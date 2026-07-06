Тайван отчита засилена активност на китайския военноморски флот в Тихия океан

Активността на китайските военноморски сили в западната част на Тихия океан се е увеличила с навлизането на Народоосвободителната армия на Китай в традиционния си пиков сезон за военни учения. Това заяви в понеделник директорът на тайванското Национално бюро за сигурност Цай Минг-йен.

По думите на Цай периодът от юли до септември традиционно е най-натоварен за военните маневри на китайската армия.

Той съобщи пред журналисти в кулоарите на парламентарно изслушване, че към понеделник Тайван е установил присъствието на четири китайски военноморски формирования в западната част на Тихия океан, едно в южната част на Тихия океан, две южно от японския остров Амами Ошима и още едно край бреговете на Санта Ана във Филипините.

Според него това представлява увеличение на китайската военноморска активност в сравнение със същия период на миналата година.

„Като цяло наблюдаваме възходяща тенденция в мобилизирането на китайските военноморски сили през този пиков сезон на учения“, заяви Цай.

Оценката му идва след предупреждение, отправено миналия петък от генералния секретар на тайванския Съвет за национална сигурност Джоузеф Ву.

В публикация в социалната мрежа X Ву заяви, че Китай е разположил повече от 110 кораба от военноморските сили и бреговата охрана по протежение на т.нар. Първа островна верига, което според него е „ясен знак за експанзионистичните амбиции“ на Пекин.

„Проследихме рекорден брой от над 110 кораба на Военноморските сили и бреговата охрана на Народоосвободителната армия. Този побойник разполага с твърде много пари за подобни действия, но не и за собствения си народ“, написа Ву.

Различна интерпретация обаче предложи тайванският военен анализатор Чанг Чинг, научен сътрудник в Тайванското дружество за стратегически изследвания и бивш капитан от военноморските сили.

Според него значителна част от китайските кораби вероятно са напуснали базите си като стандартна предпазна мярка заради приближаващ тайфун, а не като част от необичайно военно струпване.

По думите му подобни действия целят запазване на бойната готовност на флота и представляват рутинна практика при неблагоприятни метеорологични условия.