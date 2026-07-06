Тайван открива ново представителство в американския град Финикс

Тайван ще открие ново представителство в град Финикс, щата Аризона, за да разшири сътрудничеството със Съединените щати в сферите на икономиката, технологиите, образованието и веригите за доставки. Това съобщи тайванското Министерство на външните работи.

В официално изявление министерството посочва, че Финикс се превръща във все по-значим технологичен център благодарение на нарастващите инвестиции на тайванската полупроводникова индустрия в региона.

Ключова роля за това има Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – най-големият производител на полупроводници по договор в света, чийто производствен комплекс в Аризона привлича все повече тайвански доставчици да изграждат свои бази в района.

Първата фабрика на TSMC в Аризона започна серийно производство през четвъртото тримесечие на 2024 г. Изграждането на втората фабрика вече е завършено, като производството в нея се очаква да започне през втората половина на 2027 г., а трета фабрика е в процес на строителство.

По-рано тази година Тайван и град Финикс подписаха меморандум за разбирателство, насочен към подготовката на висококвалифицирани кадри и разширяване на сътрудничеството в индустриите, базирани на изкуствен интелект.

От Министерството на външните работи не посочиха кога новото представителство ще започне работа.

След откриването му офисът във Финикс ще стане 14-ото представителство на Тайван в Съединените щати наред с тези във Вашингтон, Ню Йорк, Бостън, Сан Франциско, Лос Анджелис, Атланта, Сиатъл, Хюстън, Чикаго, Хонолулу, Денвър, Маями и Гуам.

От American Institute in Taiwan (AIT) приветстваха решението, като заявиха, че то е доказателство за силата, дълбочината и устойчивото развитие на партньорството между САЩ и Тайван.

Според института Аризона се утвърждава като динамичен център на тайванската високотехнологична индустрия в Съединените щати, привличайки все повече компании от веригата за доставки и укрепвайки сътрудничеството между двете страни в областта на полупроводниците и авангардните технологии.