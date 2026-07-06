Проучване: Все повече тайванци отхвърлят бъдещо обединение с Китай

Делът на тайванците, които отхвърлят евентуално бъдещо обединение с Китай, се е увеличил с 22,7 процентни пункта през последните две десетилетия, докато Пекин постепенно разширява законодателството си, насочено към Тайван.

Според последното проучване на тайванския Съвет по въпросите на континентален Китай (MAC), проведено през март и цитирано от Liberty Times, 33,9% от анкетираните подкрепят запазването на сегашното положение за неопределено време. Това е най-предпочитаният от шестте възможни отговора.

Подкрепата за запазване на статуквото с решение на по-късен етап дали Тайван да поеме към независимост или обединение е спаднала до 24,1%.

Проучването показва още, че 27,8% подкрепят незабавно или бъдещо обявяване на независимост, докато едва 7,8% са за незабавно или бъдещо обединение с Китай.

Когато се обединят хората, които подкрепят независимостта, с онези, които предпочитат безсрочно запазване на статуквото, се оказва, че общо 61,7% от анкетираните отхвърлят обединението с Китай.

За сравнение, през 2005 г. най-разпространената позиция е била запазване на статуквото с решение на по-късен етап, подкрепяна от 40,5% от участниците.

Тогава 19% са предпочитали безсрочно запазване на сегашното положение, 20% са били за бъдеща или незабавна независимост, а 13,8% са подкрепяли бъдещо или незабавно обединение.

Общият дял на анкетираните, които фактически са отхвърляли обединението с Китай, е бил 39% през 2005 г., което означава увеличение с 22,7 процентни пункта до настоящото изследване.

Според публикацията през последните 21 години Китай е приел редица закони, които засягат Тайван, сред които Закона срещу отделянето (Anti-Secession Law) от 2005 г. и т.нар. „22 становища“, предвиждащи санкции срещу определяни от Пекин като „заклети привърженици на независимостта на Тайван“.

Най-новият подобен нормативен акт — Законът за насърчаване на етническото единство и прогрес — влезе в сила в сряда.

Проучването е проведено от Election Study Center at National Chengchi University чрез телефонни интервюта в периода 19–23 март.

Анкетирани са 1 138 души. Изследването е с 95% доверителен интервал и статистическа грешка от ±2,91 процентни пункта.