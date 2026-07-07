Украйна свали 108 от общо 128 руски дрона през нощта, съобщиха украинските сили

Украинската противовъздушна отбрана свали 108 от общо 123 руски дрона през нощта, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ, предаде БТА.

Снощи Русия е атакувала Украйна със 123 дрона от тип "Шахед", "Гербера", "Италмас", както и с дронове примамки "Пародия" от Курска, Орелска, Брянска и Приморско-Ахтарска област и от Шаталово и Милерово в Донецка област и Чауда на Кримския полуостров.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни сили, подразделенията за радиоелектронна борба, безпилотните системи и мобилните подразделения на Въоръжените сили на Украйна.

Дванадесет руски дрона са ударили 10 обекта, а отломки от свалените безпилотни апарати са паднали на 5 места, допълва Укринформ.

Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски.

"От вчера вечерта до 6 часа сутринта над 430 дрона са летели в посока Московска област. Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на голямо разстояние. 36 вражески дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", написа Собянин в социалните мрежи.

Удари с украински ракети са причинили поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в "инфраструктурни обекти" в руската Белгородска област, граничеща с Украйна, съобщи временно изпълняващия длъжността областен губернатор Александър Шуваев.

Тези украински удари се случват ден след особено масирани руски удари срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му, според местните власти.