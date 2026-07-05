В Полша избухна политически спор заради възможната доставка на американски ракети „Пейтриът“ за Украйна

В Полша избухна политически спор заради възможната доставка през пролетта на произведени в САЩ противовъздушни ракети „Пейтриът“ за Украйна, като опозицията твърди, че това се е случило без знанието на парламента или президента и че самата Полша се е нуждаела от въоръжението, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Тези ракети са ключов елемент от отбраната на полското въздушно пространство срещу балистични ракети и други заплахи“, заяви н социалната мрежа „Екс“ бившият министър на отбраната Мариуш Блашчак, член на основната опозиционна партия „Право и справедливост“. Политикът призова правителството незабавно да изясни въпроса.
В отговор заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик заяви, че списъкът с военна помощ за Украйна е класифициран.
Спорът избухна, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна изчерпва „ключовите ракети“, тъй като войната с Иран води до недостига им.
През март германският министър на отбраната Борис Писториус се опита да намери повече от 30 ракети „Пейтриът“ – заедно с други европейски страни, а на среща на Контактната група по отбрана на Украйна в Германия през април украинският министър на отбраната Михайло Федоров благодари на Германия, Нидерландия, Испания и Полша за допълнителните доставки на въоръжение.
Тогава полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш не уточни дали Полша е предоставила ракети от собствените си запаси или е дала на Украйна приоритет при поръчки от САЩ.
Марчин Пшидач, съветник по външната политика на подкрепения от опозицията президент Карол Навроцки, заяви, че според наличната му информация „Полша е позволила на Украйна да се пререди“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И Киев е Руски
Коментиран от #4, #17, #19
20:06 05.07.2026
3 Тез пък
20:06 05.07.2026
4 404
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Добра новина
20:06 05.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 звездите ми говорят
20:11 05.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Няма да са плашите !
Коментиран от #11
20:14 05.07.2026
11 Ми то.....
До коментар #10 от "Няма да са плашите !":Тива значи , че тъпите англосаксонци инвестират във РУСИЯ ....тъй ли е ??????
20:16 05.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 8888
20:24 05.07.2026
15 Пич
20:30 05.07.2026
16 Източна ромелия
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Аамтова нашите "независими" медии не го отразяват
20:30 05.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Наблюдател
Всъщност, малко хора се съмняваха. Зеленски и бандата му определено не се нуждаят от това.
Първо, не могат да покажат на целия свят, че Константиновка е руска (и още дълго време ще разказват истории за героичната защита на "крепостта").
Второ, ще е необходимо незабавно да се признаят за починали и да се плати обезщетение на семействата (имат ли нужда от това?)
И затова идва "решението".
Поради тази причина сега ще трябва да се събират труповете на войниците от Въоръжените сили на Украйна и да се изпращат стотици хладилници до беларуската граница по заобиколни пътища.
20:34 05.07.2026
19 Необходимост
До коментар #2 от "И Киев е Руски":от меди ка мен ти !!!
20:43 05.07.2026
20 3.14К
20:45 05.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Боруна Лом
20:46 05.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Верно
До коментар #26 от "Тиква":си тиква
21:15 05.07.2026
29 Виждащ
До коментар #24 от "Личи ти,че си":Прав си.Съгласен съм.
21:18 05.07.2026
30 Само питам
До коментар #24 от "Личи ти,че си":И каква роля играят самолетите в една ядрена война бе готин ?
Или си мислиш че Русия и нато ще воюват с танкове и самолети , а ?
Коментиран от #34
21:18 05.07.2026
31 Оня с парчето
До коментар #27 от "Механик":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.
21:19 05.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само отговарям
До коментар #30 от "Само питам":Никаква освен че носят ракети😵
Коментиран от #35
21:38 05.07.2026
35 Само питам
До коментар #34 от "Само отговарям":Че кой ще ги чака да се накикерят със самолетите ?!
Коментиран от #36, #37
21:42 05.07.2026
36 Шансът на Русия да
До коментар #35 от "Само питам":оцелее във война с НАТО е равен точно на 0.
21:45 05.07.2026
37 Само отговарям
До коментар #35 от "Само питам":Не е нужно чакане . Това да не е опашка .
21:47 05.07.2026
38 Добре
21:51 05.07.2026