Москва преувеличава успехите на фронта с цел натиск срещу съюзниците на Киев

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 9 юли, че САЩ винаги са предоставяли военна помощ на Украйна, опитвайки се да омаловажи значението на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп от 7 юли да предостави на Украйна лиценз за производство на ракета-прехващач "Пейтриът".
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Кремъл разглежда изявленията на Тръмп като "погрешно схващане", а не като ескалация. Песков също така заяви на 9 юли, че Тръмп не се е обадил на руския президент Владимир Путин на 8 юли, но отбеляза, че Путин остава отворен за разговори.
Говорителят на руското Министерство на външните работи (МВН) Мария Захарова повтори на 8 юли твърдението на Кремъл, че САЩ остават незаинтересовани да допринасят за европейската сигурност и че европейските държави се готвят за дългосрочен конфликт с Русия.
Отговорите показват, че Кремъл все още не е разработил последователен отговор на неотдавнашните усилия на администрацията на Тръмп да му се противопостави. Например, държавният секретар Марко Рубио потвърди на 6 юли, че след срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. не е постигнато писмено споразумение, което пречи на опитите на Русия да я използва като оръжие за целите на преговорите.
Висши американски служители също наскоро признаха тактическите и оперативните успехи на Украйна, противно на руското твърдение, че силите ѝ напредват по цялата фронтова линия.
Изглежда Кремъл все още има надежда, че Русия все още може да извлече отстъпки от Украйна и нейните партньори.
Анонимен руски генерал е признал, че Кремъл преувеличава руските бойни успехи, за да създаде погрешно впечатление за напредъка на Русия, като опит да убеди Украйна и Запада да капитулират пред исканията ѝ.
Украинските сили изглежда са започнали нова фаза в кампанията си за изолиране на окупирания Крим, като са атакували руски морски бензинови танкери. Командирът на украинските сили за безпилотни системи майор Роберт "Магяр" Бровди съобщи на 9 юли, че украинските сили са ударили 14 руски кораба в Азовско море в нощта на 8 срещу 9 юли, включително 12 бензинови танкера, влекача "Алфео" и един сухотоварен кораб.
Бровди съобщи, че украинските сили са ударили "Челси-6", "Аура", "Сонар-1", "Иля Репин", "Галиаскар Камал", "Венера-3", "Пенелопа" и пет други бензинови танкера. Бровди добави, че украинските сили са ударили 35 руски бензинови танкера, сухотоварни кораби и неопределени специални кораби през последните 96 часа.
Непрекъснатата кампания за удари със среден и голям обсег на Украйна срещу руски сухопътни транспортни маршрути влошава логистиката между Русия и окупирания Крим, принуждавайки окупирания Крим да разчита на доставки на бензин по море, за да се справи с недостига на бензин.
Засилващите се украински удари срещу руски морски танкери за гориво демонстрират нова фаза в способността на Украйна бързо да се адаптира към преминаването на Русия към морски транспорт на гориво и вероятно ще продължат да нарушават способността на Русия да поддържа логистиката и да транспортира гориво между Русия и окупирания Крим в опит да изолира полуострова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе я
12:04 10.07.2026
2 Пич
Малоумниците от Урсуландия съвсем забравиха, че Интернет е отдавна открит, и можем да четем новини от цял свят!!!
Коментиран от #5, #27
12:07 10.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Българин
Коментиран от #9, #13
12:07 10.07.2026
5 Дон Корлеоне
До коментар #2 от "Пич":Хаяско пусна ли интернета?
Коментиран от #11, #22
12:08 10.07.2026
6 Архимандрисандрит Бибиян
12:08 10.07.2026
7 Робот
12:09 10.07.2026
8 име
Коментиран от #14
12:10 10.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Върви ли евакуацията на Крим?А?
Коментиран от #30
12:11 10.07.2026
11 Путин
До коментар #5 от "Дон Корлеоне":За кво да им пуска интернет на бандерите, като нямат ток?!
12:11 10.07.2026
12 Ба бааааа
12:12 10.07.2026
13 име
До коментар #4 от "Българин":Скачай веднага в надеваемата НАТОвска лодка и ходи да правиш геройски десант в Крим!
Коментиран от #17
12:12 10.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Овчар
12:12 10.07.2026
16 Голден Тойлет
12:13 10.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ОПАСЯВАМ СЕ , ДЕТО БОЛШИНСТВОТО БЪЛГАРИ
12:14 10.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 дедо
12:15 10.07.2026
22 Хи хи
До коментар #5 от "Дон Корлеоне":Пуснал е интернета, даже е пратил дронче по него да те види кво правиш !!
12:16 10.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Григор
Коментиран от #28, #33, #39
12:21 10.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Зеленски
Коментиран от #35
12:22 10.07.2026
27 Хахахаха
До коментар #2 от "Пич":Анонимен руски генерал е признал, че Кремъл преувеличава руските бойни успехи, за да създаде погрешно впечатление за напредъка на Русия, като опит да убеди Украйна и Запада да капитулират пред исканията ѝ.
Коментиран от #62
12:22 10.07.2026
28 Хахахаха
До коментар #24 от "Григор":Анонимен руски генерал е признал, че Кремъл преувеличава руските бойни успехи, за да създаде погрешно впечатление за напредъка на Русия, като опит да убеди Украйна и Запада да капитулират пред исканията ѝ.
12:22 10.07.2026
29 Хи хи
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Днес се падат пета година урките ядат бoя, а тъй като са пpoсти се вързаха че ще ядат бoй само 3 дня !! 3 дня- ХА ХА ХА !!!
12:23 10.07.2026
30 Мишел
До коментар #10 от "Върви ли евакуацията на Крим?А?":Бягат здраво. Украйна от 53.4 милиона население остана с под 20 милиона. Над 60% намаление.
Коментиран от #41
12:23 10.07.2026
31 Някой
А Запада и Киев не преувеличават успехите на украинците, за да засилят натиска върху Русия и съюзниците ѝ?
А дали всъщност, не се опитват западните медии да създадат различна от реалната картинка за положението на фронта в главите на нещастното западно население (малко по-осигурено матерално не означава по-щастливо)? Те са си бройлери.
12:23 10.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хахахаха
До коментар #24 от "Григор":Преди 5 години, рашата контролираше 85 процента от Донецка област. Сега след 5 години война, контролира почти 90 процента! Ухуууу.
Коментиран от #40
12:24 10.07.2026
34 Да КУПЯНСК
МАЛА ТОКМАЧКА над 30 ПЪТИ.
СЕГА ПОЧНАХА ВСЕКИ ДЕН ДА ПРЕВЗЕМАТ
КОНСТАНТИНОВКА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
СКАПАНИ РУСКИ АШЛАЦИ
Коментиран от #37
12:25 10.07.2026
35 ПУТИН
До коментар #26 от "Зеленски":И АЗ НЕ СЕ УВАЖАВАМ
КОГАТО ОБЛЕКА ВОЕННАТА ДРИПА .
ПРИЛИЧАМ НА МИЗЕРЕН КАШИК.
ПОСЛЕ ВСИЧКИ ПАДАТ ОТ СМЕХ
12:27 10.07.2026
36 Дъртия Съсухрен Педофил
А Бензин
Вода и Интернет Кога?
Хахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #47
12:29 10.07.2026
37 Любознателен
До коментар #34 от "Да КУПЯНСК":Та значи нито Покровск е превзет, нито Бахмут, а Крим още си е украински?
И сега като има недостиг на гориво по бензиностанциите в Крим Путин няма как да не подпише капитулация. Да ви имам и журналистите, и медиите. То при соца нямаше такова промиване на мозъци
12:29 10.07.2026
38 Многоходовото
12:30 10.07.2026
39 1,4 милиона руска тор
До коментар #24 от "Григор":Пред фактите и боговете мълчат.
12:30 10.07.2026
40 Мишел
До коментар #33 от "Хахахаха":От началото на войната в Донбас досега Украйна е загубила над 115000кв.км. Справка картите.
Коментиран от #42, #46, #49
12:31 10.07.2026
41 Ол1гофрен,
До коментар #30 от "Мишел":Източник?
12:31 10.07.2026
42 Хахахаха
До коментар #40 от "Мишел":Украйна беше окупирана преди 2022 година, без война. С война не може нищо да окупира. Даже Крим вече не е под контрола на раша.
12:32 10.07.2026
43 Украйна
Цитирането на "анонимни руски генерали" звучи най малкото несериозно ,все едно "една баба на пейката ми каза"Голяма тъпотия !
Изглеждали успехите на Русия преувелипени ?!Не ,не изглеждат преувеличени ами натовците не се справят ,затова всичко им изглежда преувеличено уж !
12:32 10.07.2026
44 Поразени руски кораби само за 4 дни
"Капитан Бармин"
"Санар-3"
07.07.26 - 10 кораба (8 танкера, 1 товарен кораб и 1 ферибот):
"Венера-3"
"Санар-1"
"Санар-17"
"Климена"
"Тети"
"Алексей Саврасов"
"Пенелопа"
"Иван Черемисинов"
товарен кораб - ще бъде уточнено име и флаг
ферибот "SKS One" (Керч)
08.07.26 - 9 кораба:
танкер "Ефросиня В"
танкер "Мария"
танкер "Санар-17" (повторен удар с щети)
танкер "Санар-4"
танкер "Климена" (повторен удар с щети)
товарен кораб "Донстар"
товарен кораб "Владимир" Яригин"
товарен кораб "Феофан Шохирев"
товарен кораб "Евгения З"
09.07.26 - 14 кораба (12 танкера, 1 товарен кораб и 1 влекач):
танкер "Челси-6" (руски флаг)
танкер "Аура" (руски флаг)
танкер "Сонар-1" (руски флаг)
танкер "Иля Репин" (руски флаг)
"Меркурий" (руски флаг, типът на кораба ще бъде уточнен)
танкер "Галиаскар Камал" (панамски флаг, под санкции)
влекач "Алфео" (руски флаг, с баржа "Афродита")
танкер "Венера-3" (руски флаг)
танкер "Пенелопа" (руски флаг)
метриките на още 5 кораба се уточняват.
12:32 10.07.2026
45 Яяяяяя
12:33 10.07.2026
46 Хахахаха
До коментар #40 от "Мишел":Дай картата на света, да видим къде е руската граница, копей? С колко се е увеличила рашата. Дай една реална карта на света?
Коментиран от #54
12:33 10.07.2026
47 Хи хи
До коментар #36 от "Дъртия Съсухрен Педофил":А кога ще има в Киййййф ток, вода, интернет ????? Сега само смрад има !!!
12:33 10.07.2026
48 Мишел
12:37 10.07.2026
49 Това е загуба за Русия.
До коментар #40 от "Мишел":Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.
Коментиран от #51, #53
12:38 10.07.2026
50 5 милиона българи
12:42 10.07.2026
51 Хи хи
До коментар #49 от "Това е загуба за Русия.":Най важна е територията ! Ето защо всеки път когато Русия завоюва нова укренска територия, маленкия зеля се мята в несвяст и кълне руснаците !! Айде да ти взема твоите територии - апартамент, земи, да видим дали ще ги дадеш доброволно !!
Коментиран от #52, #55
12:44 10.07.2026
52 Хахахаха
До коментар #51 от "Хи хи":А ти като не искаш да си дадеш имота доброволно, защо украинците трябва да си го дават? Ти би ли си го дал?
Коментиран от #58
12:49 10.07.2026
53 Боа
До коментар #49 от "Това е загуба за Русия.":Дай факти за руските загуби,бре!
12:50 10.07.2026
54 Тити на Кака
До коментар #46 от "Хахахаха":Вземи картата на света, иди в районите, които според тази карта са украински, излез на някой площад и викни "Това е Украйна!".
После ела тук да споделиш резултатите от картографическите си занимания!
/ Успешно оздравяване след викането ти желая!/
Коментиран от #59
12:53 10.07.2026
55 Съвсем сте ошашавен от тежкото положение
До коментар #51 от "Хи хи":на Русия и не разсъждавате трезво. В Русия също твърдят, че това ще е голямо прецакване за Русия. И дефакто е така. Територията на тези 2-3 области не носи никакви ползи на Русия, а само проблеми и огромни загуби.
Коментиран от #60
12:54 10.07.2026
56 "По-голямата част мнения
12:57 10.07.2026
57 Анонимен
12:57 10.07.2026
58 Хи хи
До коментар #52 от "Хахахаха":Донецк, Луганск Крим са все руски територии населени с руснаци които искат в Русия. Затова Русия си ги взима след проведени референдуми !!
13:01 10.07.2026
59 Хахахаха
До коментар #54 от "Тити на Кака":Кой ще ти позволи да викнеш това в тези рейони! Там даже изборите бяха под автоматите на руските окупатори! И все пак, това не е променило границите на държавите! Дай да видим, с колко се е увеличила рашата по световните карти? Давай? Тези територии се водят ВРЕМЕННО ОКУПИРАНИ!
13:02 10.07.2026
60 Хи хи
До коментар #55 от "Съвсем сте ошашавен от тежкото положение":Русия ще си вземе териториите и ще преглътне че е прецакана. Обаче маленкия зеле реве за териториите !!
Коментиран от #61, #63
13:03 10.07.2026
61 Хахахаха
До коментар #60 от "Хи хи":Сега сравни окупираните територии с територията на раша и ще разбереш, загубите. Окупираната територия е колкото територията между две села в Сибир, ненужна територия.
13:10 10.07.2026
62 Пич
До коментар #27 от "Хахахаха":Колко жалки са Урсулианците, нали?!
Анонимен" казва всичко!!!
13:10 10.07.2026
63 Игри и театри
До коментар #60 от "Хи хи":Не обръщайте много внимание на това кой какво говори. Гледайте реалната ситуация и загубите. А най-постадалият от тази война е Русия.
13:11 10.07.2026
64 Не знам колко преувеличава Русия,
13:29 10.07.2026