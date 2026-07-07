Кипър внедрява изкуствен интелект за по-точни прогнози на опасни природни явления

Кипър ще използва технологии с изкуствен интелект за изготвяне на по-прецизни прогнози за опасни природни явления. Това съобщава електронното издание на кипърския вестник „Филелефтерос“, предава БТА.

Като част от проекта в страната ще бъде инсталирана специализирана система за получаване на данни от метеорологичните спътници на Европейската организация за използване на метеорологични сателити. Системата ще осигурява достъп в реално време до ключова информация, необходима за прогнозиране на екстремни метеорологични явления и навременно издаване на предупреждения.

Стойността на проекта възлиза на 460 000 евро, като за достъп до сателитните данни Кипър ще заплаща годишна такса в размер на 120 000 евро.

Предвижда се също значително повишаване на защитата срещу кибератаки на системите за наблюдение и прогнозиране на времето. Плановете включват изграждането на модерна инфраструктура, която ще използва изкуствен интелект, радари и сателитни технологии за анализ на данните и издаване на предупреждения, базирани на очакваните последици от природните явления.

Новата система ще предоставя анализирана сателитна информация в реално време на пожарната служба, гражданската защита и авиационните власти, за да могат службите да реагират по-бързо при извънредни ситуации.

Проектът предвижда още разширяване на сътрудничеството с европейски организации чрез използването на специализирани математически модели, както и инсталиране на нови метеорологични станции на територията на Кипър с цел повишаване на точността на измерванията и прогнозите.