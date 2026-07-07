Генерал Гринкевич: Отбранителната промишленост трябва да мисли отвъд разбирането за запаси от боеприпаси за 30 дни

Отбранителната промишленост трябва да се справи с предизвикателството, че може да се наложи да поддържа бойните сили за по-дълъг период от време, което изисква по-големи запаси от боеприпаси, отколкото в миналото, заяви върховният главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа в кулоарите на срещата на върха на алианса в Анкара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Това, от което се нуждаете сега, е достатъчен запас от боеприпаси и възможност за тяхното подновяване в случай на изтощаване способностите на бойното поле", заяви днес генералът от ВВС на САЩ Алексъс Гринкевич.
В миналото, каза той, запаси за 30 дни са се считали за достатъчни при изпращането на войски в битка.
"Това, което наистина трябва да развием, е цялата инфраструктура на тази промишлена база, която може да поддържа битката за по-дълъг период от време, така че става въпрос както за изграждане на капацитета, така и за изграждане на екосистемата, която може да поддържа битката“, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #2
17:22 07.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Без име":ще търси бензин
Коментиран от #3, #8
17:25 07.07.2026
3 Без име
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти и в духове вярваш.
Коментиран от #10
17:27 07.07.2026
4 Пич
17:29 07.07.2026
5 6548
17:34 07.07.2026
6 Сатана Z
Като член на Варшавския договор на нас ни стигаше да имаме боеприпаси за 3 дена да задържим позиция срещу Турция и Гърция докато дойде 3ти Украински фронт да ги размаже.
Коментиран от #13
17:39 07.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сляпата
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":котка, пак "хвана" умряла мишка ... ...по миризмата
Хи хи хи
17:43 07.07.2026
9 Тома
17:45 07.07.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Без име":мда..и в светлото бъдеще със СССР
17:48 07.07.2026
11 000
Коментиран от #12
17:48 07.07.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "000":при условие че ЕС дава средно смешните 3 % от бюджета си за отбрана , как я унищожава? обясни
17:50 07.07.2026
13 Европеец
До коментар #6 от "Сатана Z":Не трети украински фронт, а съветските войски от одеския военен окръг...
17:59 07.07.2026