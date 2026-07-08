Иран осъди американските удари и предупреди за последици от ескалацията

Министерството на външните работи на Иран осъди американските военни удари срещу по южното крайбрежие на страната и предупреди, че Вашингтон ще носи отговорност за последиците от ескалацията на напрежението, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
В официално изявление министерството посочи, че американските сили са атакували няколко центъра за мониторинг и наблюдение.
Според Техеран ударите представляват и "фрапантно нарушение" на първата клауза от меморандума за разбирателство, договорен с посредничеството на Пакистан, който предвижда прекратяване на военните действия.
Иранското външно министерство заяви още, че атаките, заедно с решението на Министерството на финансите на САЩ да отмени разрешението за продажба на ирански петрол, нарушават постигнатите договорености относно Ормузкия проток. В изявлението се посочва също, че продължаващите израелски военни действия и нападения срещу Ливан са направили "важни и основополагащи части" от споразумението неефективни.
"Отговорността за опасните последици от тази ескалация е на американския режим, който нарушава постигнатите договорености“, заявява министерството.
Техеран подчерта и задължението на всички държави, особено на страните по южното крайбрежие на Персийския залив, да не допускат тяхна територия или инфраструктура да бъде използвана за извършване на враждебни действия срещу Иран.
"Всяко съдействие за извършването на акт на агресия срещу Иран представлява съучастие в това престъпление", се казва още в изявлението.
Министерството призова Съвета за сигурност на ООН и генералния секретар на ООН да изпълнят задълженията си за опазване на регионалния и международния мир и сигурност.
От Техеран заявиха още, че въоръжените сили на Иран, позовавайки се на правото на самоотбрана, ще предприемат всички необходими действия за защита на териториалната цялост, суверенитета и сигурността на страната и ще отговорят на всеки източник на военна атака.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #2, #6, #17
14:38 08.07.2026
2 Знаех си аз...!
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Че това примирие,ще е ден до пладня...!
14:40 08.07.2026
3 Дончо
14:40 08.07.2026
4 Гориил
14:41 08.07.2026
5 Кико
14:41 08.07.2026
6 Бензина,пак добре...
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ами дизела...😟🙄😮💨🫢!
14:42 08.07.2026
7 Нахъсан
Коментиран от #9
14:42 08.07.2026
8 Целия свят страда
14:43 08.07.2026
9 Да,ама-НЕ...!
До коментар #7 от "Нахъсан":Бай-Дончо,няма да се даде лесно!
,,Гърмян заек" е...и то вече няколко пъти гърмян...!
14:45 08.07.2026
10 България е уязвима
Министърът на отбраната, направо ни набутва зорлем във войнати. Той пък ни « успокои», че не само американски, а й други военни самолети ще кацат на летищата ни.
Така ще издрънчим, че и помен няма да остане от нас!
Продажна измет!
Къде е Желязков?
14:46 08.07.2026
11 шофер
14:49 08.07.2026
12 Кукудончо
14:57 08.07.2026
13 колко пъти да го казвам
14:59 08.07.2026
14 Бай Дончо ...
Нямат ли лекари в САЩ, да му лепнат една диагноза , и да го пенсияонерат ,
той напрваи беля за трилиони!!!
15:01 08.07.2026
15 Аз бре
После да няма хъката,мъката...
Коментиран от #18
15:04 08.07.2026
16 ВСЕКИ ДЕН НОЩ ВСЕ
15:09 08.07.2026
17 Един друг
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А опашките за бензин в Русия вече се виждат от космоса. Престоят е между 57 и 72 часа. Харашо, а тавариш?
15:13 08.07.2026
18 едно време ви се връзвах
До коментар #15 от "Аз бре":сега ви съжалявам
Коментиран от #20
15:20 08.07.2026
19 Баце ЕООД
15:44 08.07.2026
20 Абе
До коментар #18 от "едно време ви се връзвах":Само боклуците съдят другите.. Признак на лошо възпитание, ниво на култура
15:46 08.07.2026
21 Акъл море
16:01 08.07.2026