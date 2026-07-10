Москва преувеличава успехите на фронта с цел натиск срещу съюзниците на Киев

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 9 юли, че САЩ винаги са предоставяли военна помощ на Украйна, опитвайки се да омаловажи значението на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп от 7 юли да предостави на Украйна лиценз за производство на ракета-прехващач "Пейтриът".

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

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Кремъл разглежда изявленията на Тръмп като "погрешно схващане", а не като ескалация. Песков също така заяви на 9 юли, че Тръмп не се е обадил на руския президент Владимир Путин на 8 юли, но отбеляза, че Путин остава отворен за разговори.

Говорителят на руското Министерство на външните работи (МВН) Мария Захарова повтори на 8 юли твърдението на Кремъл, че САЩ остават незаинтересовани да допринасят за европейската сигурност и че европейските държави се готвят за дългосрочен конфликт с Русия.

Отговорите показват, че Кремъл все още не е разработил последователен отговор на неотдавнашните усилия на администрацията на Тръмп да му се противопостави. Например, държавният секретар Марко Рубио потвърди на 6 юли, че след срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. не е постигнато писмено споразумение, което пречи на опитите на Русия да я използва като оръжие за целите на преговорите.

Висши американски служители също наскоро признаха тактическите и оперативните успехи на Украйна, противно на руското твърдение, че силите ѝ напредват по цялата фронтова линия.

Изглежда Кремъл все още има надежда, че Русия все още може да извлече отстъпки от Украйна и нейните партньори.

Анонимен руски генерал е признал, че Кремъл преувеличава руските бойни успехи, за да създаде погрешно впечатление за напредъка на Русия, като опит да убеди Украйна и Запада да капитулират пред исканията ѝ.

Украинските сили изглежда са започнали нова фаза в кампанията си за изолиране на окупирания Крим, като са атакували руски морски бензинови танкери. Командирът на украинските сили за безпилотни системи майор Роберт "Магяр" Бровди съобщи на 9 юли, че украинските сили са ударили 14 руски кораба в Азовско море в нощта на 8 срещу 9 юли, включително 12 бензинови танкера, влекача "Алфео" и един сухотоварен кораб.

Бровди съобщи, че украинските сили са ударили "Челси-6", "Аура", "Сонар-1", "Иля Репин", "Галиаскар Камал", "Венера-3", "Пенелопа" и пет други бензинови танкера. Бровди добави, че украинските сили са ударили 35 руски бензинови танкера, сухотоварни кораби и неопределени специални кораби през последните 96 часа.

Непрекъснатата кампания за удари със среден и голям обсег на Украйна срещу руски сухопътни транспортни маршрути влошава логистиката между Русия и окупирания Крим, принуждавайки окупирания Крим да разчита на доставки на бензин по море, за да се справи с недостига на бензин.

Засилващите се украински удари срещу руски морски танкери за гориво демонстрират нова фаза в способността на Украйна бързо да се адаптира към преминаването на Русия към морски транспорт на гориво и вероятно ще продължат да нарушават способността на Русия да поддържа логистиката и да транспортира гориво между Русия и окупирания Крим в опит да изолира полуострова.