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Русия твърди, че е предотвратила терористични атаки в Москва с прякото участие на "западни разузнавателни служби"
  Тема: Украйна

Русия твърди, че е предотвратила терористични атаки в Москва с прякото участие на "западни разузнавателни служби"

9 Юли, 2026 10:45 1 557 51

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Целите на атаките, при които е трябвало да бъдат използвани дронове, са били висши офицери от руската армия

Русия твърди, че е предотвратила терористични атаки в Москва с прякото участие на "западни разузнавателни служби" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) днес обяви, че е предотвратила поредица от терористични атаки в Москва, планирани от украинските служби за сигурност "с прякото участие на западни разузнавателни служби", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Целите на атаките, при които е трябвало да бъдат използвани дронове, са били висши офицери от руската армия, както и едно от водещите предприятия в отбранителната промишленост.

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Междувременно два танкера са били атакувани от украински дронове в Азовско море, съобщи губернаторът на руската Ростовска област.

"Екипажите на танкерите са евакуирани. В резултат на удара с дрон е избухнал пожар. На единия от корабите пожарът все още гори, а на другия пожарът е напълно угасен", заяви губернаторът Юрий Слюсар в приложението Teлеграм.

През нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 73 украински дрона, съобщи руското Министерство на отбраната.

В Тверска област нефтохранилище е избухнало в пламъци след атака с дрон, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор Виталий Корольов, като добави, че пожарът е овладян и няма ранени.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запада стана

    49 23 Отговор
    гнездо на фашизъм и тероризъм!

    Коментиран от #7, #33

    10:47 09.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Отец Дионисий

    36 11 Отговор
    Господ пази Православието.

    Коментиран от #12

    10:47 09.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 41 Отговор
    твърде много пари се харчат за краставата мечка//един нов Ленин с два куфара евраци и са дотам

    Коментиран от #13, #17, #19, #36

    10:48 09.07.2026

  • 5 Путин многоходовия

    12 30 Отговор
    Не мога да скоча на Запада както го прави Иран, защото сме "многходови". Сорос ни нареди станем такива.

    Коментиран от #20

    10:52 09.07.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    13 38 Отговор
    Не обръщайте внимание.
    Дежурните руски глупасти за префокусиране вниманието на народа от катастрофалното СВО, глад, липса на бензин, върху някакъв измислен външен враг.

    Коментиран от #23

    10:52 09.07.2026

  • 7 Путин

    19 22 Отговор

    До коментар #1 от "Запада стана":

    Не говори така - там са ни децата и имотите. По тях ли да стреляме?

    Коментиран от #10

    10:52 09.07.2026

  • 8 Путин

    11 30 Отговор
    Окрадох и продадох Русия, копейките ме тачат, понеже са с 3ти клас.

    10:53 09.07.2026

  • 9 реалистъ

    16 26 Отговор
    На Запад е спокойно, а в Русийката ври и кипи. Путин не смее да прати самолетче от вестник по територията на НАТО.

    Коментиран от #14, #26, #28, #38

    10:54 09.07.2026

  • 10 Само факти!

    27 16 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Запада стана гнездо на фашизъм и тероризъм!

    10:54 09.07.2026

  • 11 Третите в Русия след Украйна и Пригожин

    16 26 Отговор
    5 години руски срам и многходовост.

    10:54 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путин

    13 19 Отговор

    До коментар #9 от "реалистъ":

    Там са ни децата - харчат откраднатото от купейките и ватите по строежите.

    10:55 09.07.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    12 21 Отговор
    Русия...
    От Третия Рим до третото Столипиново 👆😆

    10:56 09.07.2026

  • 16 Последния индианец

    11 22 Отговор
    И Москва е украинска

    10:58 09.07.2026

  • 17 А колко

    21 7 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пари отиват за златни тоалетни чинии?

    10:59 09.07.2026

  • 18 Русия твърди

    12 20 Отговор
    Русия твърди, че крайцера Москва плава и екипажът е жив и здрав. И думичка не може да се вярва на тези патологични лъжци.

    Коментиран от #46

    11:01 09.07.2026

  • 19 Родна реч, омайна, сладка

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    У кого, что болит, о том и говорит....

    11:02 09.07.2026

  • 20 Такъв си

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Путин многоходовия":

    Само, че напиши своя си ник..

    11:03 09.07.2026

  • 21 вън

    13 28 Отговор
    Вън руския башибозук от България.

    Коментиран от #25

    11:03 09.07.2026

  • 22 Мусорчик

    14 16 Отговор
    Тия са фашисти, ония нацисти, другите терористи. Само ние сме Убави.

    11:04 09.07.2026

  • 23 Горкото

    12 6 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Пак ли си мечтаеш да си президент, поне имаш ли някакво образование?

    Коментиран от #51

    11:04 09.07.2026

  • 24 Мимч

    26 9 Отговор
    Абе ,чудя ви се докога ще ги търпите тези терористи укри и ще ги галите,а не вземете сериозни мерки и да им разрушите цялата щаб квартира на зеления и да го изпратите при аятолаха на небето,както направиха американците....Стига ги галихте и им се кланяте.

    11:05 09.07.2026

  • 25 вън

    17 12 Отговор

    До коментар #21 от "вън":

    болните русофобски педюраси

    11:06 09.07.2026

  • 26 Даааа

    10 6 Отговор

    До коментар #9 от "реалистъ":

    Черните с големи керестета къде мислиш си хвърлят хайвера? В спокойни като теб😀

    11:08 09.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Цък

    19 11 Отговор

    До коментар #9 от "реалистъ":

    Путин не иска война с Европа, но твърде често взе да се говори че му кроят шапка. Ако това стане първо ще си го получат балтийските държави, след това са идиотите на Европа поляците и швабите ще го отнесат толкова много искат реванш и ще си го получат.

    11:09 09.07.2026

  • 29 БУХАХАХА

    4 10 Отговор
    вервайте ми.

    11:14 09.07.2026

  • 30 задължително огледален отговор

    19 4 Отговор
    Няма кво да твърди ми ФСБ да почва по същия начин на тези страни на тяхна територия каквото правят това в Русия.

    11:14 09.07.2026

  • 31 Силиций

    4 13 Отговор
    А за участието на зли антируски марсианци си мълчат.Тука има нещо.Но руснаците вече са поискали помощ от освободителите от Алфа Кентавър,и "победата будеть"

    11:18 09.07.2026

  • 32 Бг гражданин

    5 14 Отговор
    Нали ви бяха братя украинците,един народ ,дна кръв...кво стана сега,Путин върна армията на 150км от Киев,но те ще привземат Москна,вашите бпатя. Затова Тръмп,видя че руснака е мека Мара и разбра ,че са хартиен тигър.😀

    11:19 09.07.2026

  • 33 Много меки тия руснаци, гледайте Тръмп!

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Запада стана":

    Ей руснаци, докога ще ги търпите тия западни терористи да ви тероризират? Торене с бомбени килими от Мариупол до Лвов немедлено! Разстилайте наред. Одеса и окръга да е руски, кога?

    Коментиран от #34

    11:19 09.07.2026

  • 34 Ако правиш

    3 6 Отговор

    До коментар #33 от "Много меки тия руснаци, гледайте Тръмп!":

    като терористите САЩ и Израел, какво те различава от тях!

    11:21 09.07.2026

  • 35 Поп Гундя.ев

    8 11 Отговор
    Каквито и измишльотини да фабрикува Къ.сото Чо.вече , повече от ясно е , че му се пише път или скок от някой прозорец. Крепостните раи започнаха да се събуждат.

    11:25 09.07.2026

  • 36 хахха котето на сорос

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    не мисли за тях бълхарник

    11:33 09.07.2026

  • 37 Симо

    4 0 Отговор
    Ами продължавайте да ги галите с меки ръкавици! Този тероризъм ще продължава, докато ситуацията не се промени драматично. А драматично, означава да падат гл... ви.

    11:33 09.07.2026

  • 38 Къде е

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "реалистъ":

    Спокойно??! Във всяка европейска държава населението протестира срещу мигрантите, цените на тока и загубата на работни места. Пълни глупости говориш!

    11:39 09.07.2026

  • 39 Перо

    3 1 Отговор
    Руската служба за сигурност е кръгла нула, след закриването на КГБ и идването на новите руски и олигархичната ФСБ! Не вярвам на “успеха”!

    11:44 09.07.2026

  • 40 ТАНКЕРИ

    1 0 Отговор
    За последните 96 часа

    21 Ударени.

    Бензиновата криза става все по мащабна.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    В изтекъл запис
    Не случайно
    ГУБЕРНАТОРЪТ АКСЪОНОВ

    вика на неговите служители :

    Който иска може да напусне КРИМ.
    Виждате Кремъл изобщо
    Не му пука за Нас .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #41

    11:44 09.07.2026

  • 41 Пропагандата

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "ТАНКЕРИ":

    винаги се цели в глупака!

    11:46 09.07.2026

  • 42 ЗНАЧИ КОГАТО

    1 1 Отговор
    СЕ ОПИТВАТ
    ДА УБИЯТ ЗЕЛЕНСКИ
    ИЛИ БУДАНОВ

    МОЖЕ ...

    КОГАТО ИСКАЛИ ДА УБИЯТ
    ВИСШИ РУСКИ ОФИЦЕРИ

    ТЕРОРИСТИЧНА АТАКА.

    ЖАЛКИ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ.

    Коментиран от #44

    11:47 09.07.2026

  • 43 Абе

    2 1 Отговор
    Що ги пишете тия глупости.. В Харков почват да горят бензиностанции, в Одеса има удари с Искандер.. Тука традиционно лаят когато най-много ги бият. То е смешно вече, как 3 сссиглета тука тровят атмосферата

    11:47 09.07.2026

  • 44 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "ЗНАЧИ КОГАТО":

    винаги е намирала глупака!

    11:49 09.07.2026

  • 45 Володя Пичкарьов

    2 1 Отговор
    На мене винаги Западът ми е бил виновен.

    11:49 09.07.2026

  • 46 КРАЙЦЕРА МАСКВА

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Русия твърди":

    ИМА ЕСКОРТ
    ОТ 21 ТАНКЕРА .

    ДА НЕ МУ СВЪРШИ БЕНЗИНЪТ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    11:50 09.07.2026

  • 47 оня с коня

    2 0 Отговор
    С терористи не се преговаря ,само зачистване като бесни кучета !

    11:52 09.07.2026

  • 48 Истината

    2 1 Отговор
    Евронатовците са започнали да се срамуват от протежетата си в киевската хунта .

    11:52 09.07.2026

  • 49 Герги

    1 1 Отговор
    За разнообразие да вкараме и....западни служби...пряко хей....пълна шизофрения,срам ги е да кажат че Украйна ги прави сандър..

    11:54 09.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Горкото":

    "..поне имаш ли някакво образование.."

    За да си руски президент не е нужно образование !!! Само да си бакшиш и с мощен парашут 👆

    11:58 09.07.2026

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