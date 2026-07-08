Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
Германски дронове за Украйна: защо ги критикуват
  Тема: Украйна

Германски дронове за Украйна: защо ги критикуват

8 Юли, 2026 14:02 1 857 18

  • дронове-
  • хелзинг-
  • германия-
  • украйна-
  • русия-
  • война

Германската компания "Хелзинг" доставя бойни дронове на Украйна, но отзивите за тях не са само положителни

Германски дронове за Украйна: защо ги критикуват - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Двама украински войници монтират крила върху голяма черна кутия. Става дума за боен дрон HX-2, който е дело на водещия германски производител на военно оборудване „Хелзинг“ и работи с помощта на изкуствен интелект (ИИ).

Хиляди германски дронове за украинската армия

Още новини от Украйна

Баварският стартъп, който се оценява на милиарди, доставя хиляди дронове на украинската армия, като е финансиран за целта от германското правителство. Германският Бундесвер също наскоро направи поръчка за милиони от „Хелзинг“.

В началото на годината редица западни и германски медии разкритикуваха дроновете, защото имали различни технически пропуски и проблеми. Производителят обаче ги опроверга: военнослужещи от украинската армия тествали дрона HX-2 съвместно със служители на „Хелзинг“ на фронта, а резултатите от тестовете били „окуражаващи“.

HX-2 e от типа дронове, които са известни като „камикадзе“. Украинската армия използва такива бойни дронове на фронта срещу руската армия и военната техника. Смята се, че те могат да изминат разстояние от 100 километра.

"Нашата задача е да прекъснем логистичните им вериги"

ДВ присъства на тяхна бойна мисия. По време на нея войниците постоянно следят детектор, закачен на дърво. Той засича руски дронове, които прелитат наоколо. Други двама войници - пилот и навигатор - подготвя дрона за излитане. Те включват лаптопите и мониторите си. Военният екип е разположен на фронта край Покровск, където руската армия постоянно настъпва. "Наша задача е да прекъснем логистичните им вериги", казва пилотът.

Първоначално „Хелзинг“ доставя по-опростения вариант на дрон HF-1, разработен съвместно с украински производител. Тогава е ставало въпрос за партида от 4000 дрона. В началото на 2025 г. германската компания обяви доставката на още 6000 дрона от новия модел HX-2, който е собствена разработка. Войниците, които ДВ посети, имат опит и с двата модела.

HX-2 е бърз и маневрен. "Той ни дава голямо предимство във въздуха - за врага е по-трудно да го свали", казва пилотът. Освен това дронът може да се приближава към целта под ъгъл от 45 градуса, което улеснява поразяването ѝ. Благодарение на вградена технология взривът се възпраменява още преди да удари целта, което увеличава обхвата му на действие. Набелязването на цели става с помощта на изкуствен интелект. Ако пилотът потвърди набелязана от изкуствения интелект цел, дронът сам се насочва натам.

Войници разказват за проблеми с излитането

Украинските войници са идентифицирали определи пропуски на дрона, но не искат да ги споделят публично - те смятат да ги адресират директно към производителя. Пред ДВ производителят уточнява, че дроновете HX-2 досега „не са били използвани на фронта в бойни условия, които да са достатъчни за принципна оценка на тяхната ефективност в условия на война“. Компанията посочва още, че в момента те се адаптират към условията на фронта.

Мисията, на която екипът ни присъства, се осъществява при чисто небе, а самият дрон трябва да прелети няколко десетки километра, за да достигне до част от Донецк, която е окупирана от руската армия. Дронът обаче не излита веднага, стига се до проблем, който не е изолиран случай при този модел, пояснява един от войниците. В крайна сметка дронът излита, пилотът го управлява, а навигаторът следи маршрута.

Руснаците нямат модел, който да е сравним

Времето се влошава и тестът трябва да бъде прекратен. При следващото излитане обаче дронът успява да удари руски камион КАМАЗ. Един от войниците ни разказва, че и предишният модел HF-1 в началото е създавал проблеми, но производителят е реагирал на обратната връзка и е коригирал слабостите му. След това HF-1 е постигал попадения от над 50% на фронта край Покровск.

„Блумбърг“ съобщи, че германското правителство е преустановило поръчките на HX-2: нито Германия, нито Украйна обаче отговориха на запитването на ДВ по темата. От Бундесвера ни обясниха, че германската армия е поръчала друг модел HX-2. „Бундесверът поддържа тесни и постоянни контакти с украинските въоръжени сили“, съобщиха ни те. „Съответните заключения се отразяват и на по-нататъшните разработки“, се посочва още в отговора. Министерството не можа да предостави повече подробности „от съображения за военната сигурност“.

Командирът на украинския екип ни каза, че искат да продължат да работят с този дрон - руснаците нямат модел, който да е сравним, включително и „Ланцет“. „При модела „Ланцет“ двигателят е разположен отзад. Крилата, които също са разположени отзад, управляват дрона. Единствено „Хелзинг“ е оборудвал своите дронове с четири двигателя, насочени напред. Защо? Защото това им придава маневреност и скорост“, обяснява ни той.

Автори: Хана Соколова | Роман Гончаренко


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Докъде я докара дъртака кремълски

    9 36 Отговор
    След повече от 80 години пак немско оръжие млати орките.

    Коментиран от #5

    14:14 08.07.2026

  • 2 Путин

    10 4 Отговор
    На харизан кон зъбите не се гледат.

    14:17 08.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 КЪТИН. А иприближените му са

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Докъде я докара дъртака кремълски":

    ИЗПЕРКАЛИ ДЪРТАЦИ ДО СЯ АНГЛИЯ ТРЯАШЕ ДА Е НА СТЪКЛО И СИЧКИ ЩЯХА ДА КЛЕКНАТ...

    14:22 08.07.2026

  • 6 И ся последно не разбрах!

    20 1 Отговор
    Читави ли са,или не тия немски дронове...?!

    Коментиран от #7, #10

    14:25 08.07.2026

  • 7 Отец Дионисий

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "И ся последно не разбрах!":

    Екстра са чадо.Екстра.

    Коментиран от #15

    14:28 08.07.2026

  • 8 Германците

    25 3 Отговор
    пак си търсят белята! 80 г не им даваха да разработват опасни оръжия и да имат силна армия. Ясно беше, след 2 неуспешни световни войни, в които загинаха милиони невинни хора, на тези не трябваше да се позволява никога, да вдигат глави и да мислят пак за войни... НО, днес ги изпуснаха. Западът е източник на насилие и войни. Това е "демокрацията" им! Няма да мирнат, докато най-после не унищожат света!

    Коментиран от #16

    14:28 08.07.2026

  • 9 единствената утеха

    17 0 Отговор
    днес е, че Германия, Франция, Британия ... се превръщат в Халифат... Неевропейското население в тях става все повече и повече. И събитията във Франция показват, че даже 2-ро, 3-то поколение от тези си остават НЕевропейци. Мразят всичко в Европа. Така поне Европа няма да е толкова силна, ако пак направят война! Ще воюват в бъдеще само роботи с изкуствен интелект.

    14:32 08.07.2026

  • 10 не може да бъде

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "И ся последно не разбрах!":

    И аз не мога да разбера това което е написано и защо -..сега мисля този изкуствен интелект дето е вграден има ли нещо общо с немския интелект ...особено ако е интелектът на изпаднал германец!? ... Казвам това без да съм забравил че германецът и германската държава ми бяха нещо като идоли образец за подражание ...затова и дълги години се самоизтезавах с немския език !?

    Коментиран от #13

    14:32 08.07.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    13 1 Отговор
    Накрая все пак ще се стигне до размяна на ядрени удари и Германия ще престане да съществува! Разбира се и другите държави от НАТО също!

    14:36 08.07.2026

  • 12 Един

    5 1 Отговор
    А на вашият сайт май дрон ви пише статиите ...

    ".... идентифицирали определи пропуски на дрона"

    14:41 08.07.2026

  • 13 Тази фирма

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "не може да бъде":

    Хелзинг е основана от некакви консултанти... Хора, които разбират повече от пари, не от техника. Ще ми правят "изкуствен интелект", дронове...? Те използват случая, че западните политици се побъркаха и се стягат бързо за война и хвърлят трилиони за оръжия и военни производства. Един Мекензи консултант може да направи страхотна презентация, да убеди безумците на власт, колко те "са способни" и как "всичко могат". Онези им хвърлят 100 милиона и "хайде работете"... А паднал дрон на фронта? Не се знае, сам ли си е падна или някой го е свалил? Важното е, че са усвоени милиардите от консултантите...

    14:43 08.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гугъл преводач

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Отец Дионисий":

    Е как да разбереш, като четеш превод на статия с "Гугъл преводач" - Ботска му работа

    14:50 08.07.2026

  • 16 От 1-та световна

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Германците":

    изникна СССР. Тогава германските тайни служби са искали да "изключат" царска Русия от войната и подготвили "Майдан". Намерили един емигрант-Ленин. Тоя бил надъхан с разни "революции", "пролетарии", "народна власт", "световен комунизъм" и ала бала... Дали му много пари, запечатили го в един вагон с други революционери и преминал през цяла Германия с влак на път за Русия. Там, да прави "революция"! А САЩ не са вярвали, че нещо ще излезе и те изпращат и техен "революционер", хазаринът Тротцкии - покраинец. Също с много пари, с една група "революционери" и с един кораб към Русия. И за нещастие тези двамката успяха да объркат бъдещето на Русия с техните "Майдани"! Така, че ако днес Русия и преди СССР нещо не им харесват на западналите, те са техни произведения... Защо трябваше да правят революции и да убиват руският цар?

    14:56 08.07.2026

  • 17 Всички се оплакват

    0 5 Отговор
    Най-много ушанките.

    15:24 08.07.2026

  • 18 Абе

    3 0 Отговор
    Германците губят всеки ден покупателна способност, губят работни места, цялата им индустрия затъва.. 800 млрд дълг. Социалните плащания към емигранти от страни от третия свят ги разсипват финансово. А да не говорим, че транспортната им система и здравната им система е в колапс.

    Да се дават пари на бандерци в подобна ситуация е изключително глупаво

    15:24 08.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания