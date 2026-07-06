Нетаняху: Християни в Ливан поискаха анексиране от Израел

В интервю за американския телевизионен канал Fox News в предаването „The Sunday Briefing“, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че някои християнски села в Южен Ливан са поискали официално да бъдат анексирани от Израел, за да бъдат защитени от „фанатиците от Хизбула“.
Ключовите факти до момента:
- Твърденията на Нетаняху: Премиерът подчерта, че Израел защитава приятелите си и в частност християните в Близкия изток. По думите му интерес към интеграция в Израел са изразили още друзи, сунити и дори някои шиити, желаещи да „освободят Ливан“. Нетаняху обаче не назова конкретни имена на села и не представи преки доказателства за думите си.
- Категорично отхвърляне от Ливан: Ливанската страна реагира незабавно на провокацията. Представители на местната власт в Южен Ливан, цитирани от Le Monde, определят думите му като немислими. Ханна ал-Амил, кмет на християнското село Рмеиш, съобщи, че 15 християнски селища вече са излезли с обща позиция, отричаща слуховете. Те декларират пълна лоялност към ливанското знаме и национална идентичност.
- Контекст на конфликта: Изявлението идва на фона на крехко споразумение, сключено в края на юни с посредничеството на САЩ. Въпреки него, Израел продължава да окупира около 620 кв. км в Южен Ливан. Началникът на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир потвърди от замъка Бофор, че офанзивните действия срещу Хизбула ще продължат безкомпромисно.
- Дипломатическо напрежение със САЩ: По време на същото интервю Нетаняху омаловажи критиките от американския президент Доналд Тръмп, който по-рано го нарече „луд“ заради ескалацията в Ливан и заяви, че израелският лидер „знае кой е шефът“. Нетаняху коментира, че отношенията им са отлични и различията се обсъждат открито.
Източник: Fox News, Le Monde и Middle East Eye
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емил Стефанов
05:40 06.07.2026
2 Кога точно изразиха това желание
05:44 06.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.