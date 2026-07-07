Голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция

Голяма е опасността от възникване на пожари днес в Гърция, съобщава обществената телевизия ЕРТ, позовавайки се на министерството на климатичната криза и гражданската защита, предаде БТА.

Най-голяма е опасността за възникване на пожари на остров Крит и островите Хиос, Самос, Икария в Егейско море.

От Гражданска защита призовават гражданите да са внимателни и да избягват действия, които биха могли да причинят пожари.

В последните дни в Гърция възникнаха серия от пожари.

Сериозни за здравето на гражданите са последствията от големия пожар, избухнал в събота вечерта в района на Солун, посочва електронното издание на гръцкия в. "Та неа". След продължителна борба огнената стихия беше потушена.

При пожара обаче изгоряха два завода, единият от които за рециклиране на отпадъци. Заради горенето на пластмасата над града се издигна голям облак с токсични вещества. Облакът вече се е разпространил в голям радиус, като е достигнал полуостров Пелопонес и Атина, и според специалисти има опасност за общественото здраве, се посочва в информацията на "Та неа". Експертите съветват да се използват предпазни маски, особено от уязвими групи като деца, възрастни хора и хора, страдащи от дихателни проблеми.

Очаква се Солунският университет "Аристотел" да публикува данни за химическия състав на облака. Издадени бяха предупреждения да не се отварят прозорци и да се избягва миенето на открити пространства с водоструйка, за да не се отделят опасни частици в атмосферата.