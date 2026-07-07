Черната статистика расте: Жертвите от земетресенията във Венецуела достигнаха 3535 души

Броят на потвърдените смъртни случаи след опустошителното двойно земетресение, което разтърси северното крайбрежие на Венецуела в края на миналия месец, официално нарасна до 3535 души.

Данните бяха оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес и потвърдени от здравното министерство на страната. Новата равносметка показва сериозен скок спрямо предходните дни, когато жертвите бяха 3342.

Сеизмичният феномен и разрушенията

Бедствието връхлетя страната вечерта на 24 юни 2026 г., когато северните и централните части на Венецуела бяха ударени от т.нар. „двоен трус“ (earthquake doublet) в рамките на едва 39 секунди. Първото земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер послужи като предвестник, последвано незабавно от основния унищожителен трус с магнитуд 7,5. Епицентърът бе локализиран в щата Яракуй, но вълната нанесе тежки структурни щети на столицата Каракас и буквално изравни със земята цели квартали в крайбрежния щат Ла Гуайра.

Официално се съобщава за 856 засегнати големи сгради, от които 190 са напълно срутени. Предварителните сателитни оценки на НАСА обаче сочат, че близо 58 000 постройки в шест щата са претърпели някакъв вид щети или са разрушени. Директните икономически загуби за инфраструктурата и сградния фонд вече надхвърлят 37 милиарда долара.

Хуманитарна криза и десетки хиляди изчезнали

Повече от 16 700 души са хоспитализирани с различни наранявания. Колапсът на крехката здравна система във Венецуела обаче поставя оцелелите под сериозен риск от разпространение на инфекциозни болести и недостиг на основни медикаменти.

Най-тревожна остава съдбата на изчезналите лица. Докато правителството признава за „хиляди в неизвестност“, независими бази данни за проследяване на изчезнали хора (като Desaparecidos Terremoto Venezuela) и международни организации оценяват броя им на между 31 000 и 41 000 души, за които се предполага, че все още са погребани под отломките. ООН и УНИЦЕФ алармират, че около 1,8 милиона души, включително 680 000 деца, се нуждаят от спешна хуманитарна помощ.

Обществено недоволство и политически отзвук

Дванадесет дни след бедствието чуждестранните спасителни екипи – включително специализирани отряди от САЩ, Италия, Испания и Аржентина – започнаха да прекратяват издирвателните акции и да напускат страната, тъй като шансовете за откриване на оцелели под развалините вече са нищожни. Това остави местните жители сами, често с подръчни средства или с наета на собствени купони техника, да копаят в търсене на телата на своите близки.

Влошаващата се ситуация предизвика вълна от гняв сред населението. Гражданите и доброволците обвиняват администрацията в Каракас за пълна липса на подготовка за бедствия, лошо качество на държавното строителство и закъсняла реакция, като официална информация беше пусната едва шест часа след първите трусове. В официална реч по случай Деня на независимостта временната президентка Делси Родригес остро отхвърли обвиненията за неадекватно управление на кризата и обяви старта на програмата „Възраждане на Венецуела“, насочена към възстановяване на инфраструктурата с начален фонд от 200 милиона долара. Експертите обаче подчертават, че реалната сума за възстановяване ще бъде десетки пъти по-голяма.