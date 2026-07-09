Русия твърди, че е предотвратила терористични атаки в Москва с прякото участие на "западни разузнавателни служби"

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) днес обяви, че е предотвратила поредица от терористични атаки в Москва, планирани от украинските служби за сигурност "с прякото участие на западни разузнавателни служби", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Целите на атаките, при които е трябвало да бъдат използвани дронове, са били висши офицери от руската армия, както и едно от водещите предприятия в отбранителната промишленост.

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Междувременно два танкера са били атакувани от украински дронове в Азовско море, съобщи губернаторът на руската Ростовска област.

"Екипажите на танкерите са евакуирани. В резултат на удара с дрон е избухнал пожар. На единия от корабите пожарът все още гори, а на другия пожарът е напълно угасен", заяви губернаторът Юрий Слюсар в приложението Teлеграм.

През нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 73 украински дрона, съобщи руското Министерство на отбраната.

В Тверска област нефтохранилище е избухнало в пламъци след атака с дрон, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор Виталий Корольов, като добави, че пожарът е овладян и няма ранени.