Мерц е обсъдил с Тръмп разходите за отбрана и усилията на Германия преди срещата на НАТО

Германският канцлер Фридрих Мерц е използвал неотдавнашен телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да разясни усилията на Германия за увеличаване на разходите за отбрана. Това съобщават правителствени източници, цитирани от ДПА, предава БТА.

Според информацията Мерц се е обадил на Тръмп в петък, за да го поздрави по повод 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. В разговора двамата са обсъдили и предстоящата среща на върха на НАТО, която започва утре на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и част от съюзниците.

Темата за отбранителните разходи остава основен източник на напрежение, след като Тръмп многократно критикува европейските държави за това, което определя като несправедливо разпределение на тежестта в алианса.

Миналата година страните от НАТО се ангажираха да увеличат военните си разходи от 2 на 3,5% от БВП до 2035 г., като допълнителни 1,5% да бъдат насочени към свързани области като инфраструктура.

Тръмп обаче продължава критиките си, включително в публикации в социалната мрежа „Трут соушъл“, където определи разходите за отбрана на съюзниците като „смехотворни“ и включи и Германия сред примерите.

Според германски правителствени източници Мерц е заявил на Тръмп, че използваните от него данни вече не са актуални. Берлин планира да увеличи разходите си за отбрана до 3,5% от БВП до 2029 г., като за целта е облекчил фискалните ограничения и допуска по-големи инвестиции чрез заемно финансиране.

Според същите източници европейските съюзници от НАТО са увеличили разходите си за отбрана с над 100 млрд. евро за последните 12 месеца, като Германия е повишила своите с около 25 млрд. евро до 124 млрд. евро.