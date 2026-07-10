Кейко Фухимори обеща да възстанови отношенията между Перу и Мексико

Новоизбраният президент на Перу Кейко Фухимори заяви, че възнамерява да възстанови дипломатическите отношения с Мексико, които бяха прекъснати през ноември 2025 г. Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Двете държави прекратиха официалните си отношения, след като мексиканските власти предоставиха политическо убежище на бившата министър-председателка на Перу Бетси Чавес - решение, което правителството в Лима определи като намеса във вътрешните работи на страната.

Фухимори: Искам да възстановим отношенията

„Имам твърдото намерение да възстановя отношенията между Перу и Мексико“, заяви Кейко Фухимори след публично събитие в Лима.

Тя не разкри повече подробности относно начина, по който смята да нормализира отношенията между двете страни.

Консервативният политик беше официално обявена за избран президент на Перу и на 28 юли ще поеме поста от временния държавен глава Хосе Мария Балкасар.

Спорът около Бетси Чавес

Дипломатическата криза между Лима и Мексико е свързана с предоставеното убежище на бившата премиерка Бетси Чавес.

От ноември миналата година тя се намира в резиденцията на мексиканското посолство в Лима, след като поиска политическа закрила.

Чавес е разследвана във връзка с предполагаемото си участие в опита за държавен преврат през декември 2022 г., извършен от тогавашния президент Педро Кастильо.

До момента тя очаква перуанските власти да ѝ издадат разрешение за безопасно напускане на страната.

Мексико изчаква официален контакт

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви в сряда, че все още не е разговаряла с Кейко Фухимори.

„Ще изчакаме“, каза тя по време на пресконференция.

Шейнбаум припомни, че дипломатическите отношения са били прекъснати по решение на Перу, след като Мексико е изразило позицията, че бившият президент Педро Кастильо е бил задържан незаконно.

Отношенията се влошиха след кризата през 2022 година

Напрежението между Перу и Мексико започна след политическата криза през 2022 г., когато президентът Педро Кастильо беше отстранен от власт след неуспешния си опит да разпусне парламента.

Мексико предостави убежище на Кастильо и неговото семейство, което допълнително задълбочи разногласията между двете държави.

Впоследствие Кастильо беше осъден на повече от 11 години затвор за метеж. От декември 2022 г. той изтърпява присъдата си в специализиран затвор край столицата Лима.