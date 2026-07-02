С над 2 милиарда долара по-богат! Превърна ли Доналд Тръмп президентския си пост в печеливш бизнес

Доналд Тръмп безспорно е най-критикуваният президент в американската история, a поводи за това винаги се намират. Тази седмица с цел прозрачност на случващото се в Белия дом бяха разпространени близо 1000 страни информация относно финансите на държавния глава по време на първата година от втория му мандат. И определено в тях има доста интересни подробности.

Само за сравнения - последният финансов доклад на Джо Байдън е едва 11 страници. И това е ясно доказателство, че въпреки че заема най-високия пост в държавата, Тръмп продължава да бъде едновременно и политик, и бизнесмен, защото да печели и инвестира пари е първото му призвание.

Въпреки че има много противници, Доналд Тръмп явно има и достатъчно фенове, готови да харчат пари за негови мърч продукти с името и облика му. Доказателство за това са приходите от подобни стоки за 2025 г. Книгата "Спасете Америка" генерира 1.8 милиона долара от продажби, а Библията негово релефно изображение - 208 хиляди долара. На пазара са и маркови маратонки и парфюми за цени от 249 долара, от които печели над 67 хиляди за миналата година.

По времето, когато е известен и успешен бизнесмен и милионер, Доналд Тръмп прави своето паметно участие в "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк". И до днес тези няколко минути слава му носят приходи като за 2025 г. е получил две пенсии на обща стойност 86 532 долара от SAG-AFTRA, синдиката на американските филмови и телевизионни актьори. В актива си има и още две роли за телевизионни продукции.

Междувременно пък съпругата му Мелания направи големия си дебют на големия екран с биографичния филм "Мелания". Докато мнозина го определяха като провал, от финансова гледна точка ситуацията е малко по-различна.

Според информацията в документите, Първата дама е спечелила 10,7 милиона долара от продукцията на Amazon, които похарчиха 40 милиона долара за нея, а приходите от боксофиса за около 7 милиона. Мелания Тръмп спечели и 6 милиона долара от продажбата на своя токен, както и 520 хиляди от едноименната си книга.

Най-големите приходи на държавния глава - около 1.4 милиарда долара, са от бизнес сделки с криптовалути. Най-мащабни са инвестициите в Nvidia, за които имаше критики, че смесва държавните и личните дела. И тогава отговори на критиките, че с личните си инвестиции не се занимава самият той, а посреднически компании, обяснява BBC.

Освен да инвестира спечеленото през годините, американският президент много обича и да води дела срещу медии и компании и да ги печели, с което да става още по-богат. Само за 2025 г. например печели 86,5 милиона долара от различни заведени дела - като например за премахването на профила му в YouTube и платформата ѝ. По информация от Белия дом, тези приходи ще отидат за различни каузи.

А ето я и равносметката. Общите приходи на Доналд Тръмп за 2025 г. са били най-малко 2.2 милиарда долара и нетното му състояние вече се оценява на над 6 милиарда долара. Това е значително повече в сравнение с обявените му доходи за 2024 г., които възлизат на малко над 600 милиона долара.

И няма как да не се запитаме използва ли държавният глава позицията си като средство за лична облага. Той отрича подобни твърдения и е категоричен, че сега "всички" печелят от покачващите се фондови пазари и че той не се занимава с личните си финанси. Както и преди са твърдели от Белия дом, бизнесите на Тръмп са в тръст, който се управлява от синовете му, за да се избегне конфликт на интереси.