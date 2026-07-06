Израелската армия осуети опит на заселници да създадат незаконно селище в Сирия

Десетки израелски заселници са направили опит да създадат незаконно селище на сирийска територия, но действията им са били предотвратени от израелската армия. За случая съобщава изданието The New Arab, предава News.bg.
По информация на медията около 70 активисти от крайнодясната религиозно-националистическа организация „Пионери на Башан“ са се опитали да преминат в Сирия през района на Джабал ал-Шейх (планината Хермон).
Според публикацията 210-та дивизия на израелската армия е разполагала предварително с разузнавателна информация за планираното проникване и е предприела действия, с които е осуетила навлизането на групата на сирийска територия.
След намесата на военните всички участници в акцията са били задържани и предадени на израелската полиция.
„Пионери на Башан“ е крайнодясна религиозно-националистическа организация, която открито се застъпва за изграждането на еврейски селища върху окупирани сирийски територии. От движението твърдят, че последните събития в Сирия показват необходимостта от създаването на подобни селища и призовават за дарения, с които да бъде финансиран проектът им.
Организацията използва библейското наименование „Башан“, за да обозначи обширна територия, включваща окупираните Голански възвишения, както и части от Южна Сирия - регионите Хауран, Ал-Ладжат и Джабал ал-Араб.
Групата е основана през април 2025 г., а според The New Arab последният опит за незаконно заселване е част от разширяването на израелските военни операции в Южна Сирия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Глифада гърците са най
15:21 06.07.2026
2 Муахахахахах
15:24 06.07.2026
3 Крайно време е
15:25 06.07.2026
4 Някой
15:26 06.07.2026
5 Овчар
15:26 06.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ГРЕШКАТА НА МУСТАКАТЧО
15:39 06.07.2026
10 Софиянец
15:45 06.07.2026
11 хъхъ
Коментиран от #12
15:51 06.07.2026
12 зззззз
До коментар #11 от "хъхъ":Плячкосват чужди жилища, както са правили комунистите тук след 44-та.
Харесват си някое жилище, влизат и насилствено изваждат собствениците, след което го придобиват ей така.
15:53 06.07.2026
13 Стига сте повтарли чфутските глупости
16:02 06.07.2026
14 Ти да видиш?!
16:16 06.07.2026
15 никой не са задържали
16:19 06.07.2026
16 Ддд
16:23 06.07.2026
17 Тази
16:24 06.07.2026
18 Яяяяяяя
16:27 06.07.2026