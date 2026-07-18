Президентът на Мексико прие поканата на Тръмп да присъства на финала на Световното по футбол

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум предприе неочаквано пътуване за финала на Световното първенство по футбол по покана на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Президентката на една от страните-домакини на първенството заяви, че това е пряка покана от Тръмп. Марк Карни, премиерът на Канада, другият от тримата домакини, също ще бъде там, поясни Шейнбаум.

На 11 юни президентката отказа да присъства на церемонията по откриването на Световното първенство в собствената си страна.

Тя подари билета си за стадион „Ацтека“ на жена от коренното население, която е запалена футболна фенка.

Отношенията между Мексико и САЩ в момента са обтегнати заради търговски въпроси и въпроси по сигурността.

Шейнбаум досега се е срещала лично с Тръмп само веднъж. Това беше през декември 2025 г. на жребия за Световното първенство, проведен във Вашингтон.

Графикът на пътуването ѝ в мексиканския щат Кинтана Роо беше променен, за да може да присъства на финала между Аржентина и Испания в Ийст Ръдърфорд, близо до Ню Йорк, съобщиха мексиканските медии.

Испанският крал Фелипе VI, кралица Летисия, престолонаследничката Леонор и инфанта София ще бъдат там утре, за да аплодират своя отбор.

Президентът на Аржентина Хавиер Милей обаче няма да гледа финала на стадиона от суеверие.

Суеверните ритуали, известни в Аржентина като „кабалас“, са част от футболната култура за много фенове. Те често гледат мачове на едно и също място или с едни и същи дрехи.