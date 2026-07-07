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Френски съд намали наказанието на Марин Льо Пен, запазва шанс за изборите през 2027 г.

Френски съд намали наказанието на Марин Льо Пен, запазва шанс за изборите през 2027 г.

7 Юли, 2026 16:21 498 6

  • франция-
  • френски съд-
  • марин льо пен-
  • избори-
  • наказание

Льо Пен и още 26 представители на партията „Национален сбор“ бяха обвинени, че са използвали средства от Европейския парламент за изплащане на възнаграждения на партийни служители.

Френски съд намали наказанието на Марин Льо Пен, запазва шанс за изборите през 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френски апелативен съд потвърди присъдата на Марин Льо Пен за неправомерно използване на средства от Европейския съюз, но намали забраната ѝ да заема изборни длъжности от пет години на 45 месеца, предава News.bg.

Съдът съкрати и наложеното наказание лишаване от свобода на три години, като две от тях са условни, а през останалата една година Льо Пен ще трябва да носи електронна гривна за проследяване. Първоначално тя беше осъдена на четири години затвор, две от които условно. Глобата от 100 000 евро остава в сила.

След решението лидерката на крайната десница запазва възможност да се кандидатира на президентските избори през 2027 г., въпреки че носенето на електронна гривна може да затрудни евентуалната ѝ предизборна кампания.

Льо Пен и още 26 представители на партията „Национален сбор“ бяха обвинени, че са използвали средства от Европейския парламент за изплащане на възнаграждения на партийни служители. При първоначалното решение тя и още осем души бяха признати за виновни в присвояване на публични средства.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    3 10 Отговор
    Пак ще направи услуга на този който е срещу тази крава на путлер. Тоест всички задружно срещу нея ще са.

    Нормално. То цялата й "партия" е по наследство. А кравата е жадна за власт.

    Коментиран от #3

    16:27 07.07.2026

  • 2 добре

    7 3 Отговор
    дано догодина свари макароните
    на изборите
    чи иначе скоро масово булки с бурки
    и ще сменят шампанското с чай под зоркото око на брадатите талибани

    16:32 07.07.2026

  • 3 а пък злобния русофободебил

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    е жаден да джафка по Путин

    16:34 07.07.2026

  • 4 венсеремос

    3 0 Отговор
    Всъщност зад Вл. Вл. Путин е целия свят-Индия, Китай, България, Северна Корея/също имат ядрено оръже/,Турция, Малките тигърчета Виетнам/Русия им помогна във Виетнамската война/Африка....Колкото до Марин льо Пен ,тя е достойна жена, лъгаха ,че е крала ,защото Макарона краде пари, защото е нефелен женен за баба си,която между другото е умна жена,дори бИ в самолета Макрон.За Бандеровския фашист Зелената еуглена не искам да мърся с наркоман коментара си.Истина е ,че ОКРАИНА я няма на картата от 1 година.Загинаха и американски наемници-и англичански тоже.Окраина ще бъде заличена до един месец.Наркоманът ще го гръмнат неговите,до 1 седмица.Казах.А, Баба Алино,ще бъде изравнено със Земята-Невзоров ще го гръмнат неговите окраинци.

    Коментиран от #6

    16:54 07.07.2026

  • 5 Дааааааам

    1 0 Отговор
    А пък баба Лагард краде, краде и я тьорнаха банкерка на ЕС-а. Баба Урси и тя се нагуши от фъксинити, що народ затри, но е на връо на ЕК. Са ше тепа руснаците, да не я нападат. Яко пълни гушата на зеления смъркач, с "благородни" цели, ама и той връща жеста.Те това е гЕйропиянската димункрация в действителните й прелести. Щом не е от наЩе гонение и бой до дупка.

    16:55 07.07.2026

  • 6 Не е баш тъй!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "венсеремос":

    За всичко си прав! Но наш Макаронча е щастливо омъжен за дедобабът си! |Истината преди всичко!

    17:00 07.07.2026

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