Генерал Гринкевич: Отбранителната промишленост трябва да мисли отвъд разбирането за запаси от боеприпаси за 30 дни

Отбранителната промишленост трябва да се справи с предизвикателството, че може да се наложи да поддържа бойните сили за по-дълъг период от време, което изисква по-големи запаси от боеприпаси, отколкото в миналото, заяви върховният главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа в кулоарите на срещата на върха на алианса в Анкара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Това, от което се нуждаете сега, е достатъчен запас от боеприпаси и възможност за тяхното подновяване в случай на изтощаване способностите на бойното поле", заяви днес генералът от ВВС на САЩ Алексъс Гринкевич.

В миналото, каза той, запаси за 30 дни са се считали за достатъчни при изпращането на войски в битка.

"Това, което наистина трябва да развием, е цялата инфраструктура на тази промишлена база, която може да поддържа битката за по-дълъг период от време, така че става въпрос както за изграждане на капацитета, така и за изграждане на екосистемата, която може да поддържа битката“, допълни той.