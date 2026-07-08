Иран осъди американските удари и предупреди за последици от ескалацията

Министерството на външните работи на Иран осъди американските военни удари срещу по южното крайбрежие на страната и предупреди, че Вашингтон ще носи отговорност за последиците от ескалацията на напрежението, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В официално изявление министерството посочи, че американските сили са атакували няколко центъра за мониторинг и наблюдение.

Според Техеран ударите представляват и "фрапантно нарушение" на първата клауза от меморандума за разбирателство, договорен с посредничеството на Пакистан, който предвижда прекратяване на военните действия.

Иранското външно министерство заяви още, че атаките, заедно с решението на Министерството на финансите на САЩ да отмени разрешението за продажба на ирански петрол, нарушават постигнатите договорености относно Ормузкия проток. В изявлението се посочва също, че продължаващите израелски военни действия и нападения срещу Ливан са направили "важни и основополагащи части" от споразумението неефективни.

"Отговорността за опасните последици от тази ескалация е на американския режим, който нарушава постигнатите договорености“, заявява министерството.

Техеран подчерта и задължението на всички държави, особено на страните по южното крайбрежие на Персийския залив, да не допускат тяхна територия или инфраструктура да бъде използвана за извършване на враждебни действия срещу Иран.

"Всяко съдействие за извършването на акт на агресия срещу Иран представлява съучастие в това престъпление", се казва още в изявлението.

Министерството призова Съвета за сигурност на ООН и генералния секретар на ООН да изпълнят задълженията си за опазване на регионалния и международния мир и сигурност.

От Техеран заявиха още, че въоръжените сили на Иран, позовавайки се на правото на самоотбрана, ще предприемат всички необходими действия за защита на териториалната цялост, суверенитета и сигурността на страната и ще отговорят на всеки източник на военна атака.