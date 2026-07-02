С над 2 милиарда долара по-богат! Превърна ли Доналд Тръмп президентския си пост в печеливш бизнес

Доналд Тръмп безспорно е най-критикуваният президент в американската история, a поводи за това винаги се намират. Тази седмица с цел прозрачност на случващото се в Белия дом бяха разпространени близо 1000 страни информация относно финансите на държавния глава по време на първата година от втория му мандат. И определено в тях има доста интересни подробности.
Само за сравнения - последният финансов доклад на Джо Байдън е едва 11 страници. И това е ясно доказателство, че въпреки че заема най-високия пост в държавата, Тръмп продължава да бъде едновременно и политик, и бизнесмен, защото да печели и инвестира пари е първото му призвание.
Въпреки че има много противници, Доналд Тръмп явно има и достатъчно фенове, готови да харчат пари за негови мърч продукти с името и облика му. Доказателство за това са приходите от подобни стоки за 2025 г. Книгата "Спасете Америка" генерира 1.8 милиона долара от продажби, а Библията негово релефно изображение - 208 хиляди долара. На пазара са и маркови маратонки и парфюми за цени от 249 долара, от които печели над 67 хиляди за миналата година.
По времето, когато е известен и успешен бизнесмен и милионер, Доналд Тръмп прави своето паметно участие в "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк". И до днес тези няколко минути слава му носят приходи като за 2025 г. е получил две пенсии на обща стойност 86 532 долара от SAG-AFTRA, синдиката на американските филмови и телевизионни актьори. В актива си има и още две роли за телевизионни продукции.
Междувременно пък съпругата му Мелания направи големия си дебют на големия екран с биографичния филм "Мелания". Докато мнозина го определяха като провал, от финансова гледна точка ситуацията е малко по-различна.
Според информацията в документите, Първата дама е спечелила 10,7 милиона долара от продукцията на Amazon, които похарчиха 40 милиона долара за нея, а приходите от боксофиса за около 7 милиона. Мелания Тръмп спечели и 6 милиона долара от продажбата на своя токен, както и 520 хиляди от едноименната си книга.
Най-големите приходи на държавния глава - около 1.4 милиарда долара, са от бизнес сделки с криптовалути. Най-мащабни са инвестициите в Nvidia, за които имаше критики, че смесва държавните и личните дела. И тогава отговори на критиките, че с личните си инвестиции не се занимава самият той, а посреднически компании, обяснява BBC.
Освен да инвестира спечеленото през годините, американският президент много обича и да води дела срещу медии и компании и да ги печели, с което да става още по-богат. Само за 2025 г. например печели 86,5 милиона долара от различни заведени дела - като например за премахването на профила му в YouTube и платформата ѝ. По информация от Белия дом, тези приходи ще отидат за различни каузи.
А ето я и равносметката. Общите приходи на Доналд Тръмп за 2025 г. са били най-малко 2.2 милиарда долара и нетното му състояние вече се оценява на над 6 милиарда долара. Това е значително повече в сравнение с обявените му доходи за 2024 г., които възлизат на малко над 600 милиона долара.
И няма как да не се запитаме използва ли държавният глава позицията си като средство за лична облага. Той отрича подобни твърдения и е категоричен, че сега "всички" печелят от покачващите се фондови пазари и че той не се занимава с личните си финанси. Както и преди са твърдели от Белия дом, бизнесите на Тръмп са в тръст, който се управлява от синовете му, за да се избегне конфликт на интереси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЗеленПор
19:19 02.07.2026
3 Доналд Дък, паток
19:21 02.07.2026
4 Хи хи хи
19:25 02.07.2026
5 Пич
Коментиран от #12
19:26 02.07.2026
6 Хихо-хахо
2 милиарда сигурно е дал този месец само на дъщеря си Иванка Дъ Експлорър, която скочи от "лодката" на приятелите си и откри един от малкото острови до Албания. Междудругото "лодката" е най-голямата яхта в света, собственост на семейния им приятел от рода...Родшийлд, които по една случайност изкупиха и превърнаха в семеен вилает - Черна гора...
И така Иванка Колумб-Тръмп реши да го залее с бетон, въпреки тюлените и фламингото.
Коментиран от #9
19:26 02.07.2026
7 Бай Араб
19:28 02.07.2026
8 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ
"Патриотичен паспорт" с послание "Добре дошли, но се дръжте прилично!" - поредното творение след банкнотата от 250 долара подхранващо волунтаризма, суетата и нарцисизма в Овалния кабинет.
Традиците не са това, което бяха. Двата проекта с поставянето на личността му в центъра на национални символи са без прецедент за действащ президент.
Остава да се появи и на националния герб - да изгрее от облака над орела вместо 13-те звезди или дори да замени самия белоглав орел.
19:30 02.07.2026
9 Доналд Дък, паток
До коментар #6 от "Хихо-хахо":Не обиждайте адашчето! Той за два милиарда не се навежда.
19:32 02.07.2026
10 Ако си въобразявате
19:33 02.07.2026
11 Лукойл
19:36 02.07.2026
12 Ето така се става
До коментар #5 от "Пич":супер милиардер.
Коментиран от #17
19:37 02.07.2026
13 Ного малко е гепил
Коментиран от #16
19:37 02.07.2026
14 За мен
За вас незнам...
19:38 02.07.2026
15 нннн
19:38 02.07.2026
16 Резидент
До коментар #13 от "Ного малко е гепил":Кои уважаващи себе си служби са позволили да оркрадне толкова?
19:40 02.07.2026
17 Пич
До коментар #12 от "Ето така се става":Може би, но защо? Целта да изкараш много пари е, да си ги харчиш с кеф! Живей добре, нищо че не си най богат на света! Защото следващият който не може да предположиш, че живее като скот е Бил Гейтс!
19:41 02.07.2026
18 Варна
19:48 02.07.2026
19 сащисан кравар
20:05 02.07.2026