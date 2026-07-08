Германски дронове за Украйна: защо ги критикуват

Двама украински войници монтират крила върху голяма черна кутия. Става дума за боен дрон HX-2, който е дело на водещия германски производител на военно оборудване „Хелзинг“ и работи с помощта на изкуствен интелект (ИИ).
Хиляди германски дронове за украинската армия
Баварският стартъп, който се оценява на милиарди, доставя хиляди дронове на украинската армия, като е финансиран за целта от германското правителство. Германският Бундесвер също наскоро направи поръчка за милиони от „Хелзинг“.
В началото на годината редица западни и германски медии разкритикуваха дроновете, защото имали различни технически пропуски и проблеми. Производителят обаче ги опроверга: военнослужещи от украинската армия тествали дрона HX-2 съвместно със служители на „Хелзинг“ на фронта, а резултатите от тестовете били „окуражаващи“.
HX-2 e от типа дронове, които са известни като „камикадзе“. Украинската армия използва такива бойни дронове на фронта срещу руската армия и военната техника. Смята се, че те могат да изминат разстояние от 100 километра.
"Нашата задача е да прекъснем логистичните им вериги"
ДВ присъства на тяхна бойна мисия. По време на нея войниците постоянно следят детектор, закачен на дърво. Той засича руски дронове, които прелитат наоколо. Други двама войници - пилот и навигатор - подготвя дрона за излитане. Те включват лаптопите и мониторите си. Военният екип е разположен на фронта край Покровск, където руската армия постоянно настъпва. "Наша задача е да прекъснем логистичните им вериги", казва пилотът.
Първоначално „Хелзинг“ доставя по-опростения вариант на дрон HF-1, разработен съвместно с украински производител. Тогава е ставало въпрос за партида от 4000 дрона. В началото на 2025 г. германската компания обяви доставката на още 6000 дрона от новия модел HX-2, който е собствена разработка. Войниците, които ДВ посети, имат опит и с двата модела.
HX-2 е бърз и маневрен. "Той ни дава голямо предимство във въздуха - за врага е по-трудно да го свали", казва пилотът. Освен това дронът може да се приближава към целта под ъгъл от 45 градуса, което улеснява поразяването ѝ. Благодарение на вградена технология взривът се възпраменява още преди да удари целта, което увеличава обхвата му на действие. Набелязването на цели става с помощта на изкуствен интелект. Ако пилотът потвърди набелязана от изкуствения интелект цел, дронът сам се насочва натам.
Войници разказват за проблеми с излитането
Украинските войници са идентифицирали определи пропуски на дрона, но не искат да ги споделят публично - те смятат да ги адресират директно към производителя. Пред ДВ производителят уточнява, че дроновете HX-2 досега „не са били използвани на фронта в бойни условия, които да са достатъчни за принципна оценка на тяхната ефективност в условия на война“. Компанията посочва още, че в момента те се адаптират към условията на фронта.
Мисията, на която екипът ни присъства, се осъществява при чисто небе, а самият дрон трябва да прелети няколко десетки километра, за да достигне до част от Донецк, която е окупирана от руската армия. Дронът обаче не излита веднага, стига се до проблем, който не е изолиран случай при този модел, пояснява един от войниците. В крайна сметка дронът излита, пилотът го управлява, а навигаторът следи маршрута.
Руснаците нямат модел, който да е сравним
Времето се влошава и тестът трябва да бъде прекратен. При следващото излитане обаче дронът успява да удари руски камион КАМАЗ. Един от войниците ни разказва, че и предишният модел HF-1 в началото е създавал проблеми, но производителят е реагирал на обратната връзка и е коригирал слабостите му. След това HF-1 е постигал попадения от над 50% на фронта край Покровск.
„Блумбърг“ съобщи, че германското правителство е преустановило поръчките на HX-2: нито Германия, нито Украйна обаче отговориха на запитването на ДВ по темата. От Бундесвера ни обясниха, че германската армия е поръчала друг модел HX-2. „Бундесверът поддържа тесни и постоянни контакти с украинските въоръжени сили“, съобщиха ни те. „Съответните заключения се отразяват и на по-нататъшните разработки“, се посочва още в отговора. Министерството не можа да предостави повече подробности „от съображения за военната сигурност“.
Командирът на украинския екип ни каза, че искат да продължат да работят с този дрон - руснаците нямат модел, който да е сравним, включително и „Ланцет“. „При модела „Ланцет“ двигателят е разположен отзад. Крилата, които също са разположени отзад, управляват дрона. Единствено „Хелзинг“ е оборудвал своите дронове с четири двигателя, насочени напред. Защо? Защото това им придава маневреност и скорост“, обяснява ни той.
Автори: Хана Соколова | Роман Гончаренко
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Докъде я докара дъртака кремълски
Коментиран от #5
14:14 08.07.2026
2 Путин
14:17 08.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 КЪТИН. А иприближените му са
До коментар #1 от "Докъде я докара дъртака кремълски":ИЗПЕРКАЛИ ДЪРТАЦИ ДО СЯ АНГЛИЯ ТРЯАШЕ ДА Е НА СТЪКЛО И СИЧКИ ЩЯХА ДА КЛЕКНАТ...
14:22 08.07.2026
6 И ся последно не разбрах!
Коментиран от #7, #10
14:25 08.07.2026
7 Отец Дионисий
До коментар #6 от "И ся последно не разбрах!":Екстра са чадо.Екстра.
Коментиран от #15
14:28 08.07.2026
8 Германците
Коментиран от #16
14:28 08.07.2026
9 единствената утеха
14:32 08.07.2026
10 не може да бъде
До коментар #6 от "И ся последно не разбрах!":И аз не мога да разбера това което е написано и защо -..сега мисля този изкуствен интелект дето е вграден има ли нещо общо с немския интелект ...особено ако е интелектът на изпаднал германец!? ... Казвам това без да съм забравил че германецът и германската държава ми бяха нещо като идоли образец за подражание ...затова и дълги години се самоизтезавах с немския език !?
Коментиран от #13
14:32 08.07.2026
11 Мдаа!🤔
14:36 08.07.2026
12 Един
".... идентифицирали определи пропуски на дрона"
14:41 08.07.2026
13 Тази фирма
До коментар #10 от "не може да бъде":Хелзинг е основана от некакви консултанти... Хора, които разбират повече от пари, не от техника. Ще ми правят "изкуствен интелект", дронове...? Те използват случая, че западните политици се побъркаха и се стягат бързо за война и хвърлят трилиони за оръжия и военни производства. Един Мекензи консултант може да направи страхотна презентация, да убеди безумците на власт, колко те "са способни" и как "всичко могат". Онези им хвърлят 100 милиона и "хайде работете"... А паднал дрон на фронта? Не се знае, сам ли си е падна или някой го е свалил? Важното е, че са усвоени милиардите от консултантите...
14:43 08.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гугъл преводач
До коментар #7 от "Отец Дионисий":Е как да разбереш, като четеш превод на статия с "Гугъл преводач" - Ботска му работа
14:50 08.07.2026
16 От 1-та световна
До коментар #8 от "Германците":изникна СССР. Тогава германските тайни служби са искали да "изключат" царска Русия от войната и подготвили "Майдан". Намерили един емигрант-Ленин. Тоя бил надъхан с разни "революции", "пролетарии", "народна власт", "световен комунизъм" и ала бала... Дали му много пари, запечатили го в един вагон с други революционери и преминал през цяла Германия с влак на път за Русия. Там, да прави "революция"! А САЩ не са вярвали, че нещо ще излезе и те изпращат и техен "революционер", хазаринът Тротцкии - покраинец. Също с много пари, с една група "революционери" и с един кораб към Русия. И за нещастие тези двамката успяха да объркат бъдещето на Русия с техните "Майдани"! Така, че ако днес Русия и преди СССР нещо не им харесват на западналите, те са техни произведения... Защо трябваше да правят революции и да убиват руският цар?
14:56 08.07.2026
17 Всички се оплакват
15:24 08.07.2026
18 Абе
Да се дават пари на бандерци в подобна ситуация е изключително глупаво
15:24 08.07.2026