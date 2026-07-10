Пожар избухна в петролна рафинерия в Кубан след атака с дронове

В Кубанския регион избухна сериозен пожар на територията на местна петролна рафинерия.

Според официална информация от регионалните служби за спешна помощ, инцидентът е възникнал вследствие на паднали отломки от унищожени безпилотни летателни апарати. Местните системи за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона, но части от тях са попаднали върху производствената инфраструктура.

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На мястото веднага са изпратени десетки пожарни екипи и специализирана техника за локализиране на огнената стихия. Според първоначалните доклади на властите няма пострадали сред служителите на предприятието или местното население. Извършва се постоянен мониторинг на качеството на въздуха в района около рафинерията, за да се изключи опасност от екологично замърсяване.