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Израелската армия осуети опит на заселници да създадат незаконно селище в Сирия

Израелската армия осуети опит на заселници да създадат незаконно селище в Сирия

6 Юли, 2026 15:17, обновена 6 Юли, 2026 15:16 1 123 18

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  • сирия

Около 70 активисти от крайнодясната група „Пионери на Башан“ са били задържани, след като се опитали да навлязат на сирийска територия

Израелската армия осуети опит на заселници да създадат незаконно селище в Сирия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Десетки израелски заселници са направили опит да създадат незаконно селище на сирийска територия, но действията им са били предотвратени от израелската армия. За случая съобщава изданието The New Arab, предава News.bg.

По информация на медията около 70 активисти от крайнодясната религиозно-националистическа организация „Пионери на Башан“ са се опитали да преминат в Сирия през района на Джабал ал-Шейх (планината Хермон).

Според публикацията 210-та дивизия на израелската армия е разполагала предварително с разузнавателна информация за планираното проникване и е предприела действия, с които е осуетила навлизането на групата на сирийска територия.

След намесата на военните всички участници в акцията са били задържани и предадени на израелската полиция.

„Пионери на Башан“ е крайнодясна религиозно-националистическа организация, която открито се застъпва за изграждането на еврейски селища върху окупирани сирийски територии. От движението твърдят, че последните събития в Сирия показват необходимостта от създаването на подобни селища и призовават за дарения, с които да бъде финансиран проектът им.

Организацията използва библейското наименование „Башан“, за да обозначи обширна територия, включваща окупираните Голански възвишения, както и части от Южна Сирия - регионите Хауран, Ал-Ладжат и Джабал ал-Араб.

Групата е основана през април 2025 г., а според The New Arab последният опит за незаконно заселване е част от разширяването на израелските военни операции в Южна Сирия.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Да дават нобел за мир на Геноцитаняху

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    тия да си озаптят псетата...

    15:25 06.07.2026

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    Нито едно парче земя на планетата не принадлежи на истинския си собственик..!

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    сИОНИСТИТЕ КАК ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ЗА ЧУЖДА ДЪРЖАВА.....ТЕЗИ МАЙ ВЕРНО РЕВАТ ЗА АТОМ

    15:39 06.07.2026

  • 10 Софиянец

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    С други думи: "Ционисти стреляха по бежанци с палатки!"

    15:45 06.07.2026

  • 11 хъхъ

    1 0 Отговор
    Какви са тези "заселници"? От Марс ли пристигат?

    Коментиран от #12

    15:51 06.07.2026

  • 12 зззззз

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "хъхъ":

    Плячкосват чужди жилища, както са правили комунистите тук след 44-та.
    Харесват си някое жилище, влизат и насилствено изваждат собствениците, след което го придобиват ей така.

    15:53 06.07.2026

  • 13 Стига сте повтарли чфутските глупости

    4 0 Отговор
    Това не са заселници, а чфутски башибозук който безчинства над палестинците. Граби домовете, насила и убива беззащитни. Срещу мъже не се изправя. Няма да видите т. нар. заселници в Гааза например.

    16:02 06.07.2026

  • 14 Ти да видиш?!

    0 0 Отговор
    ГолЕм успех...голЕмо чудо...?!

    16:16 06.07.2026

  • 15 никой не са задържали

    1 0 Отговор
    Причината е че армията не може да им осигури сигурността там, затова са ги спряли. 90% от евреите в Израел са болни ционисти, живеещи с разбирането, че светът им е длъжен.

    16:19 06.07.2026

  • 16 Ддд

    0 0 Отговор
    Да аплодираме израелската армия ли? Лудите министри на сатаняху ги подстрекават да безчинстват, армията ги била спряла. Прах в очите. Защо не ги спира на Западния бряг? Там официално ги подкрепят да присвояват земята и домовете на местните.

    16:23 06.07.2026

  • 17 Тази

    0 0 Отговор
    Еврейска чума трябва да се излекува по най-бързия начин

    16:24 06.07.2026

  • 18 Яяяяяяя

    0 0 Отговор
    Значи и Сирия вече е на Израел, не се наядоха

    16:27 06.07.2026