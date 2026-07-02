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С над 2 милиарда долара по-богат! Превърна ли Доналд Тръмп президентския си пост в печеливш бизнес

С над 2 милиарда долара по-богат! Превърна ли Доналд Тръмп президентския си пост в печеливш бизнес

2 Юли, 2026 19:16 828 19

  • доналд тръмп-
  • криптовалута-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Най-големите приходи на държавния глава - около 1.4 милиарда долара, са от бизнес сделки с криптовалути

С над 2 милиарда долара по-богат! Превърна ли Доналд Тръмп президентския си пост в печеливш бизнес - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Доналд Тръмп безспорно е най-критикуваният президент в американската история, a поводи за това винаги се намират. Тази седмица с цел прозрачност на случващото се в Белия дом бяха разпространени близо 1000 страни информация относно финансите на държавния глава по време на първата година от втория му мандат. И определено в тях има доста интересни подробности.

Само за сравнения - последният финансов доклад на Джо Байдън е едва 11 страници. И това е ясно доказателство, че въпреки че заема най-високия пост в държавата, Тръмп продължава да бъде едновременно и политик, и бизнесмен, защото да печели и инвестира пари е първото му призвание.

Въпреки че има много противници, Доналд Тръмп явно има и достатъчно фенове, готови да харчат пари за негови мърч продукти с името и облика му. Доказателство за това са приходите от подобни стоки за 2025 г. Книгата "Спасете Америка" генерира 1.8 милиона долара от продажби, а Библията негово релефно изображение - 208 хиляди долара. На пазара са и маркови маратонки и парфюми за цени от 249 долара, от които печели над 67 хиляди за миналата година.

По времето, когато е известен и успешен бизнесмен и милионер, Доналд Тръмп прави своето паметно участие в "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк". И до днес тези няколко минути слава му носят приходи като за 2025 г. е получил две пенсии на обща стойност 86 532 долара от SAG-AFTRA, синдиката на американските филмови и телевизионни актьори. В актива си има и още две роли за телевизионни продукции.

Междувременно пък съпругата му Мелания направи големия си дебют на големия екран с биографичния филм "Мелания". Докато мнозина го определяха като провал, от финансова гледна точка ситуацията е малко по-различна.

Според информацията в документите, Първата дама е спечелила 10,7 милиона долара от продукцията на Amazon, които похарчиха 40 милиона долара за нея, а приходите от боксофиса за около 7 милиона. Мелания Тръмп спечели и 6 милиона долара от продажбата на своя токен, както и 520 хиляди от едноименната си книга.

Най-големите приходи на държавния глава - около 1.4 милиарда долара, са от бизнес сделки с криптовалути. Най-мащабни са инвестициите в Nvidia, за които имаше критики, че смесва държавните и личните дела. И тогава отговори на критиките, че с личните си инвестиции не се занимава самият той, а посреднически компании, обяснява BBC.

Освен да инвестира спечеленото през годините, американският президент много обича и да води дела срещу медии и компании и да ги печели, с което да става още по-богат. Само за 2025 г. например печели 86,5 милиона долара от различни заведени дела - като например за премахването на профила му в YouTube и платформата ѝ. По информация от Белия дом, тези приходи ще отидат за различни каузи.

А ето я и равносметката. Общите приходи на Доналд Тръмп за 2025 г. са били най-малко 2.2 милиарда долара и нетното му състояние вече се оценява на над 6 милиарда долара. Това е значително повече в сравнение с обявените му доходи за 2024 г., които възлизат на малко над 600 милиона долара.

И няма как да не се запитаме използва ли държавният глава позицията си като средство за лична облага. Той отрича подобни твърдения и е категоричен, че сега "всички" печелят от покачващите се фондови пазари и че той не се занимава с личните си финанси. Както и преди са твърдели от Белия дом, бизнесите на Тръмп са в тръст, който се управлява от синовете му, за да се избегне конфликт на интереси.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЗеленПор

    13 0 Отговор
    Бъдещите вдовички ще ядат парички.

    19:19 02.07.2026

  • 3 Доналд Дък, паток

    10 0 Отговор
    Адашко, а да почерпиш!

    19:21 02.07.2026

  • 4 Хи хи хи

    3 1 Отговор
    Я стига сте гледали Ф канчето на старшината

    19:25 02.07.2026

  • 5 Пич

    8 0 Отговор
    Чували ли сте колко е стиснат! Някога го поднасяха, че когато го поканят на рожден ден например, не стига че взема нещо евтино, но го и увива във вестник, който е прочел!

    Коментиран от #12

    19:26 02.07.2026

  • 6 Хихо-хахо

    10 0 Отговор
    Само 2 милиарда?!? Трябва да се шегувате!

    2 милиарда сигурно е дал този месец само на дъщеря си Иванка Дъ Експлорър, която скочи от "лодката" на приятелите си и откри един от малкото острови до Албания. Междудругото "лодката" е най-голямата яхта в света, собственост на семейния им приятел от рода...Родшийлд, които по една случайност изкупиха и превърнаха в семеен вилает - Черна гора...
    И така Иванка Колумб-Тръмп реши да го залее с бетон, въпреки тюлените и фламингото.

    Коментиран от #9

    19:26 02.07.2026

  • 7 Бай Араб

    6 4 Отговор
    От руски пари хаир няма, на смърт водят.

    19:28 02.07.2026

  • 8 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ

    10 0 Отговор
    Всички знаят че е сделкаджия, а не политик или дипломат. Вълнуват го съвсем други неща.

    "Патриотичен паспорт" с послание "Добре дошли, но се дръжте прилично!" - поредното творение след банкнотата от 250 долара подхранващо волунтаризма, суетата и нарцисизма в Овалния кабинет.

    Традиците не са това, което бяха. Двата проекта с поставянето на личността му в центъра на национални символи са без прецедент за действащ президент.

    Остава да се появи и на националния герб - да изгрее от облака над орела вместо 13-те звезди или дори да замени самия белоглав орел.

    19:30 02.07.2026

  • 9 Доналд Дък, паток

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хихо-хахо":

    Не обиждайте адашчето! Той за два милиарда не се навежда.

    19:32 02.07.2026

  • 10 Ако си въобразявате

    6 0 Отговор
    че има политик на висша длъжност като Тръмп в правителствата на целия свят и той не използва тази възможност значи сте дълбоко душевно залюхани. Нищо лично. Просто трябва да слезете от местообитанието на малкия принц при действителността на земята

    19:33 02.07.2026

  • 11 Лукойл

    8 0 Отговор
    След като Индия и Казахстан опровергаха слуховете за доставки на гориво в Русия, ще ви изненадам.

    19:36 02.07.2026

  • 12 Ето така се става

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    супер милиардер.

    Коментиран от #17

    19:37 02.07.2026

  • 13 Ного малко е гепил

    9 0 Отговор
    Само 2 милиарда а шиши гепи 30😅😅😅

    Коментиран от #16

    19:37 02.07.2026

  • 14 За мен

    1 0 Отговор
    Е очеВадно...
    За вас незнам...

    19:38 02.07.2026

  • 15 нннн

    4 1 Отговор
    Бре! Тръмп за година и половина ще настигне Боко и Шиши.

    19:38 02.07.2026

  • 16 Резидент

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ного малко е гепил":

    Кои уважаващи себе си служби са позволили да оркрадне толкова?

    19:40 02.07.2026

  • 17 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ето така се става":

    Може би, но защо? Целта да изкараш много пари е, да си ги харчиш с кеф! Живей добре, нищо че не си най богат на света! Защото следващият който не може да предположиш, че живее като скот е Бил Гейтс!

    19:41 02.07.2026

  • 18 Варна

    2 0 Отговор
    Преди няколко месеца съобщиха, че не знам кой орган в САЩ решил да не преследвал Тръмп докато бил президент за пари щото дължал около 100 милиона от не знам колко години. Та щатските пари са относителна величина в много отношения.

    19:48 02.07.2026

  • 19 сащисан кравар

    1 0 Отговор
    Разбира са, Бай Дончо монетизира президенството, така както никой друг не го е правил? С думи и действия постоянно манипулира борсите, вижте само, какво прави с ценните метали злато, сребро и пр. и яко качинк, качинк, а другите бълбук, бълбук?

    20:05 02.07.2026