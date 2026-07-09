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Австралия ще изнася уран за Индия по ново енергийно споразумение

Австралия ще изнася уран за Индия по ново енергийно споразумение

9 Юли, 2026 09:57, обновена 9 Юли, 2026 09:59 480 0

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Канбера и Ню Делхи разширяват стратегическото си партньорство с фокус върху ядрената енергетика, възобновяемите източници и критичните минерали

Австралия ще изнася уран за Индия по ново енергийно споразумение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Австралия и Индия постигнаха споразумение за износ на австралийски уран, който ще подпомогне развитието на индийската ядрена енергетика. Освен това двете държави се договориха да задълбочат сътрудничеството си в областта на възобновяемите енергийни източници, критичните минерали и производството на зелен водород, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Индия от години проявява интерес към значителните уранови запаси на Австралия като част от стратегията си да увеличи ядрените си енергийни мощности до 100 гигавата до 2047 г. От своя страна Австралия се стреми да разшири външнотърговските си пазари и да намали зависимостта си от китайската икономика.

Макар двете страни да подписаха рамково споразумение за сътрудничество в ядрената сфера още през 2014 г., реалният износ на уран беше ограничен заради необходимостта от гаранции, че суровината ще бъде използвана единствено за мирни цели.

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че споразумението ще улесни доставките на австралийски уран за Индия и ще подпомогне увеличаването на производството на енергия от неизкопаеми източници.

„Австралия и Индия са близки партньори и дори по-близки приятели. Това споразумение ще осигури допълнителен пазар за австралийския ресурсен сектор и ще подкрепи енергийния преход на Индия“, посочи Албанезе.

Индийският премиер Нарендра Моди определи отношенията между двете страни като възможност за стратегическо сътрудничество в редица ключови области. По думите му технологичният потенциал, капиталът и природните ресурси на Австралия могат значително да ускорят прехода на Индия към по-чиста енергия.

Албанезе допълни, че Моди е „жив мост“ между Австралия и Индия и отбеляза, че неговата визия е допринесла за задълбочаването на икономическите отношения между двете държави.

Индия е петият по големина търговски партньор на Австралия след Китай, Япония, Съединените щати и Южна Корея, като новото споразумение се очаква допълнително да засили двустранното икономическо и енергийно сътрудничество.


Индия
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