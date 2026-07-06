Лидерът на Чечня Рамзан Кадиров коментира санкциите срещу Русия от Запада:

“ Това не е Куба. Русия е мощна икономически и военно страна. Много в света зависи от нея. Според мен тези санкции ще бъдат отменени до ноември 2016 г. „