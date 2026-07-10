Пожар избухна в петролна рафинерия в Кубан след атака с дронове

В Кубанския регион избухна сериозен пожар на територията на местна петролна рафинерия.
Според официална информация от регионалните служби за спешна помощ, инцидентът е възникнал вследствие на паднали отломки от унищожени безпилотни летателни апарати. Местните системи за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона, но части от тях са попаднали върху производствената инфраструктура.
На мястото веднага са изпратени десетки пожарни екипи и специализирана техника за локализиране на огнената стихия. Според първоначалните доклади на властите няма пострадали сред служителите на предприятието или местното население. Извършва се постоянен мониторинг на качеството на въздуха в района около рафинерията, за да се изключи опасност от екологично замърсяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пожарникар
07:01 10.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тити
07:03 10.07.2026
4 Нещо им куца на руснаците
Коментиран от #6
07:03 10.07.2026
5 Един от рушляците на опашката за бензин
Коментиран от #14
07:04 10.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ххх
07:07 10.07.2026
8 Примати
07:10 10.07.2026
9 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
Коментиран от #12
07:14 10.07.2026
10 Примати
07:16 10.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хм...
До коментар #9 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":Конфликтът е започнат и ескалира от години заради путин. Приберете си гавазите в масква и няма да ви удрят рафинериите.
07:39 10.07.2026
13 Това е стария номер , с атаките
Пълнят дроновете с керосин и като ги свалят руснците стават хубави снимки.
Казвате "в района" избухнал пожар, ама къде в района???
07:44 10.07.2026
14 Украинец
До коментар #5 от "Един от рушляците на опашката за бензин":Ние поне не редим вече на опашки по бензиностанции, защото такива вече няма.
Както е казал грузинеца Сталин, -Няма бензиностанция- няма проблем.
И не са отломки, а пожар от свален дрон напълнен с керосин. Известен вече трик за ПиАр.
Вече пускат и по един такъв, за да има шоу, ако дроновете не преминат ПВОто.
Коментиран от #15
07:55 10.07.2026
15 Гошо
До коментар #14 от "Украинец":Е то снимките от летящия капак на резервоар в Москва са точно показателни за имитиращите атаки с дронове пълни с керосин! Много ефективни тия иминации!
08:01 10.07.2026