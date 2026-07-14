Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над международни води в Балтийско море, съобщи на пресконференция министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
"Това е първият от дълго време руски опит за приближаване до нашата морска граница, с цел да се изпробват нашите системи за противовъздушна отбрана", заяви той.
По думите му това е още едно доказателство, че Русия "води хибридна война" срещу Полша, член на НАТО и ЕС, от началото на мащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г., и че "извършва разузнавателни мисии и проявява враждебност към всички страни от Северноатлантическия алианс".
Случаят се е разиграл на около 30 километра от Устка — курортен град в Северозападна Полша на брега на Балтийско море, уточни министърът.
Два полски изтребителя, дежурни по охрана на въздушното пространство, са установили контакт с руския разузнавателен самолет Ил‑20 и са му дали знак да напусне района.
След това машината се е отдалечила в посока Русия, добави министърът на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И като е над международни води
Коментиран от #18, #27
18:51 14.07.2026
2 само питам
Коментиран от #9, #19
18:52 14.07.2026
3 И все пак
Коментиран от #47
18:53 14.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Баба Гошка
Коментиран от #17
18:54 14.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
тука такава пропаганда се води и врещят уния педалиКРАВАРСКИ русия няма бензин
явно самолета не кюмюр ха ха ха
Коментиран от #10
18:54 14.07.2026
7 хаха
Китай замрази преговорите с Русия за газопровода „Силата на Сибир 2“. Според The Wall Street Journal, по време на последното посещение на Владимир Путин в Пекин, китайски представители са поискали от руската делегация да не повдига отново въпроса за проекта, докато условията на сделката не се променят.
Вестникът съобщава, че Пекин е готов да подпише договора само ако Русия се съгласи да доставя газ на вътрешни руски цени – условие, което Москва счита за икономически неприемливо.
Предложената цена е около 50 долара за 1000 кубически метра, което е далеч под експортните цени на Русия.
Хайде блятенките...започвайте да се плюнчите. ХАХАХА
Коментиран от #22, #23, #46
18:54 14.07.2026
8 Без име
18:54 14.07.2026
9 Шопо
До коментар #2 от "само питам":Зеленски няма ПВО то е на НАТО
18:55 14.07.2026
10 Обаче
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тая летяща бракма е на керосин.
Коментиран от #15
18:55 14.07.2026
11 само питам
за някой китайски да кажете дали е летял днес? ващаМАМАпростта
18:55 14.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 гост
18:56 14.07.2026
14 хаха
Кметът на Оренбург Алберт Юмадилов заяви, че не е в състояние да привлече работници от Северна Корея, защото те не желаят да работят за много ниско заплащане.
„Работниците от Северна Корея няма да дойдат за заплата от 55 000 рубли. Нивото на заплатите им там е два до три пъти по-високо. Очевидно е, че и тяхната ефективност е по-висока - те работят като роботи, видях го с очите си, наистина са като роботи... Но ние просто не можем да се конкурираме с тях по отношение на заплатата“, каза той.
Дерзайте блятници ориенталски. ХАХАХА
Коментиран от #16
18:56 14.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 галя това ли ви даде днес за домашно?
До коментар #14 от "хаха":това нова опорка ли е от козяк?
Коментиран от #21, #26
18:57 14.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тити на Кака
До коментар #1 от "И като е над международни води":Това, което инфото пропуска е, че руският самолет също е дал знак на полските изтребители да напуснат близкото пространство около него.
Полските юнаци са се съобразили с препоръката след като става ясно, че двойка руски Су-35 се насочват към района. Последвало е победоносно изтегляне към полското въздушно пространство. Еко замърсяване с памперси не е било допуснато, летците са били поклонници на Зелената партия в Полша.
Коментиран от #24, #28
18:58 14.07.2026
19 Да ти отговоря
До коментар #2 от "само питам":По добре да думкат нефтопреработващите и да има огромни опашки за бензин в бензиностанцията пардон Проссия....гледам и режим на тока ха ха .Скоро ножки Тръмпа за крепостните.
Най хубавото е, че Груз 200 върви с пълна сила.Ордата даже не си прави труда да събира монголоидните рашисти.Гният по укр.полета.
18:59 14.07.2026
20 Ти луд ли си бе
До коментар #15 от "оня с коня":Самолетите летяха с бензин през втората световна.
Коментиран от #25
18:59 14.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Без име
До коментар #7 от "хаха":За толкова ти стига.
18:59 14.07.2026
23 гост
До коментар #7 от "хаха":Не само че цената е 50 долара , ами Раша трябва да поеме и ВСИЧКИ разходи по строежа , което е от порядъка на 120-150 милиарда долара !! Което пък в сегашното състояние на Газпром е просто несбъдната мечта !! Още по- малко пък някой ще му ги даде на заем !!
19:01 14.07.2026
24 Ха ха
До коментар #18 от "Тити на Кака":Нова в предаването на Соловьов ли го гледа??? Ха ха да се дигне бойния дух на ганьовската копейка от сивата панелка ха ха.
Удари 100гр.за храброст една водка Путинка ха ха.Тежка диагноза е да си копейка.
19:02 14.07.2026
25 Копейките освен,че са предатели
До коментар #20 от "Ти луд ли си бе":Са и неграмотни.
Коментиран от #33
19:02 14.07.2026
26 хаха
До коментар #16 от "галя това ли ви даде днес за домашно?":Кметът на Оренбург проведе брифинг, обхващащ над двадесет теми. Сред другите теми, Алберт Юмадилов обсъди как ще бъде организирано почистването на улиците в регионалния център. Тази година сред чистачите на улици ще има чужденци от Западна Африка. Първата група от десет души вече е пристигнала в Оренбург.
Даже и видео си има бе ФУНКЦИОНАЛНО НЕГРАМОТЕН турко-цигойнър заблатен.
ХАХАХА. Виж се колко си неграмотен БЕ!
19:02 14.07.2026
27 гост
До коментар #1 от "И като е над международни води":Свиквайте копеи , Балтийско море вече е натовско езеро , скоро Раша ще иска разрешение дори за риболовни кораби , за военни и самолети само ще си мечтае оттук нататък !!
Коментиран от #34, #38
19:03 14.07.2026
28 Руската пропаганда
До коментар #18 от "Тити на Кака":Има за цел само глупаците. 😀
Коментиран от #35, #40
19:04 14.07.2026
29 гост
„Украински моряци потопиха граничтия патрулен кораб от втори ранг, използвайки безпилотна военноморска система „Сарган-3000“ близо до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени“, се казва в изявлението.
Отбелязва се, че „Изумруд“ е участвал в атака срещу кораби на украинския флот в Керченския проток на 25 ноември 2018 г.
„Възмездието е неизбежно. Следва продължение...“, подчертаха украинските военни.
Коментиран от #30
19:06 14.07.2026
30 хаха
До коментар #29 от "гост":Не е вярно!
Изумруд просто беше повишен в звание Подводница!
19:06 14.07.2026
31 ЕЙ БАНДЕРИ
19:10 14.07.2026
32 Аз съм веган
Коментиран от #39
19:11 14.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Така е
До коментар #28 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
19:17 14.07.2026
36 анонимко
Второ:И като го прихвана самолета,за къде го хвана?
19:17 14.07.2026
37 Защо
19:19 14.07.2026
38 Това е безспорен
До коментар #27 от "гост":Факт.
Коментиран от #41
19:20 14.07.2026
39 Маша и Мечока
До коментар #32 от "Аз съм веган":да в отрезвителното!
19:21 14.07.2026
40 Тити на Кака
До коментар #28 от "Руската пропаганда":Що, бе, украинската, британската или американската да не са само за Нобелови лауреати, като теб?
19:21 14.07.2026
41 Така е тъ пей
До коментар #38 от "Това е безспорен":Безспорен факт е, че фашисткият запад е опрял до тъ пей да показва падението си, тролейкио жално и тъпо срещу Русия!.
19:22 14.07.2026
42 дядото
19:27 14.07.2026
43 луд за връзване
19:30 14.07.2026
44 ПОЛША МОЖЕ И ДА НЕ ПОЛУЧИ ТЕРИТОРИИТЕ В
19:30 14.07.2026
45 Хасковски каунь
19:47 14.07.2026
46 Не виждаш ли
До коментар #7 от "хаха":Колко бол ни мозеци са се изходили на твоята сводка. Това е еРектората на копейката и такива с коефициент на Ентелигентност по-малък от номера на плетените обувки, които носят.
19:50 14.07.2026
47 Да ама не
До коментар #3 от "И все пак":Лети в международно простраство,а и ако се направят на мАже има непрофесионални маневри и рев и провокация докато не си го получат. Та тва е се едно да кажеш , че българското въздушно пространство е застрашено защото лети самолет между Африка и Европа над морето.
20:01 14.07.2026
48 Механик
Префанале са на Путин писуна, това са префанале.
20:10 14.07.2026
49 Дудов
20:20 14.07.2026