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Кабинетът в Израел открито бламира Върховния съд

Кабинетът в Израел открито бламира Върховния съд

6 Юли, 2026 04:40, обновена 6 Юли, 2026 04:44 508 1

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Правителството на Бенямин Нетаняху гласува безпрецедентна декларация за неподчинение към съдебната власт

Кабинетът в Израел открито бламира Върховния съд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кабинетът на Бенямин Нетаняху единодушно прие резолюция, с която официално отказва да признае решение на Върховния съд. Магистратите наредиха на Втория орган за телевизия и радио (медийния регулатор) да продължи работа и да приема решения. Това се случи въпреки напусналите членове, които оставиха съвета без законен кворум. Върховният съд заподозря, че оставките целят умишлен саботаж на регулатора.

Правителството обаче обяви решението на съда за „нищожно“. В изявление на министъра на комуникациите Шломо Кархи и министъра на правосъдието Ярив Левин се посочва, че съдиите нямат право да погазват законите, а решенията на регулатора оттук нататък ще бъдат „безполезни“.

Скритият залог: Контрол над ефира

Според анализатори и Съюза на журналистите в Израел, политическият натиск има две ясни цели:

  • Канал 13: Спиране на сделката за продажба на критичната към Нетаняху телевизия на група технологични предприемачи.
  • Канал 14: Запазване на регулаторните облекчения и субсидии за проправителствената дясна медия.

Политически реакции и заплаха от анархия

Президентът Ицхак Херцог предупреди, че неподчинението спрямо съда е „червена линия, която не трябва да се пресича при никакви обстоятелства“. Лидерът на опозицията Яир Лапид беше още по-остър и определи кабинета като „незаконен“ и рушащ основите на демокрацията. Бившият премиер Нафтали Бенет алармира, че подобно поведение води до директна анархия по улиците и разпад на държавата.

Секретарят на кабинета Йоси Фукс се опита да смекчи реториката в социалната мрежа X. Той заяви, че не става въпрос за бунт, а за „остра критика“ и намерение за легално оспорване. До момента премиерът Бенямин Нетаняху лично запазва мълчание. Правните експерти обаче са категорични — Израел навлезе в най-тежката си конституционна криза. Предсрочните парламентарни избори в страната се очакват през септември или октомври.

Източник: Reuters и The Times of Israel


Израел
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