В Полша избухна политически спор заради възможната доставка на американски ракети „Пейтриът“ за Украйна

В Полша избухна политически спор заради възможната доставка през пролетта на произведени в САЩ противовъздушни ракети „Пейтриът“ за Украйна, като опозицията твърди, че това се е случило без знанието на парламента или президента и че самата Полша се е нуждаела от въоръжението, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Тези ракети са ключов елемент от отбраната на полското въздушно пространство срещу балистични ракети и други заплахи“, заяви н социалната мрежа „Екс“ бившият министър на отбраната Мариуш Блашчак, член на основната опозиционна партия „Право и справедливост“. Политикът призова правителството незабавно да изясни въпроса.

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В отговор заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик заяви, че списъкът с военна помощ за Украйна е класифициран.

Спорът избухна, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна изчерпва „ключовите ракети“, тъй като войната с Иран води до недостига им.

През март германският министър на отбраната Борис Писториус се опита да намери повече от 30 ракети „Пейтриът“ – заедно с други европейски страни, а на среща на Контактната група по отбрана на Украйна в Германия през април украинският министър на отбраната Михайло Федоров благодари на Германия, Нидерландия, Испания и Полша за допълнителните доставки на въоръжение.

Тогава полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш не уточни дали Полша е предоставила ракети от собствените си запаси или е дала на Украйна приоритет при поръчки от САЩ.

Марчин Пшидач, съветник по външната политика на подкрепения от опозицията президент Карол Навроцки, заяви, че според наличната му информация „Полша е позволила на Украйна да се пререди“.