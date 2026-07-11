По-евтин от Patriot! Осем европейски държави се включват в проекта за украинската ПВО система "Фрея"

Украински официални лица и коалиция от осем европейски партньори скоро ще проведат първата си среща, посветена на съвместното разработване на киевските антибалистични ракетни системи "Фрея“, заяви президентът Володимир Зеленски на 9 юли, предава Kyiv Independent.

"Фрея“ е украинска система за противовъздушна отбрана, която в момента е в процес на разработка. Проектирана от отбранителната фирма Fire Point — която произвежда високоефективните ударни дронове FP-1 и FP-2, както и украинската крилата ракета "Фламинго“ — "Фрея“ е предназначена специално за защита срещу руски балистични ракети.

В коментари пред репортери на 9 юли Зеленски описа разработването на "Фрея“ като сътрудничество с европейски партньори под украинско ръководство.

"Първата ни среща по този въпрос ще се състои във Франция. Тя ще се състои в близко бъдеще“, заяви Зеленски.

На тази среща Украйна ще представи предложение за ускоряване на разработването на системите "Фрея“ чрез сътрудничество с европейски партньори, които от своя страна ще могат да използват "Фрея“ за собствената си противоракетна отбрана.

Според Зеленски системата за противовъздушна отбрана "Фрея“ ще бъде равностойна на американската Patriot по отношение на ефективното прихващане на балистични ракети. Целта обаче е украинската версия да бъде "произвеждана масово и да е по-евтина“.

Производството на прехващачи "Фрея“ в такъв мащаб изисква части и продукти от Европа, с които Украйна все още не разполага, заяви той.

"Можем да се справим сами, но това ще отнеме години. Това е много дълго време“, заяви Зеленски. "Но сега можем да го направим много бързо благодарение на тази коалиция.“

В момента осем държави са се присъединили към противоракетната коалиция, съобщи президентът пред журналистите, без да посочи кои са те. Той заяви, че предложението за проекта за разработване на "Фрея“ ще бъде представено пред коалицията "в следващите дни“.

"Ако лидерите, производствените им възможности и техните компании подкрепят "Фрея“, тя ще се превърне в реалност в близко бъдеще“, посочи той.

Зеленски не уточни кога ще се проведе срещата на коалицията.

Макар Fire Point да обяви успешно изпитание на системата "Фрея“ на 3 юни, анализаторите твърдят, че системата е все още на много месеци разстояние от постигането на първоначална оперативна готовност. Дори и тогава много експерти са скептични, че тя ще успее да достигне нивата на противоракетна ефективност на системата Patriot.

Но тъй като Украйна е изправена пред критичен недостиг на ракети "Patriot“ и поредица от руски ракетни удари, намирането на алтернативни начини за справяне с балистичната заплаха се превърна в основен приоритет. Според съобщенията успешното изпитание на прехващача FP-7.X — ракетният компонент на системата "Фрея“ — даде надежда, като съсобственикът и главен конструктор на Fire Point Денис Штилиерман заяви, че масовото производство може да започне още през август 2026 г.

Зеленски заяви, че успехът на проекта "Фрея“ може да се превърне в "значителен пробив“ за отбранителната промишленост на Украйна.

"Тогава ще затворим въздушното пространство на Украйна със собствени сили“, коментира той.