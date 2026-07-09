14 загинали и 78 ранени след американски удари в Иран

Иранското министерство на здравеопазването съобщи, че най-малко 14 души са загинали, а 78 са били ранени през последните два дни в резултат на американски удари по територията на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По информация на ръководителя на отдела за връзки с обществеността на министерството Хосейн Керманпур, публикувана в социалната мрежа X, американските атаки са били извършени по време на действащо примирие и са засегнали пет ирански провинции.

„Докато примирието беше в сила, САЩ нанесоха удари по пет ирански провинции“, заяви Керманпур.

Според официалните данни на Иранското здравно министерство при ударите са загинали 14 души, а други 78 са получили различни по тежест наранявания. От пострадалите 47 продължават да се лекуват в болнични заведения.

Иранските власти към момента не предоставят допълнителна информация за самоличността на жертвите, характера на ударите или конкретните райони, които са били засегнати. Съобщението идва на фона на ескалиращото напрежение между Техеран и Вашингтон и взаимните обвинения за нарушаване на договореностите за прекратяване на огъня.