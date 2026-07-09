На фронта! Украинската армия отново отрече Русия да е превзела Константиновка

Украйна на практика отново отрече Русия да е превзела град Константиновка в източната Донецка област.
Генералният щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обяви, цитиран от Укринформ, че по данни от 16:00 ч. (и българско време) днес са станали общо 79 сражения.
Най-ожесточените боеве според сводката, публикувана във Фейсбук, се водят именно на Константиновското, както и на Славянското направление, и на места по протежение на границата с Русия.
Според ГЩ на ВСУ украинската армия е отблъснала 16 руски атаки в Константиновка и района. Четири сражения още продължават.
Тези данни не са проверени по независим път.
В петък Русия обяви, че е превзела Константиновка. На другия ден Украйна отрече това да е вярно.
Битката за този град, който преди войната имаше население от приблизително 78 000 души, се води от края на миналата година, когато руски войници започнаха да проникват вътре в това населено място. Константиновка сега е основната цел на Русия на фронта, простиращ се на повече от 1000 километра, отбелязва Франс прес.
Това е един от последните големи градове в Донецка област, които остават под украински контрол. Иначе Русия е превзела над 80% от този източен украински регион.
Русия твърди, че контролира изцяло съседната Луганска област.
Заедно с Донецка област тя образува промишления регион Донбас, който Русия е обявила за анексиран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И за Авдеевка и Бахмут
20:51 09.07.2026
2 Помак
20:52 09.07.2026
3 Груйо
Коментиран от #11
20:52 09.07.2026
4 Без име
Коментиран от #9, #14
20:52 09.07.2026
5 Приятели на В. В. Путин
20:53 09.07.2026
6 Примати
20:54 09.07.2026
7 Муткурова , Пазарджик
Коментиран от #13
20:54 09.07.2026
8 Хе хе...
Найс, а?
20:54 09.07.2026
9 Без фамилия
До коментар #4 от "Без име":Напъхало съм съгласен с теб: Русия е измислена държава, това са земи на Златната Орда, а и населението е монголяшко
Коментиран от #29
20:55 09.07.2026
10 Честно казано,
20:55 09.07.2026
11 Той пък
До коментар #3 от "Груйо":Арестович ги издаде. Каза, че Зеленски ПАК лъже. Константиновка била вече руска.
Коментиран от #17
20:55 09.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Чиниш ми се
До коментар #7 от "Муткурова , Пазарджик":Минедчия.
20:55 09.07.2026
14 Соломон
До коментар #4 от "Без име":Лесно е да повярваш.Ако русия е превзела Константиновка нека се срешнат там на руска територия Зеленски и Путин за да подпишат капитолациата на Украйна
20:56 09.07.2026
15 Историята
20:57 09.07.2026
16 Хе хе...
Айде хайрлия да е!
20:57 09.07.2026
17 Обонго
До коментар #11 от "Той пък":Аз вярвам на Гиркин, той каза, че е украинска и, че Путин лъже като дърт хом-осе-ксуалист
Коментиран от #28
20:59 09.07.2026
18 Дядо дръмпир набра страаахотни манатарки
20:59 09.07.2026
19 Хомосексуалисти за Путин
21:00 09.07.2026
20 Бахмут
21:00 09.07.2026
21 Гориил
Коментиран от #31, #33
21:01 09.07.2026
22 Епа то….
21:02 09.07.2026
23 Владимир Путин, президент
21:02 09.07.2026
24 По рускара тв
21:02 09.07.2026
25 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
21:03 09.07.2026
26 Хе хе...
21:03 09.07.2026
27 И това какво го интересува
Коментиран от #36
21:04 09.07.2026
28 Гиркин,
До коментар #17 от "Обонго":може да престъпник, но е много наясно с нещата. Още преди 3 години каза, че Русия ще се превърне в полигон за изпитание на нови украински оръжия. Така и стана.
21:04 09.07.2026
29 Без име
До коментар #9 от "Без фамилия":Жал ми е за теб, скоро и за теб няма да имат пари.
21:04 09.07.2026
30 Константиновка
21:05 09.07.2026
31 Соломон
До коментар #21 от "Гориил":Златните резерви на Русия нараснали.Хайде бе.И за това ли Русия иска от Казакстан 50000 т бензин ама не да го плати а като хуманитарна помощ
Коментиран от #35
21:05 09.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #21 от "Гориил":Кой го ии6е какво има Русия ?
Това е една ocpaнa територия без никакво значение.
21:07 09.07.2026
34 А пък
21:08 09.07.2026
35 пони, ама розАво
До коментар #31 от "Соломон":Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Решила съм си да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Елекрически Пингвин си Го завещавам на теб, да си Го ползваш за спомен от мене си.
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
21:08 09.07.2026
36 Руснак без крак...
До коментар #27 от "И това какво го интересува":"...Целокупният български народ?..."
Българския народ живо го интересува и последния руски крак да напусна България 👆
21:09 09.07.2026
37 Няма край руският позор
21:10 09.07.2026
38 ХиХи
21:10 09.07.2026
39 Вова
21:10 09.07.2026