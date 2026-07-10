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Тайван затвори училища и офиси заради приближаващия супертайфун „Бави“
  Тема: Тайван

Тайван затвори училища и офиси заради приближаващия супертайфун „Бави“

10 Юли, 2026 06:58, обновена 10 Юли, 2026 07:01 543 0

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Властите на острова обявиха извънредни мерки и масова мобилизация на спасителните служби

Тайван затвори училища и офиси заради приближаващия супертайфун „Бави“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Властите в Тайван разпоредиха пълно затваряне на училищата, държавните институции и частните офиси в най-застрашените региони поради приближаването на мощния супертайфун „Бави“.

Метеоролозите предупреждават, че бурята носи със себе си разрушителни ветрове и безпрецедентни количества валежи, които могат да предизвикат опасни наводнения и свлачища в планинските райони.

Транспортната мрежа на острова е сериозно парализирана – десетки полети са отменени, а фериботните връзки са напълно спрени.

Местното население е призовано да остане по домовете си и да се запаси с храна, вода и средства от първа необходимост.

Армията и аварийните екипи са в пълна готовност за провеждане на евакуация и спасителни операции.


Тайван
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