Съдилищата в Лондон и Стокхолм вземат незаконни решения относно руски компании. Това заяви днес, 9 юли, руският президент Владимир Путин на среща със Сергей Катирин, ръководител на Руската търговско-промишлена палата, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

По време на срещата Катирин спомена въпроса за разрешаването на международни търговски спорове, отбелязвайки, че арбитражните съдилища във Великобрирания и Швеция работят срещу руския бизнес.

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''Те вземат незаконни решения'', отсече руският лидер, допълвайки. ''Да, те са политически мотивирани'', съгласи се ръководителят на ТПП.

Сред другите теми на разговор на срещата беше борбата с корупцията в Русия.