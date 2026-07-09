На фронта! Украинската армия отново отрече Русия да е превзела Константиновка

Украйна на практика отново отрече Русия да е превзела град Константиновка в източната Донецка област.

Генералният щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обяви, цитиран от Укринформ, че по данни от 16:00 ч. (и българско време) днес са станали общо 79 сражения.

Най-ожесточените боеве според сводката, публикувана във Фейсбук, се водят именно на Константиновското, както и на Славянското направление, и на места по протежение на границата с Русия.

Според ГЩ на ВСУ украинската армия е отблъснала 16 руски атаки в Константиновка и района. Четири сражения още продължават.

Тези данни не са проверени по независим път.

В петък Русия обяви, че е превзела Константиновка. На другия ден Украйна отрече това да е вярно.

Битката за този град, който преди войната имаше население от приблизително 78 000 души, се води от края на миналата година, когато руски войници започнаха да проникват вътре в това населено място. Константиновка сега е основната цел на Русия на фронта, простиращ се на повече от 1000 километра, отбелязва Франс прес.

Това е един от последните големи градове в Донецка област, които остават под украински контрол. Иначе Русия е превзела над 80% от този източен украински регион.

Русия твърди, че контролира изцяло съседната Луганска област.

Заедно с Донецка област тя образува промишления регион Донбас, който Русия е обявила за анексиран.