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По-евтин от Patriot! Осем европейски държави се включват в проекта за украинската ПВО система "Фрея"
  Тема: Украйна

По-евтин от Patriot! Осем европейски държави се включват в проекта за украинската ПВО система "Фрея"

11 Юли, 2026 14:34 1 482 62

  • ракети-
  • дронове-
  • украйна-
  • нато-
  • олександър сирски

"Фрея“ е украинска система за противовъздушна отбрана, която в момента е в процес на разработка

По-евтин от Patriot! Осем европейски държави се включват в проекта за украинската ПВО система "Фрея" - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Украински официални лица и коалиция от осем европейски партньори скоро ще проведат първата си среща, посветена на съвместното разработване на киевските антибалистични ракетни системи "Фрея“, заяви президентът Володимир Зеленски на 9 юли, предава Kyiv Independent.

"Фрея“ е украинска система за противовъздушна отбрана, която в момента е в процес на разработка. Проектирана от отбранителната фирма Fire Point — която произвежда високоефективните ударни дронове FP-1 и FP-2, както и украинската крилата ракета "Фламинго“ — "Фрея“ е предназначена специално за защита срещу руски балистични ракети.

В коментари пред репортери на 9 юли Зеленски описа разработването на "Фрея“ като сътрудничество с европейски партньори под украинско ръководство.

"Първата ни среща по този въпрос ще се състои във Франция. Тя ще се състои в близко бъдеще“, заяви Зеленски.

На тази среща Украйна ще представи предложение за ускоряване на разработването на системите "Фрея“ чрез сътрудничество с европейски партньори, които от своя страна ще могат да използват "Фрея“ за собствената си противоракетна отбрана.

Според Зеленски системата за противовъздушна отбрана "Фрея“ ще бъде равностойна на американската Patriot по отношение на ефективното прихващане на балистични ракети. Целта обаче е украинската версия да бъде "произвеждана масово и да е по-евтина“.

Производството на прехващачи "Фрея“ в такъв мащаб изисква части и продукти от Европа, с които Украйна все още не разполага, заяви той.

"Можем да се справим сами, но това ще отнеме години. Това е много дълго време“, заяви Зеленски. "Но сега можем да го направим много бързо благодарение на тази коалиция.“

В момента осем държави са се присъединили към противоракетната коалиция, съобщи президентът пред журналистите, без да посочи кои са те. Той заяви, че предложението за проекта за разработване на "Фрея“ ще бъде представено пред коалицията "в следващите дни“.

"Ако лидерите, производствените им възможности и техните компании подкрепят "Фрея“, тя ще се превърне в реалност в близко бъдеще“, посочи той.

Зеленски не уточни кога ще се проведе срещата на коалицията.

Макар Fire Point да обяви успешно изпитание на системата "Фрея“ на 3 юни, анализаторите твърдят, че системата е все още на много месеци разстояние от постигането на първоначална оперативна готовност. Дори и тогава много експерти са скептични, че тя ще успее да достигне нивата на противоракетна ефективност на системата Patriot.

Но тъй като Украйна е изправена пред критичен недостиг на ракети "Patriot“ и поредица от руски ракетни удари, намирането на алтернативни начини за справяне с балистичната заплаха се превърна в основен приоритет. Според съобщенията успешното изпитание на прехващача FP-7.X — ракетният компонент на системата "Фрея“ — даде надежда, като съсобственикът и главен конструктор на Fire Point Денис Штилиерман заяви, че масовото производство може да започне още през август 2026 г.

Зеленски заяви, че успехът на проекта "Фрея“ може да се превърне в "значителен пробив“ за отбранителната промишленост на Украйна.

"Тогава ще затворим въздушното пространство на Украйна със собствени сили“, коментира той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривчо

    29 11 Отговор
    Фрея? Да рева или да се смея?

    Коментиран от #32

    14:37 11.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Исторически факти

    29 8 Отговор
    Такива метафизични лакърдии са само за дженЗи и НПОпланктон и за хонорара естествено.

    14:39 11.07.2026

  • 5 Голяма

    23 8 Отговор
    тъпня.

    14:40 11.07.2026

  • 6 Тома

    27 6 Отговор
    И къде точно ще ги правят в Украйна че е много интересно.

    14:40 11.07.2026

  • 7 Факт

    8 17 Отговор
    Бад нюз за ПУСТиА

    14:41 11.07.2026

  • 8 Иван 1

    29 9 Отговор
    Ще падна от коня,събудете се Украйна е консуматор а не производител,ако им се спрат помощите след два дни я няма.

    14:41 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Демократ

    22 6 Отговор
    Много баби илаво дЕте

    14:41 11.07.2026

  • 11 Кривчо

    18 6 Отговор

    До коментар #9 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Що не поканиш няколко братя у Вас на гости?

    Коментиран от #48

    14:43 11.07.2026

  • 12 Жожоба

    18 7 Отговор
    Е тогава за какво ти е лиценз за патриота? Фрея май е поредното чудотворно оръжие, което ще отиде в историята. Фау 2 не беше ли същата история, надеждата на художника за обрат на ВСВ? Розовата болест е страшна работа, живееш в измислен свят. Подреждаш факти и догадки, без логика и критично мислене.

    14:44 11.07.2026

  • 13 Реалност

    10 22 Отговор
    Путин - това е нарицателното име за Провал.
    Вече е ясно, че РФ изживява последните си дни.
    Моята тревога е Западът да не се втурне и юрне пак като на всеки няколко десетилетия да спасява Русия, защото била твърде голяма, за да се допуснело да се саморазпарчетоса на части.
    Западът трябва да запази хладнокръвие и да остави най-сетне тази псевдоимперия да отиде там, накъдето постоянно и периодично се запътва и все западната ръка я възпира и ѝ прави изкуствено дишане уста в уста.
    Само така ще се отстранят причините, които превръщат постоянно и периодично псевдоимперията Русия в чудовище и черна дупка едновременно.
    Винаги Русия е била спасявана с чужда помощ. Понякога това е правено, защото е имало по-голямо Зло от нея, с което и тя е воювала. Но днес самата Русия е Зло, тя е Злото. И не заслужава да бъде спасявана.
    Русия не заслужава да бъде спасявана и заради самата нея, заради нейно добро.
    А още по-важно - заради доброто на света.
    На нашия единствен и наистина неповторим в буквалния смисъл на думата - Свят.

    Коментиран от #18

    14:44 11.07.2026

  • 14 Пуси

    13 9 Отговор
    Изтръпва ми лявата ръка!

    14:44 11.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахахахахаха

    14 8 Отговор
    НОВИЯ ЕВРОПРОЕКТ Е ЗА ВОЙНИ И ПО БЪРЗО ДА СТИГНЕМ ЗЛАТНИЯ МИЛИАРД. МЕЧТАНИЯ НИ ЕС. КАЦНАХМЕ.

    14:45 11.07.2026

  • 17 Kaлпазанин

    16 7 Отговор
    Толкова ефтин че рецесията в ЕС приключи ,та кога ще теглим пак заеми от Ротшилд ,и колко работещи ще опъват каиша за укри джендъри

    14:45 11.07.2026

  • 18 Кривчо

    14 6 Отговор

    До коментар #13 от "Реалност":

    Сигурно тази сутрин си се возил на тротинетка!

    14:45 11.07.2026

  • 19 Путин

    14 7 Отговор

    До коментар #9 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Фрея, дреме ми наХея.

    Коментиран от #39

    14:45 11.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кривчо

    14 5 Отговор

    До коментар #20 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Ял си ядене втора употреба затова ти е крив света!

    14:49 11.07.2026

  • 22 Фрея е радарна система на жерманиа

    14 5 Отговор
    От преди началото на 2 световна

    14:49 11.07.2026

  • 23 Гробар

    14 6 Отговор
    Европетата се опитват да уморят Путин от смях. И това е начин след като с оръжия не става.

    Коментиран от #49

    14:50 11.07.2026

  • 24 Уронг Търн

    13 5 Отговор
    Имам друго мнение по въпроса къде се включват тия 8 страни от ЕС и то е от страната на булката.

    14:50 11.07.2026

  • 25 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    8 15 Отговор
    От рюZkите медии разбираме, че Кремълци са циврили пред Тръмп да окаже натиск върху Украйна да спре да им унищожава рафинериите и танкерите....
    Като котета се умилкват около Господаря, и мяучат за да ги спаси от Санкциите на Зеленски....
    Мяучат и трети ден хлипат, че големия бял мъж от Голямата Бяла Къща не им звъни по тАлАфона....
    Смятайте до къде са изпаднали оркоZите, а се имаха преди 4-5 години за магучая и неподимая, че и НСР щяха да правят....СМЕЕЕЕХХХХ ....🤣

    Коментиран от #28

    14:51 11.07.2026

  • 26 ФАКТИ

    11 6 Отговор
    САЙТА НА ТЪПУНГЕРИТЕ РУСОФОБИ И МАЛОУМНИЦИ .

    14:52 11.07.2026

  • 27 Русия ядрена сила №1 в света

    12 8 Отговор
    Всеки удар по врага военен или финансов доближава до окончателната неизбежна победа за Русия..

    Коментиран от #35, #51, #56

    14:52 11.07.2026

  • 28 Кривчо

    11 5 Отговор

    До коментар #25 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    Скучен си! Писане без съдържание!

    Коментиран от #36

    14:53 11.07.2026

  • 29 Украйна се очертава

    7 12 Отговор
    като държавата с най-мощно военно производство на континента.

    Коментиран от #30

    14:54 11.07.2026

  • 30 Кривчо

    13 5 Отговор

    До коментар #29 от "Украйна се очертава":

    Само се очертава!

    Коментиран от #54

    14:55 11.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 При всички положения

    10 13 Отговор

    До коментар #1 от "Кривчо":

    ще е несравнимо по-добра от руските ПВО. Те не стават за нищо. Дори Турция не ги иска.

    Коментиран от #38

    14:57 11.07.2026

  • 33 Смех

    12 6 Отговор
    Най смешното е че зад тоя проект седят освен гейрмания невзрачни държавици чехия швеция някакви такива измислени.

    14:57 11.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    6 15 Отговор

    До коментар #27 от "Русия ядрена сила №1 в света":

    Московията е едно безаналогово световно посмешище , а ядрените им ракети са по-голяма опасност за самите тях.

    Коментиран от #41, #44

    14:58 11.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кривчо

    13 5 Отговор

    До коментар #32 от "При всички положения":

    Турция много ги иска ама причината е друга и няма да мога да ти я обясня защото много си назад с информацията! А дали ще са по-добри от руските ще покаже времето на военни действия. Един стратосферен балон с товар е недостижима цел за Патриота!

    Коментиран от #61

    15:01 11.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Русия се превръща в тестова площадка

    6 12 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    15:03 11.07.2026

  • 41 Кривчо

    7 5 Отговор

    До коментар #35 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    А у Вас в "КЕН eфа" люти ли ти на очите?

    15:05 11.07.2026

  • 42 почвайте да давате парите

    5 5 Отговор
    след 50 години ще е готова.

    15:05 11.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами

    8 5 Отговор
    "Фрея“ ще е нещо като фея.
    Даваш едни пари и те се превръщат в златни тоалетни :)

    15:08 11.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Анти рашист 1405

    3 10 Отговор

    До коментар #11 от "Кривчо":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните копейки и ращисти дали знаят какво е родина ?

    Коментиран от #57

    15:11 11.07.2026

  • 49 Антирашист 1404

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Гробар":

    Разбирам ,че не си европеец ,подземята ли живееш ?

    15:17 11.07.2026

  • 50 Гост

    6 2 Отговор
    Те САЩ си казват че за руските ракети няма ПВО, тия специалисти по санитария Щели ракети прехващачи да правят, видиш ли, ммм!!!

    15:19 11.07.2026

  • 51 Никакво оръжие не може да помогне

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Русия ядрена сила №1 в света":

    на Русия. А използването на ЯО не само няма да помогне, а ще увеличи и бездруго огромното унижение на руската армия. Така ще се потвърдят за пореден път мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.

    15:22 11.07.2026

  • 52 курко

    2 4 Отговор
    "До останього украинця"

    15:22 11.07.2026

  • 53 Анубис

    1 3 Отговор
    По знамето ли ги определя че са руски!?! 😂

    15:24 11.07.2026

  • 54 Напротив, Украйна вече

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "Кривчо":

    произвежда поне 10 пъти повече оръжия отколкото преди войната. Фатална грешка на Русия. Вместо да я демилитаризира, ефекта се оказа обратен - още повече я милитаризира. ФАКТ :)))

    Коментиран от #58

    15:24 11.07.2026

  • 55 Гогол

    5 1 Отговор
    Само да попитам зацедин приятел.
    Кое точно е украинско в тези жалки ракетки?

    Коментиран от #62

    15:25 11.07.2026

  • 56 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Русия ядрена сила №1 в света":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    15:28 11.07.2026

  • 57 Кривчо

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Анти рашист 1405":

    От защита на родината си, Зеленски прегря имотно, Зеленска минава покрай шпалир от продавачи и собственици на модни бутици в Европа. И още много такива неща.
    А ти знаеш ли какво е Родина?

    15:29 11.07.2026

  • 58 Кривчо

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Напротив, Украйна вече":

    Произвежда дръжки за тикви! Сглобява западно оръжие и лепи украйнски етикети, това е!

    15:33 11.07.2026

  • 59 Перо

    2 0 Отговор
    Унтерменши и ПВО ракети, като украинските ЗАЗ 965 и Мерцедес! Те повече от прашка не могат да направят! Разчита се 100% на ЕС, както до сега, ако въобще е верно, защото сега времето работи против наркоса и всичко му се привижда!

    15:34 11.07.2026

  • 60 СОФИЙСКИТЕ БАНАНИ

    0 0 Отговор
    И НИЕ ИСКАМЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИМ. СОРОС НИ КАЗА.

    15:35 11.07.2026

  • 61 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Кривчо":

    Високопрецизните оръжия на руските въоръжени сили, предназначени да насочват атаки срещу украинска военна инфраструктура, гарантирано ще пробият всякакви системи за противовъздушна отбрана, предоставени на Киев от Запада, заяви руското Министерство на отбраната.

    В събота вечерта руските въоръжени сили предприеха групови удари срещу украински военно-промишлени обекти, управлявани от украинските въоръжени сили.

    „Анализ на резултатите от използването на високопрецизни оръжия от руските въоръжени сили за насочване срещу военната инфраструктура на режима в Киев потвърждава високата им ефективност и способността им да пробият всякакви системи за противовъздушна или противоракетна отбрана, предоставени на Зеленски от западни спонсори“, се казва в изявлението.

    15:43 11.07.2026

  • 62 хаспелге

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Гогол":

    Наглостта, с която лапат данъците ни.

    15:47 11.07.2026

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