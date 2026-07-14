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Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет
  Тема: Украйна

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет

14 Юли, 2026 18:50 1 212 49

  • полша-
  • изтребители-
  • русия-
  • самолет-
  • ил‑20

Два полски изтребителя са установили контакт с руския разузнавателен самолет Ил‑20 и са му дали знак да напусне района

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над международни води в Балтийско море, съобщи на пресконференция министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Това е първият от дълго време руски опит за приближаване до нашата морска граница, с цел да се изпробват нашите системи за противовъздушна отбрана", заяви той.

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По думите му това е още едно доказателство, че Русия "води хибридна война" срещу Полша, член на НАТО и ЕС, от началото на мащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г., и че "извършва разузнавателни мисии и проявява враждебност към всички страни от Северноатлантическия алианс".

Случаят се е разиграл на около 30 километра от Устка — курортен град в Северозападна Полша на брега на Балтийско море, уточни министърът.

Два полски изтребителя, дежурни по охрана на въздушното пространство, са установили контакт с руския разузнавателен самолет Ил‑20 и са му дали знак да напусне района.

След това машината се е отдалечила в посока Русия, добави министърът на отбраната.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И като е над международни води

    53 13 Отговор
    с какво право тези нещастници го прихващат? Само с интриги и лъжи се занимават срещу Русия западният отпадък!

    Коментиран от #18, #27

    18:51 14.07.2026

  • 2 само питам

    7 28 Отговор
    ПВО-то на зеления тъпаанр не работили да го свали тоя разузнавателен самолет?

    Коментиран от #9, #19

    18:52 14.07.2026

  • 3 И все пак

    14 28 Отговор
    Трябваше да го свалят.

    Коментиран от #47

    18:53 14.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баба Гошка

    26 9 Отговор
    Тъъпунгери поллски не до клаттени. Като какви прихващате в международни води? Гошям взехте да го вадите. Ще ви начи кат ласките пак май

    Коментиран от #17

    18:54 14.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 10 Отговор
    нали нямат бензин руснаците? със какво е излетял тоя самлет

    тука такава пропаганда се води и врещят уния педалиКРАВАРСКИ русия няма бензин

    явно самолета не кюмюр ха ха ха

    Коментиран от #10

    18:54 14.07.2026

  • 7 хаха

    8 23 Отговор
    Последното посещение на Путин в Китай завърши с пълен провал, тъй като преговорите за газопровод се провалиха.

    Китай замрази преговорите с Русия за газопровода „Силата на Сибир 2“. Според The ​​Wall Street Journal, по време на последното посещение на Владимир Путин в Пекин, китайски представители са поискали от руската делегация да не повдига отново въпроса за проекта, докато условията на сделката не се променят.

    Вестникът съобщава, че Пекин е готов да подпише договора само ако Русия се съгласи да доставя газ на вътрешни руски цени – условие, което Москва счита за икономически неприемливо.

    Предложената цена е около 50 долара за 1000 кубически метра, което е далеч под експортните цени на Русия.

    Хайде блятенките...започвайте да се плюнчите. ХАХАХА

    Коментиран от #22, #23, #46

    18:54 14.07.2026

  • 8 Без име

    23 5 Отговор
    Изстреляха ракета «Союз-2.1а» с кораба «Союз МС-29» от Байконур към МКС. Двама руснаци и един американец. Добре се разбират Тръмп и Путин. За европейски космонавт скоро не сме чули, Европа няма нужното поведение за такава чест.

    18:54 14.07.2026

  • 9 Шопо

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "само питам":

    Зеленски няма ПВО то е на НАТО

    18:55 14.07.2026

  • 10 Обаче

    5 15 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тая летяща бракма е на керосин.

    Коментиран от #15

    18:55 14.07.2026

  • 11 само питам

    19 4 Отговор
    ами нас българите какво ни интерсува тоя руски самолет?

    за някой китайски да кажете дали е летял днес? ващаМАМАпростта

    18:55 14.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гост

    7 13 Отговор
    Украйна поръча 16 изтребителя Рафал , които ще получи още догодина и получи лиценз за производство на френски ракети СКАЛП , съобщи току що Еманюел Макрон в съвместна пресконференция с президента Зеленски !

    18:56 14.07.2026

  • 14 хаха

    8 11 Отговор
    Севернокорейски чистачи на улици отказаха да работят в Русия заради ниските заплати

    Кметът на Оренбург Алберт Юмадилов заяви, че не е в състояние да привлече работници от Северна Корея, защото те не желаят да работят за много ниско заплащане.

    „Работниците от Северна Корея няма да дойдат за заплата от 55 000 рубли. Нивото на заплатите им там е два до три пъти по-високо. Очевидно е, че и тяхната ефективност е по-висока - те работят като роботи, видях го с очите си, наистина са като роботи... Но ние просто не можем да се конкурираме с тях по отношение на заплатата“, каза той.


    Дерзайте блятници ориенталски. ХАХАХА

    Коментиран от #16

    18:56 14.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 галя това ли ви даде днес за домашно?

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    това нова опорка ли е от козяк?

    Коментиран от #21, #26

    18:57 14.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тити на Кака

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "И като е над международни води":

    Това, което инфото пропуска е, че руският самолет също е дал знак на полските изтребители да напуснат близкото пространство около него.
    Полските юнаци са се съобразили с препоръката след като става ясно, че двойка руски Су-35 се насочват към района. Последвало е победоносно изтегляне към полското въздушно пространство. Еко замърсяване с памперси не е било допуснато, летците са били поклонници на Зелената партия в Полша.

    Коментиран от #24, #28

    18:58 14.07.2026

  • 19 Да ти отговоря

    5 14 Отговор

    До коментар #2 от "само питам":

    По добре да думкат нефтопреработващите и да има огромни опашки за бензин в бензиностанцията пардон Проссия....гледам и режим на тока ха ха .Скоро ножки Тръмпа за крепостните.
    Най хубавото е, че Груз 200 върви с пълна сила.Ордата даже не си прави труда да събира монголоидните рашисти.Гният по укр.полета.

    18:59 14.07.2026

  • 20 Ти луд ли си бе

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Самолетите летяха с бензин през втората световна.

    Коментиран от #25

    18:59 14.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Без име

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    За толкова ти стига.

    18:59 14.07.2026

  • 23 гост

    8 13 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Не само че цената е 50 долара , ами Раша трябва да поеме и ВСИЧКИ разходи по строежа , което е от порядъка на 120-150 милиарда долара !! Което пък в сегашното състояние на Газпром е просто несбъдната мечта !! Още по- малко пък някой ще му ги даде на заем !!

    19:01 14.07.2026

  • 24 Ха ха

    5 13 Отговор

    До коментар #18 от "Тити на Кака":

    Нова в предаването на Соловьов ли го гледа??? Ха ха да се дигне бойния дух на ганьовската копейка от сивата панелка ха ха.
    Удари 100гр.за храброст една водка Путинка ха ха.Тежка диагноза е да си копейка.

    19:02 14.07.2026

  • 25 Копейките освен,че са предатели

    6 15 Отговор

    До коментар #20 от "Ти луд ли си бе":

    Са и неграмотни.

    Коментиран от #33

    19:02 14.07.2026

  • 26 хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "галя това ли ви даде днес за домашно?":

    Кметът на Оренбург проведе брифинг, обхващащ над двадесет теми. Сред другите теми, Алберт Юмадилов обсъди как ще бъде организирано почистването на улиците в регионалния център. Тази година сред чистачите на улици ще има чужденци от Западна Африка. Първата група от десет души вече е пристигнала в Оренбург.

    Даже и видео си има бе ФУНКЦИОНАЛНО НЕГРАМОТЕН турко-цигойнър заблатен.

    ХАХАХА. Виж се колко си неграмотен БЕ!

    19:02 14.07.2026

  • 27 гост

    8 15 Отговор

    До коментар #1 от "И като е над международни води":

    Свиквайте копеи , Балтийско море вече е натовско езеро , скоро Раша ще иска разрешение дори за риболовни кораби , за военни и самолети само ще си мечтае оттук нататък !!

    Коментиран от #34, #38

    19:03 14.07.2026

  • 28 Руската пропаганда

    4 10 Отговор

    До коментар #18 от "Тити на Кака":

    Има за цел само глупаците. 😀

    Коментиран от #35, #40

    19:04 14.07.2026

  • 29 гост

    7 8 Отговор
    ВСУ потопиха край Новоросийск патрулния кораб Изумруд на ФСБ ! Украинският флот унищожи граничния патрулен кораб на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) „Изумруд“, който участва в атака срещу украински кораби в Керченския проток през 2018 г. Това съобщиха от украинския флот.

    „Украински моряци потопиха граничтия патрулен кораб от втори ранг, използвайки безпилотна военноморска система „Сарган-3000“ близо до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени“, се казва в изявлението.

    Отбелязва се, че „Изумруд“ е участвал в атака срещу кораби на украинския флот в Керченския проток на 25 ноември 2018 г.

    „Възмездието е неизбежно. Следва продължение...“, подчертаха украинските военни.

    Коментиран от #30

    19:06 14.07.2026

  • 30 хаха

    10 6 Отговор

    До коментар #29 от "гост":

    Не е вярно!

    Изумруд просто беше повишен в звание Подводница!

    19:06 14.07.2026

  • 31 ЕЙ БАНДЕРИ

    6 7 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф тази вечер?

    19:10 14.07.2026

  • 32 Аз съм веган

    6 5 Отговор
    Трябваше да го свалят. Щеше да дойде пияния медведев и да полае два три дня и толкоз.

    Коментиран от #39

    19:11 14.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Така е

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    19:17 14.07.2026

  • 36 анонимко

    5 4 Отговор
    Първо:Тази новина,няма нищо общо с Украйна,за да има подзаглавие "Украйна".
    Второ:И като го прихвана самолета,за къде го хвана?

    19:17 14.07.2026

  • 37 Защо

    0 0 Отговор
    не ги оля с нафта?

    19:19 14.07.2026

  • 38 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Факт.

    Коментиран от #41

    19:20 14.07.2026

  • 39 Маша и Мечока

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Аз съм веган":

    да в отрезвителното!

    19:21 14.07.2026

  • 40 Тити на Кака

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Руската пропаганда":

    Що, бе, украинската, британската или американската да не са само за Нобелови лауреати, като теб?

    19:21 14.07.2026

  • 41 Така е тъ пей

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Това е безспорен":

    Безспорен факт е, че фашисткият запад е опрял до тъ пей да показва падението си, тролейкио жално и тъпо срещу Русия!.

    19:22 14.07.2026

  • 42 дядото

    3 4 Отговор
    руски над международни води - прехванат,а краварски кога

    19:27 14.07.2026

  • 43 луд за връзване

    3 2 Отговор
    Путин се заплете като пате в кълчища и сега ни назад, ни напред. Напред пропаст, назад вълци!

    19:30 14.07.2026

  • 44 ПОЛША МОЖЕ И ДА НЕ ПОЛУЧИ ТЕРИТОРИИТЕ В

    3 3 Отговор
    БАНДЕРИЯ , А МОЖЕ И ДА ОСТАНЕ ТЯ БЕЗ ТЕРИТОРИЯ !

    19:30 14.07.2026

  • 45 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    За топките ли го прихванаха или за по-дългото?

    19:47 14.07.2026

  • 46 Не виждаш ли

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Колко бол ни мозеци са се изходили на твоята сводка. Това е еРектората на копейката и такива с коефициент на Ентелигентност по-малък от номера на плетените обувки, които носят.

    19:50 14.07.2026

  • 47 Да ама не

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "И все пак":

    Лети в международно простраство,а и ако се направят на мАже има непрофесионални маневри и рев и провокация докато не си го получат. Та тва е се едно да кажеш , че българското въздушно пространство е застрашено защото лети самолет между Африка и Европа над морето.

    20:01 14.07.2026

  • 48 Механик

    0 1 Отговор
    Над международни води какво са префанале тия паляци? М?
    Префанале са на Путин писуна, това са префанале.

    20:10 14.07.2026

  • 49 Дудов

    0 1 Отговор
    Прихванали са на пилота маркуча

    20:20 14.07.2026

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