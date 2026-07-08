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Полша подписа международно споразумение за изграждане на сервизен център за американски високотехнологични ракети

Полша подписа международно споразумение за изграждане на сервизен център за американски високотехнологични ракети

8 Юли, 2026 12:02 571 6

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  • нато

Целта на Полша е не само да закупи модерно оръжие, но и да участва в неговото производство и сервизно обслужване в Европа

Полша подписа международно споразумение за изграждане на сервизен център за американски високотехнологични ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша, САЩ и три европейски страни партньори подписаха споразумение за създаване на европейски център за сервизно обслужване на високотехнологичните ракети ПАК-3 (PAC-3), използвани в системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), заяви министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от полската новинарска агенция ПАП, предаде БТА.

„Подписахме споразумение със САЩ, Германия, Нидерландия и Швеция за създаване на център за сервизно обслужване на ракети PAC-3 за системите „Пейтриът“ в Европа“, написа Кошиняк-Камиш в Екс.

„Това значително ще увеличи капацитета и ще ускори производството и поддръжката на ракетите“, добави той.

Министърът поясни, че целта на Полша е не само да закупи модерно оръжие, но и да участва в неговото производство и сервизно обслужване в Европа.

По-рано, в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, заместник-министърът на войната на САЩ Майкъл Дъфи заяви, че САЩ не изключват производството на усъвършенстваните ракети ПАК-3 на „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) извън страната. Междувременно „Политико“ (Politico) съобщи, че споразумение по този въпрос ще бъде подписано по време на Форума на отбранителната индустрия на срещата на върха на НАТО.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези ракети ли

    5 1 Отговор
    са дето нищо не прехващат освен някой и друг блок?

    Коментиран от #3

    12:06 08.07.2026

  • 2 мъко мисирска

    3 0 Отговор
    и нас какво ни интерсува какво става във полша?

    медийте във полша пишат ли за българия?

    питам неграмотната мисирка марчето?

    12:10 08.07.2026

  • 3 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тези ракети ли":

    слабо ме вълнува полша и ракетите им

    по важни са ми тукашните банани има ли ги още?

    12:11 08.07.2026

  • 4 Всички са луди

    3 1 Отговор
    Европа умре. Тези всичките оръжия ще ни унищожат нас. Не вярвате?

    12:12 08.07.2026

  • 5 Емигрант

    1 0 Отговор
    До българите намиращи се в Полша.

    Време е да напуснете тази държава, защото така както върви, ще ударят самара (Полша), да се сеща магарето (Англия), че наглостта им надмина всички граници.

    12:24 08.07.2026

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор
    Русофилските Лузърчета разбраха че България е абсурдно да излезе от НАТО,но се надяват Пакта час по-скоро да се разпадне щото иначе дядо Иван няма как да влезе у нас.А междувременно омесените им с Много любов Погачи понеже някой се пошегувал че Дядката бил вече на Дунава вече са с твърдост на Паве...

    12:57 08.07.2026

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