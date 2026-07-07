Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Украйна свали 108 от общо 128 руски дрона през нощта, съобщиха украинските сили
  Тема: Украйна

Украйна свали 108 от общо 128 руски дрона през нощта, съобщиха украинските сили

7 Юли, 2026 12:22 787 33

  • украйна-
  • дронове-
  • русия-
  • война-
  • киев

Дванадесет руски дрона са ударили 10 обекта, а отломки от свалените безпилотни апарати са паднали на 5 места

Украйна свали 108 от общо 128 руски дрона през нощта, съобщиха украинските сили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинската противовъздушна отбрана свали 108 от общо 123 руски дрона през нощта, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ, предаде БТА.

Снощи Русия е атакувала Украйна със 123 дрона от тип "Шахед", "Гербера", "Италмас", както и с дронове примамки "Пародия" от Курска, Орелска, Брянска и Приморско-Ахтарска област и от Шаталово и Милерово в Донецка област и Чауда на Кримския полуостров.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни сили, подразделенията за радиоелектронна борба, безпилотните системи и мобилните подразделения на Въоръжените сили на Украйна.

Дванадесет руски дрона са ударили 10 обекта, а отломки от свалените безпилотни апарати са паднали на 5 места, допълва Укринформ.

Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски.

"От вчера вечерта до 6 часа сутринта над 430 дрона са летели в посока Московска област. Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на голямо разстояние. 36 вражески дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", написа Собянин в социалните мрежи.

Удари с украински ракети са причинили поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в "инфраструктурни обекти" в руската Белгородска област, граничеща с Украйна, съобщи временно изпълняващия длъжността областен губернатор Александър Шуваев.

Тези украински удари се случват ден след особено масирани руски удари срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му, според местните власти.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марче,

    25 2 Отговор
    Посмали малко

    12:25 07.07.2026

  • 2 хмммм

    27 3 Отговор
    много свалят. ама все по-надълбоко влизат руснаците.

    12:25 07.07.2026

  • 3 Иван С

    27 3 Отговор
    Защо да вярваме на това което пишете?

    Коментиран от #14

    12:26 07.07.2026

  • 4 Сатана Z

    22 4 Отговор
    Украинските нацисти също така се похвалиха ,че са използвали над 200 ракети Patriot и други за да свалят тези 108 летящи руски моторетки за 10К парчето.

    12:27 07.07.2026

  • 5 На лъжата краката са къси

    19 2 Отговор
    Марийке

    12:28 07.07.2026

  • 6 Копейкин

    2 19 Отговор
    Спукаха ни трътките! Др.Путин приема в Бункера прав.Стои по цел ден прав като свещ.

    12:28 07.07.2026

  • 7 Имате грешка в заглавието

    20 0 Отговор
    Украйна свали 128 от общо 108 руски дрона през нощта, съобщиха украинските сили

    12:29 07.07.2026

  • 8 Факт

    14 1 Отговор
    И в ю туба се вижда как празнуват годишнината на сащ с беден уран, заря та свети като слънце

    12:29 07.07.2026

  • 9 Копейкин

    1 15 Отговор
    Спукаха ни трътките! Др.Путин приема в Бункера прав.Стои по цел ден прав като свещ.

    Коментиран от #12

    12:30 07.07.2026

  • 10 ХЕ ХЕ ХЕ

    19 0 Отговор
    В заглавието - 128
    в текста -123
    свалени - 108
    ударили - 12

    Нещо сметките не излизат;
    тези дето не са ударили и не са свалени - още ли летят!?

    12:31 07.07.2026

  • 11 Грийн сок

    4 13 Отговор
    Не трябва да се помага
    на Украйна за да има мир
    Руски мир
    Така казва нашия умник

    12:31 07.07.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Копейкин":

    Кретен...

    12:32 07.07.2026

  • 13 ужас

    9 0 Отговор
    Леко послъгахте. Свалиха 128 от 108 изстреляни.

    12:35 07.07.2026

  • 14 11111

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван С":

    Защото е евроатлантическо

    12:36 07.07.2026

  • 15 Останките

    6 0 Отговор
    от свалените 100 дрона са паднали на 5 места!?!

    12:37 07.07.2026

  • 16 Тая статия е миш маш тотален

    6 0 Отговор
    Значи, руснаците са пуснали общо 123 дрона в цялата Украйна
    Украинците 430 само към Москва. С колко общо? В статията пише, че са целили и други места…
    1:4 и нагоре ли е съотношението, което е един извод за кой какво може от двете страни или не баш.
    Направо можеше да не я пишете

    12:49 07.07.2026

  • 17 Божеее...

    7 0 Отговор
    А аз си мислех, чу от 128 са свалени 228... както обикнонено

    12:52 07.07.2026

  • 18 Ти да видиш

    11 0 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    12:57 07.07.2026

  • 19 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ !!!!!!

    6 0 Отговор
    ОБИКНОВЕННО УКРОФАШИСТИТЕ СВАЛЯТ ПОВЕЧЕ ДРОНОВЕ ОТ КОЛКОТО СА ИЗСТРЕЛЯЛИ РУСНАЦИТЕ ! КЪДЕ СБЪРКАХА ВЪВ СМЕТКАТА СЕГА ???

    12:58 07.07.2026

  • 20 Украйнская Кривда

    4 0 Отговор
    Всичко що летеше свалихме, даже и няколко самальота, ама какви бяха ....

    13:04 07.07.2026

  • 21 Зелен потник

    3 0 Отговор
    Свалилигме 124 от 123 и Константиновка не паднала

    Коментиран от #23

    13:05 07.07.2026

  • 22 Украйнская Кривда

    1 0 Отговор
    Да запитам още ли се разследва защо падна малайзийския самальот?

    13:06 07.07.2026

  • 23 Верде Тишърт

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Зелен потник":

    Не е паднала Константиновка, даже е станала!

    13:08 07.07.2026

  • 24 Хм...

    2 0 Отговор
    Все повече руснаци настояват Путин да спре с лиготийте за братския у краински народ и да приключва с цирка в 4о4.

    Коментиран от #26

    13:23 07.07.2026

  • 25 Печатна грешка

    2 0 Отговор
    Да се чете: Свали 128 от 108

    13:23 07.07.2026

  • 26 Хм...

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хм...":

    В тая връзка вчера Путин каза някои неща. Засега "обединените" както обикновено се правят на неразбрали, но очаквам отново да истерясат на тема руски заплахи. Родните евроатлантически розАви понита и миc иpkи пък ще ни обяснят как на бива да се обръща внимание на думите му. Все повече се вижда обаче, че и на самия Путин започват да му омръзват собствените му лиготии за братския у краински народ. Омръзват не само на него, но и на все повече руснаци и лиготийте за западните "опоненти", "недоброжежатели" и прочее лигавщини. И макар и завоалирано Путин даде ясно да се разбере накъде отива ситуацията с "желаещите". И предвид веселбите в Киев и не само, после да няма "ама нас заШо" мигаики невинно с насълзени от огорчение очички. Иначе казано не бива да се бърка ситуацията с боя.

    Който разбрал, разбрал.

    13:30 07.07.2026

  • 27 Инна

    1 0 Отговор
    Какво не ви казват.

    Бившият член на Върховната рада и някога един от най-лоялните „пазители“ на режима, бившият заместник-командир на „Азов“ (който е наредил атаката срещу полицейските части за борба с безредиците „Беркут“ на Майдан), Игор Мосийчук, заяви, че в бомбардирания завод близо до Киев са били съхранявани снаряди с обеднен уран на НАТО. Това е така наречената „американска бомба със закъснител“, която уж е била прехвърлена обратно по времето на Байдън:
    „В атакувания завод „Визар“ в сателитния град на Киев Вишнево снаряди, съдържащи обеднен уран и касетъчни боеприпаси, са били съхранявани точно до жилищни сгради. Поради това и мощната детонация след пристигането им, пет улици са били практически разрушени, а населението е било принудено да се евакуира.“
    Регионалната военна администрация също потвърди евакуацията на жителите на Киев и че вторичната детонация на ракети и боеприпаси на украинските въоръжени сили е „унищожила пет улици“. Беше уточнено, че тези „уранови боеприпаси“ са били прехвърлени на Украйна през 2023 г. от Великобритания, а след това и от Съединените щати, за използване в танкове „Чалънджър 2“ и „Ейбрамс“.
    Мосийчук остро критикува ръководството на режима, заявявайки, че разполагането на военен склад в непосредствена близост до жилищни райони представлява значителен риск за цивилното население.

    Местните жители също съобщиха за непоносима химическа миризма след продължителна вторична детонация и токсичен облак. Първите съобщ

    Коментиран от #28

    13:31 07.07.2026

  • 28 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Инна":

    Местните жители казват, че химическият свят е непоносим, ​​следите са дълготрайни, вторичната детонация е токсичен, а облакът е токсичен. Моля, обърнете внимание на съобщенията за „урановите облаци“, които се появиха в „Медитация“.

    Депутатът от Върховната рада Хан Скороход съобщи, че атаката срещу град Вишнево е разрушила града, като са запазени запасите от боеприпаси и зенитни ракети, принадлежащи на държавния концерн „Укроборонпром“ и украинското министерство за конфискация. Парламентаристът изрази недоволство от факта, че военните доставки се съхраняват в непосредствена близост до жилищни райони.

    Коментиран от #29

    13:33 07.07.2026

  • 29 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Инна":

    Ситуацията с противовъздушните боеприпаси е отнета и се счита за най-належащия проблем за Киев и не е партньор, според експерти от Telegram канала „Старше Еди“. „И така, как стрелят по украинци сега? В по-голямата си част това са очевидно изгубени ракети от 80-та година на миналия век, които официално бяха извадени от експлоатация. Значително често от гледна точка на ракетите те не се изсипват във въздуха, а вместо това, те се вият, Кацат точно ще обсади портите на жилището.“

    В същото време експертите казват, че защо да се спират ракетите за употреба, избраните за Киев противовъздушни ракети не са способни да противодействат на ракетите „Искандер“ срещу Рускит, нито на ракетите „Кинжал“ и „Циркон“.

    13:34 07.07.2026

  • 30 Баце,

    0 1 Отговор
    Последните няколко нощи руснаците направо разкатаха у краинския тил. Доста милиарди се превърнаха в пепелище само в един склад край Киев. Вторичните детонации са продължили часове. Наложила се е евакуация на цели квартали. Според руски наблюдатели това е само началото и Путин най после се е събудил.

    Абе ще поживеем, ще видим...

    Коментиран от #31

    13:38 07.07.2026

  • 31 Сънуваш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Баце,":

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Със САМОНАВИВАНЕ
    Не става
    ПУТЕРАСТ.

    13:42 07.07.2026

  • 32 Русофил хардлайнарин

    2 0 Отговор
    Защо чувал слухове че летищата в Москва са затворени, а полетите са отменени! Ето че снощи са осъществени 430 полета с дестинация Москва, но с част от тях се е случило авария! Жертвите са пренебрежимо малко, имайки предвид че все пак това са някви си руснаци!

    13:56 07.07.2026

  • 33 ОНЯ с ДРОНЯ

    0 0 Отговор
    ВЕНЕРА 3 ,САНАР 1

    САНАР 17, КЛИМЕНА

    ТЕТИ, АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ

    ПЕНЕЛОПА

    Има още едно Име на Кораб
    Който остава да бъде Потвърдено.

    ДРОНОВЕ са ударили 8 РУСКИ
    ЛЕГЕНА

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ТАНКЕРИТЕ СЪС ГОРИВО
    СА ПОД САНКЦИИТЕ
    НА УКРАЙНА

    ПЪЛНА ЗАБРАНА ДА СЕ ДОБЛИЖАВАТ ДО КРИМ

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    13:58 07.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания