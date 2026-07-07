Украйна свали 108 от общо 128 руски дрона през нощта, съобщиха украинските сили

Украинската противовъздушна отбрана свали 108 от общо 123 руски дрона през нощта, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ, предаде БТА.
Снощи Русия е атакувала Украйна със 123 дрона от тип "Шахед", "Гербера", "Италмас", както и с дронове примамки "Пародия" от Курска, Орелска, Брянска и Приморско-Ахтарска област и от Шаталово и Милерово в Донецка област и Чауда на Кримския полуостров.
Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни сили, подразделенията за радиоелектронна борба, безпилотните системи и мобилните подразделения на Въоръжените сили на Украйна.
Дванадесет руски дрона са ударили 10 обекта, а отломки от свалените безпилотни апарати са паднали на 5 места, допълва Укринформ.
Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес.
Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски.
"От вчера вечерта до 6 часа сутринта над 430 дрона са летели в посока Московска област. Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на голямо разстояние. 36 вражески дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", написа Собянин в социалните мрежи.
Удари с украински ракети са причинили поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в "инфраструктурни обекти" в руската Белгородска област, граничеща с Украйна, съобщи временно изпълняващия длъжността областен губернатор Александър Шуваев.
Тези украински удари се случват ден след особено масирани руски удари срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му, според местните власти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Марче,
12:25 07.07.2026
2 хмммм
12:25 07.07.2026
3 Иван С
Коментиран от #14
12:26 07.07.2026
4 Сатана Z
12:27 07.07.2026
5 На лъжата краката са къси
12:28 07.07.2026
6 Копейкин
12:28 07.07.2026
7 Имате грешка в заглавието
12:29 07.07.2026
8 Факт
12:29 07.07.2026
9 Копейкин
Коментиран от #12
12:30 07.07.2026
10 ХЕ ХЕ ХЕ
в текста -123
свалени - 108
ударили - 12
Нещо сметките не излизат;
тези дето не са ударили и не са свалени - още ли летят!?
12:31 07.07.2026
11 Грийн сок
на Украйна за да има мир
Руски мир
Така казва нашия умник
12:31 07.07.2026
12 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Копейкин":Кретен...
12:32 07.07.2026
13 ужас
12:35 07.07.2026
14 11111
До коментар #3 от "Иван С":Защото е евроатлантическо
12:36 07.07.2026
15 Останките
12:37 07.07.2026
16 Тая статия е миш маш тотален
Украинците 430 само към Москва. С колко общо? В статията пише, че са целили и други места…
1:4 и нагоре ли е съотношението, което е един извод за кой какво може от двете страни или не баш.
Направо можеше да не я пишете
12:49 07.07.2026
17 Божеее...
12:52 07.07.2026
18 Ти да видиш
Из европейската преса
12:57 07.07.2026
19 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ !!!!!!
12:58 07.07.2026
20 Украйнская Кривда
13:04 07.07.2026
21 Зелен потник
Коментиран от #23
13:05 07.07.2026
22 Украйнская Кривда
13:06 07.07.2026
23 Верде Тишърт
До коментар #21 от "Зелен потник":Не е паднала Константиновка, даже е станала!
13:08 07.07.2026
24 Хм...
Коментиран от #26
13:23 07.07.2026
25 Печатна грешка
13:23 07.07.2026
26 Хм...
До коментар #24 от "Хм...":В тая връзка вчера Путин каза някои неща. Засега "обединените" както обикновено се правят на неразбрали, но очаквам отново да истерясат на тема руски заплахи. Родните евроатлантически розАви понита и миc иpkи пък ще ни обяснят как на бива да се обръща внимание на думите му. Все повече се вижда обаче, че и на самия Путин започват да му омръзват собствените му лиготии за братския у краински народ. Омръзват не само на него, но и на все повече руснаци и лиготийте за западните "опоненти", "недоброжежатели" и прочее лигавщини. И макар и завоалирано Путин даде ясно да се разбере накъде отива ситуацията с "желаещите". И предвид веселбите в Киев и не само, после да няма "ама нас заШо" мигаики невинно с насълзени от огорчение очички. Иначе казано не бива да се бърка ситуацията с боя.
Който разбрал, разбрал.
13:30 07.07.2026
27 Инна
Бившият член на Върховната рада и някога един от най-лоялните „пазители“ на режима, бившият заместник-командир на „Азов“ (който е наредил атаката срещу полицейските части за борба с безредиците „Беркут“ на Майдан), Игор Мосийчук, заяви, че в бомбардирания завод близо до Киев са били съхранявани снаряди с обеднен уран на НАТО. Това е така наречената „американска бомба със закъснител“, която уж е била прехвърлена обратно по времето на Байдън:
„В атакувания завод „Визар“ в сателитния град на Киев Вишнево снаряди, съдържащи обеднен уран и касетъчни боеприпаси, са били съхранявани точно до жилищни сгради. Поради това и мощната детонация след пристигането им, пет улици са били практически разрушени, а населението е било принудено да се евакуира.“
Регионалната военна администрация също потвърди евакуацията на жителите на Киев и че вторичната детонация на ракети и боеприпаси на украинските въоръжени сили е „унищожила пет улици“. Беше уточнено, че тези „уранови боеприпаси“ са били прехвърлени на Украйна през 2023 г. от Великобритания, а след това и от Съединените щати, за използване в танкове „Чалънджър 2“ и „Ейбрамс“.
Мосийчук остро критикува ръководството на режима, заявявайки, че разполагането на военен склад в непосредствена близост до жилищни райони представлява значителен риск за цивилното население.
Местните жители също съобщиха за непоносима химическа миризма след продължителна вторична детонация и токсичен облак. Първите съобщ
Коментиран от #28
13:31 07.07.2026
28 Инна
До коментар #27 от "Инна":Местните жители казват, че химическият свят е непоносим, следите са дълготрайни, вторичната детонация е токсичен, а облакът е токсичен. Моля, обърнете внимание на съобщенията за „урановите облаци“, които се появиха в „Медитация“.
Депутатът от Върховната рада Хан Скороход съобщи, че атаката срещу град Вишнево е разрушила града, като са запазени запасите от боеприпаси и зенитни ракети, принадлежащи на държавния концерн „Укроборонпром“ и украинското министерство за конфискация. Парламентаристът изрази недоволство от факта, че военните доставки се съхраняват в непосредствена близост до жилищни райони.
Коментиран от #29
13:33 07.07.2026
29 Инна
До коментар #28 от "Инна":Ситуацията с противовъздушните боеприпаси е отнета и се счита за най-належащия проблем за Киев и не е партньор, според експерти от Telegram канала „Старше Еди“. „И така, как стрелят по украинци сега? В по-голямата си част това са очевидно изгубени ракети от 80-та година на миналия век, които официално бяха извадени от експлоатация. Значително често от гледна точка на ракетите те не се изсипват във въздуха, а вместо това, те се вият, Кацат точно ще обсади портите на жилището.“
В същото време експертите казват, че защо да се спират ракетите за употреба, избраните за Киев противовъздушни ракети не са способни да противодействат на ракетите „Искандер“ срещу Рускит, нито на ракетите „Кинжал“ и „Циркон“.
13:34 07.07.2026
30 Баце,
Абе ще поживеем, ще видим...
Коментиран от #31
13:38 07.07.2026
31 Сънуваш ли
До коментар #30 от "Баце,":Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Със САМОНАВИВАНЕ
Не става
ПУТЕРАСТ.
13:42 07.07.2026
32 Русофил хардлайнарин
13:56 07.07.2026
33 ОНЯ с ДРОНЯ
САНАР 17, КЛИМЕНА
ТЕТИ, АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ
ПЕНЕЛОПА
Има още едно Име на Кораб
Който остава да бъде Потвърдено.
ДРОНОВЕ са ударили 8 РУСКИ
ЛЕГЕНА
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ТАНКЕРИТЕ СЪС ГОРИВО
СА ПОД САНКЦИИТЕ
НА УКРАЙНА
ПЪЛНА ЗАБРАНА ДА СЕ ДОБЛИЖАВАТ ДО КРИМ
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
13:58 07.07.2026