ОПЕК+ увеличава добива на петрол със 188 000 барела дневно от август

Алиансът на Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори (ОПЕК+) одобри ново увеличение на производствените квоти за суров петрол, което ще влезе в сила от август 2026 г.

Решението беше взето по време на онлайн заседание на министрите от картела.

Кои държави увеличават производството?

Общо седем основни производители в рамките на петролния пакт ще повишат своите обеми с 188 000 барела на ден. Това са:

Саудитска Арабия

Русия

Ирак

Кувейт

Казахстан

Алжир

Оман

Това е петият пореден месец, в който държавите поетапно отменят допълнителните доброволни съкращения от 1,65 млн. барела дневно, договорени първоначално през 2023 г.

Причини за решението и пазарен контекст

Основният двигател зад разхлабването на ограниченията е постепенното нормализиране на корабоплаването в Близкия изток. Търговският трафик през стратегическия Ормузки проток започна да се възстановява след подписването на временно споразумение между САЩ и Иран. Поради конфликта в региона през първата половина на годината, редица държави от Персийския залив бяха принудени да ограничат реалния си износ, тъй като танкерите им нямаше как да преминават безопасно. Към момента Саудитска Арабия и Кувейт вече отчитат сериозен ръст в транспортираните количества суровина.

Същевременно картелът се сблъсква и с вътрешни предизвикателства. Обединените арабски емирства (ОАЕ) напуснаха официално алианса през май, за да произвеждат самостоятелно, а Ирак продължава да настоява за ревизия и увеличение на собствената си индивидуална квота.

Реакция на международните борси

Новината за допълнителното предлагане веднага оказа натиск върху международните пазари, тласкайки цените надолу:

Международният бенчмарк сорт Брент падна под границата от 72 долара за барел .

падна под границата от . Американският лек суров петрол (WTI) се търгува на нива около 68,5 долара за барел.

Поевтиняването се отдава не само на решението на ОПЕК+, но и на по-слабия внос от страна на Китай и координираното освобождаване на стратегически резерви от Международната агенция по енергетика (МАЕ). Следващото заседание на Мониторинговия комитет на ОПЕК+ е насрочено за 2 август 2026 г., когато пазарните условия ще бъдат оценени отново.