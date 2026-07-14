Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над международни води в Балтийско море, съобщи на пресконференция министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Това е първият от дълго време руски опит за приближаване до нашата морска граница, с цел да се изпробват нашите системи за противовъздушна отбрана", заяви той.

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По думите му това е още едно доказателство, че Русия "води хибридна война" срещу Полша, член на НАТО и ЕС, от началото на мащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г., и че "извършва разузнавателни мисии и проявява враждебност към всички страни от Северноатлантическия алианс".

Случаят се е разиграл на около 30 километра от Устка — курортен град в Северозападна Полша на брега на Балтийско море, уточни министърът.

Два полски изтребителя, дежурни по охрана на въздушното пространство, са установили контакт с руския разузнавателен самолет Ил‑20 и са му дали знак да напусне района.

След това машината се е отдалечила в посока Русия, добави министърът на отбраната.