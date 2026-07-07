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Генерал Гринкевич: Отбранителната промишленост трябва да мисли отвъд разбирането за запаси от боеприпаси за 30 дни

Генерал Гринкевич: Отбранителната промишленост трябва да мисли отвъд разбирането за запаси от боеприпаси за 30 дни

7 Юли, 2026 17:15 858 13

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  • ракети-
  • дронове-
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  • алексъс гринкевич

Това, от което се нуждаете сега, е достатъчен запас от боеприпаси и възможност за тяхното подновяване в случай на изтощаване способностите на бойното поле, заяви генералът от ВВС на САЩ

Генерал Гринкевич: Отбранителната промишленост трябва да мисли отвъд разбирането за запаси от боеприпаси за 30 дни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Отбранителната промишленост трябва да се справи с предизвикателството, че може да се наложи да поддържа бойните сили за по-дълъг период от време, което изисква по-големи запаси от боеприпаси, отколкото в миналото, заяви върховният главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа в кулоарите на срещата на върха на алианса в Анкара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Това, от което се нуждаете сега, е достатъчен запас от боеприпаси и възможност за тяхното подновяване в случай на изтощаване способностите на бойното поле", заяви днес генералът от ВВС на САЩ Алексъс Гринкевич.

В миналото, каза той, запаси за 30 дни са се считали за достатъчни при изпращането на войски в битка.

"Това, което наистина трябва да развием, е цялата инфраструктура на тази промишлена база, която може да поддържа битката за по-дълъг период от време, така че става въпрос както за изграждане на капацитета, така и за изграждане на екосистемата, която може да поддържа битката“, допълни той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    5 1 Отговор
    Русия през това време какво ще прави?

    Коментиран от #2

    17:22 07.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    ще търси бензин

    Коментиран от #3, #8

    17:25 07.07.2026

  • 3 Без име

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти и в духове вярваш.

    Коментиран от #10

    17:27 07.07.2026

  • 4 Пич

    7 0 Отговор
    Типичен военен кретен!!! Такива внушават че воденето на война е най важното нещо за човечеството!!! За мен най важното нещо за човечеството е, да избие всички войнолюбци докрай, и да живее в мир!!!

    17:29 07.07.2026

  • 5 6548

    4 0 Отговор
    Все си представят измислени врагове дайте парите на мигрантите по добре за да не ни крадат и убиват няма по голям враг от тях.

    17:34 07.07.2026

  • 6 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Това не важи за НАТОвска България,която винаги е предавала съюзниците си и е преминавала на страната на силните като види зор.
    Като член на Варшавския договор на нас ни стигаше да имаме боеприпаси за 3 дена да задържим позиция срещу Турция и Гърция докато дойде 3ти Украински фронт да ги размаже.

    Коментиран от #13

    17:39 07.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сляпата

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    котка, пак "хвана" умряла мишка ... ...по миризмата
    Хи хи хи

    17:43 07.07.2026

  • 9 Тома

    3 0 Отговор
    Краварите се приготвят да доят милиарди от членовете на нато.Честито

    17:45 07.07.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    мда..и в светлото бъдеще със СССР

    17:48 07.07.2026

  • 11 000

    1 2 Отговор
    Сащ унищожават европа. Сметката вече излиза от джоба на жалките европейци, какво и да значи този нищо не значещ термин.

    Коментиран от #12

    17:48 07.07.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "000":

    при условие че ЕС дава средно смешните 3 % от бюджета си за отбрана , как я унищожава? обясни

    17:50 07.07.2026

  • 13 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Не трети украински фронт, а съветските войски от одеския военен окръг...

    17:59 07.07.2026