По-евтин от Patriot! Осем европейски държави се включват в проекта за украинската ПВО система "Фрея"

Украински официални лица и коалиция от осем европейски партньори скоро ще проведат първата си среща, посветена на съвместното разработване на киевските антибалистични ракетни системи "Фрея“, заяви президентът Володимир Зеленски на 9 юли, предава Kyiv Independent.
"Фрея“ е украинска система за противовъздушна отбрана, която в момента е в процес на разработка. Проектирана от отбранителната фирма Fire Point — която произвежда високоефективните ударни дронове FP-1 и FP-2, както и украинската крилата ракета "Фламинго“ — "Фрея“ е предназначена специално за защита срещу руски балистични ракети.
В коментари пред репортери на 9 юли Зеленски описа разработването на "Фрея“ като сътрудничество с европейски партньори под украинско ръководство.
"Първата ни среща по този въпрос ще се състои във Франция. Тя ще се състои в близко бъдеще“, заяви Зеленски.
На тази среща Украйна ще представи предложение за ускоряване на разработването на системите "Фрея“ чрез сътрудничество с европейски партньори, които от своя страна ще могат да използват "Фрея“ за собствената си противоракетна отбрана.
Според Зеленски системата за противовъздушна отбрана "Фрея“ ще бъде равностойна на американската Patriot по отношение на ефективното прихващане на балистични ракети. Целта обаче е украинската версия да бъде "произвеждана масово и да е по-евтина“.
Производството на прехващачи "Фрея“ в такъв мащаб изисква части и продукти от Европа, с които Украйна все още не разполага, заяви той.
"Можем да се справим сами, но това ще отнеме години. Това е много дълго време“, заяви Зеленски. "Но сега можем да го направим много бързо благодарение на тази коалиция.“
В момента осем държави са се присъединили към противоракетната коалиция, съобщи президентът пред журналистите, без да посочи кои са те. Той заяви, че предложението за проекта за разработване на "Фрея“ ще бъде представено пред коалицията "в следващите дни“.
"Ако лидерите, производствените им възможности и техните компании подкрепят "Фрея“, тя ще се превърне в реалност в близко бъдеще“, посочи той.
Зеленски не уточни кога ще се проведе срещата на коалицията.
Макар Fire Point да обяви успешно изпитание на системата "Фрея“ на 3 юни, анализаторите твърдят, че системата е все още на много месеци разстояние от постигането на първоначална оперативна готовност. Дори и тогава много експерти са скептични, че тя ще успее да достигне нивата на противоракетна ефективност на системата Patriot.
Но тъй като Украйна е изправена пред критичен недостиг на ракети "Patriot“ и поредица от руски ракетни удари, намирането на алтернативни начини за справяне с балистичната заплаха се превърна в основен приоритет. Според съобщенията успешното изпитание на прехващача FP-7.X — ракетният компонент на системата "Фрея“ — даде надежда, като съсобственикът и главен конструктор на Fire Point Денис Штилиерман заяви, че масовото производство може да започне още през август 2026 г.
Зеленски заяви, че успехът на проекта "Фрея“ може да се превърне в "значителен пробив“ за отбранителната промишленост на Украйна.
"Тогава ще затворим въздушното пространство на Украйна със собствени сили“, коментира той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривчо
Коментиран от #32
14:37 11.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Исторически факти
14:39 11.07.2026
5 Голяма
14:40 11.07.2026
6 Тома
14:40 11.07.2026
7 Факт
14:41 11.07.2026
8 Иван 1
14:41 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Демократ
14:41 11.07.2026
11 Кривчо
До коментар #9 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Що не поканиш няколко братя у Вас на гости?
Коментиран от #48
14:43 11.07.2026
12 Жожоба
14:44 11.07.2026
13 Реалност
Вече е ясно, че РФ изживява последните си дни.
Моята тревога е Западът да не се втурне и юрне пак като на всеки няколко десетилетия да спасява Русия, защото била твърде голяма, за да се допуснело да се саморазпарчетоса на части.
Западът трябва да запази хладнокръвие и да остави най-сетне тази псевдоимперия да отиде там, накъдето постоянно и периодично се запътва и все западната ръка я възпира и ѝ прави изкуствено дишане уста в уста.
Само така ще се отстранят причините, които превръщат постоянно и периодично псевдоимперията Русия в чудовище и черна дупка едновременно.
Винаги Русия е била спасявана с чужда помощ. Понякога това е правено, защото е имало по-голямо Зло от нея, с което и тя е воювала. Но днес самата Русия е Зло, тя е Злото. И не заслужава да бъде спасявана.
Русия не заслужава да бъде спасявана и заради самата нея, заради нейно добро.
А още по-важно - заради доброто на света.
На нашия единствен и наистина неповторим в буквалния смисъл на думата - Свят.
Коментиран от #18
14:44 11.07.2026
14 Пуси
14:44 11.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хахахахахаха
14:45 11.07.2026
17 Kaлпазанин
14:45 11.07.2026
18 Кривчо
До коментар #13 от "Реалност":Сигурно тази сутрин си се возил на тротинетка!
14:45 11.07.2026
19 Путин
До коментар #9 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Фрея, дреме ми наХея.
Коментиран от #39
14:45 11.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кривчо
До коментар #20 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Ял си ядене втора употреба затова ти е крив света!
14:49 11.07.2026
22 Фрея е радарна система на жерманиа
14:49 11.07.2026
23 Гробар
Коментиран от #49
14:50 11.07.2026
24 Уронг Търн
14:50 11.07.2026
25 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
Като котета се умилкват около Господаря, и мяучат за да ги спаси от Санкциите на Зеленски....
Мяучат и трети ден хлипат, че големия бял мъж от Голямата Бяла Къща не им звъни по тАлАфона....
Смятайте до къде са изпаднали оркоZите, а се имаха преди 4-5 години за магучая и неподимая, че и НСР щяха да правят....СМЕЕЕЕХХХХ ....🤣
Коментиран от #28
14:51 11.07.2026
26 ФАКТИ
14:52 11.07.2026
27 Русия ядрена сила №1 в света
Коментиран от #35, #51, #56
14:52 11.07.2026
28 Кривчо
До коментар #25 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":Скучен си! Писане без съдържание!
Коментиран от #36
14:53 11.07.2026
29 Украйна се очертава
Коментиран от #30
14:54 11.07.2026
30 Кривчо
До коментар #29 от "Украйна се очертава":Само се очертава!
Коментиран от #54
14:55 11.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 При всички положения
До коментар #1 от "Кривчо":ще е несравнимо по-добра от руските ПВО. Те не стават за нищо. Дори Турция не ги иска.
Коментиран от #38
14:57 11.07.2026
33 Смех
14:57 11.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 РФ е един смърдящ КЕН eф !
До коментар #27 от "Русия ядрена сила №1 в света":Московията е едно безаналогово световно посмешище , а ядрените им ракети са по-голяма опасност за самите тях.
Коментиран от #41, #44
14:58 11.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Кривчо
До коментар #32 от "При всички положения":Турция много ги иска ама причината е друга и няма да мога да ти я обясня защото много си назад с информацията! А дали ще са по-добри от руските ще покаже времето на военни действия. Един стратосферен балон с товар е недостижима цел за Патриота!
Коментиран от #61
15:01 11.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Русия се превръща в тестова площадка
15:03 11.07.2026
41 Кривчо
До коментар #35 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":А у Вас в "КЕН eфа" люти ли ти на очите?
15:05 11.07.2026
42 почвайте да давате парите
15:05 11.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ами
Даваш едни пари и те се превръщат в златни тоалетни :)
15:08 11.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Анти рашист 1405
До коментар #11 от "Кривчо":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните копейки и ращисти дали знаят какво е родина ?
Коментиран от #57
15:11 11.07.2026
49 Антирашист 1404
До коментар #23 от "Гробар":Разбирам ,че не си европеец ,подземята ли живееш ?
15:17 11.07.2026
50 Гост
15:19 11.07.2026
51 Никакво оръжие не може да помогне
До коментар #27 от "Русия ядрена сила №1 в света":на Русия. А използването на ЯО не само няма да помогне, а ще увеличи и бездруго огромното унижение на руската армия. Така ще се потвърдят за пореден път мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.
15:22 11.07.2026
52 курко
15:22 11.07.2026
53 Анубис
15:24 11.07.2026
54 Напротив, Украйна вече
До коментар #30 от "Кривчо":произвежда поне 10 пъти повече оръжия отколкото преди войната. Фатална грешка на Русия. Вместо да я демилитаризира, ефекта се оказа обратен - още повече я милитаризира. ФАКТ :)))
Коментиран от #58
15:24 11.07.2026
55 Гогол
Кое точно е украинско в тези жалки ракетки?
Коментиран от #62
15:25 11.07.2026
56 Механик
До коментар #27 от "Русия ядрена сила №1 в света":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
15:28 11.07.2026
57 Кривчо
До коментар #48 от "Анти рашист 1405":От защита на родината си, Зеленски прегря имотно, Зеленска минава покрай шпалир от продавачи и собственици на модни бутици в Европа. И още много такива неща.
А ти знаеш ли какво е Родина?
15:29 11.07.2026
58 Кривчо
До коментар #54 от "Напротив, Украйна вече":Произвежда дръжки за тикви! Сглобява западно оръжие и лепи украйнски етикети, това е!
15:33 11.07.2026
59 Перо
15:34 11.07.2026
60 СОФИЙСКИТЕ БАНАНИ
15:35 11.07.2026
61 Инна
До коментар #38 от "Кривчо":Високопрецизните оръжия на руските въоръжени сили, предназначени да насочват атаки срещу украинска военна инфраструктура, гарантирано ще пробият всякакви системи за противовъздушна отбрана, предоставени на Киев от Запада, заяви руското Министерство на отбраната.
В събота вечерта руските въоръжени сили предприеха групови удари срещу украински военно-промишлени обекти, управлявани от украинските въоръжени сили.
„Анализ на резултатите от използването на високопрецизни оръжия от руските въоръжени сили за насочване срещу военната инфраструктура на режима в Киев потвърждава високата им ефективност и способността им да пробият всякакви системи за противовъздушна или противоракетна отбрана, предоставени на Зеленски от западни спонсори“, се казва в изявлението.
15:43 11.07.2026
62 хаспелге
До коментар #55 от "Гогол":Наглостта, с която лапат данъците ни.
15:47 11.07.2026