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Голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция

Голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция

7 Юли, 2026 10:06 450 7

  • горски пожари-
  • гърция-
  • пожари-
  • климат

От Гражданска защита призовават гражданите да са внимателни и да избягват действия, които биха могли да причинят пожари

Голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голяма е опасността от възникване на пожари днес в Гърция, съобщава обществената телевизия ЕРТ, позовавайки се на министерството на климатичната криза и гражданската защита, предаде БТА.

Най-голяма е опасността за възникване на пожари на остров Крит и островите Хиос, Самос, Икария в Егейско море.

От Гражданска защита призовават гражданите да са внимателни и да избягват действия, които биха могли да причинят пожари.

В последните дни в Гърция възникнаха серия от пожари.

Сериозни за здравето на гражданите са последствията от големия пожар, избухнал в събота вечерта в района на Солун, посочва електронното издание на гръцкия в. "Та неа". След продължителна борба огнената стихия беше потушена.

При пожара обаче изгоряха два завода, единият от които за рециклиране на отпадъци. Заради горенето на пластмасата над града се издигна голям облак с токсични вещества. Облакът вече се е разпространил в голям радиус, като е достигнал полуостров Пелопонес и Атина, и според специалисти има опасност за общественото здраве, се посочва в информацията на "Та неа". Експертите съветват да се използват предпазни маски, особено от уязвими групи като деца, възрастни хора и хора, страдащи от дихателни проблеми.

Очаква се Солунският университет "Аристотел" да публикува данни за химическия състав на облака. Издадени бяха предупреждения да не се отварят прозорци и да се избягва миенето на открити пространства с водоструйка, за да не се отделят опасни частици в атмосферата.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съчки събирам

    2 0 Отговор
    Тези не разбраха ли най - после, че някой умишлено пали. Възможна е и организация.

    10:16 07.07.2026

  • 2 краси

    1 0 Отговор
    ми сега кой ша гаси,Русия нема да прати самолети и да паднат на колене

    Коментиран от #5

    10:23 07.07.2026

  • 3 то гърция е нормално да е с много пожари

    0 0 Отговор
    тая година почнаха късно . с тея цени лесно ще наемат 50 самолета да гасят по лесния начин . и винаги пожара се прехвърля през границата у нас .

    10:25 07.07.2026

  • 4 Не само в Гърция

    1 0 Отговор
    Не само в Гърция е голяма опасността. И в България е голяма. Не правете глупости!

    10:35 07.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гунчо

    1 0 Отговор
    Те руснаците си имат достатъчно обекти за гасене.

    10:38 07.07.2026

  • 7 ЗИЛ 117

    0 0 Отговор
    В завода в село Вишнево близо до Киев имаше снаряди U-238 APFSDS, подкалибрени снаряди със сърцевина от обеднен уран. На жителите беше забранено да излизат навън или да отварят прозорци. Евакуацията е в ход. Повече от 1500 души ще бъдат евакуирани.

    10:43 07.07.2026

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