Волгин пред ЕП: Държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в ЕС

„Ръководителите в Киев носят главната отговорност за това Украйна да не е изпълнила нито един от основните критерии за влизане в Европейския съюз“, каза българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин по време на дебати, свързани с доклада на Европейската комисия за Украйна.
Основната теза, посочена в доклада, е, че никой не може да спре Украйна по пътя ѝ към ЕС, защото интеграцията ѝ предлага сигурност не само на Украйна, но и на Европа.
Петър Волгин припомни на аудиторията в Европейския парламент, че най-близките приятели и сътрудници на Владимир Зеленски са обвинени, че са създали корупционни схеми за присвояването на огромни суми пари.
„Представяте ли си какво ще направят тези хора или други подобни с европейските средства, ако страната им все пак влезе в ЕС?! Ако това присъединяване наистина се случи, ще имаме държава, член на Европейския съюз, в която няма независими медии, няма свобода на словото, няма и политически плурализъм“, заяви Волгин.
Дългогодишният журналист от БНР, представител на „Европа на суверенните нации“, посочи, че властите в Киев провеждат активна политика по възвеличаването на хора, които активно са участвали в нацистките престъпления през Втората световна война.
„Личности и организации, отговорни за престъпления срещу човечеството, днес там се честват като герои. Европейският съюз винаги категорично е осъждал подобни чудовищни деяния. Ето защо държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в Европейския съюз“, обърна внимание Петър Волгин и продължи с факта, че напоследък властите в Киев правят всичко възможно, за да забранят официално Украинската православна църква. Просто защото тя не желае да се подчинява на диктата им.
„Днешната власт в Киев е олицетворение на всичко това, срещу което Европейският съюз твърди, че се бори – тя е корумпирана, унищожава свободата, величае нацизма и принуждава милиони украинци да търсят спасение в чужбина. Ако Брюксел допусне такива управляващи в ЕС, той без съмнение ще спечели световното първенство по лицемерие“, завърши иронично изказването си Петър Волгин в Европейския парламент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поздравления за Волгин
Коментиран от #19, #29, #32, #43, #60
08:12 08.07.2026
2 Наблюдател
Украйна е терористична организация, а не държава и за съжаление нашите политици я подкрепят.
Коментиран от #10
08:13 08.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ПЪЛНИ Глупости
08:16 08.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 звездичка
08:17 08.07.2026
8 ЕСтествено
08:19 08.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бахмур
До коментар #2 от "Наблюдател":НРБ кво е? Много ми е интересно жители на колонизирана територия, занимаваща се с контрабанда и тероризъм да раздават епитети на други.
Коментиран от #28
08:19 08.07.2026
11 Срам и позор
Типичен готованин
Коментиран от #14, #15
08:21 08.07.2026
12 Дайте ми пушката!
08:23 08.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Без име
До коментар #11 от "Срам и позор":За такива сериозни неща, там сме пратили Рада Дълбоката.
Коментиран от #16
08:24 08.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Браво на Волгин
08:27 08.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Виждащ
До коментар #1 от "Поздравления за Волгин":Партията на Румен Радев спечели изборите, като обещаваше на хората такива неща, които бяха заложени в програмата на Възраждане.
Така хора дори от Възраждане гласуваха за него и останаха в последствие излъгани (за кой ли път? то не бяха царе, бат бойковци, харвардци....)
Но се оказа, че същата схема е приложена успешно и в Германия.
Мерц предизборно обеща, това коет беше заложено в програмата на Алтернативата и после го хвана деменцията.
08:31 08.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А МОЧАТА?
Коментиран от #54
08:33 08.07.2026
23 И Урсула, и Кая, и....
08:34 08.07.2026
24 Петър Подлогин
Коментиран от #51
08:34 08.07.2026
25 Мара
Наградата отдавна е спечелена.
08:34 08.07.2026
26 Когато на Пътя
ДИРЕКТНО СЪС САМОСВАЛА
УДРЯШ ЧЕЛНО.
ЛЕЧЕНИЕ БЪРЗО И АКУРАТНО.
08:35 08.07.2026
27 ВОЛГА,
08:36 08.07.2026
28 Пак под робство
До коментар #10 от "Бахмур":НРБ не съществува, сега е РБ, затова е колония.
08:37 08.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Свободен
08:37 08.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Какъв Борец
До коментар #1 от "Поздравления за Волгин":Е това Недоразумение,?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Някакъв Шут бил Борец
Колкото Евреина СОЛОВЬОВ
Бил Снайпер
Коментиран от #35
08:38 08.07.2026
33 Не разбирам защо
08:38 08.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Такъв първо се удря с бордюр у главата
До коментар #32 от "Какъв Борец":После му се разяснява как стоят нещата.
08:39 08.07.2026
36 Не питай за шпионина Волгин..
08:40 08.07.2026
37 Ма наф
До коментар #31 от "хе хе":Има, погледни се в огледалото, мршв пдал.
08:40 08.07.2026
38 Москва нацисткая
Освен йевра си печели и рублъй.
Ай, красавчиииик!
08:44 08.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Госあ
08:48 08.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мекерето все някога
Коментиран от #55
08:48 08.07.2026
43 Шеф на Центаджиите
До коментар #1 от "Поздравления за Волгин":Сега моите платени подлоги, понеже нямат други аргументи и мисловни възможности, ще започнат да обиждат.
Не им обръщай внимание.
08:49 08.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 БГ фашист
08:51 08.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 тцтцтц
09:00 08.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ма наф
До коментар #46 от "Нямает право!":Оправи си компаса, че си сляп с едното око.
Ако прогледнеш, ще видиш кой хвърля атомни бомби върху цивилни, убива 1 милион цивилни, заради епроветка с прах за пране и хиляди още изненадващи (само тебе) неща.
09:03 08.07.2026
51 ганев
До коментар #24 от "Петър Подлогин":И..ЗАТУЙ ..НЯМАШ ПАРИ ..ДОРИ ..ЗА ХЛЯБ
09:04 08.07.2026
52 Миньоро
09:05 08.07.2026
53 Нацистът вика:
09:08 08.07.2026
54 Справедлив
До коментар #22 от "А МОЧАТА?":Мочата е на м@йк@ ти дърт@т@ миндж@
09:13 08.07.2026
55 Де бил
До коментар #42 от "Мекерето все някога":Ееее, бабаит мани го Волгин ела на мен да ми кажеш нещо. За пластичен хирург не се притеснявай тя женати и сега не може да те гледа
09:14 08.07.2026
56 ОНЯ с ДРОНЯ
ВОЛГА РАЗНЕБИТЕНА.
САМО УКРАИНСКИТЕ САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ.
В САРАТОВ Е УДАРЕНО
НПЗто.
Отново ОБЛОМКИ.
ГОРИТ ТРАВА.
Във ТАТАРСТАН
Е УДАРЕН ТАНЕКО
Нижнекамский НПЗ.
ОБЛОМКИ САМО ОБЛОМКИ.
ДЕНЕФТЕФИКАЦИЯТА ВЪРВИ ПО ПЛАН.
ВОЛГА ТИ ПРОДЪЛЖАВАЙ
ДА РЪСЕШ КРЕМЪЛСКА ПРОПАГАНДАТА.
09:15 08.07.2026
57 Атлантик
09:17 08.07.2026
58 Мнение
09:26 08.07.2026
59 Гнусен путинист
09:35 08.07.2026
60 хихи
До коментар #1 от "Поздравления за Волгин":Волгин е водача на колежките 😅😅😅
Коментиран от #61
09:39 08.07.2026
61 хихи
До коментар #60 от "хихи":водач на копейките😅😅😅
09:41 08.07.2026
62 Вие сте бунаци
09:44 08.07.2026
63 стоян георгиев
09:47 08.07.2026