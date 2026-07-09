Русия твърди, че е предотвратила терористични атаки в Москва с прякото участие на "западни разузнавателни служби"

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) днес обяви, че е предотвратила поредица от терористични атаки в Москва, планирани от украинските служби за сигурност "с прякото участие на западни разузнавателни служби", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Целите на атаките, при които е трябвало да бъдат използвани дронове, са били висши офицери от руската армия, както и едно от водещите предприятия в отбранителната промишленост.
Междувременно два танкера са били атакувани от украински дронове в Азовско море, съобщи губернаторът на руската Ростовска област.
"Екипажите на танкерите са евакуирани. В резултат на удара с дрон е избухнал пожар. На единия от корабите пожарът все още гори, а на другия пожарът е напълно угасен", заяви губернаторът Юрий Слюсар в приложението Teлеграм.
През нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 73 украински дрона, съобщи руското Министерство на отбраната.
В Тверска област нефтохранилище е избухнало в пламъци след атака с дрон, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор Виталий Корольов, като добави, че пожарът е овладян и няма ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запада стана
Коментиран от #7, #33
10:47 09.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Отец Дионисий
Коментиран от #12
10:47 09.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #17, #19, #36
10:48 09.07.2026
5 Путин многоходовия
Коментиран от #20
10:52 09.07.2026
6 Владимир Путин, президент
Дежурните руски глупасти за префокусиране вниманието на народа от катастрофалното СВО, глад, липса на бензин, върху някакъв измислен външен враг.
Коментиран от #23
10:52 09.07.2026
7 Путин
До коментар #1 от "Запада стана":Не говори така - там са ни децата и имотите. По тях ли да стреляме?
Коментиран от #10
10:52 09.07.2026
8 Путин
10:53 09.07.2026
9 реалистъ
Коментиран от #14, #26, #28, #38
10:54 09.07.2026
10 Само факти!
До коментар #7 от "Путин":Запада стана гнездо на фашизъм и тероризъм!
10:54 09.07.2026
11 Третите в Русия след Украйна и Пригожин
10:54 09.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Путин
До коментар #9 от "реалистъ":Там са ни децата - харчат откраднатото от купейките и ватите по строежите.
10:55 09.07.2026
15 Владимир Путин, президент
От Третия Рим до третото Столипиново 👆😆
10:56 09.07.2026
16 Последния индианец
10:58 09.07.2026
17 А колко
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":пари отиват за златни тоалетни чинии?
10:59 09.07.2026
18 Русия твърди
Коментиран от #46
11:01 09.07.2026
19 Родна реч, омайна, сладка
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":У кого, что болит, о том и говорит....
11:02 09.07.2026
20 Такъв си
До коментар #5 от "Путин многоходовия":Само, че напиши своя си ник..
11:03 09.07.2026
21 вън
Коментиран от #25
11:03 09.07.2026
22 Мусорчик
11:04 09.07.2026
23 Горкото
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":Пак ли си мечтаеш да си президент, поне имаш ли някакво образование?
Коментиран от #51
11:04 09.07.2026
24 Мимч
11:05 09.07.2026
25 вън
До коментар #21 от "вън":болните русофобски педюраси
11:06 09.07.2026
26 Даааа
До коментар #9 от "реалистъ":Черните с големи керестета къде мислиш си хвърлят хайвера? В спокойни като теб😀
11:08 09.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Цък
До коментар #9 от "реалистъ":Путин не иска война с Европа, но твърде често взе да се говори че му кроят шапка. Ако това стане първо ще си го получат балтийските държави, след това са идиотите на Европа поляците и швабите ще го отнесат толкова много искат реванш и ще си го получат.
11:09 09.07.2026
29 БУХАХАХА
11:14 09.07.2026
30 задължително огледален отговор
11:14 09.07.2026
31 Силиций
11:18 09.07.2026
32 Бг гражданин
11:19 09.07.2026
33 Много меки тия руснаци, гледайте Тръмп!
До коментар #1 от "Запада стана":Ей руснаци, докога ще ги търпите тия западни терористи да ви тероризират? Торене с бомбени килими от Мариупол до Лвов немедлено! Разстилайте наред. Одеса и окръга да е руски, кога?
Коментиран от #34
11:19 09.07.2026
34 Ако правиш
До коментар #33 от "Много меки тия руснаци, гледайте Тръмп!":като терористите САЩ и Израел, какво те различава от тях!
11:21 09.07.2026
35 Поп Гундя.ев
11:25 09.07.2026
36 хахха котето на сорос
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":не мисли за тях бълхарник
11:33 09.07.2026
37 Симо
11:33 09.07.2026
38 Къде е
До коментар #9 от "реалистъ":Спокойно??! Във всяка европейска държава населението протестира срещу мигрантите, цените на тока и загубата на работни места. Пълни глупости говориш!
11:39 09.07.2026
39 Перо
11:44 09.07.2026
40 ТАНКЕРИ
21 Ударени.
Бензиновата криза става все по мащабна.
Хаха хахахахаха хахахахаха
В изтекъл запис
Не случайно
ГУБЕРНАТОРЪТ АКСЪОНОВ
вика на неговите служители :
Който иска може да напусне КРИМ.
Виждате Кремъл изобщо
Не му пука за Нас .
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #41
11:44 09.07.2026
41 Пропагандата
До коментар #40 от "ТАНКЕРИ":винаги се цели в глупака!
11:46 09.07.2026
42 ЗНАЧИ КОГАТО
ДА УБИЯТ ЗЕЛЕНСКИ
ИЛИ БУДАНОВ
МОЖЕ ...
КОГАТО ИСКАЛИ ДА УБИЯТ
ВИСШИ РУСКИ ОФИЦЕРИ
ТЕРОРИСТИЧНА АТАКА.
ЖАЛКИ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ.
Коментиран от #44
11:47 09.07.2026
43 Абе
11:47 09.07.2026
44 Пропагандата
До коментар #42 от "ЗНАЧИ КОГАТО":винаги е намирала глупака!
11:49 09.07.2026
45 Володя Пичкарьов
11:49 09.07.2026
46 КРАЙЦЕРА МАСКВА
До коментар #18 от "Русия твърди":ИМА ЕСКОРТ
ОТ 21 ТАНКЕРА .
ДА НЕ МУ СВЪРШИ БЕНЗИНЪТ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
11:50 09.07.2026
47 оня с коня
11:52 09.07.2026
48 Истината
11:52 09.07.2026
49 Герги
11:54 09.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Владимир Путин, президент
До коментар #23 от "Горкото":"..поне имаш ли някакво образование.."
За да си руски президент не е нужно образование !!! Само да си бакшиш и с мощен парашут 👆
11:58 09.07.2026