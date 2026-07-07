Руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили за последните 24 часа 11 управляеми авиационни бомби, 2 управляеми ракети с голям обсег "Нептун" и 797 дрона на украинската армия, съобщи министерството на отбраната в Москва, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 управляеми авиационни бомби, 27 реактивни снаряда от системата за залпов огън ХАЙМАРС, произведени в САЩ, 2 управляеми ракети с голям обсег "Нептун" и 797 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, заявиха от ведомството.

Руското министерство на отбраната направи и обобщение на унищожените от началото на специалната военна операция украински оръжия: 673 самолета, 284 хеликоптера, 176 303 безпилотни летателни апарата, 664 зенитни ракетни комплекси, 30 060 танка и други бронирани бойни машини, 1754 бойни машини за реактивни системи за залпов огън, 35 672 оръдия за полева артилерия и минохвъргачки, 65 824 единици специална военна автомобилна техника.

Руски военнослужещи поеха контрола над Петро-Ивановка в Харковска област, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС.

"Подразделения на групировката "Север" подобриха тактическото си положение. В резултат на решителни действия бе взето под контрол населеното място Петро-Ивановка в Харковска област", заявиха от ведомството.

Руското министерство на отбраната допълва, че подразделенията на групировката "Север" настъпват едновременно по няколко направления, за да създадат зона за сигурност на територията на Сумска и Харковска област.

От своя страна подразделения на украинските въоръжени сили са нанесли удари срещу две предприятия от руската отбранителна промишленост в Брянска област, както и срещу горивно депо на летището в Белгород, съобщи Укринформ, позовавайки се на съобщение на Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна във Фейсбук.

Укринформ също така съобщава, че през вчерашния ден, 6 юли, на фронта са били регистрирани 255 сблъсъка между въоръжените сили на Украйна и Русия.