Тайван разкритикува Китай заради натиск срещу планове за ново представителство в Австралия

Тайванското Министерство на външните работи отказа в неделя да потвърди публикации, според които страната планира да открие ново представителство в австралийския град Пърт, като същевременно разкритикува Китай за опитите му да възпрепятства международните контакти на Тайван.

Реакцията идва след публикация на австралийското издание The West Australian, според която Тайван е предложил да открие четвърто представителство в Австралия, което е предизвикало официален протест от страна на Пекин.

Според вестника тайванското представителство в Австралия е потвърдило, че по-рано тази година е внесло предложение за откриване на офис в Пърт, който да допълни съществуващото представителство в Канбера и офисите в Сидни, Мелбърн и Бризбейн.

Позовавайки се на неназовани китайски представители, изданието съобщава, че посолството на Китай в Канбера е отправило официален протест до австралийското Министерство на външните работи и търговията с искане предложението да бъде отхвърлено.

„Федералното правителство трябва да осъзнае, че въпросът за Тайван е най-чувствителният в отношенията между нашите две държави и Австралия трябва стриктно да спазва политиката за „един Китай“, е цитиран неназован китайски представител.

От австралийското външно министерство отказаха да коментират дали предложението на Тайван ще бъде одобрено или отхвърлено.

Австралия прекратява дипломатическите си отношения с Република Китай (Тайван) и признава Китайската народна република през 1972 г., като официално следва политика на „един Китай“.

В отговор на запитване на CNA тайванското външно министерство осъди това, което определи като продължаващи и неоснователни опити на Пекин да възпрепятства международните контакти на Тайван.

„Китайската народна република няма право да коментира отношенията на Тайван с други държави“, заявиха от министерството.

Ведомството обаче не потвърди информацията за евентуално откриване на представителство в Пърт, като посочи единствено, че „няма допълнителна информация“ по въпроса.

От Министерството на външните работи добавиха, че Тайван високо цени дългогодишното си приятелско и взаимноизгодно партньорство с Австралия и ще продължи да работи със съмишленици за насърчаване на мира, стабилността и просперитета в региона.