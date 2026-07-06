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Мерц е обсъдил с Тръмп разходите за отбрана и усилията на Германия преди срещата на НАТО

Мерц е обсъдил с Тръмп разходите за отбрана и усилията на Германия преди срещата на НАТО

6 Юли, 2026 19:22 654 21

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  • нато

Германският канцлер е уверил американския президент, че данните за военните бюджети вече са остарели

Мерц е обсъдил с Тръмп разходите за отбрана и усилията на Германия преди срещата на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц е използвал неотдавнашен телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да разясни усилията на Германия за увеличаване на разходите за отбрана. Това съобщават правителствени източници, цитирани от ДПА, предава БТА.

Според информацията Мерц се е обадил на Тръмп в петък, за да го поздрави по повод 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. В разговора двамата са обсъдили и предстоящата среща на върха на НАТО, която започва утре на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и част от съюзниците.

Темата за отбранителните разходи остава основен източник на напрежение, след като Тръмп многократно критикува европейските държави за това, което определя като несправедливо разпределение на тежестта в алианса.

Миналата година страните от НАТО се ангажираха да увеличат военните си разходи от 2 на 3,5% от БВП до 2035 г., като допълнителни 1,5% да бъдат насочени към свързани области като инфраструктура.

Тръмп обаче продължава критиките си, включително в публикации в социалната мрежа „Трут соушъл“, където определи разходите за отбрана на съюзниците като „смехотворни“ и включи и Германия сред примерите.

Според германски правителствени източници Мерц е заявил на Тръмп, че използваните от него данни вече не са актуални. Берлин планира да увеличи разходите си за отбрана до 3,5% от БВП до 2029 г., като за целта е облекчил фискалните ограничения и допуска по-големи инвестиции чрез заемно финансиране.

Според същите източници европейските съюзници от НАТО са увеличили разходите си за отбрана с над 100 млрд. евро за последните 12 месеца, като Германия е повишила своите с около 25 млрд. евро до 124 млрд. евро.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Без САЩ ЕС не може да произведе и лък със стрели.Рейнметал е собственост на евреите.

    Коментиран от #2, #14

    19:24 06.07.2026

  • 2 НМП

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мерца ша си оди при Шолца и Стармъра. После и Макарона ша ги посети. НМП.

    19:30 06.07.2026

  • 3 Ппп

    12 0 Отговор
    На нациста му трябва война не зависимо от жертвите че пак Гермония ще е пустиня.

    19:30 06.07.2026

  • 4 С ТАКИВА НАЗНАЧЕНИ

    14 0 Отговор
    ОЛИГОФРЕНИ КАТО МЕРЦ И МАКРОН НЯМА КАК ДА НЕ ПОСТРАДАТ СТРАНИТЕ ИМ. ТОТАЛНА ЛИПСА НА ЛИДЕРИ

    19:30 06.07.2026

  • 5 тоя е абсолютен предател

    10 0 Отговор
    на страната и народа си. Работи за Блек Рок, които имат основните пакети от акции от военни компании, като Райнметал и подобните... Акциите им се качиха много и Блек Рок печели много мииони. Мерц източва страната и я бута в дълбока криза, ама кво му дреме? Нали тези му дават милиони на него, лично? И този, подобно на всички, "уж избрани" в Европа, не работи за немският народ и за страната. Това е "демокрацията"! Олигархията е взела властта завинаги и прави със страните и народите, каквото си иска по цял свят. Може и с реални войни даже да ги "намалява"? В укра и Русия го правят вече! НО, и омешаха силно Германия и тя стана Вавилон... Хубавата, стара Европа вече е убита от олигарсите, които са ненаситни за пари и власт!

    19:36 06.07.2026

  • 6 ОЧЕВИДНО Е

    5 1 Отговор
    Дони пак е изнасилил Мерц.

    19:36 06.07.2026

  • 7 Луганск

    9 1 Отговор
    ЗАПАДНИЯТ МАЛЪК СВЯТ УМИРА!

    Каква мярка, че Тръмп са двама дебили! Германия и САЩ са недостатъчни! Западният гнусен гнил свят се разпада и се разпада! Всички евреи и англосаксонци ще трябва да отговорят за престъпленията си, много от тях ще умрат! Англосаксонските и еврейските фашисти ще бъдат унищожени!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #17

    19:36 06.07.2026

  • 8 Бай Ганьо

    1 2 Отговор
    За нас важното е, да набият канчето на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци

    Коментиран от #11, #20

    19:40 06.07.2026

  • 9 Чипишефффф

    3 0 Отговор
    Пак ще се говори на Руски в Берлин

    Коментиран от #12

    19:40 06.07.2026

  • 10 Механик

    1 0 Отговор
    Аз все пак бих искал да задам въпроса, срещу кого се въоръжава Германия и Нато?
    Щото тя, Русия, нали е в дълбоко разпадане и няма бензин и кокоши яйца. Та, кой ша напада розовите понита? М?

    19:41 06.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пиночет

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Чипишефффф":

    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай

    Коментиран от #15, #16, #18

    19:41 06.07.2026

  • 13 Мърцата

    1 0 Отговор
    Ще я огелпи

    19:43 06.07.2026

  • 14 Ами виж, кои са

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    собственците и шефовете на Блек Рок? Еми тези са, които въртят най-големия алъж вериж в нашият свят! И в Укра, пак са тези! И в Европа и в САЩ, пак тези печатят "пари" и ни баламосват, че те са "най-богатите"! Ама с печатене и баба знае... Просто народите сме наивни и приемаме тази система за нормална... Паразити ще има, докато има за тях мегдан, наивници, които тези да ограбват и баламосват, лъжат и мажат, само в тяхна полза! Те били, моля ти се, "най-богатите"? И как са ги изкарали те тези "пари"? С копаене на ниви? С отглеждане на пшеница? Индустрия??? Не, само с писане на нули и цифри в компютрите... Давали били "кредити"? Ха-ха....

    19:43 06.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пиночет":

    Путин закъсня , Урсула и Кая го изпревариха и изтъргуваха вече Европа на Китай!

    19:45 06.07.2026

  • 17 О, ама те са решили

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Луганск":

    на всяка цена те да си останат "шефовете" на тази планета! И са готови и атомна война или пак "ковидарни вируси" и всякакви али-бали да направят, само и само те да си останат "най-важните"! Така че, рано е да се радваме, че били умирали... Те вече искат да предизвикат и "ограничена атомна война в Европа"... Силно предизвикват Русия да я почне. Особено островяните от пропадналата империя, са много агресивни. НО, дали ще остане само ограничена? И колко народ ще гушне букета, заради тези психопати? Алчни и ненаситни... Това е "клуба на богатите"! Добре дошли и се гответе за песента : "Хотел Калифорния"!

    19:49 06.07.2026

  • 18 Шпек

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пиночет":

    А БГ Летеца предаде ключовете на държавата на Rдoган преди и пушка да пукне.

    Коментиран от #19

    19:49 06.07.2026

  • 19 Абе вече е ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Шпек":

    Тези, които идват на власт, забравят бързо тези, които са ги избрали... И веднага се подчиняват на световната мафия. А които не искат, става с тях, като с Мадуро, Милошевич, Садам Хюсейн и Кадафи... Това е истината за великите права на човека, свободата и демокрацията!

    19:56 06.07.2026

  • 20 Абе ейййй

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Ганьо":

    Мерц е искал да се снима с Тръмп .
    Ама камерата му не работи и ВАГ скоро спира ако не го купят Китай.

    20:03 06.07.2026

  • 21 Тръмп просто иска

    0 0 Отговор
    да качи на шейната европейските психопати, да се набутат с огромни излишни разходи, та народите им да ги изритат.

    20:41 06.07.2026

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