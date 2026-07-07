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От фронта! Москва съобщава за свалени украински дронове и ракети, Киев информира за поразени руски отбранителни предприятия
  Тема: Украйна

От фронта! Москва съобщава за свалени украински дронове и ракети, Киев информира за поразени руски отбранителни предприятия

7 Юли, 2026 16:33 1 418 33

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • крим-
  • олександър сирски-
  • володимир зеленски

Руски военнослужещи поеха контрола над Петро-Ивановка в Харковска област, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС

От фронта! Москва съобщава за свалени украински дронове и ракети, Киев информира за поразени руски отбранителни предприятия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили за последните 24 часа 11 управляеми авиационни бомби, 2 управляеми ракети с голям обсег "Нептун" и 797 дрона на украинската армия, съобщи министерството на отбраната в Москва, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 управляеми авиационни бомби, 27 реактивни снаряда от системата за залпов огън ХАЙМАРС, произведени в САЩ, 2 управляеми ракети с голям обсег "Нептун" и 797 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, заявиха от ведомството.

Руското министерство на отбраната направи и обобщение на унищожените от началото на специалната военна операция украински оръжия: 673 самолета, 284 хеликоптера, 176 303 безпилотни летателни апарата, 664 зенитни ракетни комплекси, 30 060 танка и други бронирани бойни машини, 1754 бойни машини за реактивни системи за залпов огън, 35 672 оръдия за полева артилерия и минохвъргачки, 65 824 единици специална военна автомобилна техника.

Руски военнослужещи поеха контрола над Петро-Ивановка в Харковска област, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС.

"Подразделения на групировката "Север" подобриха тактическото си положение. В резултат на решителни действия бе взето под контрол населеното място Петро-Ивановка в Харковска област", заявиха от ведомството.

Руското министерство на отбраната допълва, че подразделенията на групировката "Север" настъпват едновременно по няколко направления, за да създадат зона за сигурност на територията на Сумска и Харковска област.

От своя страна подразделения на украинските въоръжени сили са нанесли удари срещу две предприятия от руската отбранителна промишленост в Брянска област, както и срещу горивно депо на летището в Белгород, съобщи Укринформ, позовавайки се на съобщение на Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна във Фейсбук.

Укринформ също така съобщава, че през вчерашния ден, 6 юли, на фронта са били регистрирани 255 сблъсъка между въоръжените сили на Украйна и Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    18 18 Отговор
    Впечатляващо видео: Украинските сили проведоха снощи операция, при която бяха нападнати и ударени 8 руски танкера от сенчестия флот. Руският флот имаше задачата да доставя гориво до окупирания от Русия Крим в Украйна. Той беше унищожен.

    Коментиран от #5

    16:34 07.07.2026

  • 2 Трол

    11 6 Отговор
    Утре по същото време Киев ще алармира за свалени дронове, а Москва ще информира за поразени предприятия, вдругиден пак обратното.

    Коментиран от #15, #30

    16:35 07.07.2026

  • 3 Ом,омм,оммм, Омск

    11 9 Отговор
    Бууум 💥💥💥

    16:36 07.07.2026

  • 4 Мусорчик

    9 8 Отговор
    А чий е Крим? Роберт Бровди каза, че бил негов.

    16:38 07.07.2026

  • 5 Атина Палада

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Потвърждавам!!!

    16:39 07.07.2026

  • 6 Казано е

    7 3 Отговор
    Блажени са верващите, ами!

    16:41 07.07.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    8 9 Отговор
    Пълни Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И ☝️😄

    16:44 07.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Там, пред колонката

    14 6 Отговор
    О, възпей, Музо, великата Битка за Деветдесет и Петата туба разиграла се на петролния фронт пред заветната колонка №3 на бензиностанция „Роснефт“ някъде край Сизран!
    Чуйте този епос за съвременните руски гладиатори:

    Свещена нощ изгря над заветната верига,
    където опашка от Лади нервно се повдига.
    Въздухът ухае на евтин бензин, чесън и бяс,
    а пред цистерната плаче изчезваща нация в захлас.
    Напред пристъпва С.е.р.г.е.й – титан на тунинга клет,
    с анцуг „Адидас“, три ленти и поглед блед.
    По кожата му – шедьоври на родното тату-изкуство:
    на левия бицепс Русалка с кривогледство и чувство,
    на десния – гордо се шири Йероглиф за „Свобода“,
    който всъщност означава „Супа от телешки рога“.
    На корема му грее тигър, приличащ на бясна котка,
    нарисуван в затвора срещу шише топла водка.
    „Тук първи бях аз!“ – реве Серьогата с глас чутовен,
    готов за двубой епичен, петролен и съдбовен.
    Но насреща му излиза Игор – шофьор на Камаз,
    с шкембе като купол и татуиран на гърба Ал Пачино (но с екстравагантен разтегнат фас).
    Игор има на пръстите букви, изписани с крива игла,
    прочетени заедно, казват: „Б А Б А Я Г А“.
    На гърдите му – Сталин държи православен кръст,
    а под него с флумастер дописвано: „У.м.р.и, ама бъди пъргав и пръв!“.
    Сблъсъкът почна! О, титаничен, безмилостен бой!
    Не с мечове остри, а с пластмасови туби „Заводской“!
    С.е.р.г.е.й замахна с маркуча като нинджа от Твер,
    Игор отвърна с десен дебел, парфюмиран с Тройной одеколон за разкош и маниери.

    Коментиран от #12, #14, #19, #21

    16:45 07.07.2026

  • 11 Клоуна пусин 🤡💩

    14 8 Отговор
    Вече залозите са 87%, че "великия стратег" Пусин няма да е начело на московските монголи през 2027 г.

    16:47 07.07.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Там, пред колонката":

    Тва е ШЕДЬОВЪР 👍😁

    16:47 07.07.2026

  • 13 Кирил

    14 9 Отговор
    Както винаги, руската противовъздушна отбрана е свалила 2 пъти повече дронове отколкото Украйна е изстреляла. Русия винаги лъже: Катинската гора, подводничарите и парашутистите - наши предатели, които никога не е пращала в България, обявяването на война през 1944, която ни лъжат, че или е деветосептемврийско въстание, или е освобождение от фашизма, който идва точно на 9-ти септември, с идването на власт на простака и селяндура

    16:47 07.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 гост

    13 7 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Да де , ама в Москва и Петербург има по 2 км опашки на бензиностанциите и се бият на умиране , скоро и ще се стрелят направо , и не става въпрос някой да се повози , а че никой бизнес не може нито да си достави суровините и материалите , нито да си извози стоките , което вече се вижда и в магазините , за цените на горивата и стоките даже няма да говорим , вече въпроса е въобще да са налични !! Пък в Украйна що така няма такива работи , хахах !!

    16:52 07.07.2026

  • 16 Нека да пиша

    9 4 Отговор
    Вчера е бил поразен кораб със бензин и дизел ,около Керч..

    Коментиран от #20, #31

    16:53 07.07.2026

  • 17 Запознат

    7 3 Отговор
    ватата се бият за нафтата като дойде, стотици чакат на опашка.

    16:55 07.07.2026

  • 18 Клети, нещастни копейки 🤪

    10 5 Отговор
    Колко ли тъпо се чувстват копейките, че са заложили на това ходещо на токчета нищожеcтво Путлер ?!
    Няма как да не са разбрали, че този npocт милиционер е патологичен лъжец, крадец и убиец, не вярвам природата да е била толкова жестока и да не ги е снабдила поне с няколко мозъчни клетки.

    16:58 07.07.2026

  • 19 Нека да пиша

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Там, пред колонката":

    🤣😆това е класика .

    16:59 07.07.2026

  • 20 Соломон

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Нека да пиша":

    Не един а два танкера.Натоварени със по 7000тона гориво за Крим

    Коментиран от #25

    17:01 07.07.2026

  • 21 Ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Там, пред колонката":

    Точна крепостна действителност.

    17:03 07.07.2026

  • 22 Кремълски бандит

    7 1 Отговор
    Мьi хотели как лучше, а получилос как всегда - опять АбАсрАлис .

    17:06 07.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нека да пиша

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Преди около 2 дена -ако не се лъжа ,гледах как поразиха 4-ри кораба близо до акваторията между Крим(Керч) и Ейск(руския бряг) И,поразиха самолети ,и склад горивен в Армянск,и Джанкой .

    17:13 07.07.2026

  • 26 Дедо

    3 2 Отговор
    Кво сега, до Крим неможеш стигна по земя и по вода, а по въздух мое ли?

    17:19 07.07.2026

  • 27 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    5 7 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт. Нацистите от азоф бягат.

    Коментиран от #29, #33

    17:27 07.07.2026

  • 28 Трябва да се направи десант

    0 1 Отговор
    Като денят Д на американците във Франция на атламтическия бряг

    17:40 07.07.2026

  • 29 Генади

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Много интересно! От 5 години руснаците напредват по целия фронт, а украйнците бягат. При това положение, при което едните настъпват постоянно, а другите бягат, настъпващите за 5 години трябваше да са вече в Лисабон.

    Коментиран от #32

    17:40 07.07.2026

  • 30 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Нали поне ви е ясно , че за държава която е свикнала горивата да са по-евтини от водата и да са в неограничени количества , а разстоянията да са в десетки хиляди км , няма по-страшно нещо от горивна криза , защото това значи пълен блокаж !! НА ВСИЧКО !! Щото дори 90% от влаковете са на дизел !! И тоя "внос" , дето щял да спасява положението , хахаххахахах , пълен таш...к !! Ама пълен !!! Първо за да внесе нужното количество Раша трябва да спре целия износ на петрол и да прати ВСИЧКИ танкери да карат обратно бензин и дизел !! Което пък значи вместо да печели от петрола , да даде ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ пари за внос на горива !!! Щото никой няма да и ги подарява , още повече като знае , че е на зор , дори Беларус !!! И дори да имаше парите , а тя ги НЯМА , това е ВРЕМЕ , което тя също няма !!

    17:43 07.07.2026

  • 31 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Нека да пиша":

    КорабИ !!! Два на брой , а през нощта ще 8 (ОСЕМ) !!! Има вече списък с имената им !!

    17:45 07.07.2026

  • 32 Сметах,сметах

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Генади":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    17:48 07.07.2026

  • 33 Майор Деянов, на всеки километър

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    "...руската армия напредва..."

    Руската армия абасралась как всегда, напредва в кръг и надолу 👇 Руския ПРОВАЛ е неоспорим и в абсолютно всичко - от Космоса до галошите.
    ПЕТ години кански мъки, 1млн инвалида, 500 000 трупа за една ливада от 100 000кв км, с НАТО на всички граници и Украйна в НАТО. Достоевски и Дарвин аплодират прави.

    18:24 07.07.2026

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