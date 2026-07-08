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Иран осъди американските удари и предупреди за последици от ескалацията

Иран осъди американските удари и предупреди за последици от ескалацията

8 Юли, 2026 14:35 1 190 21

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Техеран подчерта и задължението на всички държави да не допускат тяхна територия или инфраструктура да бъде използвана за извършване на враждебни действия

Иран осъди американските удари и предупреди за последици от ескалацията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Иран осъди американските военни удари срещу по южното крайбрежие на страната и предупреди, че Вашингтон ще носи отговорност за последиците от ескалацията на напрежението, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В официално изявление министерството посочи, че американските сили са атакували няколко центъра за мониторинг и наблюдение.

Според Техеран ударите представляват и "фрапантно нарушение" на първата клауза от меморандума за разбирателство, договорен с посредничеството на Пакистан, който предвижда прекратяване на военните действия.

Иранското външно министерство заяви още, че атаките, заедно с решението на Министерството на финансите на САЩ да отмени разрешението за продажба на ирански петрол, нарушават постигнатите договорености относно Ормузкия проток. В изявлението се посочва също, че продължаващите израелски военни действия и нападения срещу Ливан са направили "важни и основополагащи части" от споразумението неефективни.

"Отговорността за опасните последици от тази ескалация е на американския режим, който нарушава постигнатите договорености“, заявява министерството.

Техеран подчерта и задължението на всички държави, особено на страните по южното крайбрежие на Персийския залив, да не допускат тяхна територия или инфраструктура да бъде използвана за извършване на враждебни действия срещу Иран.

"Всяко съдействие за извършването на акт на агресия срещу Иран представлява съучастие в това престъпление", се казва още в изявлението.

Министерството призова Съвета за сигурност на ООН и генералния секретар на ООН да изпълнят задълженията си за опазване на регионалния и международния мир и сигурност.

От Техеран заявиха още, че въоръжените сили на Иран, позовавайки се на правото на самоотбрана, ще предприемат всички необходими действия за защита на териториалната цялост, суверенитета и сигурността на страната и ще отговорят на всеки източник на военна атака.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 7 Отговор
    Тя стана еднааааа,бензина по 5 еврака

    Коментиран от #2, #6, #17

    14:38 08.07.2026

  • 2 Знаех си аз...!

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Че това примирие,ще е ден до пладня...!

    14:40 08.07.2026

  • 3 Дончо

    13 5 Отговор
    С неговите израелски преговарящи, без дипломатически статут са пълна измама. Заблуждават целия свят и печелят от борсови търговии с това тука има тука няма.

    14:40 08.07.2026

  • 4 Гориил

    16 8 Отговор
    Цените на петрола отново започнаха да се покачват, разрушавайки европейската икономика. Щом започнете да мамите Русия, веднага ви забиват нож в гърба. Русия няма излишен петрол за вас. Никой няма да спаси Европа. Вие сами си създадохте недостиг на петрол.

    14:41 08.07.2026

  • 5 Кико

    18 5 Отговор
    Евреите пак ръчкат нещата само и само да има война.

    14:41 08.07.2026

  • 6 Бензина,пак добре...

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ами дизела...😟🙄😮‍💨🫢!

    14:42 08.07.2026

  • 7 Нахъсан

    14 5 Отговор
    Тръмп вече не може да изпълнява добре пиратските си задължения и най-вероятно ще бъде сменен с нов пират (може и да е стар, но изпечен и с опит и безкомпромисен).

    Коментиран от #9

    14:42 08.07.2026

  • 8 Целия свят страда

    17 4 Отговор
    Заради този оранжев клоун. Нагъл и алчен като, че ще ги носи парите в гробищата. Но там се взима душата само а той отдавна я е загубил.

    14:43 08.07.2026

  • 9 Да,ама-НЕ...!

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Нахъсан":

    Бай-Дончо,няма да се даде лесно!
    ,,Гърмян заек" е...и то вече няколко пъти гърмян...!

    14:45 08.07.2026

  • 10 България е уязвима

    11 8 Отговор
    И е на прицел на Иран с тези малоумщини с американските самолети!
    Министърът на отбраната, направо ни набутва зорлем във войнати. Той пък ни « успокои», че не само американски, а й други военни самолети ще кацат на летищата ни.
    Така ще издрънчим, че и помен няма да остане от нас!
    Продажна измет!
    Къде е Желязков?

    14:46 08.07.2026

  • 11 шофер

    4 2 Отговор
    Уф, добре, че онзи ден заредих "до горе"...Нещо ми подсказа, да вложа някой лев.

    14:49 08.07.2026

  • 12 Кукудончо

    2 2 Отговор
    Да питат Пакистан, "Вие кого ни докарахте да преговаряме?" Посредникът също носи вина.

    14:57 08.07.2026

  • 13 колко пъти да го казвам

    3 9 Отговор
    Съвсем скоро Иран отново ще има Шах. Казва се Реза Пахлави.

    14:59 08.07.2026

  • 14 Бай Дончо ...

    10 2 Отговор
    пак показа признаци на склерозен шок!

    Нямат ли лекари в САЩ, да му лепнат една диагноза , и да го пенсияонерат ,
    той напрваи беля за трилиони!!!

    15:01 08.07.2026

  • 15 Аз бре

    9 3 Отговор
    Тъй де, летище София е легитимна цел.
    После да няма хъката,мъката...

    Коментиран от #18

    15:04 08.07.2026

  • 16 ВСЕКИ ДЕН НОЩ ВСЕ

    3 1 Отговор
    ЕДНО И СЪЩО ПИШИТЕ. ТРЪМП ДЕМИ КАЗАЛ ПОДЧЕРТАЛ ДВА ТРИ ПЪТИ ИРАН КАЗАЛ ЩЕ ОТВЪРНЕМ НА УДАРИТЕ И ВСЕ ТАКА ДО СЛЕДВАЩИЯТ ДЕН НОЩ. ПЪЛЕН БОЙКОТ НА ТЕЗИ СВИРЧОВЦИ ДЕМЕНТНи АЛЧНО ЗЛОБНИ. ЗА РУСИЯ МОЖЕ БОЙКОТ САНКЦИИ ЗАПОРИ ЗА ТОЗИ НЕ. ДА СЕ БОМБЯТ ЩОМ СА ТОЛКОВА НАГЛО ПРОСТИ.

    15:09 08.07.2026

  • 17 Един друг

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А опашките за бензин в Русия вече се виждат от космоса. Престоят е между 57 и 72 часа. Харашо, а тавариш?

    15:13 08.07.2026

  • 18 едно време ви се връзвах

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Аз бре":

    сега ви съжалявам

    Коментиран от #20

    15:20 08.07.2026

  • 19 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Американските бази в персийския залив, май, май.. Ще има "енергично изтегляне" ала Афганистан. Трениран вече ход

    15:44 08.07.2026

  • 20 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "едно време ви се връзвах":

    Само боклуците съдят другите.. Признак на лошо възпитание, ниво на култура

    15:46 08.07.2026

  • 21 Акъл море

    0 0 Отговор
    Казвам ти дъще, сещай се снахо...

    16:01 08.07.2026

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