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Владимир Путин: Да, те са политически мотивирани! Съдилищата в Лондон и Стокхолм работят срещу руския бизнес
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Да, те са политически мотивирани! Съдилищата в Лондон и Стокхолм работят срещу руския бизнес

9 Юли, 2026 19:49 1 226 43

  • русия-
  • украйна-
  • санкции-
  • владимир путин

По време на срещата Катирин спомена въпроса за разрешаването на международни търговски спорове, отбелязвайки, че арбитражните съдилища във Великобрирания и Швеция работят срещу Русия

Владимир Путин: Да, те са политически мотивирани! Съдилищата в Лондон и Стокхолм работят срещу руския бизнес - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съдилищата в Лондон и Стокхолм вземат незаконни решения относно руски компании. Това заяви днес, 9 юли, руският президент Владимир Путин на среща със Сергей Катирин, ръководител на Руската търговско-промишлена палата, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

По време на срещата Катирин спомена въпроса за разрешаването на международни търговски спорове, отбелязвайки, че арбитражните съдилища във Великобрирания и Швеция работят срещу руския бизнес.

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''Те вземат незаконни решения'', отсече руският лидер, допълвайки. ''Да, те са политически мотивирани'', съгласи се ръководителят на ТПП.

Сред другите теми на разговор на срещата беше борбата с корупцията в Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    17 28 Отговор
    Естествено , щом не са московските , дето ги командва по телефона значи са незаконни , хаха !! Още нищо не е видял , те сега започват !

    19:51 09.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Борис Джонсън, премиер

    20 26 Отговор
    Руския криминален "бизнес" няма място в Европа, България и по Света. Да си търгуват с Иран и Северна Корея. Селяндури 👈😁

    Коментиран от #16

    19:52 09.07.2026

  • 4 ФАКТ

    15 26 Отговор
    Господин Сорос каза на многоходовото джудже да се евг и то веднага го послуша. Другото, което му каза е, че ако джуджето ескалира войната в Украйна, западът ще влезе в Украйна и ще занули многоходовата "армия" на Джуджето. Тези две заплахи превърнаха някога приемания за силен руски лидер Путин в многоходов

    19:53 09.07.2026

  • 5 Серж

    15 21 Отговор
    Да така е дядя Вова и руския бизнес те мрази вече

    19:53 09.07.2026

  • 6 Европеец

    12 18 Отговор
    А ти продължаваш да дремеш и да се моташ.... гледай само да не затриеш Русия с твоя либералиьъм и мекошавост...

    Коментиран от #12

    19:54 09.07.2026

  • 7 А пък

    14 13 Отговор
    московските съдилища работят за западния бизнес !

    19:54 09.07.2026

  • 8 Прав е путин

    13 15 Отговор
    Покани световният лидер Зеленски на преговори за мир в Москва ,но световният лидер отказа вчера на срещата на НАТО с този мотив...

    19:54 09.07.2026

  • 9 ФАКТ

    14 11 Отговор
    джуджето винаги е вярвал безрезервно на запада. Ахахаха

    Коментиран от #19

    19:54 09.07.2026

  • 10 Мадуро

    12 13 Отговор
    Орбан къде е ?

    19:55 09.07.2026

  • 11 Володя Пучкарьов

    14 12 Отговор
    Ама защо така мене всички ме обиждат в махалата?

    19:55 09.07.2026

  • 12 Путин

    11 16 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Сорос ме заплаши

    19:55 09.07.2026

  • 13 АХАХАХА

    15 13 Отговор
    Милиционерът тръгнал да съди запада в... западни съдилища. Ахахахха.... милиционерииии ахахахах

    19:56 09.07.2026

  • 14 Гориил

    18 9 Отговор
    Руският бизнес бързо осъзнава края на ерата на илюзиите и еуфорията. Руските корпорации и концерни отдавна масово мигрират към най-големите арбитражни съдилища в Азия, които сега разглеждат много повече дела от европейските арбитражни съдилища. И този процес е неудържим. Освен това, в Русия са създадени и се разширяват арбитражни съдилища, за да разглеждат съдебни производства извън Русия. Няма да има връщане към старата система на арбитражни съдилища.

    Коментиран от #18

    19:57 09.07.2026

  • 15 Кирпича

    9 11 Отговор
    Вратните прешлени на войничето са извити до краен предел , позата красноречиво говори за все още съществуващия култ към личността характерен за диктаторските режими , позор.

    19:59 09.07.2026

  • 16 Орк

    15 9 Отговор

    До коментар #3 от "Борис Джонсън, премиер":

    Прав си! Само украински криминален бизнес има място в Европа.

    20:00 09.07.2026

  • 17 Стенли

    10 12 Отговор
    След като Украйна унищожи нефтопреработвателните заводи на Русия и инфраструктура и след като в цялата държава липсват горивата и вече основни храни ,това се случва...

    20:02 09.07.2026

  • 18 гост

    10 10 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    В азиатските ти съдилища можеш да се съдиш само ти , за престъпно слабоумие , хахаха !! ВСИЧКИ договори с европейски и американски компании и въобще с компании от бели държави са записани ИЗРИЧНО съдилищата в които се уреждат споровете !! И там няма нито един азиатски съд , за твой ужас !! В азиатските съдилища ще се съдите с Китай и Индия , и Иран ако държиш , хахаха !! Успех с китайските компании , хахаха !!!

    Коментиран от #22

    20:06 09.07.2026

  • 19 Майор Деянов, на всеки километър

    8 13 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    "...джуджето винаги е вярвал безрезервно на запада..."

    Много неща ще се разкрият и станат ясни след края на Путин и Русия. Путин ще се окаже агент под прикритие 👆

    Коментиран от #25, #32

    20:08 09.07.2026

  • 20 На русийката

    8 8 Отговор
    все някой й е виновен

    20:08 09.07.2026

  • 21 Без атом по европата нема са размине

    12 5 Отговор
    И колко по рано путин го осъзнае и удари европата с атома толко по добре за русия

    Коментиран от #26, #31

    20:09 09.07.2026

  • 22 Гориил

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    Времето ще покаже. Светът никога не е виждал такива колосални промени, каквито се случват пред очите ни.

    Коментиран от #24, #29

    20:11 09.07.2026

  • 23 Това да не са ти

    5 8 Отговор
    съдилищата чрез които пращаш опонентите си в сибир

    20:12 09.07.2026

  • 24 гост

    7 7 Отговор

    До коментар #22 от "Гориил":

    Именно , и тези промени са безславния край на Раша !! Следва договарянето на китайско европейската граница на Урал !!

    Коментиран от #41

    20:15 09.07.2026

  • 25 Путин

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не съм агент, милиционерче съм

    20:16 09.07.2026

  • 26 .....

    8 7 Отговор

    До коментар #21 от "Без атом по европата нема са размине":

    Руснаците са абсолютни филмари! Никой не ги отразява, камо ли пък да иска да ги напада. От тях освен заплаха, че ще използват ядрено оръжие, друго няма какво да чуе или научи човек!

    20:19 09.07.2026

  • 27 Поп Гундяев

    10 9 Отговор
    Целия демократичен свят е отвратен от рус.лямс.ката паплач.

    20:19 09.07.2026

  • 28 Гориил

    8 4 Отговор
    Всеки би трябвало да е напълно наясно, че европейските арбитражни съдилища се превръщат в институционализирани системи на протекционизъм, тайна дипломация и колониални реликви. Стокхолмският арбитражен съд е малко по-различен от Международния наказателен съд в Хага. Между другото, многомилионната армия от европейски арбитражни адвокати масово открива офиси в Сингапур, Хонконг, Шанхай, Кувейт, Джакарта, Мумбай и другаде. Няма да можете да спрете или да консервирате бързия растеж на глобалните центрове за развитие и растеж. Честно казано, имате малко време и още по-малко ресурси.

    20:23 09.07.2026

  • 29 Европеец

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Гориил":

    Да времето ще покаже, но на тоя етап хегемона продължава да си бъде хеггемон и Русия нищо не може да направи по въпроса..... Многополюсния свят засега е на хартия и силните се ослушват да не влизат в полезрението на лудия Дончо от краварника,същото се отнася и за Брикс...

    Коментиран от #30

    20:25 09.07.2026

  • 30 Гориил

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Европеец":

    За Русия няма хегемони. Има само приятелски или неприятелски настроени юрисдикции. За Европа всичко е свършено.

    20:28 09.07.2026

  • 31 В някакъв

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Без атом по европата нема са размине":

    твой свят си живееш

    20:29 09.07.2026

  • 32 Гориил

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Русия успешно осъществи най-радикалните пазарни реформи в своята история.

    Коментиран от #33, #36

    20:31 09.07.2026

  • 33 Майор Деянов, на всеки километър

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Гориил":

    Аха....
    На снимката от пост 17 чудесно се виждат "успешните реформи".....

    20:38 09.07.2026

  • 34 хаха🤣

    4 2 Отговор
    какво е това нещо на снимката бе таварищи🤣 дядо Вовчик съвсем сдаде багажа и се мумифицира 🤣

    Коментиран от #38

    20:38 09.07.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    3 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    20:46 09.07.2026

  • 36 Това е вярно.

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Гориил":

    Въвеждането на купони за населението и взимане на пари от олигарсите за производство на ракети са наистина радикални реформи тип Северна Кория :)

    Коментиран от #40

    20:46 09.07.2026

  • 37 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    боташович рублен няма да нялага вето на блатните санкции, свиха му перките на съдрания чорапчик, нема паре, а трябва да се краде от борците срущу олигархията!

    20:55 09.07.2026

  • 38 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "хаха🤣":

    Като Ленин е ..

    20:56 09.07.2026

  • 39 Горски

    3 1 Отговор
    Само от млатуне разбира блатяра и копейката му продажна, никакви преговори.

    Коментиран от #43

    20:56 09.07.2026

  • 40 Гоорил

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Това е вярно.":

    Винаги е било така в мягучая, важни са яхтите и дворците на султанчето с токчегага, хлопите никой не ги брои за хора!

    Коментиран от #42

    20:58 09.07.2026

  • 41 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Границата на ЕС и Евроазийския съюз ще минава през Берлин.

    21:00 09.07.2026

  • 42 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Гоорил":

    Че то навсякъде по света е така. В България да не е по-различно? Половината страна гладува като в Африка. Хората ядат хляб и зелен лук.

    21:03 09.07.2026

  • 43 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    Заминавай в Украйна да млатиш. Двама отидоха и първият оцеля 2 дни, а вторият 4.

    21:05 09.07.2026

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