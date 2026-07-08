Полша подписа международно споразумение за изграждане на сервизен център за американски високотехнологични ракети

Полша, САЩ и три европейски страни партньори подписаха споразумение за създаване на европейски център за сервизно обслужване на високотехнологичните ракети ПАК-3 (PAC-3), използвани в системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), заяви министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от полската новинарска агенция ПАП, предаде БТА.

„Подписахме споразумение със САЩ, Германия, Нидерландия и Швеция за създаване на център за сервизно обслужване на ракети PAC-3 за системите „Пейтриът“ в Европа“, написа Кошиняк-Камиш в Екс.

„Това значително ще увеличи капацитета и ще ускори производството и поддръжката на ракетите“, добави той.

Министърът поясни, че целта на Полша е не само да закупи модерно оръжие, но и да участва в неговото производство и сервизно обслужване в Европа.

По-рано, в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, заместник-министърът на войната на САЩ Майкъл Дъфи заяви, че САЩ не изключват производството на усъвършенстваните ракети ПАК-3 на „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) извън страната. Междувременно „Политико“ (Politico) съобщи, че споразумение по този въпрос ще бъде подписано по време на Форума на отбранителната индустрия на срещата на върха на НАТО.