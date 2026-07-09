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14 загинали и 78 ранени след американски удари в Иран

14 загинали и 78 ранени след американски удари в Иран

9 Юли, 2026 11:50, обновена 9 Юли, 2026 11:51 888 16

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Иранските власти твърдят, че атаките са били извършени въпреки действащото примирие, а десетки пострадали остават в болница.

14 загинали и 78 ранени след американски удари в Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранското министерство на здравеопазването съобщи, че най-малко 14 души са загинали, а 78 са били ранени през последните два дни в резултат на американски удари по територията на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По информация на ръководителя на отдела за връзки с обществеността на министерството Хосейн Керманпур, публикувана в социалната мрежа X, американските атаки са били извършени по време на действащо примирие и са засегнали пет ирански провинции.

„Докато примирието беше в сила, САЩ нанесоха удари по пет ирански провинции“, заяви Керманпур.

Според официалните данни на Иранското здравно министерство при ударите са загинали 14 души, а други 78 са получили различни по тежест наранявания. От пострадалите 47 продължават да се лекуват в болнични заведения.

Иранските власти към момента не предоставят допълнителна информация за самоличността на жертвите, характера на ударите или конкретните райони, които са били засегнати. Съобщението идва на фона на ескалиращото напрежение между Техеран и Вашингтон и взаимните обвинения за нарушаване на договореностите за прекратяване на огъня.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    15 3 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    Коментиран от #4, #8

    11:52 09.07.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    7 1 Отговор
    Тръмпанзето Дончо иска мирен Нобел!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    12:00 09.07.2026

  • 3 Путин многоходовия

    7 7 Отговор
    Аз пак ще мълча от бункера АХАХАХ

    12:08 09.07.2026

  • 4 Путин

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кан Кубрат":

    Израел е приятел на Русийката.

    12:09 09.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 8 Отговор
    я пак някоя копейка да се изцепи , как Иран победил САЩ

    Коментиран от #6, #13

    12:15 09.07.2026

  • 6 путин е велик и смел

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Путин победи сащ

    12:21 09.07.2026

  • 7 Загинаха

    6 8 Отговор
    Хората умират заради ината на аятоласите. Атомна бомба да имали.
    Избиха си народа!

    Коментиран от #16

    12:22 09.07.2026

  • 8 Кубан

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кан Кубрат":

    Хазарите станаха руснаци.

    12:23 09.07.2026

  • 9 Как

    2 3 Отговор
    Само Медведев и Възраждане се оказаха подръжници на радикалния ислям.Само те бяха единствените немюсолмани. А може и да са мюсолмани?

    12:48 09.07.2026

  • 10 Хитър Петър

    5 2 Отговор
    Кой и на какво основание им дава право на САЩ да се разпореждат кой как да живее ?

    12:50 09.07.2026

  • 11 Феникс

    1 3 Отговор
    Докато не изтребите евреите до крак, това няма да спре!

    12:56 09.07.2026

  • 12 Мишел

    2 2 Отговор
    В отговор Иран затвори Ормузкия проток, нанесе удари по 4 бази на САЩ в Бахрейн и обяви, че ако ударите продължат, ще излезе от договора за неразпространение на ЯО ММА ЮЛ,

    12:57 09.07.2026

  • 13 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    САЩ нямат победа във война от 1946г..
    САЩ не постигнаха нито една от обявените от тях цели на тази война.

    13:01 09.07.2026

  • 14 Който държи Ормуз,

    1 0 Отговор
    диктува войната.

    И това не е Тръмп.
    Тръмп следва събитията, инициативата не е у него!

    13:03 09.07.2026

  • 15 Някой

    1 0 Отговор
    Е, а бяха тръгнали да спасяват иранския народ от аятоласите. Пък то, искал ида го спасят от живота.

    13:23 09.07.2026

  • 16 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Загинаха":

    Къде си чул или видял, че аятоласите искат ядрено оръжие? Заявяват на много места, че не искат такова.
    Ти май си прекалил с пропагандата на Тръмп. Внимавай, че много се излага последния.

    13:25 09.07.2026

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