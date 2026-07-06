Мерц е обсъдил с Тръмп разходите за отбрана и усилията на Германия преди срещата на НАТО

Германският канцлер Фридрих Мерц е използвал неотдавнашен телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да разясни усилията на Германия за увеличаване на разходите за отбрана. Това съобщават правителствени източници, цитирани от ДПА, предава БТА.
Според информацията Мерц се е обадил на Тръмп в петък, за да го поздрави по повод 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. В разговора двамата са обсъдили и предстоящата среща на върха на НАТО, която започва утре на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и част от съюзниците.
Темата за отбранителните разходи остава основен източник на напрежение, след като Тръмп многократно критикува европейските държави за това, което определя като несправедливо разпределение на тежестта в алианса.
Миналата година страните от НАТО се ангажираха да увеличат военните си разходи от 2 на 3,5% от БВП до 2035 г., като допълнителни 1,5% да бъдат насочени към свързани области като инфраструктура.
Тръмп обаче продължава критиките си, включително в публикации в социалната мрежа „Трут соушъл“, където определи разходите за отбрана на съюзниците като „смехотворни“ и включи и Германия сред примерите.
Според германски правителствени източници Мерц е заявил на Тръмп, че използваните от него данни вече не са актуални. Берлин планира да увеличи разходите си за отбрана до 3,5% от БВП до 2029 г., като за целта е облекчил фискалните ограничения и допуска по-големи инвестиции чрез заемно финансиране.
Според същите източници европейските съюзници от НАТО са увеличили разходите си за отбрана с над 100 млрд. евро за последните 12 месеца, като Германия е повишила своите с около 25 млрд. евро до 124 млрд. евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #14
19:24 06.07.2026
2 НМП
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мерца ша си оди при Шолца и Стармъра. После и Макарона ша ги посети. НМП.
19:30 06.07.2026
3 Ппп
19:30 06.07.2026
4 С ТАКИВА НАЗНАЧЕНИ
19:30 06.07.2026
5 тоя е абсолютен предател
19:36 06.07.2026
6 ОЧЕВИДНО Е
19:36 06.07.2026
7 Луганск
Каква мярка, че Тръмп са двама дебили! Германия и САЩ са недостатъчни! Западният гнусен гнил свят се разпада и се разпада! Всички евреи и англосаксонци ще трябва да отговорят за престъпленията си, много от тях ще умрат! Англосаксонските и еврейските фашисти ще бъдат унищожени!
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #17
19:36 06.07.2026
8 Бай Ганьо
Коментиран от #11, #20
19:40 06.07.2026
9 Чипишефффф
Коментиран от #12
19:40 06.07.2026
10 Механик
Щото тя, Русия, нали е в дълбоко разпадане и няма бензин и кокоши яйца. Та, кой ша напада розовите понита? М?
19:41 06.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пиночет
До коментар #9 от "Чипишефффф":Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай
Коментиран от #15, #16, #18
19:41 06.07.2026
13 Мърцата
19:43 06.07.2026
14 Ами виж, кои са
До коментар #1 от "Последния Софиянец":собственците и шефовете на Блек Рок? Еми тези са, които въртят най-големия алъж вериж в нашият свят! И в Укра, пак са тези! И в Европа и в САЩ, пак тези печатят "пари" и ни баламосват, че те са "най-богатите"! Ама с печатене и баба знае... Просто народите сме наивни и приемаме тази система за нормална... Паразити ще има, докато има за тях мегдан, наивници, които тези да ограбват и баламосват, лъжат и мажат, само в тяхна полза! Те били, моля ти се, "най-богатите"? И как са ги изкарали те тези "пари"? С копаене на ниви? С отглеждане на пшеница? Индустрия??? Не, само с писане на нули и цифри в компютрите... Давали били "кредити"? Ха-ха....
19:43 06.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Атина Палада
До коментар #12 от "Пиночет":Путин закъсня , Урсула и Кая го изпревариха и изтъргуваха вече Европа на Китай!
19:45 06.07.2026
17 О, ама те са решили
До коментар #7 от "Луганск":на всяка цена те да си останат "шефовете" на тази планета! И са готови и атомна война или пак "ковидарни вируси" и всякакви али-бали да направят, само и само те да си останат "най-важните"! Така че, рано е да се радваме, че били умирали... Те вече искат да предизвикат и "ограничена атомна война в Европа"... Силно предизвикват Русия да я почне. Особено островяните от пропадналата империя, са много агресивни. НО, дали ще остане само ограничена? И колко народ ще гушне букета, заради тези психопати? Алчни и ненаситни... Това е "клуба на богатите"! Добре дошли и се гответе за песента : "Хотел Калифорния"!
19:49 06.07.2026
18 Шпек
До коментар #12 от "Пиночет":А БГ Летеца предаде ключовете на държавата на Rдoган преди и пушка да пукне.
Коментиран от #19
19:49 06.07.2026
19 Абе вече е ясно
До коментар #18 от "Шпек":Тези, които идват на власт, забравят бързо тези, които са ги избрали... И веднага се подчиняват на световната мафия. А които не искат, става с тях, като с Мадуро, Милошевич, Садам Хюсейн и Кадафи... Това е истината за великите права на човека, свободата и демокрацията!
19:56 06.07.2026
20 Абе ейййй
До коментар #8 от "Бай Ганьо":Мерц е искал да се снима с Тръмп .
Ама камерата му не работи и ВАГ скоро спира ако не го купят Китай.
20:03 06.07.2026
21 Тръмп просто иска
20:41 06.07.2026