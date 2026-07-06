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Проучване: Все повече тайванци отхвърлят бъдещо обединение с Китай
  Тема: Тайван

Проучване: Все повече тайванци отхвърлят бъдещо обединение с Китай

6 Юли, 2026 21:16 584 6

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За две десетилетия делът на противниците на обединението е нараснал с близо 23 процентни пункта на фона на засилващия се натиск от Пекин

Проучване: Все повече тайванци отхвърлят бъдещо обединение с Китай - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Делът на тайванците, които отхвърлят евентуално бъдещо обединение с Китай, се е увеличил с 22,7 процентни пункта през последните две десетилетия, докато Пекин постепенно разширява законодателството си, насочено към Тайван.

Според последното проучване на тайванския Съвет по въпросите на континентален Китай (MAC), проведено през март и цитирано от Liberty Times, 33,9% от анкетираните подкрепят запазването на сегашното положение за неопределено време. Това е най-предпочитаният от шестте възможни отговора.

Подкрепата за запазване на статуквото с решение на по-късен етап дали Тайван да поеме към независимост или обединение е спаднала до 24,1%.

Проучването показва още, че 27,8% подкрепят незабавно или бъдещо обявяване на независимост, докато едва 7,8% са за незабавно или бъдещо обединение с Китай.

Когато се обединят хората, които подкрепят независимостта, с онези, които предпочитат безсрочно запазване на статуквото, се оказва, че общо 61,7% от анкетираните отхвърлят обединението с Китай.

За сравнение, през 2005 г. най-разпространената позиция е била запазване на статуквото с решение на по-късен етап, подкрепяна от 40,5% от участниците.

Тогава 19% са предпочитали безсрочно запазване на сегашното положение, 20% са били за бъдеща или незабавна независимост, а 13,8% са подкрепяли бъдещо или незабавно обединение.

Общият дял на анкетираните, които фактически са отхвърляли обединението с Китай, е бил 39% през 2005 г., което означава увеличение с 22,7 процентни пункта до настоящото изследване.

Според публикацията през последните 21 години Китай е приел редица закони, които засягат Тайван, сред които Закона срещу отделянето (Anti-Secession Law) от 2005 г. и т.нар. „22 становища“, предвиждащи санкции срещу определяни от Пекин като „заклети привърженици на независимостта на Тайван“.

Най-новият подобен нормативен акт — Законът за насърчаване на етническото единство и прогрес — влезе в сила в сряда.

Проучването е проведено от Election Study Center at National Chengchi University чрез телефонни интервюта в периода 19–23 март.

Анкетирани са 1 138 души. Изследването е с 95% доверителен интервал и статистическа грешка от ±2,91 процентни пункта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Говорит Москва

    5 6 Отговор
    Кой ще иска да се обедини с червени

    21:24 06.07.2026

  • 2 иван костов

    5 6 Отговор
    Тайван е част от Китай, какво си мислят местните, никой не го интересува! САЩ са признали Тайван за част от Китай, както и ООН!

    21:28 06.07.2026

  • 3 Госあ

    7 3 Отговор
    Аз викам независима китайска агенция да проучи въпроса с отцепването на автономния щат Калифорния от Краварника ! А с каталунците кʼво стаа ? Гренландия май ше е бадева !

    Коментиран от #5

    21:29 06.07.2026

  • 4 Та па некой ще ги пита

    3 1 Отговор
    Кво искат и дали са живи?
    Народът никъде няма думата. Кво решат богаташите с трилионите и милиардите, това ще стане! А може и с оръжия и война да го решават?

    21:46 06.07.2026

  • 5 Каталунците направиха

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    народен референдум. Мнозинството реши да се отдели от Испания. НО, урсилите в Брюксел решиха, че "народните референдуми не се признават в съюза"! А в Швейцария, която е демокрация, най-редовно за важни неща се провеждат народни референдуми.
    Та до тука с некви демокрации и ала бала в "клуба на богатите"!

    21:50 06.07.2026

  • 6 Анонимен

    1 1 Отговор
    Какво има да се обединяват? Тайван си е Китайски остров и територия. Чан Кай Ши бяга с армията си там и прави диктатура, отцепвайки Тайванските острви от Китай. Никой не признава тази държава Тайван. Отидете в Китай и кажете, Тайван е отделна държава....може и на стадиона да отидете. Имаше един случей 2018, когато живеех там. Американец носеше карта на, която Тайван беше с друг цвят от Китай(като отделна държава). Глобиха го 35000$ и го репатрираха на мига. Късмет, че не лежа в затвора. ;)

    22:18 06.07.2026