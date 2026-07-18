Новини
Свят »
Мексико »
Президентът на Мексико прие поканата на Тръмп да присъства на финала на Световното по футбол

Президентът на Мексико прие поканата на Тръмп да присъства на финала на Световното по футбол

18 Юли, 2026 13:05 820 10

  • мексико-
  • сащ-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • доналд тръмп-
  • клаудия шейнбаум

На 11 юни президентката отказа да присъства на церемонията и подари билета си на жена от коренното население, която е запалена футболна фенка

Президентът на Мексико прие поканата на Тръмп да присъства на финала на Световното по футбол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум предприе неочаквано пътуване за финала на Световното първенство по футбол по покана на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Президентката на една от страните-домакини на първенството заяви, че това е пряка покана от Тръмп. Марк Карни, премиерът на Канада, другият от тримата домакини, също ще бъде там, поясни Шейнбаум.

На 11 юни президентката отказа да присъства на церемонията по откриването на Световното първенство в собствената си страна.

Тя подари билета си за стадион „Ацтека“ на жена от коренното население, която е запалена футболна фенка.

Отношенията между Мексико и САЩ в момента са обтегнати заради търговски въпроси и въпроси по сигурността.

Шейнбаум досега се е срещала лично с Тръмп само веднъж. Това беше през декември 2025 г. на жребия за Световното първенство, проведен във Вашингтон.

Графикът на пътуването ѝ в мексиканския щат Кинтана Роо беше променен, за да може да присъства на финала между Аржентина и Испания в Ийст Ръдърфорд, близо до Ню Йорк, съобщиха мексиканските медии.

Испанският крал Фелипе VI, кралица Летисия, престолонаследничката Леонор и инфанта София ще бъдат там утре, за да аплодират своя отбор.

Президентът на Аржентина Хавиер Милей обаче няма да гледа финала на стадиона от суеверие.

Суеверните ритуали, известни в Аржентина като „кабалас“, са част от футболната култура за много фенове. Те често гледат мачове на едно и също място или с едни и същи дрехи.


Мексико
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 3 Отговор
    Тръмп си пада по мъже. Не е нещо ново.

    Коментиран от #8

    13:18 18.07.2026

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Най Дончо ще я покани и за панахидата си ако може да продава билети.

    13:34 18.07.2026

  • 3 АманДа

    2 1 Отговор
    Дано се върне жива и здрава. Смела жена.

    Коментиран от #5

    13:37 18.07.2026

  • 4 Виж ти!

    1 0 Отговор
    Аржентинците страдали от кабализъм, т.е. от юдео-сатанински суеверия.

    За Испания!

    Коментиран от #9

    13:37 18.07.2026

  • 5 Ще се върне

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "АманДа":

    Тръмп не смее да се закача с еврейките.

    13:39 18.07.2026

  • 6 Ха-ха

    3 1 Отговор
    Сега Тръмп като почне да свири дузпи и да вади жълти и червени картони от ложата, ще видите вие!

    13:41 18.07.2026

  • 7 Наредиха навсякъде някакви женки

    3 1 Отговор
    за президентки. Тая работаняма да свърши добре.
    Да знаете от дядо си Колю !

    13:42 18.07.2026

  • 8 Странно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Президентът ще присъства, а президентската?

    13:47 18.07.2026

  • 9 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Виж ти!":

    Неслучайно и техния флаг е синьо бял като парцала на евреите ,който не знае да знае че и те са им се продали ,за жълти стотинки а бълхата плаче на тяхната стена

    13:54 18.07.2026

  • 10 яница

    0 0 Отговор
    рижавото псе ще гледа мача от еар форс уан 😂😂😂

    14:29 18.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания