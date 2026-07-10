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Пожар избухна в петролна рафинерия в Кубан след атака с дронове
  Тема: Украйна

Пожар избухна в петролна рафинерия в Кубан след атака с дронове

10 Юли, 2026 06:55, обновена 10 Юли, 2026 06:57 907 15

  • дронове-
  • петролна база-
  • кубан

Падащи отломки от свалени безпилотни апарати са подпалили резервоари в Краснодарския край

Пожар избухна в петролна рафинерия в Кубан след атака с дронове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Кубанския регион избухна сериозен пожар на територията на местна петролна рафинерия.

Според официална информация от регионалните служби за спешна помощ, инцидентът е възникнал вследствие на паднали отломки от унищожени безпилотни летателни апарати. Местните системи за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона, но части от тях са попаднали върху производствената инфраструктура.

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На мястото веднага са изпратени десетки пожарни екипи и специализирана техника за локализиране на огнената стихия. Според първоначалните доклади на властите няма пострадали сред служителите на предприятието или местното население. Извършва се постоянен мониторинг на качеството на въздуха в района около рафинерията, за да се изключи опасност от екологично замърсяване.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пожарникар

    17 8 Отговор
    Мммм, мирише на изгорял москал ....

    07:01 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тити

    17 6 Отговор
    Кочината гори каква хубава новина.

    07:03 10.07.2026

  • 4 Нещо им куца на руснаците

    11 4 Отговор
    Рафинериите като цяло принадлежат на богати компании, тези фирми сигурно могат да си позволят да направят защита на няколко нива около всяка рафинерия, но по някаква причина или от чист мързел, не го правят. Затова ще седят без бензин и ще се правят на жертви.

    Коментиран от #6

    07:03 10.07.2026

  • 5 Един от рушляците на опашката за бензин

    16 3 Отговор
    Ех тези опасни и високоточни "отломки" от украински дронове - дежурните смехотворни и нелепи обяснения от московските глупаци....

    Коментиран от #14

    07:04 10.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ххх

    13 3 Отговор
    Интересно ми е, как винаги отломки от дронове палят рафинерии.

    07:07 10.07.2026

  • 8 Примати

    7 3 Отговор
    Сега важно е да разбереме какъв е капацитета на тази рафинерия. Украйна е на два три удара от победата

    07:10 10.07.2026

  • 9 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    4 9 Отговор
    Бандерите нямат подобни оръжия и нямат общо с тези атаки.

    Коментиран от #12

    07:14 10.07.2026

  • 10 Примати

    10 3 Отговор
    Рафинерията има капацитет за производство на горива 6.6 милиона тона петрол годишно. Била е удряна и преди но най - вероятно чак сега ще спре работа. С един удар по - близо. Украйна върна Русия в каменната ера

    07:16 10.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хм...

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":

    Конфликтът е започнат и ескалира от години заради путин. Приберете си гавазите в масква и няма да ви удрят рафинериите.

    07:39 10.07.2026

  • 13 Това е стария номер , с атаките

    0 3 Отговор
    по Москва.
    Пълнят дроновете с керосин и като ги свалят руснците стават хубави снимки.
    Казвате "в района" избухнал пожар, ама къде в района???

    07:44 10.07.2026

  • 14 Украинец

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Един от рушляците на опашката за бензин":

    Ние поне не редим вече на опашки по бензиностанции, защото такива вече няма.
    Както е казал грузинеца Сталин, -Няма бензиностанция- няма проблем.

    И не са отломки, а пожар от свален дрон напълнен с керосин. Известен вече трик за ПиАр.
    Вече пускат и по един такъв, за да има шоу, ако дроновете не преминат ПВОто.

    Коментиран от #15

    07:55 10.07.2026

  • 15 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Украинец":

    Е то снимките от летящия капак на резервоар в Москва са точно показателни за имитиращите атаки с дронове пълни с керосин! Много ефективни тия иминации!

    08:01 10.07.2026

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