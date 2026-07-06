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Нетаняху: Християни в Ливан поискаха анексиране от Израел

Нетаняху: Християни в Ливан поискаха анексиране от Израел

6 Юли, 2026 05:15, обновена 6 Юли, 2026 05:20 377 3

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Израелският премиер взриви ефира с твърдения за Южен Ливан, докато местни лидери категорично ги опровергават като абсурд

Нетаняху: Християни в Ливан поискаха анексиране от Израел - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В интервю за американския телевизионен канал Fox News в предаването „The Sunday Briefing“, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че някои християнски села в Южен Ливан са поискали официално да бъдат анексирани от Израел, за да бъдат защитени от „фанатиците от Хизбула“.

Ключовите факти до момента:

  • Твърденията на Нетаняху: Премиерът подчерта, че Израел защитава приятелите си и в частност християните в Близкия изток. По думите му интерес към интеграция в Израел са изразили още друзи, сунити и дори някои шиити, желаещи да „освободят Ливан“. Нетаняху обаче не назова конкретни имена на села и не представи преки доказателства за думите си.
  • Категорично отхвърляне от Ливан: Ливанската страна реагира незабавно на провокацията. Представители на местната власт в Южен Ливан, цитирани от Le Monde, определят думите му като немислими. Ханна ал-Амил, кмет на християнското село Рмеиш, съобщи, че 15 християнски селища вече са излезли с обща позиция, отричаща слуховете. Те декларират пълна лоялност към ливанското знаме и национална идентичност.
  • Контекст на конфликта: Изявлението идва на фона на крехко споразумение, сключено в края на юни с посредничеството на САЩ. Въпреки него, Израел продължава да окупира около 620 кв. км в Южен Ливан. Началникът на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир потвърди от замъка Бофор, че офанзивните действия срещу Хизбула ще продължат безкомпромисно.
  • Дипломатическо напрежение със САЩ: По време на същото интервю Нетаняху омаловажи критиките от американския президент Доналд Тръмп, който по-рано го нарече „луд“ заради ескалацията в Ливан и заяви, че израелският лидер „знае кой е шефът“. Нетаняху коментира, че отношенията им са отлични и различията се обсъждат открито.

Източник: Fox News, Le Monde и Middle East Eye


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емил Стефанов

    1 0 Отговор
    По големи фанатици от ционистите има ли?

    05:40 06.07.2026

  • 2 Кога точно изразиха това желание

    0 0 Отговор
    Нали докато ги ,,евакуирате" започвате да ги взривявате. Отчаяно поведение да задържи чужди територии.

    05:44 06.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.