Владимир Путин: Да, те са политически мотивирани! Съдилищата в Лондон и Стокхолм работят срещу руския бизнес

Съдилищата в Лондон и Стокхолм вземат незаконни решения относно руски компании. Това заяви днес, 9 юли, руският президент Владимир Путин на среща със Сергей Катирин, ръководител на Руската търговско-промишлена палата, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
По време на срещата Катирин спомена въпроса за разрешаването на международни търговски спорове, отбелязвайки, че арбитражните съдилища във Великобрирания и Швеция работят срещу руския бизнес.
''Те вземат незаконни решения'', отсече руският лидер, допълвайки. ''Да, те са политически мотивирани'', съгласи се ръководителят на ТПП.
Сред другите теми на разговор на срещата беше борбата с корупцията в Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
19:51 09.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Борис Джонсън, премиер
Коментиран от #16
19:52 09.07.2026
4 ФАКТ
19:53 09.07.2026
5 Серж
19:53 09.07.2026
6 Европеец
Коментиран от #12
19:54 09.07.2026
7 А пък
19:54 09.07.2026
8 Прав е путин
19:54 09.07.2026
9 ФАКТ
Коментиран от #19
19:54 09.07.2026
10 Мадуро
19:55 09.07.2026
11 Володя Пучкарьов
19:55 09.07.2026
12 Путин
До коментар #6 от "Европеец":Сорос ме заплаши
19:55 09.07.2026
13 АХАХАХА
19:56 09.07.2026
14 Гориил
Коментиран от #18
19:57 09.07.2026
15 Кирпича
19:59 09.07.2026
16 Орк
До коментар #3 от "Борис Джонсън, премиер":Прав си! Само украински криминален бизнес има място в Европа.
20:00 09.07.2026
17 Стенли
20:02 09.07.2026
18 гост
До коментар #14 от "Гориил":В азиатските ти съдилища можеш да се съдиш само ти , за престъпно слабоумие , хахаха !! ВСИЧКИ договори с европейски и американски компании и въобще с компании от бели държави са записани ИЗРИЧНО съдилищата в които се уреждат споровете !! И там няма нито един азиатски съд , за твой ужас !! В азиатските съдилища ще се съдите с Китай и Индия , и Иран ако държиш , хахаха !! Успех с китайските компании , хахаха !!!
Коментиран от #22
20:06 09.07.2026
19 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #9 от "ФАКТ":"...джуджето винаги е вярвал безрезервно на запада..."
Много неща ще се разкрият и станат ясни след края на Путин и Русия. Путин ще се окаже агент под прикритие 👆
Коментиран от #25, #32
20:08 09.07.2026
20 На русийката
20:08 09.07.2026
21 Без атом по европата нема са размине
Коментиран от #26, #31
20:09 09.07.2026
22 Гориил
До коментар #18 от "гост":Времето ще покаже. Светът никога не е виждал такива колосални промени, каквито се случват пред очите ни.
Коментиран от #24, #29
20:11 09.07.2026
23 Това да не са ти
20:12 09.07.2026
24 гост
До коментар #22 от "Гориил":Именно , и тези промени са безславния край на Раша !! Следва договарянето на китайско европейската граница на Урал !!
Коментиран от #41
20:15 09.07.2026
25 Путин
До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не съм агент, милиционерче съм
20:16 09.07.2026
26 .....
До коментар #21 от "Без атом по европата нема са размине":Руснаците са абсолютни филмари! Никой не ги отразява, камо ли пък да иска да ги напада. От тях освен заплаха, че ще използват ядрено оръжие, друго няма какво да чуе или научи човек!
20:19 09.07.2026
27 Поп Гундяев
20:19 09.07.2026
28 Гориил
20:23 09.07.2026
29 Европеец
До коментар #22 от "Гориил":Да времето ще покаже, но на тоя етап хегемона продължава да си бъде хеггемон и Русия нищо не може да направи по въпроса..... Многополюсния свят засега е на хартия и силните се ослушват да не влизат в полезрението на лудия Дончо от краварника,същото се отнася и за Брикс...
Коментиран от #30
20:25 09.07.2026
30 Гориил
До коментар #29 от "Европеец":За Русия няма хегемони. Има само приятелски или неприятелски настроени юрисдикции. За Европа всичко е свършено.
20:28 09.07.2026
31 В някакъв
До коментар #21 от "Без атом по европата нема са размине":твой свят си живееш
20:29 09.07.2026
32 Гориил
До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":Русия успешно осъществи най-радикалните пазарни реформи в своята история.
Коментиран от #33, #36
20:31 09.07.2026
33 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #32 от "Гориил":Аха....
На снимката от пост 17 чудесно се виждат "успешните реформи".....
20:38 09.07.2026
34 хаха🤣
Коментиран от #38
20:38 09.07.2026
35 Дон Корлеоне
20:46 09.07.2026
36 Това е вярно.
До коментар #32 от "Гориил":Въвеждането на купони за населението и взимане на пари от олигарсите за производство на ракети са наистина радикални реформи тип Северна Кория :)
Коментиран от #40
20:46 09.07.2026
37 Последния Софиянец
20:55 09.07.2026
38 Нека да пиша
До коментар #34 от "хаха🤣":Като Ленин е ..
20:56 09.07.2026
39 Горски
Коментиран от #43
20:56 09.07.2026
40 Гоорил
До коментар #36 от "Това е вярно.":Винаги е било така в мягучая, важни са яхтите и дворците на султанчето с токчегага, хлопите никой не ги брои за хора!
Коментиран от #42
20:58 09.07.2026
41 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #24 от "гост":Границата на ЕС и Евроазийския съюз ще минава през Берлин.
21:00 09.07.2026
42 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #40 от "Гоорил":Че то навсякъде по света е така. В България да не е по-различно? Половината страна гладува като в Африка. Хората ядат хляб и зелен лук.
21:03 09.07.2026
43 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #39 от "Горски":Заминавай в Украйна да млатиш. Двама отидоха и първият оцеля 2 дни, а вторият 4.
21:05 09.07.2026