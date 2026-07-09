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На фронта! Украинската армия отново отрече Русия да е превзела Константиновка

На фронта! Украинската армия отново отрече Русия да е превзела Константиновка

9 Юли, 2026 20:49 604 39

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крим-
  • константиновка-
  • ракети-
  • дронове

Битката за този град, който преди войната имаше население от приблизително 78 000 души, се води от края на миналата година, когато руски войници започнаха да проникват вътре в това населено място

На фронта! Украинската армия отново отрече Русия да е превзела Константиновка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна на практика отново отрече Русия да е превзела град Константиновка в източната Донецка област.

Генералният щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обяви, цитиран от Укринформ, че по данни от 16:00 ч. (и българско време) днес са станали общо 79 сражения.

Най-ожесточените боеве според сводката, публикувана във Фейсбук, се водят именно на Константиновското, както и на Славянското направление, и на места по протежение на границата с Русия.

Според ГЩ на ВСУ украинската армия е отблъснала 16 руски атаки в Константиновка и района. Четири сражения още продължават.

Тези данни не са проверени по независим път.

В петък Русия обяви, че е превзела Константиновка. На другия ден Украйна отрече това да е вярно.

Битката за този град, който преди войната имаше население от приблизително 78 000 души, се води от края на миналата година, когато руски войници започнаха да проникват вътре в това населено място. Константиновка сега е основната цел на Русия на фронта, простиращ се на повече от 1000 километра, отбелязва Франс прес.

Това е един от последните големи градове в Донецка област, които остават под украински контрол. Иначе Русия е превзела над 80% от този източен украински регион.

Русия твърди, че контролира изцяло съседната Луганска област.

Заедно с Донецка област тя образува промишления регион Донбас, който Русия е обявила за анексиран.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И за Авдеевка и Бахмут

    30 4 Отговор
    отрипаха, но после си признаха след 3 месеца.

    20:51 09.07.2026

  • 2 Помак

    8 3 Отговор
    Дядя мъх с табой

    20:52 09.07.2026

  • 3 Груйо

    6 20 Отговор
    Естествено, че лъжливото и параноично многоходово джудже лъже. Нали трябва да оправдае 50-те хиляди избити орки за пред вътрешна публика

    Коментиран от #11

    20:52 09.07.2026

  • 4 Без име

    20 5 Отговор
    Някой нормален вярва ли на тази измислена държава? А тук даже пари за двама дежурни нямате вече. :-)

    Коментиран от #9, #14

    20:52 09.07.2026

  • 5 Приятели на В. В. Путин

    4 13 Отговор
    Ех, как мечтая да смуча сладкия Орешник на дядо Пу. Дали е твърд като на танк Армата ствола, с жилка на капуста и вкиснат кефир? Кръстил съм сина си Спутник, а дъщеря си Матрьошка. От 10 години меся погачи и редовно чакам на брега на Дунава крайцера Москва и братушките. Мисля, че съм заслужил да опитам Орешника.

    20:53 09.07.2026

  • 6 Примати

    5 13 Отговор
    Голямо шоу настана .... лавров моли за мир

    20:54 09.07.2026

  • 7 Муткурова , Пазарджик

    12 4 Отговор
    Последните новини от източник на място българин на висока позиция са ,че Украйна е завзета на 50% .юподготвя се капитулация на нацистите

    Коментиран от #13

    20:54 09.07.2026

  • 8 Хе хе...

    10 4 Отговор
    Преди около два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн, включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    20:54 09.07.2026

  • 9 Без фамилия

    5 15 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Напъхало съм съгласен с теб: Русия е измислена държава, това са земи на Златната Орда, а и населението е монголяшко

    Коментиран от #29

    20:55 09.07.2026

  • 10 Честно казано,

    6 12 Отговор
    Русия толкова многоо се изложи, че в момента каквото и да направи, това ще доведе единствено и само до увеличаване на позора и подигравките. Никоя държава не е била толкова унижена както е Русия в момента.

    20:55 09.07.2026

  • 11 Той пък

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Груйо":

    Арестович ги издаде. Каза, че Зеленски ПАК лъже. Константиновка била вече руска.

    Коментиран от #17

    20:55 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чиниш ми се

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Муткурова , Пазарджик":

    Минедчия.

    20:55 09.07.2026

  • 14 Соломон

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Лесно е да повярваш.Ако русия е превзела Константиновка нека се срешнат там на руска територия Зеленски и Путин за да подпишат капитолациата на Украйна

    20:56 09.07.2026

  • 15 Историята

    4 6 Отговор
    се повтаря в друг мащаб. Сталинград е превзиман мислено многократно, както сега и Константиновка. Уж превзет, но се водят улични военни сражения.

    20:57 09.07.2026

  • 16 Хе хе...

    12 2 Отговор
    И понеже родните евроатлантически розАви понита страдат от остра амнезия- вече няколко години подред размяната на тела на загинали военни е 1000÷25/40 в полза на Русия.
    Айде хайрлия да е!

    20:57 09.07.2026

  • 17 Обонго

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Той пък":

    Аз вярвам на Гиркин, той каза, че е украинска и, че Путин лъже като дърт хом-осе-ксуалист

    Коментиран от #28

    20:59 09.07.2026

  • 18 Дядо дръмпир набра страаахотни манатарки

    3 6 Отговор
    убитите са около 2000000 от тях около75% са просиянски плъха !

    20:59 09.07.2026

  • 19 Хомосексуалисти за Путин

    5 6 Отговор
    Ура!

    21:00 09.07.2026

  • 20 Бахмут

    4 4 Отговор
    Има си традиция,за 13 я път...

    21:00 09.07.2026

  • 21 Гориил

    8 3 Отговор
    Златните и валутните резерви на Русия нараснаха с 6,5 милиарда долара (+0,9%) миналата седмица и достигнаха 721,7 милиарда долара към края на деня на 3 юли, достигайки рекордно високо ниво, съобщи Централната банка на Руската федерация.

    Коментиран от #31, #33

    21:01 09.07.2026

  • 22 Епа то….

    8 1 Отговор
    …и с Крим, после Мариупол беше същото….виждаме, знаеме

    21:02 09.07.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    Русия вече няма никакво стратегическо значение !!! Това е Факт 👈😁

    21:02 09.07.2026

  • 24 По рускара тв

    2 5 Отговор
    даваха ,как Путин отпуска стедства за 500000 военнинвалиди !

    21:02 09.07.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    И така до късна есен!
    🤣🤣🤣

    21:03 09.07.2026

  • 26 Хе хе...

    6 2 Отговор
    Абе, я някой да ми припомни кога зеле наркомана призна официално загубата на Мариупол и Бахмут? Или на което и да е населено място?

    21:03 09.07.2026

  • 27 И това какво го интересува

    2 3 Отговор
    Целокупният български народ?

    Коментиран от #36

    21:04 09.07.2026

  • 28 Гиркин,

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Обонго":

    може да престъпник, но е много наясно с нещата. Още преди 3 години каза, че Русия ще се превърне в полигон за изпитание на нови украински оръжия. Така и стана.

    21:04 09.07.2026

  • 29 Без име

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Без фамилия":

    Жал ми е за теб, скоро и за теб няма да имат пари.

    21:04 09.07.2026

  • 30 Константиновка

    2 2 Отговор
    няма ли канализация ?

    21:05 09.07.2026

  • 31 Соломон

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    Златните резерви на Русия нараснали.Хайде бе.И за това ли Русия иска от Казакстан 50000 т бензин ама не да го плати а като хуманитарна помощ

    Коментиран от #35

    21:05 09.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Майор Деянов, на всеки километър

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    Кой го ии6е какво има Русия ?
    Това е една ocpaнa територия без никакво значение.

    21:07 09.07.2026

  • 34 А пък

    2 1 Отговор
    молим западни лидери да повлияят на Зеленски за ударите !

    21:08 09.07.2026

  • 35 пони, ама розАво

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Решила съм си да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Елекрически Пингвин си Го завещавам на теб, да си Го ползваш за спомен от мене си.
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    21:08 09.07.2026

  • 36 Руснак без крак...

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "И това какво го интересува":

    "...Целокупният български народ?..."

    Българския народ живо го интересува и последния руски крак да напусна България 👆

    21:09 09.07.2026

  • 37 Няма край руският позор

    2 0 Отговор
    Няма.

    21:10 09.07.2026

  • 38 ХиХи

    0 1 Отговор
    Зелю Кнстантиновка селфи кога? Или като у Покровск?

    21:10 09.07.2026

  • 39 Вова

    0 0 Отговор
    Друзя,дайте пажалуйста малко бензинчик!

    21:10 09.07.2026

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