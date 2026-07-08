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Волгин пред ЕП: Държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в ЕС

Волгин пред ЕП: Държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в ЕС

8 Юли, 2026 08:10 1 594 63

  • петър волгин-
  • държавни ръководители-
  • нацистки престъпници-
  • прекланяне-
  • преговори-
  • членство в ес

Дългогодишният журналист от БНР, представител на „Европа на суверенните нации“, посочи, че властите в Киев провеждат активна политика по възвеличаването на хора, които активно са участвали в нацистките престъпления през Втората световна война. 

Волгин пред ЕП: Държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в ЕС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Ръководителите в Киев носят главната отговорност за това Украйна да не е изпълнила нито един от основните критерии за влизане в Европейския съюз“, каза българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин по време на дебати, свързани с доклада на Европейската комисия за Украйна.

Основната теза, посочена в доклада, е, че никой не може да спре Украйна по пътя ѝ към ЕС, защото интеграцията ѝ предлага сигурност не само на Украйна, но и на Европа.

Петър Волгин припомни на аудиторията в Европейския парламент, че най-близките приятели и сътрудници на Владимир Зеленски са обвинени, че са създали корупционни схеми за присвояването на огромни суми пари.

„Представяте ли си какво ще направят тези хора или други подобни с европейските средства, ако страната им все пак влезе в ЕС?! Ако това присъединяване наистина се случи, ще имаме държава, член на Европейския съюз, в която няма независими медии, няма свобода на словото, няма и политически плурализъм“, заяви Волгин.

Дългогодишният журналист от БНР, представител на „Европа на суверенните нации“, посочи, че властите в Киев провеждат активна политика по възвеличаването на хора, които активно са участвали в нацистките престъпления през Втората световна война.

„Личности и организации, отговорни за престъпления срещу човечеството, днес там се честват като герои. Европейският съюз винаги категорично е осъждал подобни чудовищни деяния. Ето защо държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в Европейския съюз“, обърна внимание Петър Волгин и продължи с факта, че напоследък властите в Киев правят всичко възможно, за да забранят официално Украинската православна църква. Просто защото тя не желае да се подчинява на диктата им.

„Днешната власт в Киев е олицетворение на всичко това, срещу което Европейският съюз твърди, че се бори – тя е корумпирана, унищожава свободата, величае нацизма и принуждава милиони украинци да търсят спасение в чужбина. Ако Брюксел допусне такива управляващи в ЕС, той без съмнение ще спечели световното първенство по лицемерие“, завърши иронично изказването си Петър Волгин в Европейския парламент.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поздравления за Волгин

    87 34 Отговор
    Борец безкомпромисен

    Коментиран от #19, #29, #32, #43, #60

    08:12 08.07.2026

  • 2 Наблюдател

    82 28 Отговор
    Кратко и ясно го е казал:
    Украйна е терористична организация, а не държава и за съжаление нашите политици я подкрепят.

    Коментиран от #10

    08:13 08.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПЪЛНИ Глупости

    23 54 Отговор
    А Волгин анaнac але але ,волгин aнанac але але !!!!

    08:16 08.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 звездичка

    31 44 Отговор
    А такива ,които ходят на погребение на терорист имат ли място в ЕС?

    08:17 08.07.2026

  • 8 ЕСтествено

    54 18 Отговор
    Окpaйна, ще превърне цяла Европа в едно голямо Баба Алено, където който не им плаща такса спокойствие, ще се разхвърча на парчета по монакски...

    08:19 08.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бахмур

    15 31 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    НРБ кво е? Много ми е интересно жители на колонизирана територия, занимаваща се с контрабанда и тероризъм да раздават епитети на други.

    Коментиран от #28

    08:19 08.07.2026

  • 11 Срам и позор

    31 57 Отговор
    Тоя освен да плюе Украйна и да пробутва руски наративи направил ли е едно полезно нещо, за което е в Европарламента? Нещо за икономиката, енергетиката, екологията?

    Типичен готованин

    Коментиран от #14, #15

    08:21 08.07.2026

  • 12 Дайте ми пушката!

    12 16 Отговор
    ПУШКАТА!

    08:23 08.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Без име

    24 9 Отговор

    До коментар #11 от "Срам и позор":

    За такива сериозни неща, там сме пратили Рада Дълбоката.

    Коментиран от #16

    08:24 08.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Браво на Волгин

    56 23 Отговор
    Да назовеш истината в тези времена е повече от смело и достойно.

    08:27 08.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Виждащ

    22 10 Отговор

    До коментар #1 от "Поздравления за Волгин":

    Партията на Румен Радев спечели изборите, като обещаваше на хората такива неща, които бяха заложени в програмата на Възраждане.
    Така хора дори от Възраждане гласуваха за него и останаха в последствие излъгани (за кой ли път? то не бяха царе, бат бойковци, харвардци....)
    Но се оказа, че същата схема е приложена успешно и в Германия.
    Мерц предизборно обеща, това коет беше заложено в програмата на Алтернативата и после го хвана деменцията.

    08:31 08.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А МОЧАТА?

    15 18 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #54

    08:33 08.07.2026

  • 23 И Урсула, и Кая, и....

    17 10 Отговор
    Волгин, шефовете ти в ес са издънки на сс-овци.

    08:34 08.07.2026

  • 24 Петър Подлогин

    20 17 Отговор
    Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #51

    08:34 08.07.2026

  • 25 Мара

    27 8 Отговор
    "Ако Брюксел допусне такива управляващи в ЕС, той без съмнение ще спечели световното първенство по лицемерие“, завърши иронично изказването си Петър Волгин в Европейския парламент."

    Наградата отдавна е спечелена.

    08:34 08.07.2026

  • 26 Когато на Пътя

    10 18 Отговор
    ВИДИШ ВОЛГА

    ДИРЕКТНО СЪС САМОСВАЛА

    УДРЯШ ЧЕЛНО.

    ЛЕЧЕНИЕ БЪРЗО И АКУРАТНО.

    08:35 08.07.2026

  • 27 ВОЛГА,

    19 23 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ СА ...................... ТВОЙТЕ "ЛЮБИМИ" РУСНАЦИ И ТЕХНИЯ ФЮРЕР ПУТЛЕР ....................... ФАКТ !

    08:36 08.07.2026

  • 28 Пак под робство

    24 7 Отговор

    До коментар #10 от "Бахмур":

    НРБ не съществува, сега е РБ, затова е колония.

    08:37 08.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Свободен

    14 21 Отговор
    След като са го оставили този плешив рашист да говори от трибуната на ЕС, значи наистина има демокрация и свобода в Европа!

    08:37 08.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Какъв Борец

    11 18 Отговор

    До коментар #1 от "Поздравления за Волгин":

    Е това Недоразумение,?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Някакъв Шут бил Борец

    Колкото Евреина СОЛОВЬОВ

    Бил Снайпер

    Коментиран от #35

    08:38 08.07.2026

  • 33 Не разбирам защо

    10 19 Отговор
    Защо тази вътрешнозаводска копейска новина е в раздела със световните. Защото ни се смее половината свят ли?

    08:38 08.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Такъв първо се удря с бордюр у главата

    10 17 Отговор

    До коментар #32 от "Какъв Борец":

    После му се разяснява как стоят нещата.

    08:39 08.07.2026

  • 36 Не питай за шпионина Волгин..

    14 18 Отговор
    той сам се обажда , като кокумявката на" КГБ" в ЕП!!!

    08:40 08.07.2026

  • 37 Ма наф

    8 7 Отговор

    До коментар #31 от "хе хе":

    Има, погледни се в огледалото, мршв пдал.

    08:40 08.07.2026

  • 38 Москва нацисткая

    9 13 Отговор
    Правилно го пратихме нашто мальчик да подрива ЕС. Маладьец!
    Освен йевра си печели и рублъй.
    Ай, красавчиииик!

    08:44 08.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Госあ

    22 9 Отговор
    Абсолютно прав е ! Аз смятам, че Полша и Унгария несъмнено ще удрят бандерите с мокър парцал за присъединяването им.

    08:48 08.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мекерето все някога

    10 15 Отговор
    ще се върне в България. Съветвам го преди това да си направи пластична операция, за да не го разпозная някъде. Ще му приложа възрожденските методи като на хората пред кината и театрите. Само със снежни топки няма да му се размине

    Коментиран от #55

    08:48 08.07.2026

  • 43 Шеф на Центаджиите

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Поздравления за Волгин":

    Сега моите платени подлоги, понеже нямат други аргументи и мисловни възможности, ще започнат да обиждат.

    Не им обръщай внимание.

    08:49 08.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 БГ фашист

    6 9 Отговор
    За такъв плювалник по родината – само Белене, бесене и Народен съд, амин!

    08:51 08.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 тцтцтц

    5 7 Отговор
    и корупцията която я има и в Русия значи ли че и те са нацисти бе Волгин

    09:00 08.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ма наф

    7 3 Отговор

    До коментар #46 от "Нямает право!":

    Оправи си компаса, че си сляп с едното око.
    Ако прогледнеш, ще видиш кой хвърля атомни бомби върху цивилни, убива 1 милион цивилни, заради епроветка с прах за пране и хиляди още изненадващи (само тебе) неща.

    09:03 08.07.2026

  • 51 ганев

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Петър Подлогин":

    И..ЗАТУЙ ..НЯМАШ ПАРИ ..ДОРИ ..ЗА ХЛЯБ

    09:04 08.07.2026

  • 52 Миньоро

    6 3 Отговор
    Предлагам Украйна и РСМ да бъдат незабавно приети в ЕС, а България незабавно да го напусне.

    09:05 08.07.2026

  • 53 Нацистът вика:

    6 5 Отговор
    "Дръжте нациста!"

    09:08 08.07.2026

  • 54 Справедлив

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "А МОЧАТА?":

    Мочата е на м@йк@ ти дърт@т@ миндж@

    09:13 08.07.2026

  • 55 Де бил

    4 5 Отговор

    До коментар #42 от "Мекерето все някога":

    Ееее, бабаит мани го Волгин ела на мен да ми кажеш нещо. За пластичен хирург не се притеснявай тя женати и сега не може да те гледа

    09:14 08.07.2026

  • 56 ОНЯ с ДРОНЯ

    5 3 Отговор
    ФАЙДА ОТ ПРИКАЗКИ НЯМА

    ВОЛГА РАЗНЕБИТЕНА.


    САМО УКРАИНСКИТЕ САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ.

    В САРАТОВ Е УДАРЕНО

    НПЗто.

    Отново ОБЛОМКИ.

    ГОРИТ ТРАВА.

    Във ТАТАРСТАН

    Е УДАРЕН ТАНЕКО

    Нижнекамский НПЗ.

    ОБЛОМКИ САМО ОБЛОМКИ.

    ДЕНЕФТЕФИКАЦИЯТА ВЪРВИ ПО ПЛАН.

    ВОЛГА ТИ ПРОДЪЛЖАВАЙ
    ДА РЪСЕШ КРЕМЪЛСКА ПРОПАГАНДАТА.

    09:15 08.07.2026

  • 57 Атлантик

    6 5 Отговор
    Мнението на руския шпионин Волгин е невалидно и мястото му не е в Брюксел , а в дранголника за национално предателство!

    09:17 08.07.2026

  • 58 Мнение

    4 5 Отговор
    Един паразит на издръжка от европейските данъкоплатци, който работи против европейските интереци. Чий интереси защитавате г-н Волгин? Вън от ЕП! Вън.

    09:26 08.07.2026

  • 59 Гнусен путинист

    2 1 Отговор
    е това нещо Волгата. Задръстеняк.

    09:35 08.07.2026

  • 60 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Поздравления за Волгин":

    Волгин е водача на колежките 😅😅😅

    Коментиран от #61

    09:39 08.07.2026

  • 61 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "хихи":

    водач на копейките😅😅😅

    09:41 08.07.2026

  • 62 Вие сте бунаци

    0 0 Отговор
    Възраждане са руска партия и са хулигани и ислямисти. Да отидат на поклонение на религиозен водач, който призовава да се унищожават неверниците!Защитници на радикалния ислям са Възраждане! Никой от Европа не отиде.Само Медведев и Костадинов.

    09:44 08.07.2026

  • 63 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Няма по смешно нещо от депутат в Европарламента който иска бг да излезе от ес ,но да не влиза украйна.

    09:47 08.07.2026

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