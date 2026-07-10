Официални обвинения в САЩ: Подведоха под отговорност 8 души за осуетения кървав атентат в Белия дом

Федерално съдебно жури в Кълъмбъс, щата Охайо, официално повдигна тежки обвинения в тероризъм и заговор за убийство срещу осем мъже, организирали осуетения мащабен атентат в Белия дом.

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че екстремистката група е планирала да ликвидира американския президент Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс, израелския премиер Бенямин Нетаняху, милиардера Илон Мъск и други високопоставени гости.

Нападението е било насочено срещу галавечерта по смесени бойни изкуства UFC Freedom 250, проведена на 14 юни на Южната ливада на Белия дом по случай 80-ия рожден ден на Тръмп и 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. Планът е осуетен от ФБР дни преди събитието. С новия обвинителен акт разследващите окрупняват делата в общ заговор.

Тактиката: Дронове-камикадзе и последващ разстрел

Според съдебните документи на Министерството на правосъдието (DOJ), заговорниците са подготвяли двуетапна военна атака:

Първа фаза: Насочване на натоварени с експлозиви безпилотни летателни апарати (дронове) към северната страна на Белия дом с цел да предизвикат мощни детонации и паника.

Насочване на натоварени с експлозиви безпилотни летателни апарати (дронове) към северната страна на Белия дом с цел да предизвикат мощни детонации и паника. Втора фаза: Снабдени с тежко въоръжение снайперисти е трябвало да причакат бягащата тълпа, политици и официални лица на предварително разчетените евакуационни изходи и да открият масов огън.

Групата е започнала логистична подготовка още през май 2026 г.. Разследващите са установили, че мъжете са натрупали значителни парични средства, огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества, комуникационна техника от ново поколение, бронежилетки и медицинско оборудване за полеви условия.

Кои са обвиняемите и как са разкрити?

Всички осем привлечени под отговорност лица са американски граждани на възраст между 19 и 32 години. Те са идентифицирани като: Абрахам Алварес, Даниел Ескридж, Уилям Фалкнър, Тайсън Пропър, Джордан Ринкер, Брайън Роа, Майкъл Томас и последно арестуваният тази седмица в Западна Вирджиния – 21-годишният Чандлър Скагс, който е имал ролята на снайперист. Обвиняемите са от пет различни щата: Охайо, Мисури, Вашингтон, Небраска и Калифорния.

Комуникацията им се е извършвала в затворени форуми и криптирани чат групи в платформите TikTok, Signal, SimpleX, Discord и Instagram. Според ФБР мотивът им се корени в радикални антиправителствени идеологии и конспиративни теории, а крайната цел е била пълно дестабилизиране на федералната власт в САЩ.

Пълна сигурност по време на събитието

Службите за сигурност прихващат сигналите за потенциална заплаха на 10 юни – точно четири дни преди мачовете на UFC. Повечето заподозрени са арестувани в същия уикенд при мащабни операции в страната. Благодарение на навременната намеса, събитието на Южната ливада премина при изключителни мерки за сигурност и без никакви инциденти пред 4300 гости. Израелският премиер Бенямин Нетаняху в крайна сметка не присъства на мероприятието.

Обвинителният акт съдържа две основни точки: заговор за предоставяне на материална подкрепа на терористи и заговор за извършване на убийство на федерална територия и срещу държавен служител. Ако бъдат признати за виновни, осемте мъже са изправени пред максимални присъди от доживотен затвор без право на замяна.