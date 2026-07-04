Русия обяви превземането на първи по-голям град в Украйна от началото на годината: какво се случва на фронта

Русия обяви, че е завоювала първи по-голям град в Украйна от началото на тази година. Освен това тя сложи край на заформящата се тенденция да губи повече украинска територия, отколкото е превзела, на месец. Войната на изтощение обаче продължава, като двете страни в конфликта не спират да си разменят смъртоносни удари, като в резултат Русия, един от най-големите производители на петрол в света, е обхваната от криза с недостиг на гориво, пише БТА.
Руският президент Владимир Путин посети вчера един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзета Константиновка, предаде ТАСС.
"Градът беше превърнат в, както смяташе киевският режим, непробиваем укрепен район, но благодарение на героизма на нашите войски той сега е напълно освободен", додаде Дмитрий Песков, прессекретарят на Путин, след заседание с участието на руския държавен глава и висшето военно командване.
Новината за превземането на Константиновка не е проверена по независим път. До момента няма коментар от украинска страна.
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обаче каза във вечерната си сводка, цитирана от Укринформ, че по оперативни данни от 22:00 ч. (и българско време) вчера са станали общо 225 сражения.
Руската армия се е опитала да атакува най-активно на Славянското и именно на Константиновкото направление в Донецка област, се отбелязва в текста, публикуван във Фейсбук. В района на Константиновка по-конкретно се твърди, че са били отразени 24 руски атаки.
Според геолокационни кадри, публикувани завчера на сайта на американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, руската армия претендира, че на практика е обкръжила изцяло центъра на града, но ВСУ запазват присъствие там.
Битката за Константиновка, която преди избухването на войната преди четири години и четири месеца имаше население от приблизително 78 000 души, се води от края на миналата година, когато руски войници започнаха да проникват вътре в този град. Константиновка сега е основната цел на Русия на фронта, простиращ се на повече от 1000 километра, отбелязва Франс прес.
Това е един от последните големи градове в Донецка област, които остават под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион.
Песков каза още, че руските войски контролират изцяло съседната Луганска област - твърдение, което представител на Москва прави за пореден път.
Заедно с Донецка област тя образува промишления регион Донбас, който Русия е обявила за анексиран, наред с т. нар. Новорусия, която включва Запорожка и Херсонска област.
На съвещанието в командния пункт, който посети, Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия.
Руската армия има инициативата на целия фронт, увери, от своя страна, неговият прессекретар.
На съвещанието бяха докладвани още редица успехи освен предполагаемото превземане на Константиновка: че руските сили съответно са на 7 километра от Славянск, на 9 километра от Запорожие и на 10 километра от Суми.
При темповете, с които върви руското настъпление от началото на войната, преодоляването дори на такива разстояния би отнели месеци, ако не и години, а цената би била животът на хиляди руски войници, коментира друг американски мозъчен тръст - Центърът за стратегически и международни изследвания.
Впрочем Константиновка бе един от градовете от т. нар. пояс от крепости в Донецка област. Руската армия е само на няколко километра от Дружковка, Краматорск и Славянск, но ако няма някаква драматична промяна, превземането на всеки един от тези градове би било бавна и сложна операция.
Широко отразеното от руските държавни медии заседание се състоя в команден пункт в Северния военен окръг, Северна Русия, т. е. далеч от фронта в Украйна. То се състоя след седмици на удари по руската енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. В четвъртък рано сутринта тя извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души.
Тези развития като че ли отразяват желанието на руското ръководство да демонстрира, че т. нар. специална военна операция (СВО) в Украйна върви по план - в момент, когато украинските удари с дронове дълбоко навътре на руска територия правят конфликта все по-видим и за руското общество.
А то до голяма степен предпочиташе да не забелязва войната, писа миналия месец в. "Монд". Френският всекидневник отбеляза, че сега, когато все повече руснаци са пряко засегнати от украинските удари в страната, е напълно възможно общественото недоволство и опозицията срещу СВО да се засилят.
Освен внимателно режисираното съвещание, позициите на Кремъл бяха подсилени и от една добра за него новина. След като през април и май Русия е загубила в Украйна повече територия, отколкото е превзела, по данни на Института за изследване на войната, базираният във Вашингтон мозъчен тръст сега отчита на сайта си, че руската армия е сложила край на негативната тенденция, като е завоювала нетно през юни 30 квадратни километра украинска територия.
Кървавият конфликт обаче продължава вече пета година, а краят му не се вижда. И като че ли изглежда от ключово значение кой ще вземе превес при военните разработки и иновации.
Коментирайки в края на миналия месец кампанията на Украйна за удари с дронове със среден и голям обсег, Путин каза недвусмислено: "Първата задача е да увеличим бързо и съществено производството на онези системи за противовъздушна отбрана, които са най-необходими."
Зеленски, от своя страна, изрази вчера увереност, цитиран от ДПА, че Украйна може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия.
А що се отнася до перспективите за мирни преговори по същество, руският президент като че ли показа за пореден път вчера, че те си остават илюзия. На фона на опитите на европейски държави да посредничат за слагане на край на войната, Путин коментира, че "мнимите европейски миротворци" се стремят не към мир, а към продължаване на войната "до последния украинец".
Впрочем украинският президент предложи миналия месец в открито писмо до руския си колега да се срещнат, но получи отказ, отбелязва Ройтерс.
И така, Русия и Украйна остават вкопчени в мъртва хватка на изтощение вече пета година. Предвид несъвместимите позиции на двете страни, все така изглежда малко вероятно конфликтът да бъде решен по пътя на преговорите.
А междувременно човешката цена на войната става все по-висока, като броят на убитите, не само войници, но и цивилни, нараства с всеки изминал ден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #7, #31, #113
07:53 04.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Без име
07:55 04.07.2026
4 браво
Коментиран от #21
07:57 04.07.2026
5 Швейк
Коментиран от #12, #13, #54
07:57 04.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путин
До коментар #1 от "ФАКТ":Таксиджии сме веее
Коментиран от #166
08:00 04.07.2026
8 име
Коментиран от #110
08:02 04.07.2026
9 да се знае
08:02 04.07.2026
10 зеле нapkoмана
Сало Уганде, хероинам сало!
Коментиран от #64
08:04 04.07.2026
11 Тити на Кака
Поредната голяма победа на Украйна, настъплението на ВСУ към Киев продължава успешно.
08:04 04.07.2026
12 име
До коментар #5 от "Швейк":ШBecтър, днес кой ден се пада от 40 дневната кампания за победа на зеления наркоман!?
Коментиран от #87
08:04 04.07.2026
13 Ами
До коментар #5 от "Швейк":Сигурно затова бандерите искат преговори по сегашните граници на фронта да спасят поне 15бпроцента от Донецк:))
Коментиран от #55
08:05 04.07.2026
14 Оня
08:06 04.07.2026
15 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
08:06 04.07.2026
16 Ванко
Коментиран от #28, #130
08:07 04.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гост
Странна работа...
08:07 04.07.2026
19 Гост
Странна работа...
08:07 04.07.2026
20 БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ ДАВАТ РЕЗУЛТАТ
Коментиран от #34, #47, #86
08:08 04.07.2026
21 Мико
До коментар #4 от "браво":В Русия ли?
Коментиран от #70
08:09 04.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
Коментиран от #61
08:11 04.07.2026
25 Па съм я бе
Коментиран от #37, #94
08:11 04.07.2026
26 Кое да ни атакуват?
До коментар #6 от "Готов за бой":3 -те летящи ф-ки или ракетните установки против градушки?
08:13 04.07.2026
27 УДРИ С ЛОПАТАТА
08:13 04.07.2026
28 Полуръст
До коментар #16 от "Ванко":За кой Путин казваш,че е жив? Те са 5-6 клоуна.
08:13 04.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 име
Коментиран от #93, #105
08:15 04.07.2026
31 коментар
До коментар #1 от "ФАКТ":в стил ПП Петрохан..
Коментиран от #50
08:16 04.07.2026
32 дядо дръмпир
Коментиран от #40, #41, #114
08:16 04.07.2026
33 8888
08:16 04.07.2026
34 Баце,
До коментар #20 от "БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ ДАВАТ РЕЗУЛТАТ":Руската армия си е по казармите. Правят си учения, подготвят се и чакат же лаещите и балтийските минипинчери да помръднат неправилно. Тия дето мачкат нато и ЕсеС в 4о4 са основно доброволци от Донбас, пандизчии и кандидат имигранти от бившите републики.
08:16 04.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пич
08:17 04.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 дядо дръмпир
Коментиран от #43, #45, #66
08:20 04.07.2026
39 Па ти ли си бе
08:21 04.07.2026
40 Оня
До коментар #32 от "дядо дръмпир":Абе Деде май сериозно те е налегнала деменцията?!
08:22 04.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Баце
Нищо сензационно, просто се изпълняват целите на СВО, без излишен шум, емоции и припряност. Изнервени са западните спонсори и наркоманизираният им продукт.
Коментиран от #49
08:22 04.07.2026
43 Механик
До коментар #38 от "дядо дръмпир":Подпали ли, подпали ли? Само така! Браво!
Сега почвай да пишеш несвързано и да се давиш в храчки!
И побързай, че ми се иска да видя това, а трябва да излизам .
08:23 04.07.2026
44 Дзак
08:23 04.07.2026
45 Дълбоко Проникващ
До коментар #38 от "дядо дръмпир":Явноб сиси взел диллл.доо робот да те мърда по чешки у прррр.деллко ?
08:24 04.07.2026
46 Топчията
08:24 04.07.2026
47 Някой
До коментар #20 от "БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ ДАВАТ РЕЗУЛТАТ":Изчакаха да видят дали ще се реализират договореностите от Анкоридж и след като разбраха, че пак се опитват да им подложат динена кора подкараха военната машина. На западняците трябва да им бъде разяснена българската поговорка:Веднъж стомна за вода, дваж стомна за вода докато се счупи.
08:25 04.07.2026
48 Каунь
08:26 04.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Путин
До коментар #31 от "коментар":и в Петрохан ли течехе от крачола?
Коментиран от #163
08:28 04.07.2026
51 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
- - -
Малoyмната рyсофобна пpoпаганда не разбра, че на този етап целта на руската армия не е да превзема големи градове, а да завзема големи военни обекти и огневи точки на противника.
По времето на соца най-големи войски в южно направление имаше в Звездец, Елхово, Грудово, Бояново и т.н. Няма как по по-пpоcт начин с пример да ви обясня какво става на фронта.
Коментиран от #68, #72, #102
08:29 04.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Тя Константиновка и бездруго
08:30 04.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Мишел
До коментар #13 от "Ами":Преди два дни руснаците превзеха последната територия в Донецка област, на която имаше украински военни. .
08:33 04.07.2026
56 Фен
08:33 04.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 А50
08:34 04.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 А50
До коментар #24 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":А бе къде се скри Дълбоко невиждащия
08:37 04.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Оня
До коментар #57 от "дядо дръмпир":А бе Деде недей да почваш отрано с пърцуцата!
08:42 04.07.2026
64 Стеф
До коментар #10 от "зеле нapkoмана":Ето затова трябва спешно да ви изгонят - милиционерите пенсионери!!!
Коментиран от #67, #89
08:42 04.07.2026
65 0407
До коментар #6 от "Готов за бой":ти не можа ли да се настреляш" докато беше в 4 клас......ние от село ти даваме каруцата да си направиш "тачанка".....мобиност "байно картечаро"....
08:42 04.07.2026
66 Брендо
До коментар #38 от "дядо дръмпир":Новите продукти ще те довършат, да знаеш!
Коментиран от #78
08:44 04.07.2026
67 Пеф
До коментар #64 от "Стеф":Ей затова вас русофобните наркомани трябва да ви вкарат в подходящите клиники.
Коментиран от #155
08:44 04.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хаха
08:46 04.07.2026
70 Пеко
До коментар #21 от "Мико":Русия е многонационална държава, също както и Украйна.
Разликата е, че Украйна ония със свастиките искаха, да я правят чиста измислена раса с насилие.
Полша, Унгария и Румъния не се съгласиха с това и протестираха, но единствено Русия взе мерки!
Само политиците в България не гъкнаха дори! А Зеленски дори затри майчиния си език.
А журналистите ни си измиха ръцете само с това да повтарят колко били българите в Одеса, но с нечиста цел.
Коментиран от #131
08:47 04.07.2026
71 Боко
08:48 04.07.2026
72 Баце
До коментар #51 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Не се опитвай да им обясняваш, те освен от Прайд друго не схващат, а това дето плещят по форумите им е написано на лиШчета, за които има захванати 20 евро с телбот за една малка доза нискокачествена кафява захар.
08:48 04.07.2026
73 дядо дръмпир-стария прделко
До коментар #57 от "дядо дръмпир":Дядо Димитре ,пази си нервите ,че след определена възраст е критично,харчи си пенсийката и яж ФИДЕ ,полезно е за здравето ,а за Кремъл не се коси ,няма да го дочакаш в този живот .И много по здрави от мешел !
08:48 04.07.2026
74 Артилерист
08:48 04.07.2026
75 До последния украинец
08:50 04.07.2026
76 Артилерист
Коментиран от #92
08:50 04.07.2026
77 Алексбг
Коментиран от #84
08:51 04.07.2026
78 дядо дръмпир
До коментар #66 от "Брендо":Не бери грижа за мен ,стар гъбар съм и ползвам натурлни псилоцибинови халюциногенни гъби !
08:51 04.07.2026
79 Мишел
Коментиран от #88
08:51 04.07.2026
80 Превзета е ,ама ми се клати.. ръката
У йло си призна че па са го...Обманули и Надули!
Ама...утре ше я превземат пак. Даже и .. Часов Яр, Купянск, Покровск, Малая Токмачка и другите Ще превземат
Хихихихихи
08:51 04.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Ха ха ха
Преди време фюрерчето канеое журналисти в Покровск , уж бил превзет.... мина година а още си е украински.
По големи лъжльовци от руските болшевици няма.
08:52 04.07.2026
83 Мишел
Коментиран от #111
08:53 04.07.2026
84 АсанБГ
До коментар #77 от "Алексбг":Повод ли е да се хвалиш ,че си с различна полова ориентация,демек си го слагаш отт.задд ?Поне подмиваш ли се или мажеш с ретровестници Демокрация ?
Коментиран от #140
08:53 04.07.2026
85 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
08:54 04.07.2026
86 Алексбг
До коментар #20 от "БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ ДАВАТ РЕЗУЛТАТ":Е че тя руската армия досега "спала"ли е..че да се е "събудила"?-:)-:)Или може би е била ,в алкохолно опиянение по традиция,а сега взела че ...се събудила .Ах...какво събитие само !!-:)-:)-:)
08:54 04.07.2026
87 Денис
До коментар #12 от "име":Днес е втория ден от тридневната операция за превземането на Киев!
Коментиран от #91, #138
08:55 04.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Алексбг
До коментар #64 от "Стеф":Муци не преигравай ,пази нервите и прави пассс. анна.аллна любоффф ☝️!
Коментиран от #150
08:56 04.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #87 от "Денис":Явно редовно ги броиш 😂😂😂 .
08:59 04.07.2026
92 Урсула
До коментар #76 от "Артилерист":Не се стискайте а давайте пари да финасираме за нови бензиностанции.
Че опашки за бензин в Украйна няма, защото няма вече бензиностанции.
Та и индийски бензин от руски петрол няма смисъл да им пращаме.
08:59 04.07.2026
93 Денис
До коментар #30 от "име":Господин генералисимус,да не би случайно да сте завършили Военна академия Фрунзе?
Коментиран от #146
09:01 04.07.2026
94 Антирашист 1047
До коментар #25 от "Па съм я бе":Па ще си я бе но до пурвия удар с яо !
Коментиран от #98
09:02 04.07.2026
95 Димитър Дончев
09:02 04.07.2026
96 Колкото руснаците превзеха Покровск,
И двата града са мъртва зона , където никой не оцелява, освен ако не е окопан дълбоко в някое мазе. И пак не е сигурно.
Впрочем, не за пръв път руснаците се хвалят, че са превзели Константиновка. Такива партенки имаше няколко пъти от 2025 г. насам.
И всеки път Герасимов " докладваше " на Путлер, хахаха!
Никой друг не е потвърдил новината, така че си остава поредната кремълска партенка.
09:03 04.07.2026
97 Алексбг
09:03 04.07.2026
98 Денис
До коментар #94 от "Антирашист 1047":Лука ,лапуркай бе лепилар !
Коментиран от #107
09:04 04.07.2026
99 Хахаха
Това остава след вас,и нищо хубаво.
Да отиде гномът Адолф Путлер да се разходи свободно щом е освабаден.
Но нали не му стиска.
09:04 04.07.2026
100 Факти
09:05 04.07.2026
101 Браво Украйна, Слава Украйна
Ще има пак петролен дъжд по главите руZки душмански.
Коментиран от #115, #116
09:05 04.07.2026
102 А50
До коментар #51 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Укрите ползват градовете като укрепления, но руснаците се научиха да се бият много добре вътре в тях Даже казаха, че предпочитат в град отколкото в горските полоси.
09:06 04.07.2026
103 Да, да, вярваме
09:06 04.07.2026
104 стоян георгиев
Коментиран от #112
09:06 04.07.2026
105 На запад и в краварника
До коментар #30 от "име":се поднася информация тип гьобелсова пропаганда, че WCкрайна печели и громи руснаците и са съвсем близо до Крим, като попаднах на информация, че даже вече бил техен. Това е с цел да изтръскват, като брашнян чувал тъпите западнали пропадналяци. Е, успяват.
09:06 04.07.2026
106 Бгг
09:06 04.07.2026
107 Алексбг
До коментар #98 от "Денис":Като си тръгнал да даряваш ,жребецо ,карай подред ,че нещо ми е пресъхнало гърлото .
Коментиран от #121
09:06 04.07.2026
108 Атина Палада
09:06 04.07.2026
109 Антирашист 1048
До коментар #52 от "тото":Фашизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави итогава пиши !
09:08 04.07.2026
110 Алексбг
До коментар #8 от "име":"Блянове"...."соросидни глави"..и така нататък !-:)-:)А с путиноидните ,червени седалища ,какво се случва...при внезапната "голяма нужда",до която ги докара "слабата"(?) украинска армия?-:)-:)Е това вече не са блянове а реалност.Крум откъснат,а Русия ,внася бензин от Индия ..на която изнасяше.-:)-:)
Коментиран от #119, #133
09:08 04.07.2026
111 Какво "топливо" бе?
До коментар #83 от "Мишел":Русия проблем с нафта, дизел и газ, проблеми няма.
Проблем има само с бензина защото по-прицип рафинерии за бензин в Русия са малко. Дизел, и бензин се правят от различен петрол.
Дори преди дроновете на британците, Русия за определени периоди спираше износа на бензин.
Ти май и западни медии не четеш, а?
09:09 04.07.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Бъркаш се
До коментар #1 от "ФАКТ":Никакъв Вашингтон не му звънна. Украинците му начупиха каската в Гостомел и той "в знак на добра воля" избяга от Киев с кафяви гащи.
Коментиран от #169
09:09 04.07.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Да обобщим.
До коментар #101 от "Браво Украйна, Слава Украйна":България-опашки за към Гърция.
Русия -Опашки за бензин.
В страни от Третия свят няма опашки за бензин.
09:10 04.07.2026
116 Алексбг
До коментар #101 от "Браво Украйна, Слава Украйна":Абе той половин Куев изгоря ти за някакъв терминал ми говориш 😂😂😂 !
Коментиран от #120, #125
09:11 04.07.2026
117 Фламинго над Московията
А в Белгород е уцелена пак ТЕЦ "Луч", което е довело до спиране на тока и водата в града.
Това не е всичко - украински крилати ракети "Фламинго" са достигнали до Чувашия и Удмуртия.
Да припомним , че на 21 февруари, 2026 година там беше ударен "Воткински завод". Предприятието, разположено на около 1500 км от от границата с Украйна, произвежда ракети "Искандер", "Ярс" и "Булава"
И това не е всичко- системата FIRMS на НАСА за отчитане на топлинни петна по земната повърхност засече пожари в Крим - по-точно в района на ВЕЦ и на руското военно летище в Джанкой, както и на фериботния терминал в Керч.
Коментиран от #122
09:12 04.07.2026
118 баба Меца
09:12 04.07.2026
119 Денис
До коментар #110 от "Алексбг":Оооо Солейче ,къде се губи толкова време като на дрррр.таа баба Алино мнн.зесса ?
09:14 04.07.2026
120 Трай бе
До коментар #116 от "Алексбг":Тъ пан чи ки Джи й с к и
Коментиран от #124
09:14 04.07.2026
121 Оня
До коментар #107 от "Алексбг":А бе ти да не си с името Алексей? То не беше ли руско?
Коментиран от #127
09:14 04.07.2026
122 Алексбг
До коментар #117 от "Фламинго над Московията":Погледни колко спам постна за някви си 15 на пост ,а е Лесно ,много Лесно !Заповядай набързо да мигго олигавиш инабързо за 20€врака и после цял ден да си въртиш синджирчето по кафетата .
09:18 04.07.2026
123 В отмъщение за Киев
Това е един от най- големите руски терминали на Балтийско море.
Има и други украински удари от снощи, вкл. на далечно разстояние в Удмутрив и Чувашия.
Удари има и в Крим.
Тежка нощ за Путлрр.
Коментиран от #148
09:18 04.07.2026
124 Чиниш ми се
До коментар #120 от "Трай бе":Невъздържан напушен ПП пидди раzzzин ,истински лама петроханец ☝️!
09:20 04.07.2026
125 Алексбг
До коментар #116 от "Алексбг":Фалшив Алексбг .Изгорял е половината не Киев,а на баба ти детеродния орган !Ама че смешна ,червена копейка си !СЛАВА НА ГЕРОИЧНА И ХРАБРА УКРАЙНА !
Коментиран от #129, #132
09:20 04.07.2026
126 стоян георгиев
09:20 04.07.2026
127 Алексбг
До коментар #121 от "Оня":Алекс ми викат колегите ,а иначе съм Али .
Коментиран от #160
09:21 04.07.2026
128 Софиянец
09:22 04.07.2026
129 Денис
До коментар #125 от "Алексбг":Слава ,слава ,колко да е слава ,на 2 м под земята слава няма !
09:22 04.07.2026
130 Даа
До коментар #16 от "Ванко":Тая Русия се умори,но нашите руснаци продължават с пълна сила.
09:22 04.07.2026
131 Алексбг
До коментар #70 от "Пеко":Пеко ( не Ози стария Таков -:)-:) )Свастики има не в Украйна а в селяндурската ти ме-пълна главица Там са свастиките ..в празното пространство ,вътре в онова над раменете ти !
09:24 04.07.2026
132 Оня с парчето
До коментар #125 от "Алексбг":Ако тигго отмааам яко в гаzyндера ,щии фръкнат фаровете като на синьора Мелони 👀!
09:24 04.07.2026
133 име
До коментар #110 от "Алексбг":Ак не беше функционално неграмотен жълтопаветник, щеше да правиш разлика между петрол, какъвто изнася Русия за Индия, и бензин, какъвто внасю в момента, има тънка разлика между двете. И най-вече да осъзнаеш, че откъснатия Крим не помага по никакъв начин на трагичното положение на бандерите по целия фронт.
09:25 04.07.2026
134 Е, пак превзеха
С простотиите, които публикувате в коментарната част, са явно дело на редакционния " интелект", който едва ли е интелект...
.
09:26 04.07.2026
135 Q -Ресс Tиaа
09:28 04.07.2026
136 Лука
09:30 04.07.2026
137 Тома
09:31 04.07.2026
138 Повтарям - това
До коментар #87 от "Денис":За "тридневната операция" е измислица на англичанин и никога НЕ Е заявявано от руснаците. Измисляте си разни работи и започвате да вярвате в тях - питайте психиатрите за точната терминология...А и Крим е руски, Донбас също...
09:32 04.07.2026
139 Проникнали са 5 мужика
И Герасимов се е изхвърлил пред Путлер, че са "превзели " нещо си! Мухахаха!
Никой друг не потвърждва " новината "
Коментиран от #145
09:32 04.07.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Абе
До коментар #59 от "А50":не е сигурно още.
09:33 04.07.2026
142 ОПРОВЕРГАХА НОВИНАТА ЗА КОНСТАНТИНОВКА:
Според анализаторите, Русия действително има тактически успехи в градската среда, но боевете продължават и градът не е под пълен контрол.
Анализаторите от ISW смятат, че среднощното съвещание на Путин с генералите му на 3 юли е било целенасочено инсценирано, за да повлияе на западните медии в навечерието на националния празник на САЩ (4 юли) и да демонстрира фалшив мащабен триумф.
Руското военно командване в лицето на генерал Антон Грунис потвърди, че в града в момента се провеждат „прочистващи операции“. Това показва, че дори според техните думи в Константиновка все още има изолирани украински военнослужещи в сгради и мазета.Какво казват независимите наблюдатели за фронта: Според данни на разузнаването отворени източници, през последното денонощие нито руските, нито украинските сили са отбелязали реален териториален напредък в самия град.
Руският натиск остава изключително силен, но боевете в градската застройка продължават с висока интензивност.
Накратко: Русия се опитва да представи битката за приключила по политически причини, докато на терен реалният контрол над цялата територия на Константиновка все още се оспорва.
Коментиран от #149, #154, #167
09:35 04.07.2026
143 Хихи
09:37 04.07.2026
144 Мишел
Коментиран от #159
09:37 04.07.2026
145 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
До коментар #139 от "Проникнали са 5 мужика":Ти навярно очакваш потвърждение от Дoйче Beле.
Очаквайте селфи на наркомана пред табелата на Константиновка.
Много мъка имало на тоя свят.
Желая приятен ден на всички нормални хора!
09:37 04.07.2026
146 име
До коментар #93 от "Денис":Не, пич, нямам военно образование, даже не съм ходил в казарма. Просто гледам достоверни източници за ситуацията в Украйна, Иран или Ливан. Гледай и ти каналите на Military Summary и Willy OAM за развитието на военните действия и кратки анализи на причините за случващото се с бандерите, глидай картите на AMK mapping или Suryak maps в телеграм, използвай данните на HeyHeyHayden за загубите на техника на двете страни, чети оценката на вече развилите се събития на Geroman AT или BigSerge в Х и ти също ще имаш реален поглед върху случващото се и какво предстои да се случи. Фантазиите на киевската хунта за загубите на руснаците или картите на IWS, които едва Май месец признаха, че Покровск е в руско владение, което се случи още през Ноември 2525г, по никакъв начин не помагат нито на теб, нито на хунтата, нито пък променят реалностите на бойното поле.
09:37 04.07.2026
147 не може да бъде
09:38 04.07.2026
148 Е нека така да продължава
До коментар #123 от "В отмъщение за Киев":и да видим коя от двете страни ще приключи първа!
Едната удря нещо , другата отвръща десеторно! Защото европейците не могат да произведат повече ракети, снаряди, бомби и дронове от Русия, нито по-мощни или хиперзвукови.
Можеш ли отсега да познаеш?
09:40 04.07.2026
149 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
До коментар #142 от "ОПРОВЕРГАХА НОВИНАТА ЗА КОНСТАНТИНОВКА:":"Американският мозъчен тръст..."
Xa-xa-xa-xa-xa xa xa xa xa
Благодаря за смеха. Чао и приятен ден!
Коментиран от #156
09:40 04.07.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Ватенките уплашиха света
09:41 04.07.2026
152 Битките за Покровск, Мирноград,
Новото е засилената способност на ВСУ да удря по обекти далеч във вътрешността на Мордор.
Другото ново е , че Крим е така обкръжен и наситен с дронове и е без ток и вода, че опашката от бягащи по кримския мост е десетки километри.
Путлер демострира оптимизъм по повод 4 юли- националният празик на САЩ!
Кого лъже и той не знае, понеже всичко се заснима на видео и цял свят вижда войната в Украйна на телевизирите в къщи.
09:42 04.07.2026
153 Удри копейката с лопатЕто!
09:43 04.07.2026
154 Мишел
До коментар #142 от "ОПРОВЕРГАХА НОВИНАТА ЗА КОНСТАНТИНОВКА:":Година след падането на Бахмут този мозъчен тръст го броеше за украински.
09:44 04.07.2026
155 Алексбг
До коментар #67 от "Пеф":А вас червените копейки ТРЯБВА ,да ви отправят в ....отвъдното .Без шега !България ще е 100 пъти по-добре без вас и по малко местни руски шпиони ще има.
09:44 04.07.2026
156 Мухахахах,
До коментар #149 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":ми ти си вервай на ТАСС и РИА Новости бе, кой ти пречи!
Според тях онзи ден превзехте село Ню Йорк за пореден път от 2022 г. насам!
Мухахаха!
09:46 04.07.2026
157 стоян георгиев
09:48 04.07.2026
158 Т. Живков
09:50 04.07.2026
159 Да опровергем баба Мишел
До коментар #144 от "Мишел":През юни 2026 г. Русия е превзела около 84 квадратни километра украинска територия, сочат изчисленията на украинската група от военни анализатори DeepState. Данните от американския Институт за изследване на войната (ISW) също потвърждават този темп, отчитайки среден напредък на руските сили от едва 1,03 кв. км на ден през изминалия месец.
Въпреки че Русия е окупирала 84 кв. км, анализаторите посочват, че ако се вземат предвид успешните контраатаки на Украйна през същия период, реалната разлика в окупираните територии може да се окаже негативна за Русия за втори пореден месец.
Темпото на руското настъпление през юни 2026 г. е само малка фракция от скоростта на напредване през същия период на 2025 г. (за сравнение, средният темп тогава е бил над 12–16 кв. км на ден).
Минималните руски успехи са концентрирани основно по оста около Константиновка в Донецка област, край държавната граница в Североизточна Украйна и близо до Гуляйполе.
За да постигне тези скромни териториални придобивки, руската армия е претърпяла огромни загуби. Според данни на международни наблюдатели, публикувани в Al Jazeera и The Independent, само в рамките на юни 2026 г. руските жертви (убити и ранени) възлизат на близо 40 000 войници. Основна причина за блокирания фронт са и зачестилите украински удари с дронове срещу руските рафинерии, довели до сериозен недостиг на гориво за руската бойна техника на предната линия.
09:51 04.07.2026
160 Алексбг
До коментар #127 от "Алексбг":Бъркаш...Аз съм Алекс.С Аватар от този сайт /Алекс бг/,а имам и други..Али е турският циганин ,дето ти е "мъжа ",мазна червена и ...дебела копейке.Вие червените по условие ,сте извратени ,а от селяндурска лакомия и лоша обмяна на веществата сте...грозни дебелаци ! Но това не помага никак на любимото ви джудже Путя !
Коментиран от #162, #171
09:53 04.07.2026
161 Архимандрисандрит Бибиян
09:54 04.07.2026
162 Гейче
До коментар #160 от "Алексбг":Бръснеш ли си краката?
09:55 04.07.2026
163 Добре ли си?
До коментар #50 от "Путин":Хапчетата , обаче редовно, .. може и чай от мента...
09:56 04.07.2026
164 дядо дръмпир-чети мешел!
Ситуацията е трудна. Той не предостави информация за броя на хората, засегнати от прекъсванията на електрозахранването. Вече имаше големи прекъсвания на електрозахранването в Крим в края на юни.
09:57 04.07.2026
165 az СВО Победа 81
09:57 04.07.2026
166 Такъв си
До коментар #7 от "Путин":Само, че си пиши свойто име..
09:57 04.07.2026
167 Никой не го е опровергавал
До коментар #142 от "ОПРОВЕРГАХА НОВИНАТА ЗА КОНСТАНТИНОВКА:":От твоя "американски мозъчен тръст" никой няма да ти прави поправки в картата защото сега точно е 2-3 часа през нощта събота и никой няма намерение да се връзва на платените русофобни наркомани в България. Това, което си изcpал са пълни пpоcтотии.
09:58 04.07.2026
168 Историк
Коментиран от #170
09:58 04.07.2026
169 така е
До коментар #113 от "Бъркаш се":Каквото му е на човек в главата, такова излиза и през устата
10:00 04.07.2026
170 От коя лyдница те изтърваха
До коментар #168 от "Историк":бе дементен рyсофобен дъpтак?
10:00 04.07.2026
171 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #160 от "Алексбг":Таз жена е онуй гуйно великомученка Аргир безбожник, кой од века се е великозамучил да си навре едина поне горен крайник до лакатя у шлямбата на сухо горкия!
10:00 04.07.2026
172 Маринов
10:01 04.07.2026