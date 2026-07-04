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Русия обяви превземането на първи по-голям град в Украйна от началото на годината: какво се случва на фронта
  Тема: Украйна

Русия обяви превземането на първи по-голям град в Украйна от началото на годината: какво се случва на фронта

4 Юли, 2026 07:51 4 428 172

  • украйна-
  • константиновка-
  • русия-
  • война-
  • донбас-
  • владимир путин

Кървавият конфликт продължава вече пета година, а краят му не се вижда

Русия обяви превземането на първи по-голям град в Украйна от началото на годината: какво се случва на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия обяви, че е завоювала първи по-голям град в Украйна от началото на тази година. Освен това тя сложи край на заформящата се тенденция да губи повече украинска територия, отколкото е превзела, на месец. Войната на изтощение обаче продължава, като двете страни в конфликта не спират да си разменят смъртоносни удари, като в резултат Русия, един от най-големите производители на петрол в света, е обхваната от криза с недостиг на гориво, пише БТА.

Руският президент Владимир Путин посети вчера един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзета Константиновка, предаде ТАСС.

"Градът беше превърнат в, както смяташе киевският режим, непробиваем укрепен район, но благодарение на героизма на нашите войски той сега е напълно освободен", додаде Дмитрий Песков, прессекретарят на Путин, след заседание с участието на руския държавен глава и висшето военно командване.

Новината за превземането на Константиновка не е проверена по независим път. До момента няма коментар от украинска страна.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обаче каза във вечерната си сводка, цитирана от Укринформ, че по оперативни данни от 22:00 ч. (и българско време) вчера са станали общо 225 сражения.

Руската армия се е опитала да атакува най-активно на Славянското и именно на Константиновкото направление в Донецка област, се отбелязва в текста, публикуван във Фейсбук. В района на Константиновка по-конкретно се твърди, че са били отразени 24 руски атаки.

Според геолокационни кадри, публикувани завчера на сайта на американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, руската армия претендира, че на практика е обкръжила изцяло центъра на града, но ВСУ запазват присъствие там.

Битката за Константиновка, която преди избухването на войната преди четири години и четири месеца имаше население от приблизително 78 000 души, се води от края на миналата година, когато руски войници започнаха да проникват вътре в този град. Константиновка сега е основната цел на Русия на фронта, простиращ се на повече от 1000 километра, отбелязва Франс прес.

Това е един от последните големи градове в Донецка област, които остават под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион.

Песков каза още, че руските войски контролират изцяло съседната Луганска област - твърдение, което представител на Москва прави за пореден път.

Заедно с Донецка област тя образува промишления регион Донбас, който Русия е обявила за анексиран, наред с т. нар. Новорусия, която включва Запорожка и Херсонска област.

На съвещанието в командния пункт, който посети, Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия.

Руската армия има инициативата на целия фронт, увери, от своя страна, неговият прессекретар.

На съвещанието бяха докладвани още редица успехи освен предполагаемото превземане на Константиновка: че руските сили съответно са на 7 километра от Славянск, на 9 километра от Запорожие и на 10 километра от Суми.

При темповете, с които върви руското настъпление от началото на войната, преодоляването дори на такива разстояния би отнели месеци, ако не и години, а цената би била животът на хиляди руски войници, коментира друг американски мозъчен тръст - Центърът за стратегически и международни изследвания.

Впрочем Константиновка бе един от градовете от т. нар. пояс от крепости в Донецка област. Руската армия е само на няколко километра от Дружковка, Краматорск и Славянск, но ако няма някаква драматична промяна, превземането на всеки един от тези градове би било бавна и сложна операция.

Широко отразеното от руските държавни медии заседание се състоя в команден пункт в Северния военен окръг, Северна Русия, т. е. далеч от фронта в Украйна. То се състоя след седмици на удари по руската енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. В четвъртък рано сутринта тя извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души.

Тези развития като че ли отразяват желанието на руското ръководство да демонстрира, че т. нар. специална военна операция (СВО) в Украйна върви по план - в момент, когато украинските удари с дронове дълбоко навътре на руска територия правят конфликта все по-видим и за руското общество.

А то до голяма степен предпочиташе да не забелязва войната, писа миналия месец в. "Монд". Френският всекидневник отбеляза, че сега, когато все повече руснаци са пряко засегнати от украинските удари в страната, е напълно възможно общественото недоволство и опозицията срещу СВО да се засилят.

Освен внимателно режисираното съвещание, позициите на Кремъл бяха подсилени и от една добра за него новина. След като през април и май Русия е загубила в Украйна повече територия, отколкото е превзела, по данни на Института за изследване на войната, базираният във Вашингтон мозъчен тръст сега отчита на сайта си, че руската армия е сложила край на негативната тенденция, като е завоювала нетно през юни 30 квадратни километра украинска територия.

Кървавият конфликт обаче продължава вече пета година, а краят му не се вижда. И като че ли изглежда от ключово значение кой ще вземе превес при военните разработки и иновации.

Коментирайки в края на миналия месец кампанията на Украйна за удари с дронове със среден и голям обсег, Путин каза недвусмислено: "Първата задача е да увеличим бързо и съществено производството на онези системи за противовъздушна отбрана, които са най-необходими."

Зеленски, от своя страна, изрази вчера увереност, цитиран от ДПА, че Украйна може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия.

А що се отнася до перспективите за мирни преговори по същество, руският президент като че ли показа за пореден път вчера, че те си остават илюзия. На фона на опитите на европейски държави да посредничат за слагане на край на войната, Путин коментира, че "мнимите европейски миротворци" се стремят не към мир, а към продължаване на войната "до последния украинец".

Впрочем украинският президент предложи миналия месец в открито писмо до руския си колега да се срещнат, но получи отказ, отбелязва Ройтерс.

И така, Русия и Украйна остават вкопчени в мъртва хватка на изтощение вече пета година. Предвид несъвместимите позиции на двете страни, все така изглежда малко вероятно конфликтът да бъде решен по пътя на преговорите.

А междувременно човешката цена на войната става все по-висока, като броят на убитите, не само войници, но и цивилни, нараства с всеки изминал ден.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    19 103 Отговор
    Пуслера стигна Киев, обкръжи го, но точно тогава му звъннахабот Вашингтон и веднага потече по крачола.

    Коментиран от #7, #31, #113

    07:53 04.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без име

    80 5 Отговор
    "МЕЧКА С МРАВКИ НЕ СЕ НАСИЩА". (българска народна поговорка) Чакаме да видим кои ще са големите мръвки.

    07:55 04.07.2026

  • 4 браво

    106 15 Отговор
    края на нацистите се вижда

    Коментиран от #21

    07:57 04.07.2026

  • 5 Швейк

    23 106 Отговор
    Загубиха Крим ама взеха Константиновка

    Коментиран от #12, #13, #54

    07:57 04.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин

    11 33 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Таксиджии сме веее

    Коментиран от #166

    08:00 04.07.2026

  • 8 име

    99 12 Отговор
    Случват се реалностите на фронта, а не бляновете в болните coроcoидни глави. Освен Константиновка, превзет е и Лиман. Двата града са от двете противоположни страни на агломерацията Славянск-Краматорск, в която хунтата нареди евакуация още пред повече от месец и вече са в обхвата на артилерияна и малките ФПВ дронове. Десет села преди Павлоград също бяха евакуирани преди месец, както и нвадесетина между Харков а фронта. В Суми също тече евакуация, но без официална заповед, щото бандерите са решили че на евроатлантиците ще им додат прекалено много новинине за бандераските "успехи" и някои жълтопаветници може да заподозрат, че нещата не са точно такива, каквито им се представят от праведната пропаганда. Въпреки това, в следващите седмици ще пак изненадани "Ауу, каквопсе случва в Лиман, какво се случва в Суми..."

    Коментиран от #110

    08:02 04.07.2026

  • 9 да се знае

    84 8 Отговор
    Това става, докато Русия отстъпва, и е все по-сигурно, че Укрорайха печели войната :))

    08:02 04.07.2026

  • 10 зеле нapkoмана

    91 5 Отговор
    Константиновка е без абсолютно никакво стратегическо значение! Това е селце от две бараки и счупен кокошарник. Там руснаците загубиха сто хиляди милиона души, милиард бойни магарета и десет перални с краве масло.
    Сало Уганде, хероинам сало!

    Коментиран от #64

    08:04 04.07.2026

  • 11 Тити на Кака

    82 4 Отговор
    Е, изклаха поредните украински момчета, на които зелебобосът не разреши да се изтеглят от зачуваления град, нека почиват в мир...
    Поредната голяма победа на Украйна, настъплението на ВСУ към Киев продължава успешно.

    08:04 04.07.2026

  • 12 име

    51 5 Отговор

    До коментар #5 от "Швейк":

    ШBecтър, днес кой ден се пада от 40 дневната кампания за победа на зеления наркоман!?

    Коментиран от #87

    08:04 04.07.2026

  • 13 Ами

    57 4 Отговор

    До коментар #5 от "Швейк":

    Сигурно затова бандерите искат преговори по сегашните граници на фронта да спасят поне 15бпроцента от Донецк:))

    Коментиран от #55

    08:05 04.07.2026

  • 14 Оня

    55 1 Отговор
    И нека жълто паветният вой започне сега!

    08:06 04.07.2026

  • 15 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    68 2 Отговор
    Ще продължи до освобождаването на Одеса от руската армия. Тогава британците ще загубят интерес и ще спрат финансирането.

    08:06 04.07.2026

  • 16 Ванко

    66 3 Отговор
    Тая Украйна вече пет години печели войната. Па Путин умира ракети свършваха, гориво. Русия се разпада щеше да фалира. Ма така е нали трябва да взимат парите от данъците на хората от ЕС и САЩ за да си гонят болните амбиции да нанесат стратегическо поражение на Русия

    Коментиран от #28, #130

    08:07 04.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    52 3 Отговор
    Явно руснаците са сложили газови уредби на техниката, щото нали нямат гориво?
    Странна работа...

    08:07 04.07.2026

  • 19 Гост

    31 1 Отговор
    Явно руснаците са сложили газови уредби на техниката, щото нали нямат гориво?
    Странна работа...

    08:07 04.07.2026

  • 20 БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ ДАВАТ РЕЗУЛТАТ

    50 4 Отговор
    Руската армия се събуди и сега трепе новофашистите.

    Коментиран от #34, #47, #86

    08:08 04.07.2026

  • 21 Мико

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "браво":

    В Русия ли?

    Коментиран от #70

    08:09 04.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    39 0 Отговор
    За кога да очакваме Перемогата и Контранаступа или да изчакам пак до Димитровден ?

    Коментиран от #61

    08:11 04.07.2026

  • 25 Па съм я бе

    18 1 Отговор
    Време е за тактически ядрен удар.После ще почистим😁😁.Вече техниката напредна и няма да е проблем.Особено ако има "гастарбайтери"😁от новозаветните територии.

    Коментиран от #37, #94

    08:11 04.07.2026

  • 26 Кое да ни атакуват?

    29 0 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    3 -те летящи ф-ки или ракетните установки против градушки?

    08:13 04.07.2026

  • 27 УДРИ С ЛОПАТАТА

    32 6 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    08:13 04.07.2026

  • 28 Полуръст

    9 18 Отговор

    До коментар #16 от "Ванко":

    За кой Путин казваш,че е жив? Те са 5-6 клоуна.

    08:13 04.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 име

    46 4 Отговор
    Държа да подчертая, че в руската тактика няма нищо ново, гениално или някакво ново оръжие-чудо, тези са запазени винаги за бандерите. Пред около два месеца руснаците прекъснаха снабдяването на Константиновка и започнаха методично да мелят бандерите, на които им беше отказано изтегляне, но и нямаше как да бъдат подкрепени, нямаше хора защото зеления наркос и сирски ги изпращаха на контраатаки предимно с медийна цел. По същия начин биват третирани и Лиман, Харков, Суми, Славянск-Краматорск, Орехов, Запорожие... Не сложно за разбиране, но явно е над умствените възможности на киевската хунта и НАТЮфците, дето ги комадват.

    Коментиран от #93, #105

    08:15 04.07.2026

  • 31 коментар

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    в стил ПП Петрохан..

    Коментиран от #50

    08:16 04.07.2026

  • 32 дядо дръмпир

    2 28 Отговор
    Част от мащабна операция в Крим: Украйна съобщава за удари по седем руски военни самолетаВ 40-дневна операция Украйна иска да подтикне Русия към мир с тежки атаки срещу Крим. Само след една седмица се смята, че са извършени няколко успешни атаки срещу изтребители. Инфраструктурата все повече е в полезрението на дроновете.Украинската вътрешна разузнавателна служба (СБУ) твърди, че е ударила цели на летище Саки на руския окупиран Кримски полуостров за втори път тази седмица. Целта бяха седем хангара с изтребители и бомбардировачи Су-30СМ, Су-30 и Су-24. Те са били унищожени или повредени, заяви вътрешната разузнавателна служба. Информацията не може да бъде независимо проверена. Не е ясно колко сериозни са щетите.

    Коментиран от #40, #41, #114

    08:16 04.07.2026

  • 33 8888

    31 1 Отговор
    ако в новините не се пише за фронта а само какво направила Украйна с дронове, значи нещата там не са добре. Но се плаща за определен тип пропаганда, за да се насочва фокуса на масите

    08:16 04.07.2026

  • 34 Баце,

    34 0 Отговор

    До коментар #20 от "БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ ДАВАТ РЕЗУЛТАТ":

    Руската армия си е по казармите. Правят си учения, подготвят се и чакат же лаещите и балтийските минипинчери да помръднат неправилно. Тия дето мачкат нато и ЕсеС в 4о4 са основно доброволци от Донбас, пандизчии и кандидат имигранти от бившите републики.

    08:16 04.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пич

    28 0 Отговор
    Мрън мрън мрън...!!! Истината - Русия ги съдира от пердах!!! Десетината дни които бях предвидил, Русия здраво да ги подкара - започнаха!!!

    08:17 04.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 дядо дръмпир

    3 23 Отговор
    канстантиновка не е превзета реално от просия ,а там се водят боеве .в канстантиновка има около 34% взети от просиянците.С такъв превес във въздуха какъвто имат украинците и с дронове убийци да кажеш ,че си превзел нещо в масква е по лесно от това да го докажеш в канстантиновка.там дроновете -убийци чакат.....пс.интересно какви тела дават и връщат просиянците ,като на фронта почти няма украинци, а роботи....а,???

    Коментиран от #43, #45, #66

    08:20 04.07.2026

  • 39 Па ти ли си бе

    8 4 Отговор
    Време е за тактически удар на женати с метлата по главата и марш във външната тоалетна да я измиеш от фекалиите си.

    08:21 04.07.2026

  • 40 Оня

    16 0 Отговор

    До коментар #32 от "дядо дръмпир":

    Абе Деде май сериозно те е налегнала деменцията?!

    08:22 04.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Баце

    24 0 Отговор
    Какво се случва?
    Нищо сензационно, просто се изпълняват целите на СВО, без излишен шум, емоции и припряност. Изнервени са западните спонсори и наркоманизираният им продукт.

    Коментиран от #49

    08:22 04.07.2026

  • 43 Механик

    18 0 Отговор

    До коментар #38 от "дядо дръмпир":

    Подпали ли, подпали ли? Само така! Браво!
    Сега почвай да пишеш несвързано и да се давиш в храчки!
    И побързай, че ми се иска да видя това, а трябва да излизам .

    08:23 04.07.2026

  • 44 Дзак

    11 0 Отговор
    Как ще го кажат на Тръмп?

    08:23 04.07.2026

  • 45 Дълбоко Проникващ

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "дядо дръмпир":

    Явноб сиси взел диллл.доо робот да те мърда по чешки у прррр.деллко ?

    08:24 04.07.2026

  • 46 Топчията

    11 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    08:24 04.07.2026

  • 47 Някой

    15 0 Отговор

    До коментар #20 от "БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ ДАВАТ РЕЗУЛТАТ":

    Изчакаха да видят дали ще се реализират договореностите от Анкоридж и след като разбраха, че пак се опитват да им подложат динена кора подкараха военната машина. На западняците трябва да им бъде разяснена българската поговорка:Веднъж стомна за вода, дваж стомна за вода докато се счупи.

    08:25 04.07.2026

  • 48 Каунь

    17 2 Отговор
    Ай сиктрир бе драги зрители. Гледам и не вярвям на ушите си...Кво се случва с 40 дневната спец опер на Зеленски? Или пак се е правил на щангист, като Боевски. Абе той тоя чуек много сънува, преги години пиеше кафе на кРим, после по 2 пъти на ден взривяаше моста Направо незнам какво ще го правим, като се назоби пак. Той скоро и Полша ще вземе да напада...

    08:26 04.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Путин

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "коментар":

    и в Петрохан ли течехе от крачола?

    Коментиран от #163

    08:28 04.07.2026

  • 51 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    23 4 Отговор
    Цитат: "Русия обяви превземането на първи по-голям град в Украйна от началото на годината: какво се случва на фронта"
    - - -
    Малoyмната рyсофобна пpoпаганда не разбра, че на този етап целта на руската армия не е да превзема големи градове, а да завзема големи военни обекти и огневи точки на противника.
    По времето на соца най-големи войски в южно направление имаше в Звездец, Елхово, Грудово, Бояново и т.н. Няма как по по-пpоcт начин с пример да ви обясня какво става на фронта.

    Коментиран от #68, #72, #102

    08:29 04.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тя Константиновка и бездруго

    23 1 Отговор
    нямаше никакво стратегическо значение.😃

    08:30 04.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мишел

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Преди два дни руснаците превзеха последната територия в Донецка област, на която имаше украински военни. .

    08:33 04.07.2026

  • 56 Фен

    12 2 Отговор
    Англичаните удариха навътре в Русия. Пак Киев ще плаща. Тежко им. Този път ще им изкъртят зъбите. Странната война на Путин май приключва.

    08:33 04.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 А50

    13 0 Отговор
    А Въй неможе да бъде. Намерете Зельо да каже, че просто са минали на по добри позиции към отвъдното

    08:34 04.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 А50

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":

    А бе къде се скри Дълбоко невиждащия

    08:37 04.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Оня

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "дядо дръмпир":

    А бе Деде недей да почваш отрано с пърцуцата!

    08:42 04.07.2026

  • 64 Стеф

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "зеле нapkoмана":

    Ето затова трябва спешно да ви изгонят - милиционерите пенсионери!!!

    Коментиран от #67, #89

    08:42 04.07.2026

  • 65 0407

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    ти не можа ли да се настреляш" докато беше в 4 клас......ние от село ти даваме каруцата да си направиш "тачанка".....мобиност "байно картечаро"....

    08:42 04.07.2026

  • 66 Брендо

    9 0 Отговор

    До коментар #38 от "дядо дръмпир":

    Новите продукти ще те довършат, да знаеш!

    Коментиран от #78

    08:44 04.07.2026

  • 67 Пеф

    12 0 Отговор

    До коментар #64 от "Стеф":

    Ей затова вас русофобните наркомани трябва да ви вкарат в подходящите клиники.

    Коментиран от #155

    08:44 04.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хаха

    11 0 Отговор
    Тоя град не е важен. Украйна ще победи каза зельо

    08:46 04.07.2026

  • 70 Пеко

    16 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мико":

    Русия е многонационална държава, също както и Украйна.
    Разликата е, че Украйна ония със свастиките искаха, да я правят чиста измислена раса с насилие.
    Полша, Унгария и Румъния не се съгласиха с това и протестираха, но единствено Русия взе мерки!
    Само политиците в България не гъкнаха дори! А Зеленски дори затри майчиния си език.

    А журналистите ни си измиха ръцете само с това да повтарят колко били българите в Одеса, но с нечиста цел.

    Коментиран от #131

    08:47 04.07.2026

  • 71 Боко

    1 0 Отговор
    Случва се това, че ще го гълтате под вода , докато изсъхне👌

    08:48 04.07.2026

  • 72 Баце

    8 0 Отговор

    До коментар #51 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Не се опитвай да им обясняваш, те освен от Прайд друго не схващат, а това дето плещят по форумите им е написано на лиШчета, за които има захванати 20 евро с телбот за една малка доза нискокачествена кафява захар.

    08:48 04.07.2026

  • 73 дядо дръмпир-стария прделко

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "дядо дръмпир":

    Дядо Димитре ,пази си нервите ,че след определена възраст е критично,харчи си пенсийката и яж ФИДЕ ,полезно е за здравето ,а за Кремъл не се коси ,няма да го дочакаш в този живот .И много по здрави от мешел !

    08:48 04.07.2026

  • 74 Артилерист

    14 1 Отговор
    Константиновка е само признак за предстоящия крах на укрите. За това има неотменни от вековете обективни показатели, главният от които е ПРЕВЪЗХОДСТВОТО В СРЕДСТВА ЗА ДАЛЕЧНО ПОРАЗЯВАНЕ, ЧАСТ ОТ КОИТО Е АРТИЛЕРИЯТА...

    08:48 04.07.2026

  • 75 До последния украинец

    11 1 Отговор
    Украинската офанзива успешно настъпва на Запад.

    08:50 04.07.2026

  • 76 Артилерист

    4 8 Отговор
    А казана ли от бункера кога ще пуссат бензин на крепостниците в блатата!

    Коментиран от #92

    08:50 04.07.2026

  • 77 Алексбг

    4 11 Отговор
    "Погодите европидери,ми все захватим Европа будеть ...наша ! "Това е злобният крясък, на един от най големите руски ТВ- пропагандисти....Владимир Соловьов.Той крещеше и срещу хората с различната сексуална ориентация,докато сина му в Лондон, се снима, в списания за травестити.Е...че колко пъти за 4+години,ще я "завоюват"или по тяхному "освобождават",тая вече руина Константиновка?-:)-:)Ами вече поне 4-5 пъти.Е и какво?Кремъл "уплаши"ли украинците,завладя ли Украйна "за три дни,най-много за две седмици"?НЕ ,разбирасе.И....няма да може.! Желанието им, много голямо на руснаците,но сегашните възможности...малко..!

    Коментиран от #84

    08:51 04.07.2026

  • 78 дядо дръмпир

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Брендо":

    Не бери грижа за мен ,стар гъбар съм и ползвам натурлни псилоцибинови халюциногенни гъби !

    08:51 04.07.2026

  • 79 Мишел

    9 2 Отговор
    Русия е превзела 18 селища за последните две седмици и град Константиновка (от картата на войната)

    Коментиран от #88

    08:51 04.07.2026

  • 80 Превзета е ,ама ми се клати.. ръката

    4 7 Отговор
    Хихихихихи
    У йло си призна че па са го...Обманули и Надули!
    Ама...утре ше я превземат пак. Даже и .. Часов Яр, Купянск, Покровск, Малая Токмачка и другите Ще превземат
    Хихихихихи

    08:51 04.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Ха ха ха

    8 7 Отговор
    Оня Герасимов пак е излъгал джуджето ,че е превзел нещо. Никой не смее да каже на милиционелчето,че последните 3 месеца украинците връщат повече територии отколкото ушанките окупират.
    Преди време фюрерчето канеое журналисти в Покровск , уж бил превзет.... мина година а още си е украински.
    По големи лъжльовци от руските болшевици няма.

    08:52 04.07.2026

  • 83 Мишел

    4 6 Отговор
    От Киев за два дня до топливо нет, браво на бункерното!

    Коментиран от #111

    08:53 04.07.2026

  • 84 АсанБГ

    7 1 Отговор

    До коментар #77 от "Алексбг":

    Повод ли е да се хвалиш ,че си с различна полова ориентация,демек си го слагаш отт.задд ?Поне подмиваш ли се или мажеш с ретровестници Демокрация ?

    Коментиран от #140

    08:53 04.07.2026

  • 85 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    4 5 Отговор
    Няма такова нещо поредната руска лтжа

    08:54 04.07.2026

  • 86 Алексбг

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ ДАВАТ РЕЗУЛТАТ":

    Е че тя руската армия досега "спала"ли е..че да се е "събудила"?-:)-:)Или може би е била ,в алкохолно опиянение по традиция,а сега взела че ...се събудила .Ах...какво събитие само !!-:)-:)-:)

    08:54 04.07.2026

  • 87 Денис

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Днес е втория ден от тридневната операция за превземането на Киев!

    Коментиран от #91, #138

    08:55 04.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Алексбг

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Стеф":

    Муци не преигравай ,пази нервите и прави пассс. анна.аллна любоффф ☝️!

    Коментиран от #150

    08:56 04.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Димитър Георгиев- ДиДи

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Денис":

    Явно редовно ги броиш 😂😂😂 .

    08:59 04.07.2026

  • 92 Урсула

    5 3 Отговор

    До коментар #76 от "Артилерист":

    Не се стискайте а давайте пари да финасираме за нови бензиностанции.
    Че опашки за бензин в Украйна няма, защото няма вече бензиностанции.
    Та и индийски бензин от руски петрол няма смисъл да им пращаме.

    08:59 04.07.2026

  • 93 Денис

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "име":

    Господин генералисимус,да не би случайно да сте завършили Военна академия Фрунзе?

    Коментиран от #146

    09:01 04.07.2026

  • 94 Антирашист 1047

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Па съм я бе":

    Па ще си я бе но до пурвия удар с яо !

    Коментиран от #98

    09:02 04.07.2026

  • 95 Димитър Дончев

    3 2 Отговор
    Уудрий якоо козяка с фаража !

    09:02 04.07.2026

  • 96 Колкото руснаците превзеха Покровск,

    3 6 Отговор
    токова са превзели и Константиновка.
    И двата града са мъртва зона , където никой не оцелява, освен ако не е окопан дълбоко в някое мазе. И пак не е сигурно.
    Впрочем, не за пръв път руснаците се хвалят, че са превзели Константиновка. Такива партенки имаше няколко пъти от 2025 г. насам.
    И всеки път Герасимов " докладваше " на Путлер, хахаха!

    Никой друг не е потвърдил новината, така че си остава поредната кремълска партенка.

    09:03 04.07.2026

  • 97 Алексбг

    2 4 Отговор
    От безпомощност ,този руски измамник генерал Герасимов може би ,за пореден път ,лъже шефа си джуджето Пътя.Ние най-накрая освободихме"....и така вече 4-5 пъти и все освобождават...ли тия руснаци ..! А Париж,че и Ламанша са още мноооого далеко !-:)-:)-:)

    09:03 04.07.2026

  • 98 Денис

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Антирашист 1047":

    Лука ,лапуркай бе лепилар !

    Коментиран от #107

    09:04 04.07.2026

  • 99 Хахаха

    3 2 Отговор
    Какво превзехте,само руини.
    Това остава след вас,и нищо хубаво.
    Да отиде гномът Адолф Путлер да се разходи свободно щом е освабаден.
    Но нали не му стиска.

    09:04 04.07.2026

  • 100 Факти

    3 3 Отговор
    Другари копейки трябва да се помага на блатата. Бензин нет , пращайте тубите защото бункерния стратег още брои третия ден за превземане на Киев.

    09:05 04.07.2026

  • 101 Браво Украйна, Слава Украйна

    6 4 Отговор
    Преди час и нещо нефтеният терминал на Санкт Петербург се запали от жегата. Пожарът е огромен. Руското ПВО се чуди какво е това, след като са му казали , че то "нет аналога в мире"!
    Ще има пак петролен дъжд по главите руZки душмански.

    Коментиран от #115, #116

    09:05 04.07.2026

  • 102 А50

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Укрите ползват градовете като укрепления, но руснаците се научиха да се бият много добре вътре в тях Даже казаха, че предпочитат в град отколкото в горските полоси.

    09:06 04.07.2026

  • 103 Да, да, вярваме

    2 2 Отговор
    Както бяха превзели Купянск 🤣🤣🤣

    09:06 04.07.2026

  • 104 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    Старата песен на нов глас.подобна на тази в купянск торецк и покровск.ще.гомпревземат тоя град ама няма да е сега.

    Коментиран от #112

    09:06 04.07.2026

  • 105 На запад и в краварника

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "име":

    се поднася информация тип гьобелсова пропаганда, че WCкрайна печели и громи руснаците и са съвсем близо до Крим, като попаднах на информация, че даже вече бил техен. Това е с цел да изтръскват, като брашнян чувал тъпите западнали пропадналяци. Е, успяват.

    09:06 04.07.2026

  • 106 Бгг

    6 1 Отговор
    Миме готви се да посрещаш руските войски на Дунав. Почвай да пишеш хвалебствени статии за Русия, ти и колегите ти бързо ще се преорентирате. Умеете го това.

    09:06 04.07.2026

  • 107 Алексбг

    2 3 Отговор

    До коментар #98 от "Денис":

    Като си тръгнал да даряваш ,жребецо ,карай подред ,че нещо ми е пресъхнало гърлото .

    Коментиран от #121

    09:06 04.07.2026

  • 108 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    09:06 04.07.2026

  • 109 Антирашист 1048

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от "тото":

    Фашизма е в просия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави итогава пиши !

    09:08 04.07.2026

  • 110 Алексбг

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    "Блянове"...."соросидни глави"..и така нататък !-:)-:)А с путиноидните ,червени седалища ,какво се случва...при внезапната "голяма нужда",до която ги докара "слабата"(?) украинска армия?-:)-:)Е това вече не са блянове а реалност.Крум откъснат,а Русия ,внася бензин от Индия ..на която изнасяше.-:)-:)

    Коментиран от #119, #133

    09:08 04.07.2026

  • 111 Какво "топливо" бе?

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Мишел":

    Русия проблем с нафта, дизел и газ, проблеми няма.
    Проблем има само с бензина защото по-прицип рафинерии за бензин в Русия са малко. Дизел, и бензин се правят от различен петрол.
    Дори преди дроновете на британците, Русия за определени периоди спираше износа на бензин.

    Ти май и западни медии не четеш, а?

    09:09 04.07.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Бъркаш се

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Никакъв Вашингтон не му звънна. Украинците му начупиха каската в Гостомел и той "в знак на добра воля" избяга от Киев с кафяви гащи.

    Коментиран от #169

    09:09 04.07.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Да обобщим.

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Браво Украйна, Слава Украйна":

    България-опашки за към Гърция.
    Русия -Опашки за бензин.
    В страни от Третия свят няма опашки за бензин.

    09:10 04.07.2026

  • 116 Алексбг

    6 2 Отговор

    До коментар #101 от "Браво Украйна, Слава Украйна":

    Абе той половин Куев изгоря ти за някакъв терминал ми говориш 😂😂😂 !

    Коментиран от #120, #125

    09:11 04.07.2026

  • 117 Фламинго над Московията

    5 4 Отговор
    Украйна отвърна на удара - няколко области в Русия бяха атакувани от украински далекобойни дронове и ракети тази нощ (включително "Фламинго"), а рано сутринта беше поразен петролният терминал в Санкт Петербург – това е най-големият удар от нощта. Потвърждение, че има "падане на отломки (от дронове)" в района и на пристанище Висоцк, където "Лукойл" управлява петролен терминал - един от най-големите на Балтийско море.
    А в Белгород е уцелена пак ТЕЦ "Луч", което е довело до спиране на тока и водата в града.
    Това не е всичко - украински крилати ракети "Фламинго" са достигнали до Чувашия и Удмуртия.
    Да припомним , че на 21 февруари, 2026 година там беше ударен "Воткински завод". Предприятието, разположено на около 1500 км от от границата с Украйна, произвежда ракети "Искандер", "Ярс" и "Булава"

    И това не е всичко- системата FIRMS на НАСА за отчитане на топлинни петна по земната повърхност засече пожари в Крим - по-точно в района на ВЕЦ и на руското военно летище в Джанкой, както и на фериботния терминал в Керч.

    Коментиран от #122

    09:12 04.07.2026

  • 118 баба Меца

    1 1 Отговор
    Лоша инвестиция на данъците ни в Смърт.

    09:12 04.07.2026

  • 119 Денис

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Алексбг":

    Оооо Солейче ,къде се губи толкова време като на дрррр.таа баба Алино мнн.зесса ?

    09:14 04.07.2026

  • 120 Трай бе

    2 1 Отговор

    До коментар #116 от "Алексбг":

    Тъ пан чи ки Джи й с к и

    Коментиран от #124

    09:14 04.07.2026

  • 121 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Алексбг":

    А бе ти да не си с името Алексей? То не беше ли руско?

    Коментиран от #127

    09:14 04.07.2026

  • 122 Алексбг

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Фламинго над Московията":

    Погледни колко спам постна за някви си 15 на пост ,а е Лесно ,много Лесно !Заповядай набързо да мигго олигавиш инабързо за 20€врака и после цял ден да си въртиш синджирчето по кафетата .

    09:18 04.07.2026

  • 123 В отмъщение за Киев

    3 6 Отговор
    снощи Украйна отново удари Петербурггския петролен терминал на ЛУКойл с ракети Фламинго и дронове.
    Това е един от най- големите руски терминали на Балтийско море.

    Има и други украински удари от снощи, вкл. на далечно разстояние в Удмутрив и Чувашия.
    Удари има и в Крим.
    Тежка нощ за Путлрр.

    Коментиран от #148

    09:18 04.07.2026

  • 124 Чиниш ми се

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "Трай бе":

    Невъздържан напушен ПП пидди раzzzин ,истински лама петроханец ☝️!

    09:20 04.07.2026

  • 125 Алексбг

    4 7 Отговор

    До коментар #116 от "Алексбг":

    Фалшив Алексбг .Изгорял е половината не Киев,а на баба ти детеродния орган !Ама че смешна ,червена копейка си !СЛАВА НА ГЕРОИЧНА И ХРАБРА УКРАЙНА !

    Коментиран от #129, #132

    09:20 04.07.2026

  • 126 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Случва се това, че денацификацията си върши работата! Скоро очаквайте още големи градове да паднат, освен ако урсула не бусифицира избягалите укри от европа!

    09:20 04.07.2026

  • 127 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Оня":

    Алекс ми викат колегите ,а иначе съм Али .

    Коментиран от #160

    09:21 04.07.2026

  • 128 Софиянец

    2 1 Отговор
    Според укро информ руската армия не завзимаше никаква територия вече, даже укрите освобождаваха 🤭, а какво се оказа, цял град вече е част от Руската федерация 🇧🇬❤️🇷🇺

    09:22 04.07.2026

  • 129 Денис

    5 0 Отговор

    До коментар #125 от "Алексбг":

    Слава ,слава ,колко да е слава ,на 2 м под земята слава няма !

    09:22 04.07.2026

  • 130 Даа

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ванко":

    Тая Русия се умори,но нашите руснаци продължават с пълна сила.

    09:22 04.07.2026

  • 131 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Пеко":

    Пеко ( не Ози стария Таков -:)-:) )Свастики има не в Украйна а в селяндурската ти ме-пълна главица Там са свастиките ..в празното пространство ,вътре в онова над раменете ти !

    09:24 04.07.2026

  • 132 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #125 от "Алексбг":

    Ако тигго отмааам яко в гаzyндера ,щии фръкнат фаровете като на синьора Мелони 👀!

    09:24 04.07.2026

  • 133 име

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Алексбг":

    Ак не беше функционално неграмотен жълтопаветник, щеше да правиш разлика между петрол, какъвто изнася Русия за Индия, и бензин, какъвто внасю в момента, има тънка разлика между двете. И най-вече да осъзнаеш, че откъснатия Крим не помага по никакъв начин на трагичното положение на бандерите по целия фронт.

    09:25 04.07.2026

  • 134 Е, пак превзеха

    0 0 Отговор
    позиции с отпаднало стратегическо значение...
    С простотиите, които публикувате в коментарната част, са явно дело на редакционния " интелект", който едва ли е интелект...
    .

    09:26 04.07.2026

  • 135 Q -Ресс Tиaа

    1 0 Отговор
    Кай честно имаш ли общо с една Драгкралица с псевдонима Солей ,обикаляща по тир паркингите около София и сучеща прекрасни кавалли за символични суми ?

    09:28 04.07.2026

  • 136 Лука

    2 0 Отговор
    Трудно е да си журналист в днешно време. Вместо спокойно да си напишеш новината за падането на Константиновка , въртиш, сучеш, мажеш (един голям град, ама не било сигурно, ама какво казал енският институт ) Мъка, голяма мъка е да си журналист, трябва да им плащат вредни за здравето пари .

    09:30 04.07.2026

  • 137 Тома

    2 1 Отговор
    В тази война украинците атакуват а руснаците превземат градове и села.А винаги чета в захлас DW бесарабски фронт и британското разузнаване

    09:31 04.07.2026

  • 138 Повтарям - това

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Денис":

    За "тридневната операция" е измислица на англичанин и никога НЕ Е заявявано от руснаците. Измисляте си разни работи и започвате да вярвате в тях - питайте психиатрите за точната терминология...А и Крим е руски, Донбас също...

    09:32 04.07.2026

  • 139 Проникнали са 5 мужика

    0 2 Отговор
    по към центъра на Константиновка, заснели са набързо как развяват московския парцал и набързо са си омели крушите, преди да са ги надушили украинските дронове!
    И Герасимов се е изхвърлил пред Путлер, че са "превзели " нещо си! Мухахаха!

    Никой друг не потвърждва " новината "

    Коментиран от #145

    09:32 04.07.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "А50":

    не е сигурно още.

    09:33 04.07.2026

  • 142 ОПРОВЕРГАХА НОВИНАТА ЗА КОНСТАНТИНОВКА:

    2 3 Отговор
    Американският мозъчен тръст ISW излезе с изявление, че твърденията на Владимир Путин за превземането на града противоречат на всички налични доказателства за реалния напредък на Русия на терен.
    Според анализаторите, Русия действително има тактически успехи в градската среда, но боевете продължават и градът не е под пълен контрол.
    Анализаторите от ISW смятат, че среднощното съвещание на Путин с генералите му на 3 юли е било целенасочено инсценирано, за да повлияе на западните медии в навечерието на националния празник на САЩ (4 юли) и да демонстрира фалшив мащабен триумф.
    Руското военно командване в лицето на генерал Антон Грунис потвърди, че в града в момента се провеждат „прочистващи операции“. Това показва, че дори според техните думи в Константиновка все още има изолирани украински военнослужещи в сгради и мазета.Какво казват независимите наблюдатели за фронта: Според данни на разузнаването отворени източници, през последното денонощие нито руските, нито украинските сили са отбелязали реален териториален напредък в самия град.
    Руският натиск остава изключително силен, но боевете в градската застройка продължават с висока интензивност.

    Накратко: Русия се опитва да представи битката за приключила по политически причини, докато на терен реалният контрол над цялата територия на Константиновка все още се оспорва.

    Коментиран от #149, #154, #167

    09:35 04.07.2026

  • 143 Хихи

    0 2 Отговор
    Зеленски подписа указ за зареждане само до 30 литра гориво в Мацквето. За други райони разписа указ за абсолютна забрана за зареждане. Опашките за бензин вече се виждат от космоса.

    09:37 04.07.2026

  • 144 Мишел

    1 1 Отговор
    През юни Русия е превзела 636 кв.км. и 36 населени пункта.

    Коментиран от #159

    09:37 04.07.2026

  • 145 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    3 0 Отговор

    До коментар #139 от "Проникнали са 5 мужика":

    Ти навярно очакваш потвърждение от Дoйче Beле.
    Очаквайте селфи на наркомана пред табелата на Константиновка.
    Много мъка имало на тоя свят.

    Желая приятен ден на всички нормални хора!

    09:37 04.07.2026

  • 146 име

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Денис":

    Не, пич, нямам военно образование, даже не съм ходил в казарма. Просто гледам достоверни източници за ситуацията в Украйна, Иран или Ливан. Гледай и ти каналите на Military Summary и Willy OAM за развитието на военните действия и кратки анализи на причините за случващото се с бандерите, глидай картите на AMK mapping или Suryak maps в телеграм, използвай данните на HeyHeyHayden за загубите на техника на двете страни, чети оценката на вече развилите се събития на Geroman AT или BigSerge в Х и ти също ще имаш реален поглед върху случващото се и какво предстои да се случи. Фантазиите на киевската хунта за загубите на руснаците или картите на IWS, които едва Май месец признаха, че Покровск е в руско владение, което се случи още през Ноември 2525г, по никакъв начин не помагат нито на теб, нито на хунтата, нито пък променят реалностите на бойното поле.

    09:37 04.07.2026

  • 147 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Превземането на този град едва ли е повод за възторзи -според мен .по-скоро руснаците трябва да изпитват задоволство!?Считам че е по-важно друго -какво се случва на фронта ето тук превземането на града показва някои интересни неща.Първо -за да превземат града руснаците са наситили бойното поле с дронове -много повече и по количество и по видове и всеки дрон е допринесъл за постигане на резултата.И второ -успешно използване на тактиката - заобикаляне хващане в клещи пресичане на линиите за доставка и накрая обкръжаване!?За мен е интересно да чуем какво е станало с обкръжените украински войници ...или това ще разберем като стане нова размяна на трупове!?

    09:38 04.07.2026

  • 148 Е нека така да продължава

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "В отмъщение за Киев":

    и да видим коя от двете страни ще приключи първа!
    Едната удря нещо , другата отвръща десеторно! Защото европейците не могат да произведат повече ракети, снаряди, бомби и дронове от Русия, нито по-мощни или хиперзвукови.

    Можеш ли отсега да познаеш?

    09:40 04.07.2026

  • 149 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    4 2 Отговор

    До коментар #142 от "ОПРОВЕРГАХА НОВИНАТА ЗА КОНСТАНТИНОВКА:":

    "Американският мозъчен тръст..."

    Xa-xa-xa-xa-xa xa xa xa xa

    Благодаря за смеха. Чао и приятен ден!

    Коментиран от #156

    09:40 04.07.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Ватенките уплашиха света

    0 0 Отговор
    🥳🥳🥳🥳

    09:41 04.07.2026

  • 152 Битките за Покровск, Мирноград,

    2 0 Отговор
    Торецк, Купянск, Константиновка и други по малки селища в Донбас продължават, въпреки московската пропаганда и Украйна си връща повече територии, отколкото губи!

    Новото е засилената способност на ВСУ да удря по обекти далеч във вътрешността на Мордор.
    Другото ново е , че Крим е така обкръжен и наситен с дронове и е без ток и вода, че опашката от бягащи по кримския мост е десетки километри.

    Путлер демострира оптимизъм по повод 4 юли- националният празик на САЩ!
    Кого лъже и той не знае, понеже всичко се заснима на видео и цял свят вижда войната в Украйна на телевизирите в къщи.

    09:42 04.07.2026

  • 153 Удри копейката с лопатЕто!

    0 0 Отговор
    До нассиране!

    09:43 04.07.2026

  • 154 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "ОПРОВЕРГАХА НОВИНАТА ЗА КОНСТАНТИНОВКА:":

    Година след падането на Бахмут този мозъчен тръст го броеше за украински.

    09:44 04.07.2026

  • 155 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Пеф":

    А вас червените копейки ТРЯБВА ,да ви отправят в ....отвъдното .Без шега !България ще е 100 пъти по-добре без вас и по малко местни руски шпиони ще има.

    09:44 04.07.2026

  • 156 Мухахахах,

    1 0 Отговор

    До коментар #149 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    ми ти си вервай на ТАСС и РИА Новости бе, кой ти пречи!

    Според тях онзи ден превзехте село Ню Йорк за пореден път от 2022 г. насам!

    Мухахаха!

    09:46 04.07.2026

  • 157 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    На бг трола все нещо трябва да му се даде.в русия никой не вярва и не го интерасува превземането на константиновка всички са съсредоточени в търсене на бензин!

    09:48 04.07.2026

  • 158 Т. Живков

    2 1 Отговор
    Как е как е, шегувайки се ви питам, ЕС храни ли ви, НАто пази ли ви, внасят ли ви от Китай дилдота? 😀

    09:50 04.07.2026

  • 159 Да опровергем баба Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "Мишел":

    През юни 2026 г. Русия е превзела около 84 квадратни километра украинска територия, сочат изчисленията на украинската група от военни анализатори DeepState. Данните от американския Институт за изследване на войната (ISW) също потвърждават този темп, отчитайки среден напредък на руските сили от едва 1,03 кв. км на ден през изминалия месец.
    Въпреки че Русия е окупирала 84 кв. км, анализаторите посочват, че ако се вземат предвид успешните контраатаки на Украйна през същия период, реалната разлика в окупираните територии може да се окаже негативна за Русия за втори пореден месец.
    Темпото на руското настъпление през юни 2026 г. е само малка фракция от скоростта на напредване през същия период на 2025 г. (за сравнение, средният темп тогава е бил над 12–16 кв. км на ден).
    Минималните руски успехи са концентрирани основно по оста около Константиновка в Донецка област, край държавната граница в Североизточна Украйна и близо до Гуляйполе.
    За да постигне тези скромни териториални придобивки, руската армия е претърпяла огромни загуби. Според данни на международни наблюдатели, публикувани в Al Jazeera и The Independent, само в рамките на юни 2026 г. руските жертви (убити и ранени) възлизат на близо 40 000 войници. Основна причина за блокирания фронт са и зачестилите украински удари с дронове срещу руските рафинерии, довели до сериозен недостиг на гориво за руската бойна техника на предната линия.

    09:51 04.07.2026

  • 160 Алексбг

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Алексбг":

    Бъркаш...Аз съм Алекс.С Аватар от този сайт /Алекс бг/,а имам и други..Али е турският циганин ,дето ти е "мъжа ",мазна червена и ...дебела копейке.Вие червените по условие ,сте извратени ,а от селяндурска лакомия и лоша обмяна на веществата сте...грозни дебелаци ! Но това не помага никак на любимото ви джудже Путя !

    Коментиран от #162, #171

    09:53 04.07.2026

  • 161 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Пияниците са ели вкиснати торти,написали са "Константиновка" на табела над кенефната врата и масово са щурмували и превзели тоилетната деа! Те това е. Внетен ли сме?

    09:54 04.07.2026

  • 162 Гейче

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "Алексбг":

    Бръснеш ли си краката?

    09:55 04.07.2026

  • 163 Добре ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Путин":

    Хапчетата , обаче редовно, .. може и чай от мента...

    09:56 04.07.2026

  • 164 дядо дръмпир-чети мешел!

    0 0 Отговор
    Руско-украинска война: Прекъсвания на електрозахранването в Крим след украинските атакиСпоред руска информация атаките с дронове причиняват прекъсвания на електрозахранването в окупираните от Русия територии в Крим. Украйна също докладва за разрушаването на мост в центъра на полуострова.Повтарящи се украински атаки с дронове са причинили прекъсвания на електрозахранването в по-големи райони на руския украински полуостров Крим, според руски източници. "В момента повече от десет района са напълно или частично без електричество", цитира назначеният в Москва губернатор Сергей Аксьонов от агенция ТАСС.

    Ситуацията е трудна. Той не предостави информация за броя на хората, засегнати от прекъсванията на електрозахранването. Вече имаше големи прекъсвания на електрозахранването в Крим в края на юни.

    09:57 04.07.2026

  • 165 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Е, като ви казвах, че освобождението на Константиновка е близо, много тук се подиграваха и не вярваха...

    09:57 04.07.2026

  • 166 Такъв си

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Само, че си пиши свойто име..

    09:57 04.07.2026

  • 167 Никой не го е опровергавал

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "ОПРОВЕРГАХА НОВИНАТА ЗА КОНСТАНТИНОВКА:":

    От твоя "американски мозъчен тръст" никой няма да ти прави поправки в картата защото сега точно е 2-3 часа през нощта събота и никой няма намерение да се връзва на платените русофобни наркомани в България. Това, което си изcpал са пълни пpоcтотии.

    09:58 04.07.2026

  • 168 Историк

    1 1 Отговор
    Какъв нечуван руски цинизъм- били освободили украински град, като го превзели от Украйна, която 5 години се бори за свободата си, на която Русия е обявила, че няма право. Путин избива украинците и разрушава всичко в Украйна, защото той я е обявил за руска територия. Нашите путинолизци подкрепят това безумие и чакат Путин да освободи и България от свободата й. Да заминават незабавно за Москва, България има нужда от българи родолюбци.

    Коментиран от #170

    09:58 04.07.2026

  • 169 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Бъркаш се":

    Каквото му е на човек в главата, такова излиза и през устата

    10:00 04.07.2026

  • 170 От коя лyдница те изтърваха

    1 0 Отговор

    До коментар #168 от "Историк":

    бе дементен рyсофобен дъpтак?

    10:00 04.07.2026

  • 171 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "Алексбг":

    Таз жена е онуй гуйно великомученка Аргир безбожник, кой од века се е великозамучил да си навре едина поне горен крайник до лакатя у шлямбата на сухо горкия!

    10:00 04.07.2026

  • 172 Маринов

    0 0 Отговор
    За сведение на автора, в състава на Новорусия влизат още Одеска и Николаевска области. След Донецка област и те ще последват. Може и да е след Путин.

    10:01 04.07.2026

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