14 загинали и 78 ранени след американски удари в Иран

Иранското министерство на здравеопазването съобщи, че най-малко 14 души са загинали, а 78 са били ранени през последните два дни в резултат на американски удари по територията на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
По информация на ръководителя на отдела за връзки с обществеността на министерството Хосейн Керманпур, публикувана в социалната мрежа X, американските атаки са били извършени по време на действащо примирие и са засегнали пет ирански провинции.
„Докато примирието беше в сила, САЩ нанесоха удари по пет ирански провинции“, заяви Керманпур.
Според официалните данни на Иранското здравно министерство при ударите са загинали 14 души, а други 78 са получили различни по тежест наранявания. От пострадалите 47 продължават да се лекуват в болнични заведения.
Иранските власти към момента не предоставят допълнителна информация за самоличността на жертвите, характера на ударите или конкретните райони, които са били засегнати. Съобщението идва на фона на ескалиращото напрежение между Техеран и Вашингтон и взаимните обвинения за нарушаване на договореностите за прекратяване на огъня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кан Кубрат
Коментиран от #4, #8
11:52 09.07.2026
2 Мими Кучева🐕
🦍🦍🦍🥳🤣👍
12:00 09.07.2026
3 Путин многоходовия
12:08 09.07.2026
4 Путин
До коментар #1 от "Кан Кубрат":Израел е приятел на Русийката.
12:09 09.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #13
12:15 09.07.2026
6 путин е велик и смел
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Путин победи сащ
12:21 09.07.2026
7 Загинаха
Избиха си народа!
Коментиран от #16
12:22 09.07.2026
8 Кубан
До коментар #1 от "Кан Кубрат":Хазарите станаха руснаци.
12:23 09.07.2026
9 Как
12:48 09.07.2026
10 Хитър Петър
12:50 09.07.2026
11 Феникс
12:56 09.07.2026
12 Мишел
12:57 09.07.2026
13 Мишел
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":САЩ нямат победа във война от 1946г..
САЩ не постигнаха нито една от обявените от тях цели на тази война.
13:01 09.07.2026
14 Който държи Ормуз,
И това не е Тръмп.
Тръмп следва събитията, инициативата не е у него!
13:03 09.07.2026
15 Някой
13:23 09.07.2026
16 Някой
До коментар #7 от "Загинаха":Къде си чул или видял, че аятоласите искат ядрено оръжие? Заявяват на много места, че не искат такова.
Ти май си прекалил с пропагандата на Тръмп. Внимавай, че много се излага последния.
13:25 09.07.2026