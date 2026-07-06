Проучване: Все повече тайванци отхвърлят бъдещо обединение с Китай

Делът на тайванците, които отхвърлят евентуално бъдещо обединение с Китай, се е увеличил с 22,7 процентни пункта през последните две десетилетия, докато Пекин постепенно разширява законодателството си, насочено към Тайван.
Според последното проучване на тайванския Съвет по въпросите на континентален Китай (MAC), проведено през март и цитирано от Liberty Times, 33,9% от анкетираните подкрепят запазването на сегашното положение за неопределено време. Това е най-предпочитаният от шестте възможни отговора.
Подкрепата за запазване на статуквото с решение на по-късен етап дали Тайван да поеме към независимост или обединение е спаднала до 24,1%.
Проучването показва още, че 27,8% подкрепят незабавно или бъдещо обявяване на независимост, докато едва 7,8% са за незабавно или бъдещо обединение с Китай.
Когато се обединят хората, които подкрепят независимостта, с онези, които предпочитат безсрочно запазване на статуквото, се оказва, че общо 61,7% от анкетираните отхвърлят обединението с Китай.
За сравнение, през 2005 г. най-разпространената позиция е била запазване на статуквото с решение на по-късен етап, подкрепяна от 40,5% от участниците.
Тогава 19% са предпочитали безсрочно запазване на сегашното положение, 20% са били за бъдеща или незабавна независимост, а 13,8% са подкрепяли бъдещо или незабавно обединение.
Общият дял на анкетираните, които фактически са отхвърляли обединението с Китай, е бил 39% през 2005 г., което означава увеличение с 22,7 процентни пункта до настоящото изследване.
Според публикацията през последните 21 години Китай е приел редица закони, които засягат Тайван, сред които Закона срещу отделянето (Anti-Secession Law) от 2005 г. и т.нар. „22 становища“, предвиждащи санкции срещу определяни от Пекин като „заклети привърженици на независимостта на Тайван“.
Най-новият подобен нормативен акт — Законът за насърчаване на етническото единство и прогрес — влезе в сила в сряда.
Проучването е проведено от Election Study Center at National Chengchi University чрез телефонни интервюта в периода 19–23 март.
Анкетирани са 1 138 души. Изследването е с 95% доверителен интервал и статистическа грешка от ±2,91 процентни пункта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Говорит Москва
21:24 06.07.2026
2 иван костов
21:28 06.07.2026
3 Госあ
Коментиран от #5
21:29 06.07.2026
4 Та па некой ще ги пита
Народът никъде няма думата. Кво решат богаташите с трилионите и милиардите, това ще стане! А може и с оръжия и война да го решават?
21:46 06.07.2026
5 Каталунците направиха
До коментар #3 от "Госあ":народен референдум. Мнозинството реши да се отдели от Испания. НО, урсилите в Брюксел решиха, че "народните референдуми не се признават в съюза"! А в Швейцария, която е демокрация, най-редовно за важни неща се провеждат народни референдуми.
Та до тука с некви демокрации и ала бала в "клуба на богатите"!
21:50 06.07.2026
6 Анонимен
22:18 06.07.2026