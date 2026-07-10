Новини
Свят »
Русия »
Москва преувеличава успехите на фронта с цел натиск срещу съюзниците на Киев
  Тема: Украйна

Москва преувеличава успехите на фронта с цел натиск срещу съюзниците на Киев

10 Юли, 2026 12:03 1 093 64

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • донбас-
  • крим

Мария Захарова повтори на 8 юли твърдението на Кремъл, че САЩ остават незаинтересовани да допринасят за европейската сигурност и че европейските държави се готвят за дългосрочен конфликт с Русия

Москва преувеличава успехите на фронта с цел натиск срещу съюзниците на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 9 юли, че САЩ винаги са предоставяли военна помощ на Украйна, опитвайки се да омаловажи значението на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп от 7 юли да предостави на Украйна лиценз за производство на ракета-прехващач "Пейтриът".

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Още новини от Украйна

Кремъл разглежда изявленията на Тръмп като "погрешно схващане", а не като ескалация. Песков също така заяви на 9 юли, че Тръмп не се е обадил на руския президент Владимир Путин на 8 юли, но отбеляза, че Путин остава отворен за разговори.

Говорителят на руското Министерство на външните работи (МВН) Мария Захарова повтори на 8 юли твърдението на Кремъл, че САЩ остават незаинтересовани да допринасят за европейската сигурност и че европейските държави се готвят за дългосрочен конфликт с Русия.

Отговорите показват, че Кремъл все още не е разработил последователен отговор на неотдавнашните усилия на администрацията на Тръмп да му се противопостави. Например, държавният секретар Марко Рубио потвърди на 6 юли, че след срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. не е постигнато писмено споразумение, което пречи на опитите на Русия да я използва като оръжие за целите на преговорите.

Висши американски служители също наскоро признаха тактическите и оперативните успехи на Украйна, противно на руското твърдение, че силите ѝ напредват по цялата фронтова линия.

Изглежда Кремъл все още има надежда, че Русия все още може да извлече отстъпки от Украйна и нейните партньори.

Анонимен руски генерал е признал, че Кремъл преувеличава руските бойни успехи, за да създаде погрешно впечатление за напредъка на Русия, като опит да убеди Украйна и Запада да капитулират пред исканията ѝ.

Украинските сили изглежда са започнали нова фаза в кампанията си за изолиране на окупирания Крим, като са атакували руски морски бензинови танкери. Командирът на украинските сили за безпилотни системи майор Роберт "Магяр" Бровди съобщи на 9 юли, че украинските сили са ударили 14 руски кораба в Азовско море в нощта на 8 срещу 9 юли, включително 12 бензинови танкера, влекача "Алфео" и един сухотоварен кораб.

Бровди съобщи, че украинските сили са ударили "Челси-6", "Аура", "Сонар-1", "Иля Репин", "Галиаскар Камал", "Венера-3", "Пенелопа" и пет други бензинови танкера. Бровди добави, че украинските сили са ударили 35 руски бензинови танкера, сухотоварни кораби и неопределени специални кораби през последните 96 часа.

Непрекъснатата кампания за удари със среден и голям обсег на Украйна срещу руски сухопътни транспортни маршрути влошава логистиката между Русия и окупирания Крим, принуждавайки окупирания Крим да разчита на доставки на бензин по море, за да се справи с недостига на бензин.

Засилващите се украински удари срещу руски морски танкери за гориво демонстрират нова фаза в способността на Украйна бързо да се адаптира към преминаването на Русия към морски транспорт на гориво и вероятно ще продължат да нарушават способността на Русия да поддържа логистиката и да транспортира гориво между Русия и окупирания Крим в опит да изолира полуострова.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе я

    30 10 Отговор
    Да ги махате тия псевдо журниисти..

    12:04 10.07.2026

  • 2 Пич

    31 12 Отговор
    Ихууу......пуцай куме по украински кратуни!!!
    Малоумниците от Урсуландия съвсем забравиха, че Интернет е отдавна открит, и можем да четем новини от цял свят!!!

    Коментиран от #5, #27

    12:07 10.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    14 28 Отговор
    ВСУ напълно отрязаха Крим.Крим е остров.

    Коментиран от #9, #13

    12:07 10.07.2026

  • 5 Дон Корлеоне

    12 15 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #11, #22

    12:08 10.07.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    8 7 Отговор
    Петрито докара пиенците у топлите морета ,Зеленко че ги разкара.

    12:08 10.07.2026

  • 7 Робот

    11 10 Отговор
    Вова стига с шамари народа страда..! Почвай с ритници и юмруци , със злобните кучета Русия трябва да е два пъти по злобна.! Удари кърлежите и вампирите както трябва..!

    12:09 10.07.2026

  • 8 име

    16 8 Отговор
    Абе, вместо да си играем на дребно и праведните медии да разтягат локуми за поредния, 315ти геймчейджър - лиценза за ракети за Пейтриът, викам краварите да дадат лиценз на бандерите за летящи чинии. Щот от много геймчейнджъри, даже нацистите в западна уcpайна почнаха да ги буцифицират.

    Коментиран от #14

    12:10 10.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Върви ли евакуацията на Крим?А?

    9 13 Отговор
    Бягат ли плъховете по моста?А?Бягат ли?А?

    Коментиран от #30

    12:11 10.07.2026

  • 11 Путин

    9 10 Отговор

    До коментар #5 от "Дон Корлеоне":

    За кво да им пуска интернет на бандерите, като нямат ток?!

    12:11 10.07.2026

  • 12 Ба бааааа

    4 9 Отговор
    Съюзниците фалираха

    12:12 10.07.2026

  • 13 име

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Скачай веднага в надеваемата НАТОвска лодка и ходи да правиш геройски десант в Крим!

    Коментиран от #17

    12:12 10.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Овчар

    14 8 Отговор
    Мършата Соломон Паси къде е...? Преди 2 години казваше че Русия ще бъде смачкана ..!

    12:12 10.07.2026

  • 16 Голден Тойлет

    7 6 Отговор
    Вий давайте пари и не питайте къде отиват

    12:13 10.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ОПАСЯВАМ СЕ , ДЕТО БОЛШИНСТВОТО БЪЛГАРИ

    8 9 Отговор
    ЕДВА ЛИ СА КРАДЦИ И ФАШИСТИ КАТО РЕЖИМА В КИЕВ ! ТОЕСТ БЪЛГАРИЯ НЕ Е НИКАКЪВ СЪЮЗНИК НА БАНДЕРИЯ ЕС И НАТО ....... ПОВРЪЩА НИ СЕ ОТ ТЯХ !

    12:14 10.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 дедо

    9 7 Отговор
    В изреченията "Преувеличава успехите" или "Омаловажава успехите" се повтаря думата "успехи". Значи успехи има. Факт. Иначе ISW са перфектните манипулатори. Даже според AI те подхождали като учени към изследването на войната. Ти да видиш!

    12:15 10.07.2026

  • 22 Хи хи

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дон Корлеоне":

    Пуснал е интернета, даже е пратил дронче по него да те види кво правиш !!

    12:16 10.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Григор

    12 10 Отговор
    Украйна загуби Константиновка и сега контролира под 10% от Донбас. Кое е преувеличение? Въпрос на време е да бъдат превзети Славянск и Краматорск, а с това и целия Донбас. Пред фактите и боговете мълчат!

    Коментиран от #28, #33, #39

    12:21 10.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Зеленски

    3 7 Отговор
    За съжаление украинците не уважават хората във военна униформа

    Коментиран от #35

    12:22 10.07.2026

  • 27 Хахахаха

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Анонимен руски генерал е признал, че Кремъл преувеличава руските бойни успехи, за да създаде погрешно впечатление за напредъка на Русия, като опит да убеди Украйна и Запада да капитулират пред исканията ѝ.

    Коментиран от #62

    12:22 10.07.2026

  • 28 Хахахаха

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "Григор":

    Анонимен руски генерал е признал, че Кремъл преувеличава руските бойни успехи, за да създаде погрешно впечатление за напредъка на Русия, като опит да убеди Украйна и Запада да капитулират пред исканията ѝ.

    12:22 10.07.2026

  • 29 Хи хи

    6 9 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Днес се падат пета година урките ядат бoя, а тъй като са пpoсти се вързаха че ще ядат бoй само 3 дня !! 3 дня- ХА ХА ХА !!!

    12:23 10.07.2026

  • 30 Мишел

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "Върви ли евакуацията на Крим?А?":

    Бягат здраво. Украйна от 53.4 милиона население остана с под 20 милиона. Над 60% намаление.

    Коментиран от #41

    12:23 10.07.2026

  • 31 Някой

    7 7 Отговор
    Хаха!
    А Запада и Киев не преувеличават успехите на украинците, за да засилят натиска върху Русия и съюзниците ѝ?
    А дали всъщност, не се опитват западните медии да създадат различна от реалната картинка за положението на фронта в главите на нещастното западно население (малко по-осигурено матерално не означава по-щастливо)? Те са си бройлери.

    12:23 10.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хахахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Григор":

    Преди 5 години, рашата контролираше 85 процента от Донецка област. Сега след 5 години война, контролира почти 90 процента! Ухуууу.

    Коментиран от #40

    12:24 10.07.2026

  • 34 Да КУПЯНСК

    11 4 Отговор
    ГО ПРЕЗЕМАХА 15 ПЪТИ.

    МАЛА ТОКМАЧКА над 30 ПЪТИ.

    СЕГА ПОЧНАХА ВСЕКИ ДЕН ДА ПРЕВЗЕМАТ

    КОНСТАНТИНОВКА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    СКАПАНИ РУСКИ АШЛАЦИ

    Коментиран от #37

    12:25 10.07.2026

  • 35 ПУТИН

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Зеленски":

    И АЗ НЕ СЕ УВАЖАВАМ

    КОГАТО ОБЛЕКА ВОЕННАТА ДРИПА .

    ПРИЛИЧАМ НА МИЗЕРЕН КАШИК.

    ПОСЛЕ ВСИЧКИ ПАДАТ ОТ СМЕХ

    12:27 10.07.2026

  • 36 Дъртия Съсухрен Педофил

    6 3 Отговор
    Кога ще пусне ток в Крим.

    А Бензин

    Вода и Интернет Кога?

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #47

    12:29 10.07.2026

  • 37 Любознателен

    6 6 Отговор

    До коментар #34 от "Да КУПЯНСК":

    Та значи нито Покровск е превзет, нито Бахмут, а Крим още си е украински?
    И сега като има недостиг на гориво по бензиностанциите в Крим Путин няма как да не подпише капитулация. Да ви имам и журналистите, и медиите. То при соца нямаше такова промиване на мозъци

    12:29 10.07.2026

  • 38 Многоходовото

    6 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    12:30 10.07.2026

  • 39 1,4 милиона руска тор

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Григор":

    Пред фактите и боговете мълчат.

    12:30 10.07.2026

  • 40 Мишел

    3 7 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    От началото на войната в Донбас досега Украйна е загубила над 115000кв.км. Справка картите.

    Коментиран от #42, #46, #49

    12:31 10.07.2026

  • 41 Ол1гофрен,

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Източник?

    12:31 10.07.2026

  • 42 Хахахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    Украйна беше окупирана преди 2022 година, без война. С война не може нищо да окупира. Даже Крим вече не е под контрола на раша.

    12:32 10.07.2026

  • 43 Украйна

    5 6 Отговор
    спря да съществува като държава преди няколко години!Това е просто територия на която САЩ(НАТО) и Русия се бият !
    Цитирането на "анонимни руски генерали" звучи най малкото несериозно ,все едно "една баба на пейката ми каза"Голяма тъпотия !
    Изглеждали успехите на Русия преувелипени ?!Не ,не изглеждат преувеличени ами натовците не се справят ,затова всичко им изглежда преувеличено уж !

    12:32 10.07.2026

  • 44 Поразени руски кораби само за 4 дни

    7 2 Отговор
    06.07.26 - 2 танкера

    "Капитан Бармин"
    "Санар-3"

    07.07.26 - 10 кораба (8 танкера, 1 товарен кораб и 1 ферибот):

    "Венера-3"
    "Санар-1"
    "Санар-17"
    "Климена"
    "Тети"
    "Алексей Саврасов"
    "Пенелопа"
    "Иван Черемисинов"
    товарен кораб - ще бъде уточнено име и флаг
    ферибот "SKS One" (Керч)

    08.07.26 - 9 кораба:

    танкер "Ефросиня В"
    танкер "Мария"
    танкер "Санар-17" (повторен удар с щети)
    танкер "Санар-4"
    танкер "Климена" (повторен удар с щети)
    товарен кораб "Донстар"
    товарен кораб "Владимир" Яригин"
    товарен кораб "Феофан Шохирев"
    товарен кораб "Евгения З"

    09.07.26 - 14 кораба (12 танкера, 1 товарен кораб и 1 влекач):

    танкер "Челси-6" (руски флаг)
    танкер "Аура" (руски флаг)
    танкер "Сонар-1" (руски флаг)
    танкер "Иля Репин" (руски флаг)
    "Меркурий" (руски флаг, типът на кораба ще бъде уточнен)
    танкер "Галиаскар Камал" (панамски флаг, под санкции)
    влекач "Алфео" (руски флаг, с баржа "Афродита")
    танкер "Венера-3" (руски флаг)
    танкер "Пенелопа" (руски флаг)
    метриките на още 5 кораба се уточняват.

    12:32 10.07.2026

  • 45 Яяяяяя

    1 4 Отговор
    Е тогава защо е този вой, всичко ще има логичен завършек

    12:33 10.07.2026

  • 46 Хахахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    Дай картата на света, да видим къде е руската граница, копей? С колко се е увеличила рашата. Дай една реална карта на света?

    Коментиран от #54

    12:33 10.07.2026

  • 47 Хи хи

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "Дъртия Съсухрен Педофил":

    А кога ще има в Киййййф ток, вода, интернет ????? Сега само смрад има !!!

    12:33 10.07.2026

  • 48 Мишел

    6 3 Отговор
    На фона на кадри от горящ свален руски Су-35: Горят пристанището в Таганрог, руски завод за радари и Илската рафинерия. Над 400 далекобойни украински дрона са били изстреляни срещу цели на територията на Руската федерация на 10 юли. Гори Азовски оптико-механичен завод (АОМЗ), който се намира в град Азов, също Ростовска област. Заводът е специализиран в производството на оптико-електронни, радарни и високоточни системи и е част от руската военна промишленост. Отделно има данни за атакувана петролна база, също в град Азов.

    12:37 10.07.2026

  • 49 Това е загуба за Русия.

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.

    Коментиран от #51, #53

    12:38 10.07.2026

  • 50 5 милиона българи

    5 3 Отговор
    Ние не признаваме фалшивите новини от Украйна. Полша първо ще си върне земите в Украйна. Русия ще освободи с военната си операция двете независими народни републики луганска народна Република и донецка народна република. Тръмп бърка Зеленски с Путин и Япония с Иран. новия пак пакет 21 номер който е насочен срещу европееца ще ни бръкне още повече в джобовете .... Какво ще остане от Украйна ли нищо!

    12:42 10.07.2026

  • 51 Хи хи

    4 4 Отговор

    До коментар #49 от "Това е загуба за Русия.":

    Най важна е територията ! Ето защо всеки път когато Русия завоюва нова укренска територия, маленкия зеля се мята в несвяст и кълне руснаците !! Айде да ти взема твоите територии - апартамент, земи, да видим дали ще ги дадеш доброволно !!

    Коментиран от #52, #55

    12:44 10.07.2026

  • 52 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Хи хи":

    А ти като не искаш да си дадеш имота доброволно, защо украинците трябва да си го дават? Ти би ли си го дал?

    Коментиран от #58

    12:49 10.07.2026

  • 53 Боа

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Това е загуба за Русия.":

    Дай факти за руските загуби,бре!

    12:50 10.07.2026

  • 54 Тити на Кака

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    Вземи картата на света, иди в районите, които според тази карта са украински, излез на някой площад и викни "Това е Украйна!".
    После ела тук да споделиш резултатите от картографическите си занимания!
    / Успешно оздравяване след викането ти желая!/

    Коментиран от #59

    12:53 10.07.2026

  • 55 Съвсем сте ошашавен от тежкото положение

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Хи хи":

    на Русия и не разсъждавате трезво. В Русия също твърдят, че това ще е голямо прецакване за Русия. И дефакто е така. Територията на тези 2-3 области не носи никакви ползи на Русия, а само проблеми и огромни загуби.

    Коментиран от #60

    12:54 10.07.2026

  • 56 "По-голямата част мнения

    1 1 Отговор
    на руски политици и депутати от Руската дума са, че е много голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде и загуби до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    12:57 10.07.2026

  • 57 Анонимен

    2 1 Отговор
    А съюзниците на Украйна само се пуйчат. Декларации след декларации,но тауруси няма, ракети патриот също. Зеленски само успя да изпроси пари и лиценз, което е на бабата ти фърчилото.

    12:57 10.07.2026

  • 58 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хахахаха":

    Донецк, Луганск Крим са все руски територии населени с руснаци които искат в Русия. Затова Русия си ги взима след проведени референдуми !!

    13:01 10.07.2026

  • 59 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Тити на Кака":

    Кой ще ти позволи да викнеш това в тези рейони! Там даже изборите бяха под автоматите на руските окупатори! И все пак, това не е променило границите на държавите! Дай да видим, с колко се е увеличила рашата по световните карти? Давай? Тези територии се водят ВРЕМЕННО ОКУПИРАНИ!

    13:02 10.07.2026

  • 60 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "Съвсем сте ошашавен от тежкото положение":

    Русия ще си вземе териториите и ще преглътне че е прецакана. Обаче маленкия зеле реве за териториите !!

    Коментиран от #61, #63

    13:03 10.07.2026

  • 61 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Хи хи":

    Сега сравни окупираните територии с територията на раша и ще разбереш, загубите. Окупираната територия е колкото територията между две села в Сибир, ненужна територия.

    13:10 10.07.2026

  • 62 Пич

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    Колко жалки са Урсулианците, нали?!
    Анонимен" казва всичко!!!

    13:10 10.07.2026

  • 63 Игри и театри

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Хи хи":

    Не обръщайте много внимание на това кой какво говори. Гледайте реалната ситуация и загубите. А най-постадалият от тази война е Русия.

    13:11 10.07.2026

  • 64 Не знам колко преувеличава Русия,

    0 0 Отговор
    но киевският режим лъже като за световно от много години. Ако човек тръгне да им изброява лъжите, няма да стигнат дни писане. 2023 г. "Евровизия" трябваше да се проведе в Мариупол, според тях. Щяха да пият кафе в Ялта и други подобни мокри сънища, които така и не се сбъдват.

    13:29 10.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания