Огненен ад в Южна Европа: Стотици огнеборци срещу стихията, „Тур дьо Франс“ затвори финала си за фенове

Европа е обхваната от критична вълна от горски пожари, която мобилизира стотици огнеборци в Южна Франция и Гърция. Екстремните горещини с температури над 40°C и силните ветрове усложняват овладяването на огъня и наложиха масови евакуации. Критичната ситуация пряко засегна и най-голямото колоездачно състезание в света – „Тур дьо Франс“ наложи пълна забрана за публика в края на третия си етап.

Ситуацията във Франция и безпрецедентният ход на „Тур дьо Франс“

В Южна Франция най-критично е положението в департамента Източни Пиренеи, близо до град Перпинян. Огромен пожар, разпрострял се на фронт от 18 километра, изпепели над 1500 хектара земя и наложи спешната евакуация на повече от 10 000 души от десетки села. Около 750 пожарникари, подкрепени от 200 специализирани машини и въздушна техника, се борят с пламъците при силен вятър и нулева видимост.

Поради непосредствената близост на огъня, префектът на департамента Пиер Рено дьо ла Мот и директорът на „Тур дьо Франс“ Кристиан Прюдом взеха извънредно решение за третия етап на състезанията (от Гранолиерс до Лес Англ). Последните 40 километра от трасето на френска територия останаха напълно затворени за зрители. Властите наложиха следните ограничения:

Пълна забрана на достъпа: На публиката е забранено да се събира по маршрута и в зоната на финала в Лес Англ.

На публиката е забранено да се събира по маршрута и в зоната на финала в Лес Англ. Спиране на реклама: Традиционният рекламен керван, който предхожда колоездачите, изобщо не бе допуснат на френска територия.

Традиционният рекламен керван, който предхожда колоездачите, изобщо не бе допуснат на френска територия. Минимум ресурс: По пътя przeминаха единствено състезателите и най-необходимите организационни автомобили, за да не се ангажират спасителни екипи, нужни на огневия фронт.

Огнената стихия в Гърция

На другия край на Южна Европа, Гърция е регистрирала десетки нови пожари през последните 48 часа. В северната част на страната край Солун, силен пожар избухна в завод за рециклиране. Огънят обхвана и съседни фабрики, което принуди властите да евакуират три квартала и дом за хора със специални нужди.

Жителите на втория по големина гръцки град бяха призовани да останат по домовете си и да държат прозорците си плътно затворени заради опасен токсичен дим, който покри градския център. Друг голям пожар избухна в борови гори в района на Мандра, западно от Атина, където бяха изпратени над 200 пожарникари и близо 30 самолета за гасене.

Международна помощ и климатичен контекст

Европейският съюз вече активира механизма за споделяне на ресурси „RescEU“. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че четири противопожарни самолета от Кипър и Швеция се изпращат в помощ на френските огнеборци.

Експертите и местните служби предупреждават, че поради климатичните промени и екстремно горещото лято, активният сезон на пожарите в Европа е започнал с месец по-рано от обичайното, а рискът за нови огнища в Испания, Португалия и Балканите остава критично висок.