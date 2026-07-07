Френски съд намали наказанието на Марин Льо Пен, запазва шанс за изборите през 2027 г.

Френски апелативен съд потвърди присъдата на Марин Льо Пен за неправомерно използване на средства от Европейския съюз, но намали забраната ѝ да заема изборни длъжности от пет години на 45 месеца, предава News.bg.

Съдът съкрати и наложеното наказание лишаване от свобода на три години, като две от тях са условни, а през останалата една година Льо Пен ще трябва да носи електронна гривна за проследяване. Първоначално тя беше осъдена на четири години затвор, две от които условно. Глобата от 100 000 евро остава в сила.

След решението лидерката на крайната десница запазва възможност да се кандидатира на президентските избори през 2027 г., въпреки че носенето на електронна гривна може да затрудни евентуалната ѝ предизборна кампания.

Льо Пен и още 26 представители на партията „Национален сбор“ бяха обвинени, че са използвали средства от Европейския парламент за изплащане на възнаграждения на партийни служители. При първоначалното решение тя и още осем души бяха признати за виновни в присвояване на публични средства.