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В Полша избухна политически спор заради възможната доставка на американски ракети „Пейтриът“ за Украйна
  Тема: Украйна

В Полша избухна политически спор заради възможната доставка на американски ракети „Пейтриът“ за Украйна

5 Юли, 2026 20:02 2 244 38

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  • нато

Опозицията твърди, че това се е случило без знанието на парламента и самата Полша се е нуждаела от въоръжението

В Полша избухна политически спор заради възможната доставка на американски ракети „Пейтриът“ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Полша избухна политически спор заради възможната доставка през пролетта на произведени в САЩ противовъздушни ракети „Пейтриът“ за Украйна, като опозицията твърди, че това се е случило без знанието на парламента или президента и че самата Полша се е нуждаела от въоръжението, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Тези ракети са ключов елемент от отбраната на полското въздушно пространство срещу балистични ракети и други заплахи“, заяви н социалната мрежа „Екс“ бившият министър на отбраната Мариуш Блашчак, член на основната опозиционна партия „Право и справедливост“. Политикът призова правителството незабавно да изясни въпроса.

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В отговор заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик заяви, че списъкът с военна помощ за Украйна е класифициран.

Спорът избухна, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна изчерпва „ключовите ракети“, тъй като войната с Иран води до недостига им.

През март германският министър на отбраната Борис Писториус се опита да намери повече от 30 ракети „Пейтриът“ – заедно с други европейски страни, а на среща на Контактната група по отбрана на Украйна в Германия през април украинският министър на отбраната Михайло Федоров благодари на Германия, Нидерландия, Испания и Полша за допълнителните доставки на въоръжение.

Тогава полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш не уточни дали Полша е предоставила ракети от собствените си запаси или е дала на Украйна приоритет при поръчки от САЩ.

Марчин Пшидач, съветник по външната политика на подкрепения от опозицията президент Карол Навроцки, заяви, че според наличната му информация „Полша е позволила на Украйна да се пререди“.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И Киев е Руски

    42 7 Отговор
    Случай на отравяне от отработени газове от дизелов генератор на борда на USS Nebraska, стратегическа ядрена подводница, преминаваща през поддръжка във военноморската база Китсап-Бангор в щата Вашингтон, отне живота на 64 американски моряци. Инцидентът е станал на 22 юни и е бил съобщен от военното издание Navy Times

    Коментиран от #4, #17, #19

    20:06 05.07.2026

  • 3 Тез пък

    40 4 Отговор
    Поляците имитират независимост ..

    20:06 05.07.2026

  • 4 404

    38 5 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Добра новина

    20:06 05.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 звездите ми говорят

    33 5 Отговор
    Полските Пейтриът, ако не се използват в Украйна, по-късно ще бъдат използвани в Полша.

    20:11 05.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Няма да са плашите !

    18 6 Отговор
    РУСИЯ КАЗВА ПОЛША Е НАША ЗЕМЯ И РАКЕТИТЕ ОТИВАТ ДИРЕКТНО ВЪВ РУСИЯ !!!!

    Коментиран от #11

    20:14 05.07.2026

  • 11 Ми то.....

    25 4 Отговор

    До коментар #10 от "Няма да са плашите !":

    Тива значи , че тъпите англосаксонци инвестират във РУСИЯ ....тъй ли е ??????

    20:16 05.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 8888

    32 4 Отговор
    Артиста зеля се оплете доказа че са фашисти Русия за това ги нападна.

    20:24 05.07.2026

  • 15 Пич

    32 4 Отговор
    Войната също е игра на възможностите! А възможностите на Путин да щади украинците се изчерпват. Значи може да очакваме увеличаване на натиска от страна на Русия, което пък да доведе до никакви възможности пред Зелю, освен бялото знаме до към есента!!!

    20:30 05.07.2026

  • 16 Източна ромелия

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Аамтова нашите "независими" медии не го отразяват

    20:30 05.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Наблюдател

    25 4 Отговор
    Гореща новина - "Украйна отказа да вземе телата на своите военнослужещи от Константиновка," –> Министерството на отбраната на Руската федерация...

    Всъщност, малко хора се съмняваха. Зеленски и бандата му определено не се нуждаят от това.

    Първо, не могат да покажат на целия свят, че Константиновка е руска (и още дълго време ще разказват истории за героичната защита на "крепостта").

    Второ, ще е необходимо незабавно да се признаят за починали и да се плати обезщетение на семействата (имат ли нужда от това?)

    И затова идва "решението".
    Поради тази причина сега ще трябва да се събират труповете на войниците от Въоръжените сили на Украйна и да се изпращат стотици хладилници до беларуската граница по заобиколни пътища.

    20:34 05.07.2026

  • 19 Необходимост

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    от меди ка мен ти !!!

    20:43 05.07.2026

  • 20 3.14К

    27 6 Отговор
    След Полша и Чехия и Колумбия лиши Зеленски от най-високата държавна награда "Три бели линии".

    20:45 05.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Боруна Лом

    22 6 Отговор
    УКРИИИИМАМАТАВИИИУРУДИИИИ! НОВИТЕ ПАРАЗИТИ НА ЕВРОПА

    20:46 05.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Верно

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Тиква":

    си тиква

    21:15 05.07.2026

  • 29 Виждащ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Личи ти,че си":

    Прав си.Съгласен съм.

    21:18 05.07.2026

  • 30 Само питам

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Личи ти,че си":

    И каква роля играят самолетите в една ядрена война бе готин ?
    Или си мислиш че Русия и нато ще воюват с танкове и самолети , а ?

    Коментиран от #34

    21:18 05.07.2026

  • 31 Оня с парчето

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    21:19 05.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Само отговарям

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Само питам":

    Никаква освен че носят ракети😵

    Коментиран от #35

    21:38 05.07.2026

  • 35 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Само отговарям":

    Че кой ще ги чака да се накикерят със самолетите ?!

    Коментиран от #36, #37

    21:42 05.07.2026

  • 36 Шансът на Русия да

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Само питам":

    оцелее във война с НАТО е равен точно на 0.

    21:45 05.07.2026

  • 37 Само отговарям

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Само питам":

    Не е нужно чакане . Това да не е опашка .

    21:47 05.07.2026

  • 38 Добре

    0 0 Отговор
    сега. Какво точно става? Кой побеждава?

    21:51 05.07.2026

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