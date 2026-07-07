От фронта! Москва съобщава за свалени украински дронове и ракети, Киев информира за поразени руски отбранителни предприятия

Руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили за последните 24 часа 11 управляеми авиационни бомби, 2 управляеми ракети с голям обсег "Нептун" и 797 дрона на украинската армия, съобщи министерството на отбраната в Москва, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"Системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 управляеми авиационни бомби, 27 реактивни снаряда от системата за залпов огън ХАЙМАРС, произведени в САЩ, 2 управляеми ракети с голям обсег "Нептун" и 797 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, заявиха от ведомството.
Руското министерство на отбраната направи и обобщение на унищожените от началото на специалната военна операция украински оръжия: 673 самолета, 284 хеликоптера, 176 303 безпилотни летателни апарата, 664 зенитни ракетни комплекси, 30 060 танка и други бронирани бойни машини, 1754 бойни машини за реактивни системи за залпов огън, 35 672 оръдия за полева артилерия и минохвъргачки, 65 824 единици специална военна автомобилна техника.
Руски военнослужещи поеха контрола над Петро-Ивановка в Харковска област, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС.
"Подразделения на групировката "Север" подобриха тактическото си положение. В резултат на решителни действия бе взето под контрол населеното място Петро-Ивановка в Харковска област", заявиха от ведомството.
Руското министерство на отбраната допълва, че подразделенията на групировката "Север" настъпват едновременно по няколко направления, за да създадат зона за сигурност на територията на Сумска и Харковска област.
От своя страна подразделения на украинските въоръжени сили са нанесли удари срещу две предприятия от руската отбранителна промишленост в Брянска област, както и срещу горивно депо на летището в Белгород, съобщи Укринформ, позовавайки се на съобщение на Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна във Фейсбук.
Укринформ също така съобщава, че през вчерашния ден, 6 юли, на фронта са били регистрирани 255 сблъсъка между въоръжените сили на Украйна и Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #5
16:34 07.07.2026
2 Трол
Коментиран от #15, #30
16:35 07.07.2026
3 Ом,омм,оммм, Омск
16:36 07.07.2026
4 Мусорчик
16:38 07.07.2026
5 Атина Палада
До коментар #1 от "хаха":Потвърждавам!!!
16:39 07.07.2026
6 Казано е
16:41 07.07.2026
7 Владимир Путин, президент
16:44 07.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Там, пред колонката
Чуйте този епос за съвременните руски гладиатори:
Свещена нощ изгря над заветната верига,
където опашка от Лади нервно се повдига.
Въздухът ухае на евтин бензин, чесън и бяс,
а пред цистерната плаче изчезваща нация в захлас.
Напред пристъпва С.е.р.г.е.й – титан на тунинга клет,
с анцуг „Адидас“, три ленти и поглед блед.
По кожата му – шедьоври на родното тату-изкуство:
на левия бицепс Русалка с кривогледство и чувство,
на десния – гордо се шири Йероглиф за „Свобода“,
който всъщност означава „Супа от телешки рога“.
На корема му грее тигър, приличащ на бясна котка,
нарисуван в затвора срещу шише топла водка.
„Тук първи бях аз!“ – реве Серьогата с глас чутовен,
готов за двубой епичен, петролен и съдбовен.
Но насреща му излиза Игор – шофьор на Камаз,
с шкембе като купол и татуиран на гърба Ал Пачино (но с екстравагантен разтегнат фас).
Игор има на пръстите букви, изписани с крива игла,
прочетени заедно, казват: „Б А Б А Я Г А“.
На гърдите му – Сталин държи православен кръст,
а под него с флумастер дописвано: „У.м.р.и, ама бъди пъргав и пръв!“.
Сблъсъкът почна! О, титаничен, безмилостен бой!
Не с мечове остри, а с пластмасови туби „Заводской“!
С.е.р.г.е.й замахна с маркуча като нинджа от Твер,
Игор отвърна с десен дебел, парфюмиран с Тройной одеколон за разкош и маниери.
Коментиран от #12, #14, #19, #21
16:45 07.07.2026
11 Клоуна пусин 🤡💩
16:47 07.07.2026
12 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "Там, пред колонката":Тва е ШЕДЬОВЪР 👍😁
16:47 07.07.2026
13 Кирил
16:47 07.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 гост
До коментар #2 от "Трол":Да де , ама в Москва и Петербург има по 2 км опашки на бензиностанциите и се бият на умиране , скоро и ще се стрелят направо , и не става въпрос някой да се повози , а че никой бизнес не може нито да си достави суровините и материалите , нито да си извози стоките , което вече се вижда и в магазините , за цените на горивата и стоките даже няма да говорим , вече въпроса е въобще да са налични !! Пък в Украйна що така няма такива работи , хахах !!
16:52 07.07.2026
16 Нека да пиша
Коментиран от #20, #31
16:53 07.07.2026
17 Запознат
16:55 07.07.2026
18 Клети, нещастни копейки 🤪
Няма как да не са разбрали, че този npocт милиционер е патологичен лъжец, крадец и убиец, не вярвам природата да е била толкова жестока и да не ги е снабдила поне с няколко мозъчни клетки.
16:58 07.07.2026
19 Нека да пиша
До коментар #10 от "Там, пред колонката":🤣😆това е класика .
16:59 07.07.2026
20 Соломон
До коментар #16 от "Нека да пиша":Не един а два танкера.Натоварени със по 7000тона гориво за Крим
Коментиран от #25
17:01 07.07.2026
21 Ха ха
До коментар #10 от "Там, пред колонката":Точна крепостна действителност.
17:03 07.07.2026
22 Кремълски бандит
17:06 07.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нека да пиша
До коментар #20 от "Соломон":Преди около 2 дена -ако не се лъжа ,гледах как поразиха 4-ри кораба близо до акваторията между Крим(Керч) и Ейск(руския бряг) И,поразиха самолети ,и склад горивен в Армянск,и Джанкой .
17:13 07.07.2026
26 Дедо
17:19 07.07.2026
27 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #29, #33
17:27 07.07.2026
28 Трябва да се направи десант
17:40 07.07.2026
29 Генади
До коментар #27 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Много интересно! От 5 години руснаците напредват по целия фронт, а украйнците бягат. При това положение, при което едните настъпват постоянно, а другите бягат, настъпващите за 5 години трябваше да са вече в Лисабон.
Коментиран от #32
17:40 07.07.2026
30 гост
До коментар #2 от "Трол":Нали поне ви е ясно , че за държава която е свикнала горивата да са по-евтини от водата и да са в неограничени количества , а разстоянията да са в десетки хиляди км , няма по-страшно нещо от горивна криза , защото това значи пълен блокаж !! НА ВСИЧКО !! Щото дори 90% от влаковете са на дизел !! И тоя "внос" , дето щял да спасява положението , хахаххахахах , пълен таш...к !! Ама пълен !!! Първо за да внесе нужното количество Раша трябва да спре целия износ на петрол и да прати ВСИЧКИ танкери да карат обратно бензин и дизел !! Което пък значи вместо да печели от петрола , да даде ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ пари за внос на горива !!! Щото никой няма да и ги подарява , още повече като знае , че е на зор , дори Беларус !!! И дори да имаше парите , а тя ги НЯМА , това е ВРЕМЕ , което тя също няма !!
17:43 07.07.2026
31 гост
До коментар #16 от "Нека да пиша":КорабИ !!! Два на брой , а през нощта ще 8 (ОСЕМ) !!! Има вече списък с имената им !!
17:45 07.07.2026
32 Сметах,сметах
До коментар #29 от "Генади":Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.
17:48 07.07.2026
33 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #27 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":"...руската армия напредва..."
Руската армия абасралась как всегда, напредва в кръг и надолу 👇 Руския ПРОВАЛ е неоспорим и в абсолютно всичко - от Космоса до галошите.
ПЕТ години кански мъки, 1млн инвалида, 500 000 трупа за една ливада от 100 000кв км, с НАТО на всички граници и Украйна в НАТО. Достоевски и Дарвин аплодират прави.
18:24 07.07.2026