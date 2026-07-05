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Огнен ад в Каталуния: 2 300 хектара на пепел, 10 хиляди блокирани

Огнен ад в Каталуния: 2 300 хектара на пепел, 10 хиляди блокирани

5 Юли, 2026 06:25, обновена 5 Юли, 2026 06:33 911 1

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Горски пожар в провинция Жирона наложи строги мерки за безопасност заради екстремните ветрове

Огнен ад в Каталуния: 2 300 хектара на пепел, 10 хиляди блокирани - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Голям и изключително агресивен горски пожар в североизточната испанска автономна област Каталуния продължава да бушува напълно извън контрол сутринта на 5 юли 2026 г..

Огнената стихия, която избухна в провинция Жирона, вече е изпепелила над 2300 хектара горски масиви, земеделски земи и храсти. Ситуацията е критична, като според последните данни на Министерството на вътрешните работи на Каталуния близо 10 000 жители и туристи са евакуирани или принудително блокирани в домовете си, а над 45 000 души в дузина общини са под строго разпореждане за изолация на закрито заради гъстия и опасен дим.

Хронология на бедствието и засегнати райони

Огънят е пламнал в района на община Ла Бисбал д'Емпорда (La Bisbal d'Empordà), разположена на около 20 километра навътре в сушата от популярната туристическа дестинация Коста Брава. Подхранван от изключително мощния и сух северен вятър Трамунтана, чиито пориви достигат критични нива, пожарът бързо е прехвърлил защитните линии и е навлязъл в екологично чувствителния планински масив Лес Гаварес (Massís de les Gavarres), който се простира на 35 000 хектара.

През изминалата нощ огънят е достигнал покрайнините на вилни селища и жилищни постройки в община Калонже (Calonge), където по предварителна информация вече има изгорели и частично засегнати къщи. Директорът на пожарните служби в Каталуния, Давид Борел, определи стихията като „пожар от шесто поколение“ – феномен, характерен с непредвидимо поведение, огромна скорост на разпространение и образуване на гигантски пирокумулусни (огнени) облаци, които могат да прескочат всякакви изкуствени препятствия.

Мащабна евакуация и мерки за сигурност

Каталунските власти предприеха безпрецедентни мерки за защита на населението:

  • Евакуация на лагери: Успешно бяха изведени над 150 деца и младежи от ваканционен лагер в непосредствена близост до фронта на пожара.
  • Заповеди за изолация (Confinement): Жителите на Калонже, Кастел-Платжа д'Аро, Палафружел и Санта Кристина д'Аро са призовани да запечатат прозорците и вратите си и да не напускат домовете си поради токсичния дим.
  • Пътни блокади: Регионалният премиер на Каталуния Салвадор Иля разпореди незабавното затваряне на няколко ключови пътни артерии в провинция Жирона, включително шосе C-66 при Палафружел, с цел да се осигури коридор за тежката техника. Поради почивните дни властите изрично апелираха туристите от Барселона и други големи градове да не пътуват към плажовете на Баих Емпорда.

Мобилизация на силите за сигурност

На терен работят над 400 регионални пожарникари, подкрепяни от десетки наземни екипи и 11 специализирани въздушни единици (самолети и хеликоптери за гасене). Поради мащаба на кризата Салвадор Иля е поискал помощ от централното правителство в Мадрид. Вследствие на това към Жирона са пренасочени 200 войници и 60 специализирани машини от Военната спешна единица на Испания (UME). Усилията в ранните сутрешни часове са концентрирани върху десния фланг на пожара, за да се предотврати разпространението му директно към силно урбанизираната брегова ивица.

Причина за пожара: Задържан е заподозрян

Местната полиция в Каталуния потвърди, че в събота е бил задържан строителен работник. Разследването на службата за селските райони (Agents Rurals) показва, че пожарът е тръгнал от искри при използване на ъглошлайф (флекс) за ремонтни дейности на открито край пътя. Употребата на подобна техника е строго забранена на цялата територия на областта поради екстремната суша и високите температури, които превърнаха растителността в барут.

Източници: БНР, Euronews и Xinhua


Испания
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