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Официални обвинения в САЩ: Подведоха под отговорност 8 души за осуетения кървав атентат в Белия дом

Официални обвинения в САЩ: Подведоха под отговорност 8 души за осуетения кървав атентат в Белия дом

10 Юли, 2026 06:44, обновена 10 Юли, 2026 06:50 875 5

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  • убийство

Радикалната антиправителствена клетка е планирала масово убийство с експлодиращи дронове и снайперисти по време на събитието на UFC, на което присъства президентът Доналд Тръмп

Официални обвинения в САЩ: Подведоха под отговорност 8 души за осуетения кървав атентат в Белия дом - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федерално съдебно жури в Кълъмбъс, щата Охайо, официално повдигна тежки обвинения в тероризъм и заговор за убийство срещу осем мъже, организирали осуетения мащабен атентат в Белия дом.

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че екстремистката група е планирала да ликвидира американския президент Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс, израелския премиер Бенямин Нетаняху, милиардера Илон Мъск и други високопоставени гости.

Нападението е било насочено срещу галавечерта по смесени бойни изкуства UFC Freedom 250, проведена на 14 юни на Южната ливада на Белия дом по случай 80-ия рожден ден на Тръмп и 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. Планът е осуетен от ФБР дни преди събитието. С новия обвинителен акт разследващите окрупняват делата в общ заговор.

Тактиката: Дронове-камикадзе и последващ разстрел

Според съдебните документи на Министерството на правосъдието (DOJ), заговорниците са подготвяли двуетапна военна атака:

  • Първа фаза: Насочване на натоварени с експлозиви безпилотни летателни апарати (дронове) към северната страна на Белия дом с цел да предизвикат мощни детонации и паника.
  • Втора фаза: Снабдени с тежко въоръжение снайперисти е трябвало да причакат бягащата тълпа, политици и официални лица на предварително разчетените евакуационни изходи и да открият масов огън.

Групата е започнала логистична подготовка още през май 2026 г.. Разследващите са установили, че мъжете са натрупали значителни парични средства, огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества, комуникационна техника от ново поколение, бронежилетки и медицинско оборудване за полеви условия.

Кои са обвиняемите и как са разкрити?

Всички осем привлечени под отговорност лица са американски граждани на възраст между 19 и 32 години. Те са идентифицирани като: Абрахам Алварес, Даниел Ескридж, Уилям Фалкнър, Тайсън Пропър, Джордан Ринкер, Брайън Роа, Майкъл Томас и последно арестуваният тази седмица в Западна Вирджиния – 21-годишният Чандлър Скагс, който е имал ролята на снайперист. Обвиняемите са от пет различни щата: Охайо, Мисури, Вашингтон, Небраска и Калифорния.

Комуникацията им се е извършвала в затворени форуми и криптирани чат групи в платформите TikTok, Signal, SimpleX, Discord и Instagram. Според ФБР мотивът им се корени в радикални антиправителствени идеологии и конспиративни теории, а крайната цел е била пълно дестабилизиране на федералната власт в САЩ.

Пълна сигурност по време на събитието

Службите за сигурност прихващат сигналите за потенциална заплаха на 10 юни – точно четири дни преди мачовете на UFC. Повечето заподозрени са арестувани в същия уикенд при мащабни операции в страната. Благодарение на навременната намеса, събитието на Южната ливада премина при изключителни мерки за сигурност и без никакви инциденти пред 4300 гости. Израелският премиер Бенямин Нетаняху в крайна сметка не присъства на мероприятието.

Обвинителният акт съдържа две основни точки: заговор за предоставяне на материална подкрепа на терористи и заговор за извършване на убийство на федерална територия и срещу държавен служител. Ако бъдат признати за виновни, осемте мъже са изправени пред максимални присъди от доживотен затвор без право на замяна.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Подвели са ги защото са осуетили атентата ли🤔🤔🤔🤔

    06:55 10.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Абе другУ си е да имаш ВИШУ 🤔🤔🤔🤔

    06:57 10.07.2026

  • 3 Механик

    1 0 Отговор
    Не знам тия какво ги е "подвело", ама т. нар. конспиративни теории, отдавна вече не са никак конспиративни, а още по-малко, теории. В същност, почти всичките те, вече се случват пред очите ни.

    07:09 10.07.2026

  • 4 Кючът от бараката

    1 0 Отговор
    "Израелският премиер Бенямин Нетаняху в крайна сметка не присъства на мероприятието."

    07:12 10.07.2026

  • 5 Пълни глупости

    1 0 Отговор
    Планът е лишен от всякакъв здрав разум. Пишман терористите се организирали в ТикТок и Инстаграм??? ФБР пък ги хванали, което доказва че в тези платформи всичко се подслушва от ИИ.

    07:52 10.07.2026