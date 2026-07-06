Тръмп и Зеленски ще разговарят на срещата на НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе двустранна среща с украинския лидер Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Турция, съобщи Ройтерс.

Разговорът ще се състои в сряда, 8 юли, в Анкара, като основната цел е обсъждането на конкретни стъпки за прекратяване на войната в Украйна.

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Ключови детайли за визитата и програмата

График на Тръмп : Американският президент пристига в Турция във вторник, 7 юли. Първата му официална среща ще бъде с домакина – турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

: Американският президент пристига в Турция във вторник, 7 юли. Първата му официална среща ще бъде с домакина – турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Други срещи : Освен със Зеленски, в сряда Тръмп планира ключови разговори и с новия сирийски преходен президент Ахмед аш Шараа. След приключването им ще бъде дадена официална пресконференция.

: Освен със Зеленски, в сряда Тръмп планира ключови разговори и с новия сирийски преходен президент Ахмед аш Шараа. След приключването им ще бъде дадена официална пресконференция. Предхождаща дипломация: В събота Тръмп проведе последователни телефонни разговори както със Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин. Белият дом потвърди, че след срещата си с украинския лидер в Анкара, Тръмп възнамерява отново да разговаря с Путин, за да задвижи дипломатическия процес.

Напрежение и теми на срещата на върха

Администрацията във Вашингтон подчерта, че Тръмп изпитва „истинско чувство за спешност“ по отношение на спирането на конфликта, тъй като ситуацията на бойното поле остава в застой през последните месеци. Срещата обаче ще премине на фона на сериозно трансатлантическо напрежение. Очаква се американският лидер лично да притисне съюзниците от НАТО да увеличат разходите си за отбрана, като същевременно остават отворени споровете около водената от САЩ война в Иран и претенциите на Тръмп към Гренландия.

Източник: Reuters