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Тръмп и Зеленски ще разговарят на срещата на НАТО
  Тема: Украйна

Тръмп и Зеленски ще разговарят на срещата на НАТО

6 Юли, 2026 02:55, обновена 6 Юли, 2026 02:58 698 9

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Американският президент ще се срещне в сряда с украинския си колега в Анкара в опит за подновяване на мирните преговори

Тръмп и Зеленски ще разговарят на срещата на НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе двустранна среща с украинския лидер Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Турция, съобщи Ройтерс.

Разговорът ще се състои в сряда, 8 юли, в Анкара, като основната цел е обсъждането на конкретни стъпки за прекратяване на войната в Украйна.

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Ключови детайли за визитата и програмата

  • График на Тръмп: Американският президент пристига в Турция във вторник, 7 юли. Първата му официална среща ще бъде с домакина – турския президент Реджеп Тайип Ердоган.
  • Други срещи: Освен със Зеленски, в сряда Тръмп планира ключови разговори и с новия сирийски преходен президент Ахмед аш Шараа. След приключването им ще бъде дадена официална пресконференция.
  • Предхождаща дипломация: В събота Тръмп проведе последователни телефонни разговори както със Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин. Белият дом потвърди, че след срещата си с украинския лидер в Анкара, Тръмп възнамерява отново да разговаря с Путин, за да задвижи дипломатическия процес.

Напрежение и теми на срещата на върха

Администрацията във Вашингтон подчерта, че Тръмп изпитва „истинско чувство за спешност“ по отношение на спирането на конфликта, тъй като ситуацията на бойното поле остава в застой през последните месеци. Срещата обаче ще премине на фона на сериозно трансатлантическо напрежение. Очаква се американският лидер лично да притисне съюзниците от НАТО да увеличат разходите си за отбрана, като същевременно остават отворени споровете около водената от САЩ война в Иран и претенциите на Тръмп към Гренландия.

Източник: Reuters


САЩ
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  • 2 кво ще си говорят

    4 0 Отговор
    Единия ще разтяга локуми как е разгромил Иран, сменил режима и най-важното, отворил е ормузкия проток. А другия ще му разказва колко храбри са окраинците и как все още се държат в Константиновка, Купянск, Покровск, Мирноград, Бахмут, Авдеевка....

    03:10 06.07.2026

  • 3 Няма смисъл

    4 0 Отговор
    от техните срещи !Баламосват хората, че уж вършат нещо ...единия два пъти едно неказва ,другия кат са надр.уса незнае на кой свят се намира ....

    03:26 06.07.2026

  • 4 УрСульо

    3 0 Отговор
    Тръмпича лично ще набива чембери на просрочения.

    03:38 06.07.2026

  • 5 Е......

    3 0 Отговор
    и какво толкова ще се случи. Този сайт занимава всички със зелена амеба в четири часа през нощта точно преди започването на един интересен футболен двубой. Защо трябва да ме занимавате с един наркоман.

    Коментиран от #6, #7

    03:57 06.07.2026

  • 6 Той не е чак толкова лош

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Е......":

    Просто е младеж на крек и със специални потребности и особености умствени.

    04:04 06.07.2026

  • 7 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Е......":

    ТО ВЕЧЕ СЕ Е СЛУЧИЛО ------ПИГМЕЯ СИ Е СМЕНИЛ ТРЕНДА. ХОДИ С КОСТЮМ А НЕ С ПОТНА ТЕНИСКА----изглежда някак тържествено макар и траурно

    04:08 06.07.2026

  • 8 Лили шут

    4 0 Отговор
    Тръмп ми обърса два шамара.

    04:17 06.07.2026

  • 9 Софиянец

    3 0 Отговор
    Т.е. Зеля ще проси, а Тръмп ще му се подиграва 😂 голям разговор ще бъде, аххаха

    04:39 06.07.2026