на тежки политически сътресения и историческо дъно в одобрението на неговата червено-черна коалиция (ХДС/ХСС и ГСДП).

Предизвикателството и рекордното недоволство

Речта на Мерц, произнесена на провинциалния конгрес на Християндемократическия съюз (ХДС) в Северен Рейн-Вестфалия в Дюселдорф, е директен опит за преминаване в политическа офанзива. Само два дни по-рано, проучването ARD-DeutschlandTrend показа, че едва 13% от германците са доволни от работата на канцлера. Това е най-ниският рейтинг за действащ правителствен ръководител в Германия от три десетилетия насам, откакто се провежда това изследване.

Въпреки обществения натиск, Мерц изрази пълна увереност, че страната се намира на прага на нов икономически подем:

  • „Най-добрите години на Германия не са зад гърба ни. Ако направим нещата правилно, пред нас стоят много добри години“, подчерта той.
  • Канцлерът прогнозира, че благодарение на мерките, още през 2027 г. страната ще постигне икономически растеж над 1%.

Мегапакетът от реформи на коалицията

Острата реакция на Мерц е в защита на мащабния и силно оспорван каталог от реформи, договорен в началото на юли 2026 г. между ХДС, ХСС и ГСДП, целящ да изведе Германия от продължаващата икономическа стагнация. Пакетът включва:

  • Данъчни облекчения и „данък богатство“: Предвижда се реформа на данъка върху доходите, която ще облекчи ниските и средните доходи. За сметка на това се повишава т.нар. „данък богатство“ (Reichensteuer) за лица с доходи над 250 000 евро годишно.
  • Премахване на телефонните болнични: Връща се предпандемичното правило, което задължава служителите да представят медицинско удостоверение за неработоспособност още от първия ден на заболяването, с което се цели спиране на масовите отсъствия от работа. Тази мярка предизвика остри критики от лекарски и синдикални съюзи.
  • Пълно приемане на пенсионната реформа: Правителството ще приложи изцяло препоръките на експертната комисия за преструктуриране на пенсионната система.

Нов удар: План срещу социалните измами

Като ключов акцент в изказването си в Дюселдорф, Фридрих Мерц обяви, че още в рамките на настоящия месец юли правителството ще представи официален „План за действие за борба със злоупотребите със социални помощи“.

Мярката е пряко свързана с факта, че от началото на юли в Германия влезе в сила новата система за „Основно осигуряване“ (Grundsicherung), която изцяло замени досегашния социален доход (Bürgergeld). Новата система налага значително по-строги изисквания за съдействие от страна на безработните и по-тежки санкции при отказ от работа за близо 5,5 милиона получатели на помощи. Според Мерц, затягането на контрола е въпрос на справедливост спрямо работещите граждани и е силно подкрепяно от местните власти.

Източници: WELT, ARD, DIE ZEIT, DW


Германия
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    05:29 05.07.2026

  • 2 Алиса Вайделска

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    05:55 05.07.2026

  • 4 Луд

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    Взривиха им евтината газ ,Икономиката се разпада и започна да се говори за реформи.Сега се готви дигитален регистър ще имат и швабите ЕГН следват дигиталните Евра и ръкопляскането на 13% одобрение.Пишете какво ще предприемат останалите 87% та белким на дълга Мара банкерите началници останат що годе доволни?

    06:00 05.07.2026

  • 5 Лопата Орешник

    15 2 Отговор
    Скивайте го тоя пребозалият как гледа! Да земеш да се скриеш някъде, бухал!

    06:08 05.07.2026

  • 6 Егати реформите

    15 2 Отговор
    Ако с това ще постигне икономически растеж над 1%, здраве му кажи. Мерц е пътник и единственото, което го държи е пословичното търпение на германците. Връщането към добрите години на германската икономика е илюзия. Светът се промени, германците също.

    06:24 05.07.2026

  • 7 Дзак

    11 0 Отговор
    Освен затягане на колана, трябва спиране на войната!

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  • 8 От плажа

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    Крайно време е Мерц и компания на желаещите да разберат, че на германците им се ходи на плаж, а не на война в Русия.

    06:42 05.07.2026

  • 9 Дилър

    0 0 Отговор
    Ооооо този любител на бакпулвера във влаковите купета е станал нежно агресивен.Хахахха

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